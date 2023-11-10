Тур: 15. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Щербович Марцин
0:1
Второй тайм: 88'
0'
0:1
16' ГолНауэль Матиас
25' Желтая карточкаСковгор Андреас
27' Желтая карточкаНауэль Матиас
52' Красная карточкаНауэль Матиас
73' Желтая карточкаМаценко Егор
78' Вторая желтая карточкаМаценко Егор
85' Желтая карточкаKacper Smiglewski
Ход матча
16'
0:1
25'
27'
52'
73'
78'
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Краковия
Шленск Вроцлав
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
33 матча
21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.31
0.94
Среднее время на гол
68
95
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.13
Среднее время на гол
61
80
Всего голов
46
34
Голов в среднем за матч
1.39
1.03
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
64
87
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гицэ Вирджил
|3
|0.21
|Кялльман Беньямин
|2
|0.14
|Ракочи Михал
|2
|0.14
|Patryk Makuch
|2
|0.14
|Атанасов Яни
|1
|0.07
|Глик Камил
|1
|0.07
|Ярошински Павел
|1
|0.07
|Karol Knap
|1
|0.07
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|12 (5)
|0.8
|Науэль Матиас
|4
|0.27
|Самец-Талар Пётр
|3
|0.2
|Шварц Петр
|2
|0.13
|Индже Бурак
|2
|0.13
|Кончковски Мартин
|1
|0.07
|Patryk Szwedzik
|1
|0.07
|Палюшек Александр
|1
|0.07
|Бейгер Лукаш
|1
|0.07
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|4
|0
|Гицэ Вирджил
|3
|0
|Ракочи Михал
|3
|0
|Сковгор Андреас
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Kacper Smiglewski
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|6
|1
|Науэль Матиас
|3
|1
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Маценко Егор
|2
|1
|Ольсен Патрик
|3
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Самец-Талар Пётр
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Шварц Петр
|1
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Шленск Вроцлав
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
4
Краковия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Шленск Вроцлав
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
13
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Шленск Вроцлав
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
6
50%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
14
26
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
3
12%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
3
21%
10
38%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
3
18%
5
38%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1
Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1
Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0
Результаты матчей
Краковия
Шленск Вроцлав
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Краковия
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
49
86
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 19
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|28 - 19
|28
|4.
|13
|8
|2
|3
|29 - 15
|26
|5.
|14
|8
|1
|5
|26 - 14
|25
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|7.
|14
|6
|2
|6
|16 - 23
|20
|8.
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|15
|4
|5
|6
|14 - 16
|17
|11.
|14
|2
|10
|2
|11 - 11
|16
|12.
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|13.
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|14.
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|15.
|0:1
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|16.
|15
|3
|4
|8
|18 - 30
|13
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|18.
|14
|2
|1
|11
|8 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|22 - 5
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|3.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|4.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|7.
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|11.
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|13.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|17.
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (3)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6