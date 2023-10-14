Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года)

Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года)

Россия (до 21 года) - СКА Бразил

Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года)

08.09.2023

Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года)

3:3

15.06.2023

Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года)

5:1

24.09.2022

Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года)

2:1

21.09.2022

Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года)

1:6

16.11.2021

Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года)

1:0

12.11.2021

Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года)

3:0

12.10.2021

Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года)

0:3

08.10.2021

Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года)

1:0

07.09.2021

Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года)

6:0

03.09.2021

Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года)

4:1

06.06.2021

Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года)

0:0

03.06.2021

Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года)

0:1

31.03.2021

Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года)

3:0

28.03.2021

Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

0:2

25.03.2021

Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года)

4:1

17.11.2020

Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года)

2:2