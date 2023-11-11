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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
0:0
Первый тайм: 17'
Перт Глори
0'

Ход матча

14'
 
Цолаковски Стефан
Камау Брюс
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Перт Глори
4.50
4.50
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6.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Лоуренс
Томас
13
Расселл
Тэйт
16
Бидлинг
Том
6
Фильо
Марсело
19
Клисби
Джек
14
Nicolas
Milanovic
21
Хендрикс
Йоррит
25
Бриллант
Джошуа
17
Брук
Лаклан
26
Боррьелло
Брендон
9
Антонссон
Маркус
13
Cameron
Cook
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
15
Сусняр
Александар
10
Хелифи
Салим
20
Giordano
Colli
3
Jacob
Muir
77
Камау
Брюс
9
David
Williams
III
23
Daniel
Bennie
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

1:0
1:0
1:0
1:1
1:0
5:1
3:0
1:3
0:1
2:0
КФ
1:2
1:1
4:3
1:1
1:1
3:1
2:1
2:0
1:1
2:2
2:1
2:2
1:0
КФ
1:1
1:2
3:2
2:1
3:0
0:2
3:1
1:0
1:1
0:1

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.17

Среднее время на гол

61
77

Всего голов

32
12

Голов в среднем за матч

1.78
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

54
33

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брук Лаклан 2 0.5
Nicolas Milanovic 2 0.5
Фильо Марсело 1 0.25
Антонссон Маркус 1 0.25
Бриллант Джошуа 1 0.25
Боррьелло Брендон 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Клисби Джек 0 0
Oscar Priestman 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 2 0.5
Цолаковски Стефан 2 0.5
Биверс Марк 1 0.25
Божанич Оливер 0 0
Riley Warland 0 0
Giordano Colli 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 1 0
Бриллант Джошуа 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Клисби Джек 1 0
Nicolas Milanovic 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 2 0
Кутрумбис Джон 2 0
Цолаковски Стефан 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Перт Глори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
1
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Перт Глори
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4
Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 4 2 2 0 8 - 4 8
2.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 5 8
3.
Аделаида Юнайтед
 3 2 1 0 10 - 1 7
4.
Макартур
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 4 1 3 0 7 - 2 6
6.
Перт Глори
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 8 - 9 5
8.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Мельбурн Сити
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 8 3
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 1 - 7 0
12.
Сидней
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 3 1 2 0 5 - 0 5
4.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Перт Глори
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Макартур
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вестерн Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл Джетс
 3 1 1 1 6 - 7 4
2.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Макартур
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
5.
Веллингтон Феникс
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Перт Глори
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Брисбен Роар
 2 0 1 1 3 - 6 1
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 0 - 6 0
11.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Аделаида Юнайтед Бернардо Эспиноса 2 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 1
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Перт Глори
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