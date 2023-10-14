Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2
Сан-Паулу (до 20 лет)
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:1
Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Сантос 4:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет)
Исход игры
Россия (до 21 года)
37.5% (3)
Ничья
37.5% (3)
Сан-Паулу (до 20 лет)
25% (2)
Тотал 2.5
Больше
87.5% (7)
Меньше
12.5% (1)
Обе команды забьют
Да
87.5% (7)
Нет
12.5% (1)
Популярный счёт
2:2 Ничья
25% (2)
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