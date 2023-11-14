Тур: 5.
История личных встреч
Аргентина
Уругвай
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
0.63
Среднее время на гол
120
144
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.42
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
120
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|3
|0.75
|Гонсалес Николас
|1
|0.25
|Фернандес Энцо
|1
|0.25
|Отаменди Николас
|1
|0.25
|Тальяфико Николас
|1
|0.25
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де ла Крус Николас
|3
|0.75
|Нуньес Дарвин
|2 (1)
|0.5
|Оливера Матиас
|1
|0.25
|Вальверде Федерико
|1
|0.25
|Каноббио Агустин
|1
|0.25
|Араухо Максимилиано
|0
|0
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винья Матиас
|2
|0
|Нандес Найтан
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Араухо Рональд
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Касерес Себастьян
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
Результаты матчей
Аргентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Аргентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уругвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Аргентина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Уругвай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0
Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3
Уругвай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1
Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0 Иран - Уругвай 1:0 Уругвай - Панама 5:0 США - Уругвай 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Чили - Уругвай 0:2 Уругвай - Перу 1:0 Уругвай - Венесуэла 4:1 Парагвай - Уругвай 0:1
Результаты матчей
Аргентина
Уругвай
Точный счет
1:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аргентина
Уругвай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Бразилия
|Неймар
|2 (3)
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|2 (2)
|Бразилия
|Родриго
|2 (1)
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 2
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 2
|Колумбия
|Варгас Камило
|1 1
|Боливия
|Фернандес Роберто II
|1 1
|Эквадор
|Груэсо Карлос
|2
Прогнозы на матч Аргентина - Уругвай
Исход игры
Аргентина
87.5% (49)
Ничья
12.5% (7)
Уругвай
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60% (33)
Меньше
40% (22)
Обе команды забьют
Да
65.45% (36)
Нет
34.55% (19)
Популярный счёт
2:1 Аргентина
44.6% (25)
1:0 Аргентина
21.4% (12)
2:0 Аргентина
12.5% (7)
2:2 Ничья
7.1% (4)
1:1 Ничья
5.4% (3)
4:1 Аргентина
3.6% (2)
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