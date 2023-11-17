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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 5.
Колумбия
FIFA #17
0:1
Перерыв
Бразилия
FIFA #3
0'
0:1
4' Гол
Мартинелли Габриэл
20' Желтая карточка
Санчес Давинсон
37' Желтая карточка
Fernando Diniz

Ход матча

4'
0:1
Мартинелли Габриэл
(Винисиус Жуниор)
20'
Санчес Давинсон
 
27'
 
Педро Жоао
Винисиус Жуниор
37'
 
Fernando Diniz

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 140
Колумбия 2.1% (3)
X 27.9% (39)
Бразилия 70% (98)
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Колумбия
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Бразилия
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12
Варгас
Камило
21
Муньос
Даниэль
23
Санчес
Давинсон
3
Лукуми
Джон
6
Мачадо
Дейвер
15
Урибе
Матеус
5
Кастано
Кевин
8
Карраскаль
Хорхе
10
Родригес
Хамес
7
Диас
Луис
19
Борре
Рафаэль
1
Алиссон
Бекер
2
Эмерсон
Жуниор
3
Маркиньос
Маркос
4
Габриэль
дос
Сантос
6
Лоди
Ренан
11
Рафинья
Диас
5
Андре
8
Гимараэс
Бруно
22
Мартинелли
Габриэл
10
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
Колумбия
4-2-3-1
Бразилия
4-4-2

История личных встреч

Колумбия
Бразилия

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

13 матчей

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

ОМЮА
1:0
ОМЮА
0:0
КА
2:1
ТМС
2:2
ОМЮА
1:1
ТМС
1:0
ОМЮА
2:1
КА
0:1
ТМС
1:0
ЧМ
2:1
ММ
1:1
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.33
0.7

Среднее время на гол

270
128

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.33

Среднее время на гол

75
270

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1
0.62

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
146

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Хамес 1 0.2
Урибе Матеус 1 0.2
Борре Рафаэль 1 0.2
Ариас Сантьяго 0 0
Ариас Джон 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 2 0.4
Родриго 2 0.4
Рафинья Диас 1 0.2
Маркиньос Маркос 1 0.2
Габриэль дос Сантос 1 0.2
Мартинелли Габриэл 1 0.2
Винисиус Жуниор 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варгас Камило 1 1
Санчес Давинсон 2 0
Ариас Джон 2 0
Мачадо Дейвер 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Куэста Карлос 1 0
Диас Луис 1 0
Дуран Джон 1 0
Москера Йерсон 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 1 0
Неймар 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Жезус Габриэл 1 0
Ришарлисон 1 0
Рафинья Диас 1 0
Кунья Матеус 1 0
Родриго 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Fernando Diniz 1 0

Результаты матчей

Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Колумбия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бразилия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бразилия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0
Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0 Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1 Колумбия - Боливия 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Колумбия - Перу 0:1 Колумбия - Гондурас 2:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0
Бразилия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1
Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1

Результаты матчей

Колумбия
Бразилия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Колумбия
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 0:1 5 4 0 1 7 - 1 12
2.
Уругвай
 1:0 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Бразилия
 1:0 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Венесуэла
 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
Колумбия
 0:1 5 1 3 1 3 - 3 6
6.
Эквадор
 5 2 2 1 4 - 3 5
7.
Парагвай
 0:0 5 1 2 2 1 - 2 5
8.
Чили
 0:0 5 1 2 2 3 - 6 5
9.
Боливия
 5 1 0 4 4 - 11 3
10.
Перу
 5 0 1 4 0 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Уругвай
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Аргентина
 0:1 3 2 0 1 2 - 1 6
4.
Чили
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
5.
Бразилия
 1:0 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Парагвай
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Колумбия
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Боливия
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Эквадор
 2 1 1 0 2 - 1 1
10.
Перу
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 0:1 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бразилия
 1:0 3 2 0 1 2 - 2 6
3.
Эквадор
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Уругвай
 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Колумбия
 0:1 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Венесуэла
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Парагвай
 0:0 3 0 1 2 0 - 2 1
8.
Перу
 3 0 1 2 0 - 4 1
9.
Чили
 0:0 2 0 0 2 1 - 6 0
10.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Бразилия Неймар 2 (3)
Уругвай Нуньес Дарвин 2 (2)
Бразилия Родриго 2 (1)
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Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 3
Чили Нуньес Марселино 1 2
Колумбия Варгас Камило 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Эквадор Груэсо Карлос 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не смсгли создать гости после углового. Завершён первый тайм! Колумбия - Бразилия 0-1.
  • Угловой
    45'
    Ничего опасного после корнера не сделали гости, однако атака продолжилась. Ренан Лоди получил сферу слева в штрафной и навешивал в центр. Мяч угодил в защитника и снова улетел за лицевую. Ещё один стандарт для бразильцев. 
  • Угловой
    45'
    Бросили колумбийцы Мартинелли в центре поля. Смог игрок "Арсенала" спокойно войти в штрафную соперника, а затем пытался отдать пас в центр на Жоао Педро. Защитник сумел перехватить. Будет угловой. 
  • Травма, повреждение
    45'
    У центральной линии поля Эмерсон тянулся к мячу и наступил на колено Хамесу. Естественно, злого умысла в действиях защитника бразильской сборной не было, но помощь Хамесу необходима. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты компенсировал к первому тайму уругвайский арбитр. 
  • 44'
    Снова по центру получается атака у колумбийской сборной. Кастано обыгрался с партнёром, а затем метров с 27 нанёс удар по воротам Алиссона. Получилось неплохо, но голкипер уверенно справился!
  • 43'
    Хорошая атака получилась у хозяев! Хамес получил мяч в центральной зоне, дошёл практически до линии штрафной сборной Бразилии, а затем с правой ноги пробил в правый угол. Получилось рядом со штангой, но и Алиссон всё контролировал. 
  • 42'
    Довольно-таки быстро проверили прошлый эпизод арбитры, отвечающие за VAR. Был небольшой наступ на ногу Хамесу, однако судьи посчитали, что это маловато для пенальти. 
  • Судья
    41'
    Хорошая веерная атака получилась у колумбийской сборной. Мяч в правой части штрафной получил Хамес, а затем упал на газон после столкновения с Мартинелли. Арбитр не заметил нарушения. 
  • Травма, повреждение
    40'
    На газоне находится Ренан Лоди после столкновения с Борре. Неприятно на ногу наступил игроку сборной Бразилии соперника. Пропусти момент Матонте. 
  • Желтая карточка
    39'
    Наказан жёлтой карточкой главный тренер сборной Бразилии Фернандо Динис. Ренан Лоди упал в борьбе с Борре на чужой половине поля, арбитр свистка не дал, а это вызвало бурю эмоций у тренера. 
  • 38'
    Рафинья из глубины выполнил передачу к линии штрафной на Родриго. На опережении сыграл Лукуми, однако дальше защитник действовал невнятно и вынес сферу за боковую линию. 
  • 37'
    И ещё одно нарушение. Бруно Гимараэс на чужой половине поля оказался на газоне. АРбитр после некоторых раздумий зафиксировал нарушение. Позиция для навеса. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Эмерсон рвался вперёд по правому флангу, и Карраскаль сыграл некрасиво, ударив рукой по лицу защитника сборной Бразилии. Уругвайский арбитр не стал наказывать карточкой игрока московского "Динамо". 
  • 35'
    И снова угловой сборной Бразилии привёл к быстрой атаке колумбийцев! Луис Диас умчался по левому флангу и отдал пас к правому углу штрафной. Хамес решил оттуда пробить с правой ноги. Получилось выше створа.
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    • Опасный момент
      34'
      Мартинелли прошёл по левому флангу и выполнил пас к линии штрафной. Родриго красиво сферу обработал, а затем нанёс сильный дура по воротам. Мяч зацепил защитника и прошёл рядом с правой штангой!
    • Опасный момент
      33'
      ОПАСНО! Быструю контратаку провели хозяева! Луис Диас в одиночку убежал на ворота соперника, за счёт скорости обыграл двух защитников, вырвался практически на рандеву с голкипером, но в последний момент его удар успел накрыть Андре!
    • Угловой
      32'
      Ренан Лоди подключился к атаке по своему левому флангу и пытался выполнить навес от лицевой. Лукуми сыграл плотно, и мяч от защитника сборной КОлумбии ушёл за лицевую. 
    • 31'
      Передача в штрафную колумбийцев прошла. Жоао Педро догнал снаряд слева у лицевой и сильно прострелил вдоль ворот. Получилось остро, однако замкнуть никто из партнёров не успел. 
    • 30'
      Быстрая атака получилась у гостей. Мартинелли получил мяч на левом фланге, а затем отдал пас вглубь штрафной. Родриго сферу получил, но пройти мимо Санчеса не получилось. 
    • Замена
      29'
      Замена в составе сборной Бразилии. Вместо Винисиуса на поле появился Жоао Педро. 
    • 28'
      Покидает поле Винисиус. Видимо, потребуется замена. Огромная потеря не только для сборной Бразилии, но и для мадридского "Реала". Неожиданный поворот. 
    • Травма, повреждение
      27'
      Винисиус оказался на газоне. В центре поля совершил игрок "Реала" рывок, а затем решил присесть. Непонятно, что произошло, однако медицинская бригада уже появилась на поле. 
    • 26'
      Карраскаль получил мяч на линии вратарской сборной Бразилии, однако против него выросло сразу 3 защитника, и игрок "Динамо" момент для удара упустил. Непросто приходится гостям. 
    • 25'
      Активный прессинг сейчас демонстрируют колумбийские футболисты, однако перехватить мяч у гостей так и не получилось. Уверенно сыграли бразильцы на своей половине поля. 
    • Опасный момент
      24'
      ОПАСНО! Муньос справа ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот. Получилось сильно, однако сфера дошла до Мачадо на другом краю штрафной. Последовала скидку под удар Луису Диасу, а вот игрок "Ливерпуля" с выгодной позиции пробил неудачно! 
    • 23'
      Муньос по правому флангу разогнал атаку своей команды, однако навеса не последовало, и момент был упущен. Снова вернулся розыгрыш к центральному кругу. 
    • Желтая карточка
      22'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Санчес получает предупреждение. Грубо на своей половине поля защитник сыграл против Винисиуса, который уже успел прокинуть мяч себе на ход. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Хамес грубо в районе центральной линии поля сыграл против Андре. Нарушение зафиксировал Матонте, а капитан сборной Колумбии очень недоволен таким решением. 
    • Опасный момент
      20'
      Ошиблись бразильцы в центре поля. Хамес сферу получил и отдал пас вперёд на Луиса Диаса, который по левому краю ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Алиссон справился!
    • Угловой
      19'
      Снова никакой опасности не возникло у ворот бразильской сборной после корнера. Сфера пришла в руки Алиссону, который никуда не спешит. Нужна небольшая пауза гостям. 
    • Опасный момент
      18'
      КАРРАСКАЛЬ! Луис Диас вошёл слева в штрафную соперника и выполнил скидку чуть назад. Карраскаль низом пробил в ближний угол, и Алиссон с огромным трудом парировал на угловой!
    • 17'
      Рафинья перехватил мяч на своей половине поля и длинной передачей пытался вывести Винисиуса на оперативный простор. Санчес сыграл цепко против игрока сборной Бразилии и остановил его прорыв. 
    • 16'
      Винисиус получил мяч на левом фланге и отдавал хитрый пас вперёд на Мартинелли. Форвард "Арсенала" задумки партнёра не понял, и Варгас спокойно забрал игровой снаряд себе. 
    • 15'
      Снова бразильцы забрали мяч под свой контроль. Под свист колумбийских болельщиков они перекатывают сферу на своей половине поля. Хозяева пока особо в прессинг не выбрасываются. 
    • 14'
      Первый удар в створ сборной Бразилии! Кастано решился на выстрел метров с 30. Получилось в створ, однако очень слабо. Алиссон спокойно забрал мяч в свои перчатки. 
    • 13'
      Карраскаль выполнил отличный пас вперёд по левому флангу. Луис Диас рвался вперёд, но против него уверенно сыграл Маркиньос, выбивший сферу за боковую линию. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Луис Диас не смог зацепиться за мяч в чужой штрафной и пришлось отработать за Габриэлем, против которого форвард "Ливерпуля" и нарушил правила. Много остановок на старте матча. 
    • 11'
      Родриго с левого полуфланга простреливал вдоль ворот. Показалось бразильцам, что сфера угодила в руку защитнику сборной Колумбии. Арбитр абсолютного другого мнения. 
    • Судья
      10'
      Обслуживает эту встречу уругвайский арбитр Андрес Матонте. Очень непростая игра досталось судье, так как с первых минут все решения арбитра громко освистываются. Тяжело ему под таким давлением. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Быстро разыграли корнер колумбийцы. Хамес выполнил навес, Алиссон готов был сыграть на выходе, но в него врезался Санчес. Арбитр зафиксировал нарушение правил против голкипера. 
    • Угловой
      8'
      Первый угловой в матче заработали хозяева. Мачадо подключился по левой бровке, но против него уверенно сыграл Эмерсон, от которого сфера ушла за лицевую. 
    • 7'
      Бруно Гимараэс со своей половины поля выполнил длинный заброс вперёд. Мартинелли рвался к воротам, но его опередил Варгас, вовремя выскочивший из рамки. 
    • 6'
      Важный гол забила сборная Бразилии на старте матча. Всё-таки открытого футбола сегодня ожидать не приходится, поэтому быстрый гол, возможно, залог успеха. 
    • 5'
      Совсем пока ничего в атаке не получается у колумбийской сборной. Вот сейчас Хамес пытался зацепиться за сферу на правом фланге, но защитники против него сыграли внимательно. 
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! МАРТИНЕЛЛИ! Очень активно начали эту встречу игроки сборной Бразилии! Винисиус перед штрафной обыгрался с Мартинелли, ворвался слева к воротам и прострелил чуть назад. Мартинелли в подкате переправил игровой снаряд точно в правый угол ворот!
    • Опасный момент
      3'
      ОПАСНО! Отличная атака получилась у бразильцев! Эмерсон получил мяч на правом краю штрафной и выполнил отличный кросс в центр. Винисиус пробивал головой с 7 метров, но сфера прошла немного выше створа!
    • 2'
      Колумбийцы вышли на эту встречу в привычных жёлтых футболках и черных трусах. Гости играют в синих футболках и белых трусах. Ворота сборной Колумбии справа по ТВ-картинке в первом тайме. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче отборочного турнира к ЧМ-2026, в котором сборная Колумбии на своём поле будет принимать сборную Бразилии. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 35.7% пользователей.
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    Прогнозы 140
    Колумбия 2.1% (3)
    X 27.9% (39)
    Бразилия 70% (98)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Колумбия
    Ничья
    Бразилия
    9.42
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    4.10
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    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Колумбия 0:1 Бразилия

    Исход игры
    Колумбия
    2.1% (3)
    Ничья
    27.9% (39)
    Бразилия
    70% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.7% (64)
    Меньше
    45.3% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (91)
    Нет
    22.22% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    35.7% (50)
    1:1 Ничья
    20% (28)
    0:1 Бразилия
    10.7% (15)
    0:2 Бразилия
    5% (7)
    1:3 Бразилия
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (6)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
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