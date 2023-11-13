Тур: 15. Стадион: Городской стадион Хожува. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
0:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаКастаньеда Франк
68' Желтая карточкаЩепан Даниэль
70' Желтая карточкаСадлок Мацей
74' Желтая карточкаMichal Kaput
80' Желтая карточкаБранко Рафаэл
86' Желтая карточкаPedro Rodriguez2
90' Желтая карточкаНоваес Пальярес Луис Густаво
90'+4
Ход матча
30'
68'
70'
74'
80'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Садлок
Мацей
70
Козак
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jaroslaw Skrobacz
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Рух Хожув
Радомяк Радом
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|4 (3)
|0.29
|Tomasz Swedrowski
|3
|0.21
|Michal Feliks
|2
|0.14
|Подставски Томаш
|1
|0.07
|Михальский Кацпер
|1
|0.07
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.07
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|8
|0.53
|Семеду Эди
|3
|0.2
|Вольски Рафал
|1
|0.07
|Донис Христос
|1
|0.07
|Семеду Лисандру
|1
|0.07
|Кастаньеда Франк
|1
|0.07
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.07
|Роча Леонардо
|1
|0.07
|Машаду Луиш
|0
|0
|Абрамович Давид
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|6
|0
|Подставски Томаш
|3
|0
|Щепан Даниэль
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Tomasz Swedrowski
|2
|0
|Козак Милош
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Летневски Юлиуш
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Konrad Kasolik
|0
|1
|Tomasz Foszmanczyk
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Przemyslaw Szur
|1
|0
|Szymon Szymanski
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|5
|0
|Michal Kaput
|4
|0
|Вольски Рафал
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Pedro Rodriguez2
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Донис Христос
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|2
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Леандро
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Радомяк Радом
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
2
Рух Хожув
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
8
Рух Хожув
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Радомяк Радом
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
22%
4
44%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
11
12
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
3
38%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
2
15%
5
29%
29%
1-15
3
23%
4
24%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
31%
3
18%
61-75
4
31%
2
12%
76-90
Пропущено
24
20
15 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
6
25%
5
25%
16-30
8
33%
4
20%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
3
13%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2
Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0
Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0
Результаты матчей
Рух Хожув
Радомяк Радом
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
44
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
96
59
69
113
312
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|6 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Лех
|Муравски Радослав
|1 5
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|6