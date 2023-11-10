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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Краковия
0:1
Второй тайм: 88'
Шленск Вроцлав
0'
0:1
16' Гол
Науэль Матиас
25' Желтая карточка
Сковгор Андреас
27' Желтая карточка
Науэль Матиас
52' Красная карточка
Науэль Матиас
73' Желтая карточка
Маценко Егор
78' Вторая желтая карточка
Маценко Егор
85' Желтая карточка
Kacper Smiglewski
13
Sebastian
Madejski
25
Какабадзе
Отар
5
Гицэ
Вирджил
22
Хосконен
Артту
3
Сковгор
Андреас
6
Атанасов
Яни
20
Karol
Knap
18
Takuto
Oshima
10
Ракочи
Михал
7
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
12
Лещыньски
Рафал
19
Янасик
Патрик
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
33
Маценко
Егор
16
Покорны
Петер
24
Самец-Талар
Пётр
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
Краковия
4-3-1-2
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Краковия
Шленск Вроцлав

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

33 матча

21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:1
ЭГА
3:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
3:3
Э
2:1
Э
2:1
ЭГБ
2:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:1
КЛ
1:0
OE
1:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.31
0.94

Среднее время на гол

68
95

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.13

Среднее время на гол

61
80

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.39
1.03

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

64
87

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гицэ Вирджил 3 0.21
Кялльман Беньямин 2 0.14
Ракочи Михал 2 0.14
Patryk Makuch 2 0.14
Атанасов Яни 1 0.07
Глик Камил 1 0.07
Ярошински Павел 1 0.07
Karol Knap 1 0.07
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Сковгор Андреас 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 12 (5) 0.8
Науэль Матиас 4 0.27
Самец-Талар Пётр 3 0.2
Шварц Петр 2 0.13
Индже Бурак 2 0.13
Кончковски Мартин 1 0.07
Patryk Szwedzik 1 0.07
Палюшек Александр 1 0.07
Бейгер Лукаш 1 0.07
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 4 0
Гицэ Вирджил 3 0
Ракочи Михал 3 0
Сковгор Андреас 2 0
Атанасов Яни 2 0
Patryk Makuch 2 0
Karol Knap 2 0
Kacper Smiglewski 2 0
Глик Камил 1 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Ярошински Павел 1 0
Хосконен Артту 1 0
Мишор Якуб 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 6 1
Науэль Матиас 3 1
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Маценко Егор 2 1
Ольсен Патрик 3 0
Экспозито Эрик 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Лещыньски Рафал 2 0
Самец-Талар Пётр 2 0
Петков Алекс 2 0
Шварц Петр 1 0
Жуховски Михал 1 0
Индже Бурак 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Яцек Магера 1 0

Результаты матчей

Краковия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Шленск Вроцлав
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
4
Краковия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Шленск Вроцлав
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
13
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Шленск Вроцлав
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
6
50%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

14
26
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
3
12%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
3
21%
10
38%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
3
18%
5
38%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1
Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1
Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0

Результаты матчей

Краковия
Шленск Вроцлав

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Краковия
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
8
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 1:0 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 14 9 2 3 34 - 19 29
3.
Лех
 14 8 4 2 28 - 19 28
4.
Ракув
 13 8 2 3 29 - 15 26
5.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
6.
Легия
 13 7 2 4 21 - 18 23
7.
Заглембе Любин
 14 6 2 6 16 - 23 20
8.
Гурник Забже
 14 5 4 5 15 - 16 19
9.
Радомяк Радом
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
11.
Пяст
 14 2 10 2 11 - 11 16
12.
Видзев Лодзь
 13 4 3 6 15 - 18 15
13.
Корона Кельце
 13 3 6 4 16 - 16 15
14.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
15.
Краковия
 0:1 14 3 6 5 13 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 13 1 5 7 13 - 24 8
18.
ЛКС Лодзь
 14 2 1 11 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 1:0 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
6.
Заглембе Любин
 7 4 2 1 9 - 6 14
7.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
12.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 0:1 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 1:0 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
5.
Краковия
 0:1 7 2 3 2 6 - 6 9
6.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
9.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
10.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
11.
Заглембе Любин
 7 2 0 5 7 - 17 6
12.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
13.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 7 0 3 4 8 - 13 3
17.
Рух Хожув
 7 0 3 4 5 - 12 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Лех Исхак Микаэль 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
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    Краковия
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