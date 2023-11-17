Хорошая атака получилась у хозяев! Хамес получил мяч в центральной зоне, дошёл практически до линии штрафной сборной Бразилии, а затем с правой ноги пробил в правый угол. Получилось рядом со штангой, но и Алиссон всё контролировал.

Снова по центру получается атака у колумбийской сборной. Кастано обыгрался с партнёром, а затем метров с 27 нанёс удар по воротам Алиссона. Получилось неплохо, но голкипер уверенно справился!

У центральной линии поля Эмерсон тянулся к мячу и наступил на колено Хамесу. Естественно, злого умысла в действиях защитника бразильской сборной не было, но помощь Хамесу необходима.

Бросили колумбийцы Мартинелли в центре поля. Смог игрок "Арсенала" спокойно войти в штрафную соперника, а затем пытался отдать пас в центр на Жоао Педро. Защитник сумел перехватить. Будет угловой.

Ничего опасного после корнера не сделали гости, однако атака продолжилась. Ренан Лоди получил сферу слева в штрафной и навешивал в центр. Мяч угодил в защитника и снова улетел за лицевую. Ещё один стандарт для бразильцев.

Ничего не смсгли создать гости после углового. Завершён первый тайм! Колумбия - Бразилия 0-1.

И снова угловой сборной Бразилии привёл к быстрой атаке колумбийцев! Луис Диас умчался по левому флангу и отдал пас к правому углу штрафной. Хамес решил оттуда пробить с правой ноги. Получилось выше створа.

Эмерсон рвался вперёд по правому флангу, и Карраскаль сыграл некрасиво, ударив рукой по лицу защитника сборной Бразилии. Уругвайский арбитр не стал наказывать карточкой игрока московского "Динамо".

И ещё одно нарушение. Бруно Гимараэс на чужой половине поля оказался на газоне. АРбитр после некоторых раздумий зафиксировал нарушение. Позиция для навеса.

Рафинья из глубины выполнил передачу к линии штрафной на Родриго. На опережении сыграл Лукуми, однако дальше защитник действовал невнятно и вынес сферу за боковую линию.

Наказан жёлтой карточкой главный тренер сборной Бразилии Фернандо Динис. Ренан Лоди упал в борьбе с Борре на чужой половине поля, арбитр свистка не дал, а это вызвало бурю эмоций у тренера.

На газоне находится Ренан Лоди после столкновения с Борре. Неприятно на ногу наступил игроку сборной Бразилии соперника. Пропусти момент Матонте.

Хорошая веерная атака получилась у колумбийской сборной. Мяч в правой части штрафной получил Хамес, а затем упал на газон после столкновения с Мартинелли. Арбитр не заметил нарушения.

Довольно-таки быстро проверили прошлый эпизод арбитры, отвечающие за VAR. Был небольшой наступ на ногу Хамесу, однако судьи посчитали, что это маловато для пенальти.

Активный прессинг сейчас демонстрируют колумбийские футболисты, однако перехватить мяч у гостей так и не получилось. Уверенно сыграли бразильцы на своей половине поля.

Карраскаль получил мяч на линии вратарской сборной Бразилии, однако против него выросло сразу 3 защитника, и игрок "Динамо" момент для удара упустил. Непросто приходится гостям.

Винисиус оказался на газоне. В центре поля совершил игрок "Реала" рывок, а затем решил присесть. Непонятно, что произошло, однако медицинская бригада уже появилась на поле.

Покидает поле Винисиус. Видимо, потребуется замена. Огромная потеря не только для сборной Бразилии, но и для мадридского "Реала". Неожиданный поворот.

Быстрая атака получилась у гостей. Мартинелли получил мяч на левом фланге, а затем отдал пас вглубь штрафной. Родриго сферу получил, но пройти мимо Санчеса не получилось.

Передача в штрафную колумбийцев прошла. Жоао Педро догнал снаряд слева у лицевой и сильно прострелил вдоль ворот. Получилось остро, однако замкнуть никто из партнёров не успел.

Ренан Лоди подключился к атаке по своему левому флангу и пытался выполнить навес от лицевой. Лукуми сыграл плотно, и мяч от защитника сборной КОлумбии ушёл за лицевую.

ОПАСНО! Быструю контратаку провели хозяева! Луис Диас в одиночку убежал на ворота соперника, за счёт скорости обыграл двух защитников, вырвался практически на рандеву с голкипером, но в последний момент его удар успел накрыть Андре!

Мартинелли прошёл по левому флангу и выполнил пас к линии штрафной. Родриго красиво сферу обработал, а затем нанёс сильный дура по воротам. Мяч зацепил защитника и прошёл рядом с правой штангой!

24' ОПАСНО! Муньос справа ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот. Получилось сильно, однако сфера дошла до Мачадо на другом краю штрафной. Последовала скидку под удар Луису Диасу, а вот игрок "Ливерпуля" с выгодной позиции пробил неудачно!

23' Муньос по правому флангу разогнал атаку своей команды, однако навеса не последовало, и момент был упущен. Снова вернулся розыгрыш к центральному кругу.

22' Первая жёлтая карточка в нашем матче. Санчес получает предупреждение. Грубо на своей половине поля защитник сыграл против Винисиуса, который уже успел прокинуть мяч себе на ход.

21' Хамес грубо в районе центральной линии поля сыграл против Андре. Нарушение зафиксировал Матонте, а капитан сборной Колумбии очень недоволен таким решением.

20' Ошиблись бразильцы в центре поля. Хамес сферу получил и отдал пас вперёд на Луиса Диаса, который по левому краю ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Алиссон справился!

19' Снова никакой опасности не возникло у ворот бразильской сборной после корнера. Сфера пришла в руки Алиссону, который никуда не спешит. Нужна небольшая пауза гостям.

18' КАРРАСКАЛЬ! Луис Диас вошёл слева в штрафную соперника и выполнил скидку чуть назад. Карраскаль низом пробил в ближний угол, и Алиссон с огромным трудом парировал на угловой!

17' Рафинья перехватил мяч на своей половине поля и длинной передачей пытался вывести Винисиуса на оперативный простор. Санчес сыграл цепко против игрока сборной Бразилии и остановил его прорыв.

16' Винисиус получил мяч на левом фланге и отдавал хитрый пас вперёд на Мартинелли. Форвард "Арсенала" задумки партнёра не понял, и Варгас спокойно забрал игровой снаряд себе.

15' Снова бразильцы забрали мяч под свой контроль. Под свист колумбийских болельщиков они перекатывают сферу на своей половине поля. Хозяева пока особо в прессинг не выбрасываются.

14' Первый удар в створ сборной Бразилии! Кастано решился на выстрел метров с 30. Получилось в створ, однако очень слабо. Алиссон спокойно забрал мяч в свои перчатки.

13' Карраскаль выполнил отличный пас вперёд по левому флангу. Луис Диас рвался вперёд, но против него уверенно сыграл Маркиньос, выбивший сферу за боковую линию.

12' Луис Диас не смог зацепиться за мяч в чужой штрафной и пришлось отработать за Габриэлем, против которого форвард "Ливерпуля" и нарушил правила. Много остановок на старте матча.

11' Родриго с левого полуфланга простреливал вдоль ворот. Показалось бразильцам, что сфера угодила в руку защитнику сборной Колумбии. Арбитр абсолютного другого мнения.

10' Обслуживает эту встречу уругвайский арбитр Андрес Матонте. Очень непростая игра досталось судье, так как с первых минут все решения арбитра громко освистываются. Тяжело ему под таким давлением.

9' Быстро разыграли корнер колумбийцы. Хамес выполнил навес, Алиссон готов был сыграть на выходе, но в него врезался Санчес. Арбитр зафиксировал нарушение правил против голкипера.

8' Первый угловой в матче заработали хозяева. Мачадо подключился по левой бровке, но против него уверенно сыграл Эмерсон, от которого сфера ушла за лицевую.

7' Бруно Гимараэс со своей половины поля выполнил длинный заброс вперёд. Мартинелли рвался к воротам, но его опередил Варгас, вовремя выскочивший из рамки.

6' Важный гол забила сборная Бразилии на старте матча. Всё-таки открытого футбола сегодня ожидать не приходится, поэтому быстрый гол, возможно, залог успеха.

5' Совсем пока ничего в атаке не получается у колумбийской сборной. Вот сейчас Хамес пытался зацепиться за сферу на правом фланге, но защитники против него сыграли внимательно.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! МАРТИНЕЛЛИ! Очень активно начали эту встречу игроки сборной Бразилии! Винисиус перед штрафной обыгрался с Мартинелли, ворвался слева к воротам и прострелил чуть назад. Мартинелли в подкате переправил игровой снаряд точно в правый угол ворот!

3' ОПАСНО! Отличная атака получилась у бразильцев! Эмерсон получил мяч на правом краю штрафной и выполнил отличный кросс в центр. Винисиус пробивал головой с 7 метров, но сфера прошла немного выше створа!

2' Колумбийцы вышли на эту встречу в привычных жёлтых футболках и черных трусах. Гости играют в синих футболках и белых трусах. Ворота сборной Колумбии справа по ТВ-картинке в первом тайме.