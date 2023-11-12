Тур: 4. Стадион: ААМИ Парк.
3:3
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаLeo Natel
1:0
58' ГолМакларен Джейми
1:1
61' ГолДавила Улисес
64' Желтая карточкаБорджес Рафаэл
64' Желтая карточкаYianni Nicolaou
71' Желтая карточкаСахи Хамза
1:2
83' ГолJake Hollman
1:3
88' ГолМиллар Мэттью
2:3
90' ГолМакларен Джейми
3:3
90' ПенальтиАнтонис Терри
90'+6
Ход матча
15'
58'
61'
1:1
64'
64'
71'
83'
1:2
88'
1:3
90'
90'
3:3
16
Бехич
Азиз
11
Leo
Natel
44
Яколиш
Марин
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
-
11 Leo NatelПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
36 Аугла АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Oliver Jones
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Мельбурн Сити
Макартур
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2.29
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
39
126
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|3
|0.75
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.25
|Угаркович Стивен
|1
|0.25
|Антонис Терри
|1 (1)
|0.25
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Яколиш Марин
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давила Улисес
|1
|0.25
|Борджес Рафаэл
|1
|0.25
|Jake Hollman
|1
|0.25
|Жермен Валер
|1
|0.25
|Беккас Кирин
|1
|0.25
|Миллар Мэттью
|1
|0.25
|Аугла Али
|1
|0.25
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сахи Хамза
|2
|0
|Leo Natel
|2
|0
|Тэлбот Каллум
|2
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|2
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|0
|Льюис Клейтон Рис
|2
|0
|Yianni Nicolaou
|2
|0
|Жермен Валер
|1
|0
|Борджес Рафаэл
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Макартур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
3
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Макартур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
2
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Пропущено
5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
3
75%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
4
57%
76-90
Пропущено
10
5
1 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
6
60%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1
Макартур
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0
Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Макартур
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
6:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|8 - 9
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|10 - 5
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|3 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Бернардо Эспиноса
|2 (2)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 1
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2