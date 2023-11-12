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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Мельбурн Сити
0:0
Первый тайм: 44'
Макартур
0'
15' Желтая карточка
Leo Natel

Ход матча

15'
Leo Natel
 
27'
Антонис Терри
Арслан Толгай-Али
 
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Макартур
4.50
4.60
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5.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янг
Джейми
2
Геллоуэй
Скотт
4
Рейш
Нуну
26
Супрайен
Самуэль
16
Бехич
Азиз
6
Угаркович
Стивен
11
Leo
Natel
8
Сахи
Хамза
10
Арслан
Толгай-Али
44
Яколиш
Марин
9
Макларен
Джейми
12
Курто
Филип
22
Yianni
Nicolaou
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
23
Льюис
Клейтон
Рис
17
Борджес
Рафаэл
10
Давила
Улисес
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
Мельбурн Сити
Макартур

История личных встреч

Мельбурн Сити
Макартур

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

1:1
6:1
0:1
3:1
2:0
1:1
3:0

Голы

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2.29
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

39
126

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арслан Толгай-Али 1 0.25
Макларен Джейми 1 0.25
Угаркович Стивен 1 0.25
Яколиш Марин 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 1 0.25
Беккас Кирин 1 0.25
Борджес Рафаэл 1 0.25
Аугла Али 1 0.25
Льюис Клейтон Рис 0 0
Jake Hollman 0 0
Yianni Nicolaou 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Natel 2 0
Тэлбот Каллум 2 0
Бехич Азиз 1 0
Гуд Кёртис 1 0
Сахи Хамза 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 2 0
Аспропотамитис Джонатан 2 0
Льюис Клейтон Рис 2 0
Жермен Валер 1 0
Jake Hollman 1 0
Yianni Nicolaou 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Макартур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Макартур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
4
57%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1
Макартур
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0
Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Макартур

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

6:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 2 0 9 - 2 8
2.
Веллингтон Феникс
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Макартур
 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Аделаида Юнайтед
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 8 - 9 5
7.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Перт Глори
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Мельбурн Сити
 0:0 4 1 1 2 3 - 8 4
10.
Сидней
 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
4.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Макартур
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Мельбурн Сити
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Вестерн Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Ньюкасл Джетс
 3 1 1 1 6 - 7 4
3.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
5.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
6.
Веллингтон Феникс
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Брисбен Роар
 2 0 1 1 3 - 6 1
10.
Мельбурн Сити
 0:0 1 0 0 1 0 - 6 0
11.
Перт Глори
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Аделаида Юнайтед Бернардо Эспиноса 2 (2)
Сидней Лолли Джо 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 1
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Весь список
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Мельбурн Сити
Ничья
Макартур
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