Тур: 17.
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Котин НикитаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рубцов ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Гузь ДмитрийЗащитник
-
44 Шишков РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хомуха Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
История личных встреч
Шинник
Алания
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.08
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
67
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреев Игорь
|5
|0.31
|Рубцов Илья
|3
|0.19
|Самойлов Дмитрий
|3 (1)
|0.19
|Самсонов Артём Сергеевич
|2
|0.13
|Алейников Василий
|2 (1)
|0.13
|Зинков Вячеслав
|1
|0.06
|Котин Никита
|1
|0.06
|Соколов Игорь
|1
|0.06
|Сухомлинов Данила
|1
|0.06
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|7 (2)
|0.44
|Гиоргобиани Николай
|4 (1)
|0.25
|Кротов Вячеслав
|2
|0.13
|Гурциев Батраз
|2 (1)
|0.13
|Цараев Алан
|1
|0.06
|Царукян Валерий
|1
|0.06
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей Игоревич
|4
|1
|Самсонов Артём Сергеевич
|4
|0
|Алейников Василий
|3
|0
|Ставпец Александр
|2
|0
|Гузь Дмитрий
|2
|0
|Довбня Александр
|2
|0
|Шадринцев Дмитрий
|2
|0
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0
|Емельянов Роман
|1
|0
|Гащенков Михаил
|1
|0
|Котин Никита
|1
|0
|Малахов Артём
|1
|0
|Малыхин Дмитрий
|1
|0
|Сухомлинов Данила
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|4
|0
|Тарба Заур
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Качмазов Сослан
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Машуков Ислам
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Шавлохов Давид
|2
|0
|Царукян Валерий
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Чочиев Алан
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Хабалов Алан
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Шинник
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Алания
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
3
Шинник
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Алания
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
6
11
Шинник
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Алания
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
18%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
19%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
2
40%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Забито
20
17
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
2
10%
1
6%
1-15
5
25%
3
18%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
3
15%
5
29%
29%
61-75
4
20%
1
6%
76-90
Пропущено
23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
13%
3
21%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
6
26%
2
14%
46-60
4
17%
4
29%
61-75
2
9%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шинник - Торпедо Москва 1:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 КАМАЗ - Шинник 4:0
Шинник - Енисей 1:1 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Брянск - Шинник 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Шинник - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Нефтехимик 1:0 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Шинник - Кубань 1:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Химки 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 Сокол - Шинник 3:2 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Балтика - Шинник 0:1
Алания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Алания - Арсенал Тула 1:1 Волгарь - Алания 1:0 Алания - Ленинградец 1:0 Химки - Алания 2:2
Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2
Результаты матчей
Шинник
Алания
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Шинник
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
412
610
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|23 - 11
|33
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|16 - 7
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 17
|31
|5.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|18 - 13
|30
|6.
|17
|6
|8
|3
|19 - 15
|26
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 16
|22
|9.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|10.
|1:2 Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 23
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 18
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 15
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 20
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|15.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|17 - 20
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 21
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|5.
|2:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|1:2 Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 3
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|11.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 10
|10
|7.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 9
|10
|8.
|8
|1
|5
|2
|7 - 11
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|15.
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Алания
|Машуков Ислам
|7
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Шинник
|Андреев Игорь
|5
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|6
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|6
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шинник 0:0 Алания
Исход игры
Шинник
12.4% (15)
Ничья
51.2% (62)
Алания
36.4% (44)
Тотал 2.5
Больше
31.9% (37)
Меньше
68.1% (79)
Обе команды забьют
Да
83.62% (97)
Нет
16.38% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.6% (60)
1:2 Алания
24% (29)
0:1 Алания
9.9% (12)
2:1 Шинник
5.8% (7)
1:0 Шинник
2.5% (3)
2:0 Шинник
1.7% (2)
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