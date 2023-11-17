Тур: 5.
0'
0:1
4' ГолМартинелли Габриэл
20' Желтая карточкаСанчес Давинсон
37' Желтая карточкаFernando Diniz
Ход матча
4'
20'
37'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
15
Урибе
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Урибе МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мьер КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоренсо Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
-
5 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
13 НиноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Пепе АкиноНападающий
-
18 ЖоэлинтонНападающий
- Нападающий
-
-
21 Endrick
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Колумбия
Бразилия
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
13 матчей
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.33
0.7
Среднее время на гол
270
128
Всего голов
12
1
Голов в среднем за матч
1.2
0.33
Среднее время на гол
75
270
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1
0.62
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
90
146
Бомбардиры внутри турнира
Колумбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Хамес
|1
|0.2
|Урибе Матеус
|1
|0.2
|Борре Рафаэль
|1
|0.2
|Ариас Сантьяго
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|2
|0.4
|Родриго
|2
|0.4
|Рафинья Диас
|1
|0.2
|Маркиньос Маркос
|1
|0.2
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.2
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.2
|Винисиус Жуниор
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Колумбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варгас Камило
|1
|1
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Ариас Джон
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
|Москера Йерсон
|1
|0
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Жезус Габриэл
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Fernando Diniz
|1
|0
Результаты матчей
Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Колумбия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бразилия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
6
Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бразилия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Колумбия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0
Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0 Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1 Колумбия - Боливия 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Колумбия - Перу 0:1 Колумбия - Гондурас 2:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0
Бразилия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1
Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1
Результаты матчей
Колумбия
Бразилия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Колумбия
Бразилия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|7 - 1
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|5.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|6.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|1 - 2
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|10.
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|1
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|8.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Бразилия
|Неймар
|2 (3)
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|2 (2)
|Бразилия
|Родриго
|2 (1)
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 3
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 2
|Колумбия
|Варгас Камило
|1 1
|Боливия
|Фернандес Роберто II
|1 1
|Эквадор
|Груэсо Карлос
|2
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Колумбия 0:1 Бразилия
Исход игры
Колумбия
2.1% (3)
Ничья
27.9% (39)
Бразилия
70% (98)
Тотал 2.5
Больше
54.7% (64)
Меньше
45.3% (53)
Обе команды забьют
Да
77.78% (91)
Нет
22.22% (26)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
35.7% (50)
1:1 Ничья
20% (28)
0:1 Бразилия
10.7% (15)
0:2 Бразилия
5% (7)
1:3 Бразилия
4.3% (6)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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