Тур: 2. Стадион: Куперс.
6:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолNestor Irankunda
18' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
2:0
29' Гол в свои воротаТэлбот Каллум
47' Желтая карточкаPanashe Madanha
49' Желтая карточкаБехич Азиз
2:0
55' Не забитый пенальтиМакларен Джейми
3:0
75' ГолТанниклифф Райан
4:0
81' ГолMusa Toure
5:0
88' ГолБернардо Эспиноса
90' Желтая карточкаLeo Natel
6:0
90' ГолБернардо Эспиноса
90'+7
Ход матча
14'
1:0
29'
2:0
47'
49'
55'
2:0
75'
3:0
81'
4:0
88'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
46
Госи
Джо
37
Jonny
Yull
10
Клаф
Зак
26
Халлоран
Бен
16
Бехич
Азиз
44
Яколиш
Марин
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Jonny YullПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Musa Toure
-
-
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
11 Leo Natel
-
-
-
Главный тренер: Видошич Радо
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
43.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
26.1%
18 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед
42 матча
38.1%
28.6%
33.3%
16 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.7%
33.3%
31%
15 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.9%
23.8%
33.3%
18 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
1.86
1.4
Среднее время на гол
48
64
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.8
1.32
Среднее время на гол
50
68
Всего голов
77
57
Голов в среднем за матч
1.83
1.36
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
Среднее время на гол
49
66
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардо Эспиноса
|2
|1
|Халлоран Бен
|1
|0.5
|Клаф Зак
|1 (1)
|0.5
|Танниклифф Райан
|1
|0.5
|Анселл Николас
|1
|0.5
|Nestor Irankunda
|1
|0.5
|Musa Toure
|1
|0.5
|Ибусуки Хироси
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.5
|Макларен Джейми
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Panashe Madanha
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехич Азиз
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Leo Natel
|1
|0
|Тэлбот Каллум
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Аделаида Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2
Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити
Точный счет
3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|5
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Брук Лаклан
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Nicolas Milanovic
|2
|Брисбен Роар
|Хор Генри
|2
|Ньюкасл Джетс
|Clayton Taylor
|2
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|2
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|Вестерн Юнайтед
|Daniel Penha
|2