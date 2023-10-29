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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
6:0
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
1:0
14' Гол
Nestor Irankunda
18' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
2:0
29' Гол в свои ворота
Тэлбот Каллум
47' Желтая карточка
Panashe Madanha
49' Желтая карточка
Бехич Азиз
2:0
55' Не забитый пенальти
Макларен Джейми
3:0
75' Гол
Танниклифф Райан
4:0
81' Гол
Musa Toure
5:0
88' Гол
Бернардо Эспиноса
90' Желтая карточка
Leo Natel
6:0
90' Гол
Бернардо Эспиноса
90'+7
46
Госи
Джо
36
Panashe
Madanha
41
Alexandar
Popovic
4
Анселл
Николас
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
37
Jonny
Yull
66
Nestor
Irankunda
10
Клаф
Зак
26
Халлоран
Бен
9
Ибусуки
Хироси
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
4
Рейш
Нуну
26
Супрайен
Самуэль
16
Бехич
Азиз
21
Лопане
Алессандро
6
Угаркович
Стивен
17
Антонис
Терри
44
Яколиш
Марин
9
Макларен
Джейми
8
Сахи
Хамза
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
43.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
26.1%
18 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

42 матча

38.1%
28.6%
33.3%
16 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.7%
33.3%
31%
15 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
18 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

4:2
3:3
2:1
0:0
1:2
2:2
2:2
4:1
2:0
2:2
3:1
КФ
4:0
2:1
1:0
0:0
1:1
0:2
1:1
5:0
0:2
1:0
2:1
2:1
4:1
0:2
0:1
2:4
4:1
3:1
3:1
1:2
2:2
2:2
3:3
0:2
2:0
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:2

Голы

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

1.86
1.4

Среднее время на гол

48
64

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.8
1.32

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

77
57

Голов в среднем за матч

1.83
1.36

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38

Среднее время на гол

49
66

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардо Эспиноса 2 1
Халлоран Бен 1 0.5
Клаф Зак 1 (1) 0.5
Танниклифф Райан 1 0.5
Анселл Николас 1 0.5
Nestor Irankunda 1 0.5
Musa Toure 1 0.5
Ибусуки Хироси 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арслан Толгай-Али 1 0.5
Макларен Джейми 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Musa Toure 1 0
Panashe Madanha 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехич Азиз 1 0
Сахи Хамза 1 0
Leo Natel 1 0
Тэлбот Каллум 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Аделаида Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2
Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити

Точный счет

3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Веллингтон Феникс
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Макартур
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Вестерн Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
8.
Перт Глори
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
10.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
11.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 5 - 3 3
5.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Перт Глори
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Макартур
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Вестерн Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
4.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 5
Вестерн Сидней Уондерерс Брук Лаклан 2
Вестерн Сидней Уондерерс Nicolas Milanovic 2
Брисбен Роар Хор Генри 2
Ньюкасл Джетс Clayton Taylor 2
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 2
Вестерн Юнайтед Daniel Penha 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Alexandar Popovic уходит с поля. Уорленд Бен выходит вместо него
    • 29'
      Г О О О О Л - Тэлбот Каллум уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 18'
      Isaias получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Г О О О О Л - Nestor Irankunda бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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