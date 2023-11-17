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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 5.
Аргентина
FIFA #1
0:1
Перерыв
Уругвай
FIFA #15
0'
32' Желтая карточка
Угарте Мануэль
35' Желтая карточка
Макаллистер Алексис
0:1
41' Гол
Араухо Рональд

Ход матча

32'
 
Угарте Мануэль
35'
Макаллистер Алексис
 
41'
0:1
Араухо Рональд
(Винья Матиас)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 150
Аргентина 91.3% (137)
X 6.7% (10)
Уругвай 2% (3)
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Аргентина
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мартинес
Эмилиано
2
Молина
Науэль
13
Ромеро
Кристиан
19
Отаменди
Николас
3
Тальяфико
Николас
7
Де
Пауль
Родриго
20
Макаллистер
Алексис
17
Фернандес
Энцо
10
Месси
Лионель
9
Альварес
Хулиан
15
Гонсалес
Николас
1
Рочет
Серхио
4
Араухо
Рональд
3
Касерес
Себастьян
16
Оливера
Матиас
17
Винья
Матиас
5
Угарте
Мануэль
15
Вальверде
Федерико
11
Пельистри
Факундо
7
Де
ла
Крус
Николас
13
Араухо
Максимилиано
19
Нуньес
Дарвин
Аргентина
4-3-3
Уругвай
4-2-3-1

История личных встреч

Аргентина
Уругвай

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЮА
0:1
ОМЮА
3:0
КА
1:0
ТМС
2:2
ОМЮА
0:0
ОМЮА
1:0
КА
1:0
ЧМОМ
3:2
ЧМОМ
3:0
КА
1:2
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.63

Среднее время на гол

120
144

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.42
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
120

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 0.6
Гонсалес Николас 1 0.2
Фернандес Энцо 1 0.2
Отаменди Николас 1 0.2
Тальяфико Николас 1 0.2
Ди Мария Анхель 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де ла Крус Николас 3 0.6
Нуньес Дарвин 2 (1) 0.4
Оливера Матиас 1 0.2
Вальверде Федерико 1 0.2
Каноббио Агустин 1 0.2
Араухо Максимилиано 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винья Матиас 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Нандес Найтан 1 0
Оливера Матиас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Араухо Рональд 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Касерес Себастьян 1 0

Результаты матчей

Аргентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Аргентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уругвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Аргентина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Уругвай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0
Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3
Уругвай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1
Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0 Иран - Уругвай 1:0 Уругвай - Панама 5:0 США - Уругвай 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Чили - Уругвай 0:2 Уругвай - Перу 1:0 Уругвай - Венесуэла 4:1 Парагвай - Уругвай 0:1

Результаты матчей

Аргентина
Уругвай

Точный счет

1:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Уругвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 0:1 5 4 0 1 7 - 1 12
2.
Уругвай
 1:0 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Бразилия
 1:0 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Венесуэла
 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
Колумбия
 0:1 5 1 3 1 3 - 3 6
6.
Эквадор
 5 2 2 1 4 - 3 5
7.
Парагвай
 0:0 5 1 2 2 1 - 2 5
8.
Чили
 0:0 5 1 2 2 3 - 6 5
9.
Боливия
 5 1 0 4 4 - 11 3
10.
Перу
 5 0 1 4 0 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Уругвай
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Аргентина
 0:1 3 2 0 1 2 - 1 6
4.
Чили
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
5.
Бразилия
 1:0 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Парагвай
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Колумбия
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Боливия
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Эквадор
 2 1 1 0 2 - 1 1
10.
Перу
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 0:1 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бразилия
 1:0 3 2 0 1 2 - 2 6
3.
Эквадор
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Уругвай
 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Колумбия
 0:1 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Венесуэла
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Парагвай
 0:0 3 0 1 2 0 - 2 1
8.
Перу
 3 0 1 2 0 - 4 1
9.
Чили
 0:0 2 0 0 2 1 - 6 0
10.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Бразилия Неймар 2 (3)
Уругвай Нуньес Дарвин 2 (2)
Бразилия Родриго 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 3
Чили Нуньес Марселино 1 2
Колумбия Варгас Камило 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Эквадор Груэсо Карлос 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    И звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Впереди пока игроки сборной Уругвая. Уходим на 15-минутную паузу. 
  • 45'
    На Альвареса сейчас последовал навес с правого края. В итоге кипер в рамке уверенно сработал, зафиксировав снаряд в своих перчатках. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты рефери компенсировал. 
  • 44'
    Отбивается Уругвай и после этой подачи. Месси подачу на ближнюю штангу подачу выполнял, но сферу, которая была закручена в ворота, забрал в перчатки вратарь Рочет. 
  • Угловой
    43'
    Еще один корнер будет у Аргентины. Подача от Месси последовала на правую штангу, где до снаряда первым добрался защитник Уругвая. Будет снова угловой. 
  • Угловой
    42'
    Винья сейчас в обороне теперь отыгрывает. Удается ему мяч выбить на угловой после удара Месси. Сам же Лионель мяч со стандарта подаст. 
  • 41'
    Вот это Аргентина доигралась, просто фантастика! Но каков же Винья, друзья. Как он великолепно сыграл, лишив возможности соперника удачно сыграть в обороне. 
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АРАУХО! 0:1!
    Открывает счет сборная Уругвая. Винья оттер корпусом Молину, который не стал мяч выбивать в аут. В итоге 17-й номер Уругвая прострелил от лицевой на дальнюю штангу, откуда Араухо отправил снаряд в сетку!
  • 38'
    Неудачно угловой разыграли футболисты Аргентины. В итоге контратаку они пропустили на свои ворота. С левого края Нуньес простреливал мяч в центр, и Тальяфико сумел добраться до снаряда раньше оппонента. 
  • Угловой
    36'
    С помощью серии коротких передач Аргентина пытается осложнить жизнь сопернику, но пока далеко не все у "альбиселесте" получается. Тем не менее, второй в матче угловой заработали сейчас хозяева. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Штрафной удар исполнили игроки Аргентины. Альварес принял мяч после навеса в его адрес. В касание в левый угол он пробивал, но сферу левее цели улетела. 
  • Желтая карточка
    34'
    Макаллистер теперь получает карточку желтого цвета от рефери. Грубовато сзади по ногам сопернику он сыграл. 1:1 по "горчичникам" в матче теперь. Счет сравнивается. 
  • 33'
    Араухо в обороне сейчас уверенно отработал. В подкате вынес он сферу за пределы футбольного газона. Сыграно было очень надежно в этот раз. 
  • Желтая карточка
    32'
    Угарте опасно атаковал Де Пауля, получив в свой пассив карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока. Желтую карточку показал судья. 
  • 30'
    Фернандесу прилетел сейчас удар по лицу. В итоге оказался на газоне игрок сборной Аргентины. Поединок остановлен. Мяч аргентинцам достанется. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      29'
      Касерес подталкивал в спину сейчас аргентинского футболиста, завалив его на газон. Рефери тут же зафиксировал фол. Матч был остановлен. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Месси потерял сейчас мяч в центре поля, после чего Де ла Круса сбил в центре поля Лео Месси. Пригрозил оппоненту пальцем аргентинец, но штрафной уже был назначен. 
    • 27'
      Пока минимальное количество ошибок допускает Уругвай в обороне. Соперник же всегда играть в прессинге пока не готов. Счет на табло, возможно, именно по этой причине еще не открыт. 
    • 26'
      Араухо сейчас в обороне отыграл уверенно. На правом фланге он прервал проход своего соперника, отправив сферу за пределы поля. Аут для Аргентины. 
    • 24'
      Не удалось сейчас ничего придумать в результате стандарта Аргентине, но аут Молина на правой бровке заработал в результате своего прострельного паса. 
    • Угловой
      23'
      Месси нанес удар по воротам соперника, но Вальверде принял на себя всю силу выстрела. После рикошета снаряд за пределы поля улетел. Первый в матче угловой. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Месси готовится нанести удар по воротам соперника, но его снес Оливера на газон. Судейский корпус снова свистит, определяя нарушение правил. Опасный стандарт для Аргентины. 
    • Судья
      21'
      Оливера и Де Пауль сейчас чуть ли не руки стали распускать друг на друга, но там еще раньше вспыхнули страсти на поле, чуть до драки дело не дошло. Пока рефери без карточек обошелся, но всех в жесткой манере предупредил. 
    • 19'
      У нас же пока по одному моменту можно вспомнить. Это удар от Нуньеса, немного неточный, и выстрел Месси, который пришелся в створ, но вратарь соперника его легко подтащил. 
    • Анонс
      18'
      Бразилия параллельным курсом играет с Колумбией в гостях, и так "селесао" после двух осечек кряду смогли забить "кофейщикам". Счет на табло в Колумбии - 1:0, впереди "пентакампеоны". 
    • 17'
      Де Пауль на левом фланге с мячом встретился, выполнил навес в центр штрафной, где до снаряда никто из партнеров не добрался, но на выходе сыграл вратарь. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Получает Араухо на правом фланге по ноге от соперника. Рефери свистит, определяя нарушение правил. Игра продолжится, но мяч останется у Уругвая. 
    • 15'
      Месси качнул и обманул соперника, после чего с дальнего расстояния нанес выстрел по рамке уругвайцев, и вратарю гостей пришлось к мячу тянуться, чтобы до него добраться. 
    • 14'
      Хорошо действует Уругвай, постоянно своего соперника устрашает опасными контратаками. Мне кажется, что это рано или поздно свои плоды принесет. 
    • 12'
      Араухо слева подключился к атаке Уругвая. Последовал прострел в центр штрафной, и Мартинес в рамке сыграл на опережении, забрав сферу в перчатки.
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТИЩЕ! Убежал Нуньес по правому краю к воротам соперника. Вошел игрок "Ливерпуля" в штрафную, после чего сблизился с воротами и пробил в дальний угол, но сфера просвистела рядом со стойкой.
    • 10'
      Хороший прессинг показывает сейчас Уругвай. Особо разогнаться Аргентине пока не удается, а вот гостевой клуб готов убежать при случае в контратаку. 
    • 9'
      Суарес сегодня на скамейке запасных есть у Уругвая. Мне кажется, что на него может рассчитывать наставник уругвайцев, если что-то вдруг пойдет не так. 
    • 8'
      Молина в подкате против соперника сейчас сыграл. В итоге мяч был выбит за пределы поля. В аут сфера укатилась за пределы поля. Не торопятся ее вернуть в игру хозяева, ведь снаряд от ноги уругвайского футболиста улетел. 
    • 7'
      Нуньес сейчас на левом фланге отвоевал мяч у соперника. Последовал заброс к воротам соперника - Фернандес головой вынес мяч в аут. 
    • Офсайд
      5'
      Пять минут отыграли на старте поединка оппоненты. Офсайд сейчас в атаке фиксируется у Аргентины. Месси забрался в положение "вне игры". Было, да.
    • 4'
      Нуньес отработал в обороне сейчас после подачи в штрафную со стороны того же Месси. Мяч полетел параллельно лицевой линии, отправившись за пределы поля, в аут. 
    • Фол, нарушение
      3'
      От Нуньеса прилетел сейчас удар по ногам Месси. Пока Лео не может подняться с газона, но уже приводят его в чувства партнеры. Даже выхода на поле медиков не потребовалось 
    • 2'
      Футболисты сборной Аргентины предстали сегодня на поле в бело-голубых цветах, в полоску, а игроки Уругвая вышли на газн в синих майках и черных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча в Буэнос-Айресе! С центра поля мяч разыграли футболисты сборной Аргентины. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Вильман Рольдан - рефери из Колумбии, главный судья сегодня.
    • Доброй ночи вам, уважаемые поклонники футбола! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из поединков квалификации на ЧМ-2026 сыграют между собой в южноамериканской отборочной группы сборные Аргентины и Уругвая. Встреча состоится в Буэнос-Айресе, на арене «Бомбонера» (57 200 зрителей).

      Вместе с вами за ходом событий на поле будет следить Козырев Вячеслав. Рад приветствовать всех на игре!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Аргентина.
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    Прогнозы 150
    Аргентина 91.3% (137)
    X 6.7% (10)
    Уругвай 2% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Уругвай
    1.95
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    7.10
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    7.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аргентина 0:1 Уругвай

    Исход игры
    Аргентина
    91.3% (137)
    Ничья
    6.7% (10)
    Уругвай
    2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.12% (68)
    Меньше
    41.88% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    60.68% (71)
    Нет
    39.32% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Аргентина
    38% (57)
    1:0 Аргентина
    17.3% (26)
    2:0 Аргентина
    13.3% (20)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    3:2 Аргентина
    2% (3)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    3:1 Аргентина
    1.3% (2)
    4:1 Аргентина
    1.3% (2)
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