  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Рух Хожув
0:0
Конец матча
Радомяк Радом
0'
30' Желтая карточка
Кастаньеда Франк
68' Желтая карточка
Щепан Даниэль
70' Желтая карточка
Садлок Мацей
74' Желтая карточка
Michal Kaput
80' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
86' Желтая карточка
Pedro Rodriguez2
90' Желтая карточка
Новаес Пальярес Луис Густаво
90'+4
31
Каминьски
Кжиштоф
2
Konrad
Kasolik
20
Szymon
Szymanski
21
Садлок
Мацей
77
Бартолевски
Матеуш
70
Козак
Милош
6
Tomasz
Swedrowski
28
Подставски
Томаш
5
Tomasz
Wojtowicz
18
Стечик
Доминик
95
Щепан
Даниэль
12
Albert
Posiadala
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
6
Michal
Kaput
99
Семеду
Эди
70
Кастаньеда
Франк
7
Семеду
Лисандру
96
Pedro
Rodriguez2
Рух Хожув
4-4-2
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Рух Хожув
Радомяк Радом

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ВД
2:0
ВД
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 4 (3) 0.29
Tomasz Swedrowski 3 0.21
Michal Feliks 2 0.14
Подставски Томаш 1 0.07
Михальский Кацпер 1 0.07
Tomasz Wojtowicz 1 0.07
Стажиньски Филип 0 0
Бартолевски Матеуш 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 8 0.53
Семеду Эди 3 0.2
Вольски Рафал 1 0.07
Донис Христос 1 0.07
Семеду Лисандру 1 0.07
Кастаньеда Франк 1 0.07
Цихоцки Матеуш 1 0.07
Роча Леонардо 1 0.07
Машаду Луиш 0 0
Абрамович Давид 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 6 0
Подставски Томаш 3 0
Щепан Даниэль 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Tomasz Swedrowski 2 0
Козак Милош 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Летневски Юлиуш 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Konrad Kasolik 0 1
Tomasz Foszmanczyk 1 0
Барановски Павел 1 0
Przemyslaw Szur 1 0
Szymon Szymanski 1 0
Стечик Доминик 1 0
Michal Feliks 1 0
Patryk Sikora 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 5 0
Michal Kaput 4 0
Вольски Рафал 3 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Гжесик Ян 3 0
Pedro Rodriguez2 3 0
Майк Сестор 2 0
Донис Христос 2 0
Машаду Луиш 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 2 0
Damian Jakubik 1 0
Леандро 1 0
Абрамович Давид 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Роча Леонардо 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Радомяк Радом
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
2
Рух Хожув
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
8
Рух Хожув
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Радомяк Радом
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
22%
4
44%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
3
38%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
2
15%
5
29%
29%
1-15
3
23%
4
24%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
31%
3
18%
61-75
4
31%
2
12%
76-90

Пропущено

24
20
15 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
6
25%
5
25%
16-30
8
33%
4
20%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
3
13%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2
Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0
Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0

Результаты матчей

Рух Хожув
Радомяк Радом

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
6
5
9
1.5
6
9
1
13
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 15 9 3 3 36 - 21 30
3.
Лех
 15 8 5 2 28 - 19 29
4.
Ракув
 14 8 3 3 30 - 16 27
5.
Погонь Щецин
 15 8 2 5 27 - 15 26
6.
Легия
 14 7 3 4 21 - 18 24
7.
Заглембе Любин
 15 6 3 6 17 - 24 21
8.
Радомяк Радом
 15 5 4 6 18 - 19 19
9.
Гурник Забже
 15 5 4 6 16 - 18 19
10.
Сталь Мелец
 15 5 3 7 20 - 22 18
11.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
12.
Пяст
 15 2 11 2 14 - 14 17
13.
Видзев Лодзь
 14 4 4 6 16 - 19 16
14.
Корона Кельце
 14 3 7 4 18 - 18 16
15.
Краковия
 14 3 6 5 13 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 14 1 6 7 13 - 24 9
18.
ЛКС Лодзь
 15 2 2 11 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
7.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
8.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 16 - 12 13
9.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 2 3 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 8 - 12 6
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
5.
Краковия
 7 2 3 2 6 - 6 9
6.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
7.
Ягеллония Белосток
 8 2 3 3 14 - 16 9
8.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Гурник Забже
 8 2 2 4 11 - 12 8
10.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
11.
Пяст
 8 0 7 1 7 - 8 7
12.
Заглембе Любин
 7 2 0 5 7 - 17 6
13.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 7 0 3 4 5 - 12 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Лех Муравски Радослав 1 5
Рух Хожув Садлок Мацей 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рух Хожув 0:0 Радомяк Радом онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     