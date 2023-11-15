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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Израиль
FIFA #71
0:1
Второй тайм: 53'
Швейцария
FIFA #14
0'
25' Желтая карточка
Абу-Фани Мохаммад
26' Желтая карточка
Сафури Рамиз
0:1
36' Гол
Варгас Рубен
45' Желтая карточка
Закария Денис

Ход матча

25'
Абу-Фани Мохаммад
 
26'
Сафури Рамиз
 
36'
0:1
Варгас Рубен
(Фернандес Эдимилсон)
45'
 
Закария Денис
46'
Каничовски Габи
Сафури Рамиз
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 150
Израиль 13.3% (20)
X 16% (24)
Швейцария 70.7% (106)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Израиль
Ничья
Швейцария
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Глазер
Омри
2
Даса
Элазар
5
Шломо
Раз
3
Гольдберг
Шон
22
Давидзаде
Офир
10
Сафури
Рамиз
6
Лави
Нета
16
Абу-Фани
Мохаммад
8
Халаили
Анан
19
Тургеман
Дор
13
Гурно
Идан
1
Зоммер
Янн
2
Фернандес
Эдимилсон
5
Аканджи
Мануэль
18
Зесигер
Седрик
13
Родригес
Рикардо
8
Фройлер
Ремо
6
Закария
Денис
10
Джака
Гранит
7
Амдуни
Зеки
9
Окафор
Ноа
17
Варгас
Рубен
Израиль
4-3-3
Швейцария
4-3-3

История личных встреч

Израиль
Швейцария

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.25
Манор Соломон 1 0.13
Перец Дор 1 0.13
Каничовски Габи 1 0.13
Шломо Раз 1 0.13
Вайссман Шон 1 (1) 0.13
Лави Нета 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 6 0.75
Штеффен Ренато 3 0.38
Шакири Джердан 2 (1) 0.25
Джака Гранит 2 0.25
Фройлер Ремо 2 0.25
Варгас Рубен 2 0.25
Видмер Сильван 1 0.13
Аканджи Мануэль 1 0.13
Иттен Седрик 1 0.13
Фернандес Эдимилсон 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Закария Денис 0 0
Окафор Ноа 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ревиво Рой 1 1
Витор Мигел 2 0
Шломо Раз 2 0
Сафури Рамиз 1 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Перец Дор 1 0
Каничовски Габи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Даса Элазар 1 0
Тургеман Дор 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аканджи Мануэль 2 0
Зоммер Янн 1 0
Джака Гранит 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Видмер Сильван 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Закария Денис 1 0
Зекири Анди 1 0
Ндой Дан 1 0

Результаты матчей

Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Израиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
11
Израиль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Швейцария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
4
36%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
25%
3
16%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
3
38%
4
21%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1
Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2
Швейцария
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2
Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1

Результаты матчей

Израиль
Швейцария

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Израиль
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1:0 Заявка 8 5 3 0 21 - 8 18
2.
Румыния
 Заявка 8 4 4 0 13 - 4 16
3.
Израиль
 0:1 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
4.
Косово
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
5.
Беларусь
 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
6.
Андорра
 Заявка 8 0 2 6 3 - 17 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Швейцария
 1:0 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
3.
Израиль
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Косово
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Беларусь
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2.
Румыния
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
3.
Косово
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
4.
Израиль
 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
5.
Беларусь
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    В центре поля получил по ногам Абу-Фани в борьбе против Закарии. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 51'
    С углового навесил Халаили на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Окафор и вынес сферу за пределы поля.
  • Угловой
    50'
    Продавил соперника по флангу Халаили, но его прострел в подкате прервал Аканджи, выбив на угловой.
  • 49'
    Диагональ исполнял Фройлер на левый фланг, куда забегал Родригес, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • Штанга
    48'
    Ушел от соперника по флангу Тургеман и навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Халаили, но мяч снова угодил точно в перекладину.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе сборной Израиля. Вместо Рамиза Сафури на второй тайм вышел Габи Каничовски.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли отыграться израильтяне?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • 45'
    С угла поля Варгас навесил на ближнюю штангу, но после серии рикошетов Лави вынес сферу в центр поля.
  • 45'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной Окафор после паса от Родригеса, но на этот раз угодила сфера точно в защитника.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • Штанга
    44'
    Выскочил один на один с голкипером Варгас после паса от Окафора и пробил в касание на силу в дальний угол над вратарем. Снова перекладина пришла на помощь сборной Израиля.
  • 43'
    В центре поля уложил Окафора на газон в силовой борьбе Лави. Штрафной удар в пользу Швейцарии назначил судья.
  • 42'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Абу-Фани на ход Тургеману, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Аканджи.
  • 41'
    Тонко вырезал в штрафную соперника Варгас на ход Окафору, но того грамотно от мяч оттеснил корпусом Шломо.
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    • 40'
      В центре поля получил по ногам Давидзаде в борьбе против Фройлера. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 39'
      Ушел на скорости от соперника по флангу Родригес и подал в центр штрафной на Амдуни, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Рубен Варгас! Удалось все же открыть счет в матче швейцарцам. Подключился к атаке своей команды по правой бровке Фернандес и навесил на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Варгес и головой вколотил снаряд под перекладину.
    • 37'
      Разыграли угловой хозяева, после чего прострелил в центр Давидзаде, но спокойно вынес сферу в центр поля Аканджи.
    • Опасный момент
      36'
      С центра поля попытался Тургеман перебросить вышедшего из ворот Зоммера, но успел вернуться к линии вратарь и перевел сферу на угловой в прыжке.
    • 35'
      Скинул мяч головой Окафор под удар Фернандесу, который с ходу пробил по воротам, но мяч оказался в руках Глазера.
    • 34'
      Теперь уже Варгас финтом ушел от соперника по флангу и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 33'
      Мог убегать в контратаку Тургеман после ошибки соперника, но вовремя вернулся в оборону Фройлер и в чистом подкате отобрал мяч.
    • 32'
      На фланге Тургеман в грубом подкате снес соперника. Судья на этот раз ограничился устным предупреждением.
    • 31'
      Догнал мяч у лицевой линии Даса и прострелил в центр штрафной на Абу-Фани, который пробил в касание, но мяч в подкате смог накрыть Зесигер.
    • 30'
      Убежал в контратаку по центру Окафор, сместился в штрафную и упал в борьбе с защитником. Судья не углядел нарушения правил в этом эпизоде.
    • 29'
      Ушел от соперника по флангу Родригес и подал на дальнюю штангу, но здесь не смог пробить головой Амдуни в борьбе с защитником.
    • Желтая карточка
      28'
      Слишком активно оспаривал решение арбитра Сафури, за что и сам увидел перед собой желтую карточку.
    • Желтая карточка
      27'
      Грубо налетел на соперника в центре поля Абу-Фани. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
    • 26'
      С угла поля навесил Халаили на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • Угловой
      25'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Халаили на ход Тургеману, но того опередил Фернандес и вынес сферу на угловой.
    • 24'
      Устроили потасовку Фройлер и Абу-Фани. Судье пришлось вмешаться, но обошлось на этот раз без карточек.
    • Штанга
      23'
      Продавил соперника по центру Окафор и пробил на силу в ближний верхний угол, но гостей спасла от пропущенного гола перекладина. 
    • 22'
      Ворвался в штрафную соперника Варгас и пробил с линии чужой штрафной, но мяч угодил точно в защитника.
    • 21'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Джака на ход Родригесу, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
    • 20'
      Ушел финтом от соперника по флангу Фройлер и навесил на дальнюю штангу, но мяч на выходе забрал в руки Глазер.
    • 19'
      Мог убегать в контратаку на скорости Халаили после заброса от Лави, но не удалось ему оторваться от Зесигера.
    • 18'
      Со штрафного технично закрутил Аканджи в ближний верхний угол ворот, но спокойно забрал мяч в свои руки Глазер.
    • 17'
      Перед чужой штрафной грамотно подставился Варгас и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 16'
      Хозяева разыграли угловой, после чего Даса подал на ближнюю штангу, где пробил головой Халаили, но мяч оказался в руках Зоммера.
    • 15'
      Ушел от соперника Даса по флангу и подал в центр штрафной, но здесь Аканджи головой вынес сферу за лицевую линию.
    • 14'
      Отобрал мяч в центре поля Амдуни, прорывался к штрафной и пробил по воротам, но мяч в подкате заблокировал Гольдберг.
    • 13'
      После сольного прохода пробил по воротам с дальней дистанции Сафури, но точности этому выстрелу явно не хватило.
    • 12'
      Мягко забросил в штрафную Сафури на ход Дасе, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с двумя защитниками.
    • Опасный момент
      11'
      Диагональным пасом Джака нашел в штрафной соперника Варгаса, который пробил низом в дальний угол, но Глазер смог ногой отбить сферу в сторону.
    • 10'
      Подключился к атаке своей команды Фернандес и отдал поперек на Окафора, но на выходе мяч забрал в свои руки Глазер.
    • 9'
      После навеса с угла поля пробивал на дальней штанге Закария в борьбе с защитником. Точности ему явно не хватило.
    • Угловой
      8'
      Ворвался Амдуни в штрафную соперника и пробил по воротам, но в подкате перевел сферу на угловой Шломо.
    • 7'
      Тонким пасом выводил Джака в штрафную соперника Амдуни, но прочитал эпизод Глазер и забрал мяч в руки.
    • 6'
      С левого фланга ворвался в штрафную Окафор и пробил с острого угла, но мяч перехватил на выходе Глазер.
    • 5'
      После поперечного паса от Окафора пробил с дальней дистанции Закария, но на пути мяча оказался Гольдберг.
    • 4'
      Перехватил мяч в центре поля Лави и отдал пас в штрафную на ход Тургеману, но тот проиграл борьбу за мяч Закарии.
    • 3'
      На чужой половине поля слишком активно прессинговал соперника Варгас и в итоге нарушил правила в борьбе против Дасы.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Второй тайм
    • 46'
      Сафури Рамиз уходит с поля. Каничовски Габи выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Израиль 0:1 Швейцария

    Исход игры
    Израиль
    13.3% (20)
    Ничья
    16% (24)
    Швейцария
    70.7% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.79% (74)
    Меньше
    36.21% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (87)
    Нет
    25% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Швейцария
    35.3% (53)
    1:1 Ничья
    9.3% (14)
    0:1 Швейцария
    8.7% (13)
    0:2 Швейцария
    8% (12)
    1:3 Швейцария
    5.3% (8)
    2:1 Израиль
    4.7% (7)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    1:0 Израиль
    2% (3)
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    Швейцария
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