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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 5.
Колумбия
FIFA #17
 
Позже
Бразилия
FIFA #3
Прогнозы 56
Колумбия 1.8% (1)
X 23.2% (13)
Бразилия 75% (42)
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Лучшие коэффициенты
Колумбия
Ничья
Бразилия
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История личных встреч

Колумбия
Бразилия

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

13 матчей

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

ОМЮА
1:0
ОМЮА
0:0
КА
2:1
ТМС
2:2
ОМЮА
1:1
ТМС
1:0
ОМЮА
2:1
КА
0:1
ТМС
1:0
ЧМ
2:1
ММ
1:1
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.33
0.7

Среднее время на гол

270
128

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.33

Среднее время на гол

75
270

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1
0.62

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
146

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Хамес 1 0.25
Урибе Матеус 1 0.25
Борре Рафаэль 1 0.25
Ариас Сантьяго 0 0
Ариас Джон 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 2 0.5
Родриго 2 0.5
Рафинья Диас 1 0.25
Маркиньос Маркос 1 0.25
Габриэль дос Сантос 1 0.25
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варгас Камило 1 1
Ариас Джон 2 0
Мачадо Дейвер 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Куэста Карлос 1 0
Диас Луис 1 0
Дуран Джон 1 0
Москера Йерсон 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 1 0
Неймар 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Жезус Габриэл 1 0
Ришарлисон 1 0
Рафинья Диас 1 0
Кунья Матеус 1 0
Родриго 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Колумбия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бразилия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бразилия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0
Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0 Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1 Колумбия - Боливия 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Колумбия - Перу 0:1 Колумбия - Гондурас 2:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0
Бразилия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1
Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1

Результаты матчей

Колумбия
Бразилия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Колумбия
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Венесуэла
 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Уругвай
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Бразилия
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Колумбия
 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Эквадор
 4 2 1 1 4 - 3 4
7.
Парагвай
 4 1 1 2 1 - 2 4
8.
Чили
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Перу
 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Боливия
 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Венесуэла
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Аргентина
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Бразилия
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Чили
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Парагвай
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Колумбия
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Эквадор
 2 1 1 0 2 - 1 1
9.
Перу
 2 0 0 2 0 - 3 0
10.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Эквадор
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Бразилия
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Колумбия
 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Уругвай
 2 0 1 1 3 - 4 1
6.
Венесуэла
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Перу
 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Парагвай
 2 0 0 2 0 - 2 0
9.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 6 0
10.
Чили
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Бразилия Неймар 2 (3)
Уругвай Нуньес Дарвин 2 (2)
Бразилия Родриго 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 2
Чили Нуньес Марселино 1 2
Колумбия Варгас Камило 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Эквадор Груэсо Карлос 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2023, осталось 2 дня 18 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 56
    Колумбия 1.8% (1)
    X 23.2% (13)
    Бразилия 75% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Колумбия
    Ничья
    Бразилия
    3.40
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    Прогнозы на матч Колумбия - Бразилия

    Исход игры
    Колумбия
    1.8% (1)
    Ничья
    23.2% (13)
    Бразилия
    75% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (36)
    Меньше
    34.55% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (43)
    Нет
    21.82% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    46.4% (26)
    1:1 Ничья
    14.3% (8)
    0:1 Бразилия
    10.7% (6)
    1:3 Бразилия
    8.9% (5)
    0:2 Бразилия
    5.4% (3)
    2:2 Ничья
    5.4% (3)
    0:0 Ничья
    3.6% (2)
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