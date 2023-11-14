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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 5.
Аргентина
FIFA #1
 
Позже
Уругвай
FIFA #15
Прогнозы 56
Аргентина 87.5% (49)
X 12.5% (7)
Уругвай 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Уругвай
1.60
6.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аргентина
Уругвай

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЮА
0:1
ОМЮА
3:0
КА
1:0
ТМС
2:2
ОМЮА
0:0
ОМЮА
1:0
КА
1:0
ЧМОМ
3:2
ЧМОМ
3:0
КА
1:2
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.63

Среднее время на гол

120
144

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.42
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
120

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 0.75
Гонсалес Николас 1 0.25
Фернандес Энцо 1 0.25
Отаменди Николас 1 0.25
Тальяфико Николас 1 0.25
Ди Мария Анхель 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де ла Крус Николас 3 0.75
Нуньес Дарвин 2 (1) 0.5
Оливера Матиас 1 0.25
Вальверде Федерико 1 0.25
Каноббио Агустин 1 0.25
Араухо Максимилиано 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винья Матиас 2 0
Нандес Найтан 1 0
Оливера Матиас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Араухо Рональд 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Касерес Себастьян 1 0
Угарте Мануэль 1 0

Результаты матчей

Аргентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Аргентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уругвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Аргентина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Уругвай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0
Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3
Уругвай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1
Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0 Иран - Уругвай 1:0 Уругвай - Панама 5:0 США - Уругвай 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Чили - Уругвай 0:2 Уругвай - Перу 1:0 Уругвай - Венесуэла 4:1 Парагвай - Уругвай 0:1

Результаты матчей

Аргентина
Уругвай

Точный счет

1:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Уругвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Венесуэла
 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Уругвай
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Бразилия
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Колумбия
 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Эквадор
 4 2 1 1 4 - 3 4
7.
Парагвай
 4 1 1 2 1 - 2 4
8.
Чили
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Перу
 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Боливия
 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Венесуэла
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Аргентина
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Бразилия
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Чили
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Парагвай
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Колумбия
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Эквадор
 2 1 1 0 2 - 1 1
9.
Перу
 2 0 0 2 0 - 3 0
10.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Эквадор
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Бразилия
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Колумбия
 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Уругвай
 2 0 1 1 3 - 4 1
6.
Венесуэла
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Перу
 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Парагвай
 2 0 0 2 0 - 2 0
9.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 6 0
10.
Чили
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Бразилия Неймар 2 (3)
Уругвай Нуньес Дарвин 2 (2)
Бразилия Родриго 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 2
Чили Нуньес Марселино 1 2
Колумбия Варгас Камило 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Эквадор Груэсо Карлос 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Уругвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2023, осталось 2 дня 18 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 56
    Аргентина 87.5% (49)
    X 12.5% (7)
    Уругвай 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Уругвай
    1.60
    6.80
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    Прогнозы на матч Аргентина - Уругвай

    Исход игры
    Аргентина
    87.5% (49)
    Ничья
    12.5% (7)
    Уругвай
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (33)
    Меньше
    40% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (36)
    Нет
    34.55% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Аргентина
    44.6% (25)
    1:0 Аргентина
    21.4% (12)
    2:0 Аргентина
    12.5% (7)
    2:2 Ничья
    7.1% (4)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
    4:1 Аргентина
    3.6% (2)
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    Аргентина
    Уругвай
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