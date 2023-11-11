Тур: 4. Стадион: CommBank Stadium.
2:0
Конец матча
Ход матча
50'
1:0
57'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Расселл
Тэйт
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
13
Cameron
Cook
10
Хелифи
Салим
77
Камау
Брюс
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
40 Jack Gibson
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Остлер ТрентПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
33 матча
36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.17
Среднее время на гол
61
77
Всего голов
32
12
Голов в среднем за матч
1.78
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
54
33
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брук Лаклан
|2
|0.5
|Nicolas Milanovic
|2
|0.5
|Фильо Марсело
|1
|0.25
|Бриллант Джошуа
|1
|0.25
|Клисби Джек
|1
|0.25
|Антонссон Маркус
|1
|0.25
|Расселл Тэйт
|1
|0.25
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|2
|0.5
|Цолаковски Стефан
|2
|0.5
|Биверс Марк
|1
|0.25
|Божанич Оливер
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Giordano Colli
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|1
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|2
|0
|Кутрумбис Джон
|2
|0
|Цолаковски Стефан
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Alen Stajcic
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Перт Глори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Перт Глори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Перт Глори
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4
Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
13
13
13
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Аделаида Юнайтед
|Бернардо Эспиноса
|2 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|2 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 1
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2