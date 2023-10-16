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  4. Медийная футбольная лига (WINLINE MFL) 2023
ФК БроукБойз
 
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ФК Титан

История личных встреч

ФК БроукБойз
ФК Титан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

МФЛ(M
1:1
МФЛ(M
1:3

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

ФК БроукБойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазуров Илья (MAZUR) 1 0.17
ФК Титан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вагидов Арсен 1 0.14
Киселёв Алексей (KISELEV) 1 0.14
Маврин Василий (MAVRIN) 0 0

Карточки

ФК БроукБойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чёрный Вадим (CHERNIY) 1 0
ФК Титан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дворников Фёдор 1 0
Батяев Георгий 1 0

Результаты матчей

ФК БроукБойз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ФК Титан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
ФК БроукБойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ФК Титан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
ФК БроукБойз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
ФК Титан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК БроукБойз
(18 матчей)
77.8%
22.2%
14 побед 0 ничьих 4 поражения
ФК БроукБойз - ФК Эгриси 1:1 ФК БроукБойз - ФК Народная Команда 1:0 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:1 ФК БроукБойз - ФК Starmix 7:2
FC Fight Nights - ФК БроукБойз 2:6 ФК Бей Беги - ФК БроукБойз 0:1 2DROTS - ФК БроукБойз 2:1 ФК БроукБойз - FC Bus 3:3 2DROTS - ФК БроукБойз 0:0 ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3 ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК БроукБойз - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Козлы - ФК БроукБойз 0:1 ФК Сахалинец - ФК БроукБойз 0:1 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 ФК БроукБойз - FC Fight Nights 3:2 ФК БроукБойз - ФК Бей Беги 5:0 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:3
ФК Титан
(14 матчей)
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 поражения
FC Fight Nights - ФК Титан 0:2 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 ФК 10 - ФК Титан 0:0 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:1
ФК Бей Беги - ФК Титан 0:5 ФК Титан - ФК Starmix 4:0 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 ФК Эгриси - ФК Титан 1:7 ФК Дружина - ФК Титан 0:0 FC Bus - ФК Титан 1:2 ФК Бей Беги - ФК Титан 4:6 FC Fight Nights - ФК Титан 0:4 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:3

Результаты матчей

ФК БроукБойз
ФК Титан

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
7:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
7
1 раз 25%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
7:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ФК БроукБойз
ФК Титан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5
1
1
1
3
3.5
1
1
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
1
2.5
1
4
1
1
3.5
1
4
1
1
4.5
1
4
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
4
2
4
2.5
2
5
2
4
3.5
2
5
2
4
4.5
1
6
2
4
5.5
1/4 финала
1 ФК БроукБойз
0 ФК Народная Команда
3 2DROTS
4 ФК Эгриси
0 ФК Амкал
2 FC Fight Nights
5 ФК Родина Медиа
6 ФК Титан
1/2 финала
4 ФК БроукБойз
3 ФК Эгриси
0 FC Fight Nights
2 ФК Титан
Финал
ФК БроукБойз
ФК Титан

Топ бомбардиров
ФК Родина Медиа Газданов Артур (ГАЗДАНОВ) 3
ФК Сахалинец Агекян Давид (Агекян) 2
ФК Титан Вагидов Арсен 1
ФК Родина Медиа Айрапетян Арсен (Aek) 1
ФК Родина Медиа Саплинов Александр (sapa) 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Эгриси Егорашев Евгений 1 1
ФК Титан Дворников Фёдор 1
FC Fight Nights Абациев Абдулла 1
ФК Титан Батяев Георгий 1
ФК БроукБойз Чёрный Вадим (CHERNIY) 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ФК БроукБойз - ФК Титан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.



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