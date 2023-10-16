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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
ФК БроукБойз
ФК Титан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
ФК БроукБойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазуров Илья (MAZUR)
|1
|0.17
ФК Титан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вагидов Арсен
|1
|0.14
|Киселёв Алексей (KISELEV)
|1
|0.14
|Маврин Василий (MAVRIN)
|0
|0
Карточки
ФК БроукБойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чёрный Вадим (CHERNIY)
|1
|0
ФК Титан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дворников Фёдор
|1
|0
|Батяев Георгий
|1
|0
Результаты матчей
ФК БроукБойз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ФК Титан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
ФК БроукБойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ФК Титан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
ФК БроукБойз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
ФК Титан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК БроукБойз
(18 матчей)
77.8%
22.2%
14 побед 0 ничьих 4 поражения
ФК БроукБойз - ФК Эгриси 1:1 ФК БроукБойз - ФК Народная Команда 1:0 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:1 ФК БроукБойз - ФК Starmix 7:2
FC Fight Nights - ФК БроукБойз 2:6 ФК Бей Беги - ФК БроукБойз 0:1 2DROTS - ФК БроукБойз 2:1 ФК БроукБойз - FC Bus 3:3 2DROTS - ФК БроукБойз 0:0 ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3 ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК БроукБойз - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Козлы - ФК БроукБойз 0:1 ФК Сахалинец - ФК БроукБойз 0:1 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 ФК БроукБойз - FC Fight Nights 3:2 ФК БроукБойз - ФК Бей Беги 5:0 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:3
ФК Титан
(14 матчей)
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 поражения
FC Fight Nights - ФК Титан 0:2 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 ФК 10 - ФК Титан 0:0 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:1
ФК Бей Беги - ФК Титан 0:5 ФК Титан - ФК Starmix 4:0 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 ФК Эгриси - ФК Титан 1:7 ФК Дружина - ФК Титан 0:0 FC Bus - ФК Титан 1:2 ФК Бей Беги - ФК Титан 4:6 FC Fight Nights - ФК Титан 0:4 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:3
Результаты матчей
ФК БроукБойз
ФК Титан
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
7:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
7
1 раз 25%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
7:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ФК БроукБойз
ФК Титан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
11
13
11
13
11
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
23
11
14
11
14
11
14
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
34
24
25
24
25
24
16
24
|ФК Родина Медиа
|Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)
|3
|ФК Сахалинец
|Агекян Давид (Агекян)
|2
|ФК Титан
|Вагидов Арсен
|1
|ФК Родина Медиа
|Айрапетян Арсен (Aek)
|1
|ФК Родина Медиа
|Саплинов Александр (sapa)
|1
|ФК Эгриси
|Егорашев Евгений
|1 1
|ФК Титан
|Дворников Фёдор
|1
|FC Fight Nights
|Абациев Абдулла
|1
|ФК Титан
|Батяев Георгий
|1
|ФК БроукБойз
|Чёрный Вадим (CHERNIY)
|1