Вот это Аргентина доигралась, просто фантастика! Но каков же Винья, друзья. Как он великолепно сыграл, лишив возможности соперника удачно сыграть в обороне.

Винья сейчас в обороне теперь отыгрывает. Удается ему мяч выбить на угловой после удара Месси. Сам же Лионель мяч со стандарта подаст.

Еще один корнер будет у Аргентины. Подача от Месси последовала на правую штангу, где до снаряда первым добрался защитник Уругвая. Будет снова угловой.

Отбивается Уругвай и после этой подачи. Месси подачу на ближнюю штангу подачу выполнял, но сферу, которая была закручена в ворота, забрал в перчатки вратарь Рочет.

На Альвареса сейчас последовал навес с правого края. В итоге кипер в рамке уверенно сработал, зафиксировав снаряд в своих перчатках.

И звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Впереди пока игроки сборной Уругвая. Уходим на 15-минутную паузу.

Фернандесу прилетел сейчас удар по лицу. В итоге оказался на газоне игрок сборной Аргентины. Поединок остановлен. Мяч аргентинцам достанется.

Араухо в обороне сейчас уверенно отработал. В подкате вынес он сферу за пределы футбольного газона. Сыграно было очень надежно в этот раз.

Макаллистер теперь получает карточку желтого цвета от рефери. Грубовато сзади по ногам сопернику он сыграл. 1:1 по "горчичникам" в матче теперь. Счет сравнивается.

Штрафной удар исполнили игроки Аргентины. Альварес принял мяч после навеса в его адрес. В касание в левый угол он пробивал, но сферу левее цели улетела.

С помощью серии коротких передач Аргентина пытается осложнить жизнь сопернику, но пока далеко не все у "альбиселесте" получается. Тем не менее, второй в матче угловой заработали сейчас хозяева.

Неудачно угловой разыграли футболисты Аргентины. В итоге контратаку они пропустили на свои ворота. С левого края Нуньес простреливал мяч в центр, и Тальяфико сумел добраться до снаряда раньше оппонента.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АРАУХО! 0:1! Открывает счет сборная Уругвая. Винья оттер корпусом Молину, который не стал мяч выбивать в аут. В итоге 17-й номер Уругвая прострелил от лицевой на дальнюю штангу, откуда Араухо отправил снаряд в сетку!

29' Касерес подталкивал в спину сейчас аргентинского футболиста, завалив его на газон. Рефери тут же зафиксировал фол. Матч был остановлен.

28' Месси потерял сейчас мяч в центре поля, после чего Де ла Круса сбил в центре поля Лео Месси. Пригрозил оппоненту пальцем аргентинец, но штрафной уже был назначен.

27' Пока минимальное количество ошибок допускает Уругвай в обороне. Соперник же всегда играть в прессинге пока не готов. Счет на табло, возможно, именно по этой причине еще не открыт.

26' Араухо сейчас в обороне отыграл уверенно. На правом фланге он прервал проход своего соперника, отправив сферу за пределы поля. Аут для Аргентины.

24' Не удалось сейчас ничего придумать в результате стандарта Аргентине, но аут Молина на правой бровке заработал в результате своего прострельного паса.

23' Месси нанес удар по воротам соперника, но Вальверде принял на себя всю силу выстрела. После рикошета снаряд за пределы поля улетел. Первый в матче угловой.

22' Месси готовится нанести удар по воротам соперника, но его снес Оливера на газон. Судейский корпус снова свистит, определяя нарушение правил. Опасный стандарт для Аргентины.

21' Оливера и Де Пауль сейчас чуть ли не руки стали распускать друг на друга, но там еще раньше вспыхнули страсти на поле, чуть до драки дело не дошло. Пока рефери без карточек обошелся, но всех в жесткой манере предупредил.

19' У нас же пока по одному моменту можно вспомнить. Это удар от Нуньеса, немного неточный, и выстрел Месси, который пришелся в створ, но вратарь соперника его легко подтащил.