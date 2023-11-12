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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Израиль
FIFA #71
 
Позже
Швейцария
FIFA #14
Прогнозы 67
Израиль 11.9% (8)
X 23.9% (16)
Швейцария 64.2% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Швейцария
6.20
4.20
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1.59
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Израиль
Швейцария

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.29
Манор Соломон 1 0.14
Перец Дор 1 0.14
Каничовски Габи 1 0.14
Шломо Раз 1 0.14
Вайссман Шон 1 (1) 0.14
Лави Нета 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 6 0.86
Штеффен Ренато 3 0.43
Шакири Джердан 2 (1) 0.29
Джака Гранит 2 0.29
Фройлер Ремо 2 0.29
Варгас Рубен 1 0.14
Видмер Сильван 1 0.14
Аканджи Мануэль 1 0.14
Иттен Седрик 1 0.14
Родригес Рикардо 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Закария Денис 0 0
Окафор Ноа 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ревиво Рой 1 1
Витор Мигел 2 0
Шломо Раз 2 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Перец Дор 1 0
Каничовски Габи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Даса Элазар 1 0
Тургеман Дор 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аканджи Мануэль 2 0
Зоммер Янн 1 0
Джака Гранит 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Видмер Сильван 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Зекири Анди 1 0
Ндой Дан 1 0

Результаты матчей

Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Израиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
11
Израиль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Швейцария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
4
36%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
25%
3
16%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
3
38%
4
21%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1
Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2
Швейцария
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2
Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1

Результаты матчей

Израиль
Швейцария

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Израиль
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 8 4 4 0 13 - 4 16
2.
Швейцария
 Заявка 7 4 3 0 20 - 8 15
3.
Израиль
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
4.
Косово
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
5.
Беларусь
 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
6.
Андорра
 Заявка 8 0 2 6 3 - 17 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Швейцария
 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
3.
Израиль
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Косово
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Беларусь
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Румыния
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
3.
Косово
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
4.
Израиль
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
5.
Беларусь
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Израиль - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 67
    Израиль 11.9% (8)
    X 23.9% (16)
    Швейцария 64.2% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Израиль
    Ничья
    Швейцария
    6.20
    4.20
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    Прогнозы на матч Израиль - Швейцария

    Исход игры
    Израиль
    11.9% (8)
    Ничья
    23.9% (16)
    Швейцария
    64.2% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (42)
    Меньше
    36.36% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (54)
    Нет
    18.18% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Швейцария
    43.3% (29)
    1:1 Ничья
    19.4% (13)
    0:2 Швейцария
    7.5% (5)
    2:1 Израиль
    7.5% (5)
    0:1 Швейцария
    6% (4)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
    1:3 Швейцария
    4.5% (3)
    1:0 Израиль
    3% (2)
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    Израиль
    Швейцария
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