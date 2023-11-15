Замена в перерыве произошла в составе сборной Израиля. Вместо Рамиза Сафури на второй тайм вышел Габи Каничовски.

Ушел от соперника по флангу Тургеман и навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Халаили, но мяч снова угодил точно в перекладину.

Диагональ исполнял Фройлер на левый фланг, куда забегал Родригес, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

Продавил соперника по флангу Халаили, но его прострел в подкате прервал Аканджи, выбив на угловой.

С углового навесил Халаили на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Окафор и вынес сферу за пределы поля.

В центре поля получил по ногам Абу-Фани в борьбе против Закарии. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Тонко вырезал в штрафную соперника Варгас на ход Окафору, но того грамотно от мяч оттеснил корпусом Шломо.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Абу-Фани на ход Тургеману, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Аканджи.

В центре поля уложил Окафора на газон в силовой борьбе Лави. Штрафной удар в пользу Швейцарии назначил судья.

Выскочил один на один с голкипером Варгас после паса от Окафора и пробил в касание на силу в дальний угол над вратарем. Снова перекладина пришла на помощь сборной Израиля.

Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

Пробивал по воротам из пределов штрафной Окафор после паса от Родригеса, но на этот раз угодила сфера точно в защитника.

С угла поля Варгас навесил на ближнюю штангу, но после серии рикошетов Лави вынес сферу в центр поля.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

Догнал мяч у лицевой линии Даса и прострелил в центр штрафной на Абу-Фани, который пробил в касание, но мяч в подкате смог накрыть Зесигер.

На фланге Тургеман в грубом подкате снес соперника. Судья на этот раз ограничился устным предупреждением.

Мог убегать в контратаку Тургеман после ошибки соперника, но вовремя вернулся в оборону Фройлер и в чистом подкате отобрал мяч.

Теперь уже Варгас финтом ушел от соперника по флангу и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

Скинул мяч головой Окафор под удар Фернандесу, который с ходу пробил по воротам, но мяч оказался в руках Глазера.

С центра поля попытался Тургеман перебросить вышедшего из ворот Зоммера, но успел вернуться к линии вратарь и перевел сферу на угловой в прыжке.

Разыграли угловой хозяева, после чего прострелил в центр Давидзаде, но спокойно вынес сферу в центр поля Аканджи.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Рубен Варгас! Удалось все же открыть счет в матче швейцарцам. Подключился к атаке своей команды по правой бровке Фернандес и навесил на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Варгес и головой вколотил снаряд под перекладину.

Ушел на скорости от соперника по флангу Родригес и подал в центр штрафной на Амдуни, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

В центре поля получил по ногам Давидзаде в борьбе против Фройлера. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

30' Убежал в контратаку по центру Окафор, сместился в штрафную и упал в борьбе с защитником. Судья не углядел нарушения правил в этом эпизоде.

29' Ушел от соперника по флангу Родригес и подал на дальнюю штангу, но здесь не смог пробить головой Амдуни в борьбе с защитником.

28' Слишком активно оспаривал решение арбитра Сафури, за что и сам увидел перед собой желтую карточку.

27' Грубо налетел на соперника в центре поля Абу-Фани. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

26' С угла поля навесил Халаили на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

25' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Халаили на ход Тургеману, но того опередил Фернандес и вынес сферу на угловой.

24' Устроили потасовку Фройлер и Абу-Фани. Судье пришлось вмешаться, но обошлось на этот раз без карточек.

23' Продавил соперника по центру Окафор и пробил на силу в ближний верхний угол, но гостей спасла от пропущенного гола перекладина.

22' Ворвался в штрафную соперника Варгас и пробил с линии чужой штрафной, но мяч угодил точно в защитника.

21' Диагональ исполнял в штрафную соперника Джака на ход Родригесу, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

20' Ушел финтом от соперника по флангу Фройлер и навесил на дальнюю штангу, но мяч на выходе забрал в руки Глазер.

19' Мог убегать в контратаку на скорости Халаили после заброса от Лави, но не удалось ему оторваться от Зесигера.

18' Со штрафного технично закрутил Аканджи в ближний верхний угол ворот, но спокойно забрал мяч в свои руки Глазер.

17' Перед чужой штрафной грамотно подставился Варгас и заработал для своей команды перспективный стандарт.

16' Хозяева разыграли угловой, после чего Даса подал на ближнюю штангу, где пробил головой Халаили, но мяч оказался в руках Зоммера.

15' Ушел от соперника Даса по флангу и подал в центр штрафной, но здесь Аканджи головой вынес сферу за лицевую линию.

14' Отобрал мяч в центре поля Амдуни, прорывался к штрафной и пробил по воротам, но мяч в подкате заблокировал Гольдберг.

13' После сольного прохода пробил по воротам с дальней дистанции Сафури, но точности этому выстрелу явно не хватило.

12' Мягко забросил в штрафную Сафури на ход Дасе, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с двумя защитниками.

11' Диагональным пасом Джака нашел в штрафной соперника Варгаса, который пробил низом в дальний угол, но Глазер смог ногой отбить сферу в сторону.

10' Подключился к атаке своей команды Фернандес и отдал поперек на Окафора, но на выходе мяч забрал в свои руки Глазер.

9' После навеса с угла поля пробивал на дальней штанге Закария в борьбе с защитником. Точности ему явно не хватило.

8' Ворвался Амдуни в штрафную соперника и пробил по воротам, но в подкате перевел сферу на угловой Шломо.

7' Тонким пасом выводил Джака в штрафную соперника Амдуни, но прочитал эпизод Глазер и забрал мяч в руки.

6' С левого фланга ворвался в штрафную Окафор и пробил с острого угла, но мяч перехватил на выходе Глазер.

5' После поперечного паса от Окафора пробил с дальней дистанции Закария, но на пути мяча оказался Гольдберг.

4' Перехватил мяч в центре поля Лави и отдал пас в штрафную на ход Тургеману, но тот проиграл борьбу за мяч Закарии.

3' На чужой половине поля слишком активно прессинговал соперника Варгас и в итоге нарушил правила в борьбе против Дасы.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.