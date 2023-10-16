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Россия (до 21 года)
 
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Сан-Паулу (до 20 лет)
Прогнозы 122
Россия (до 21 года) 73.8% (90)
X 14.8% (18)
Сан-Паулу (до 20 лет) 11.5% (14)
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Россия (до 21 года)
Сан-Паулу (до 20 лет)

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2
Сан-Паулу (до 20 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Оэсте (до 20 лет) - Сан-Паулу (до 20 лет) 2:1 Сан-Паулу (до 20 лет) - Коритиба (до 20 лет) 3:1 Сан-Паулу (до 20 лет) - Санта-Круз (до 20 лет) 2:0 Сан-Паулу (до 20 лет) - Flamengo U202 5:0
ЕК Сан-Бернарду (до 20 лет) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Палмейра де Гоянинья (до 20 лет) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:9 Сан-Паулу (до 20 лет) - Операрио Ферровиарио (до 20 лет) 0:0 Сан-Паулу (до 20 лет) - Васко да Гама (до 20 лет) 2:2 Сан-Паулу (до 20 лет) - Гуарани (до 20 лет) 5:2 Крузейро (до 20 лет) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Мирасол (до 20 лет) - Сан-Паулу (до 20 лет) 0:3 Ферровиария (до 20 лет) - Сан-Паулу (до 20 лет) 0:2 Риу-Клару (до 20 лет) - Сан-Паулу (до 20 лет) 0:3 Ферровиария (до 20 лет) - Сан-Паулу (до 20 лет) 2:2 Серра (до 20 лет) - Сан-Паулу (до 20 лет) 0:3 Сан-Паулу (до 20 лет) - Холанда (до 20 лет) 7:2 Сан-Паулу (до 20 лет) - Фламенго (до 20 лет) 0:1 Интернасьонал (до 20 лет) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сан-Паулу (до 20 лет) - Витория Салвадор (до 20 лет) 2:2 Сан-Паулу (до 20 лет) - Крузейро (до 20 лет) 1:0
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В последнем товарищеском матче своего бразильского турне молодёжная сборная России (до 21 года) сыграет с командой "Сан-Паулу" (до 20 лет). Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2023, осталось 14 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 122
Россия (до 21 года) 73.8% (90)
X 14.8% (18)
Сан-Паулу (до 20 лет) 11.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет)

Исход игры
Россия (до 21 года)
73.8% (90)
Ничья
14.8% (18)
Сан-Паулу (до 20 лет)
11.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
87.04% (94)
Меньше
12.96% (14)
Обе команды забьют
Да
94.44% (102)
Нет
5.56% (6)
Популярный счёт
2:1 Россия (до 21 года)
33.6% (41)
3:2 Россия (до 21 года)
13.1% (16)
1:1 Ничья
7.4% (9)
1:2 Сан-Паулу (до 20 лет)
6.6% (8)
3:1 Россия (до 21 года)
5.7% (7)
2:2 Ничья
4.9% (6)
4:2 Россия (до 21 года)
4.9% (6)
1:0 Россия (до 21 года)
2.5% (3)
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