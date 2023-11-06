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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 17.
Шинник
0:0
Первый тайм: 12'
Алания
0'
Прогнозы 121
Шинник 12.4% (15)
X 51.2% (62)
Алания 36.4% (44)
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Шинник
Алания

История личных встреч

Шинник
Алания

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:4
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
67

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреев Игорь 5 0.31
Рубцов Илья 3 0.19
Самойлов Дмитрий 3 (1) 0.19
Самсонов Артём Сергеевич 2 0.13
Алейников Василий 2 (1) 0.13
Зинков Вячеслав 1 0.06
Котин Никита 1 0.06
Соколов Игорь 1 0.06
Сухомлинов Данила 1 0.06
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 7 (2) 0.44
Гиоргобиани Николай 4 (1) 0.25
Кротов Вячеслав 2 0.13
Гурциев Батраз 2 (1) 0.13
Цараев Алан 1 0.06
Царукян Валерий 1 0.06

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 4 1
Самсонов Артём Сергеевич 4 0
Алейников Василий 3 0
Ставпец Александр 2 0
Гузь Дмитрий 2 0
Довбня Александр 2 0
Шадринцев Дмитрий 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Емельянов Роман 1 0
Гащенков Михаил 1 0
Котин Никита 1 0
Малахов Артём 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0
Сухомлинов Данила 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 4 0
Тарба Заур 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Засеев Азамат 2 0
Качмазов Сослан 2 0
Караев Давид 2 0
Машуков Ислам 2 0
Плиев Константин 2 0
Шавлохов Давид 2 0
Царукян Валерий 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Чочиев Алан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хабалов Алан 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Сухорученко Михаил 1 0

Результаты матчей

Шинник
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Алания
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
3
Шинник
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Алания
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

6
11
Шинник
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Алания
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
18%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
19%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
2
40%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
2
10%
1
6%
1-15
5
25%
3
18%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
3
15%
5
29%
29%
61-75
4
20%
1
6%
76-90

Пропущено

23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
13%
3
21%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
6
26%
2
14%
46-60
4
17%
4
29%
61-75
2
9%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шинник - Торпедо Москва 1:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 КАМАЗ - Шинник 4:0
Шинник - Енисей 1:1 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Брянск - Шинник 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Шинник - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Нефтехимик 1:0 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Шинник - Кубань 1:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Химки 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 Сокол - Шинник 3:2 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Балтика - Шинник 0:1
Алания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Алания - Арсенал Тула 1:1 Волгарь - Алания 1:0 Алания - Ленинградец 1:0 Химки - Алания 2:2
Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2

Результаты матчей

Шинник
Алания

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Шинник
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
6
10
1
15
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 2:1 Заявка 17 10 3 4 23 - 11 33
2.
Тюмень
 Заявка 17 9 5 3 24 - 13 32
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 9 4 4 16 - 7 31
4.
Химки
 Заявка 17 9 4 4 24 - 17 31
5.
Алания
 0:0 Заявка 17 8 6 3 18 - 13 30
6.
Арсенал Тула
 17 6 8 3 19 - 15 26
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
8.
Торпедо Москва
 Заявка 16 6 4 6 16 - 16 22
9.
Шинник
 0:0 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
10.
Енисей
 1:2 Заявка 17 6 3 8 25 - 23 21
11.
Родина Москва
 Заявка 17 5 6 6 23 - 18 21
12.
КАМАЗ
 Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 4 8 14 - 20 19
14.
Сокол
 Заявка 17 5 4 8 17 - 29 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 17 3 9 5 17 - 20 18
16.
Кубань
 Заявка 17 4 4 9 13 - 21 16
17.
Ленинградец
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
18.
Волгарь
 Заявка 16 2 6 8 12 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
2.
Алания
 0:0 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
3.
Тюмень
 Заявка 9 5 3 1 14 - 5 18
4.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
5.
Акрон
 2:1 Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
6.
Енисей
 1:2 Заявка 8 5 1 2 18 - 10 16
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 5 1 2 10 - 3 16
8.
Торпедо Москва
 Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
9.
КАМАЗ
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
10.
Химки
 Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
11.
Шинник
 0:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
12.
Сокол
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Родина Москва
 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
15.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
16.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
17.
Волгарь
 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 2:1 Заявка 8 5 1 2 9 - 4 16
2.
Химки
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
5.
Ленинградец
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
6.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
7.
Алания
 0:0 Заявка 9 2 4 3 6 - 9 10
8.
Арсенал Тула
 8 1 5 2 7 - 11 8
9.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 5 3 7 - 10 8
11.
Шинник
 0:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
12.
Сокол
 Заявка 9 2 1 6 9 - 22 7
13.
Торпедо Москва
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
14.
КАМАЗ
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
15.
Енисей
 1:2 Заявка 9 1 2 6 7 - 13 5
16.
Кубань
 Заявка 8 1 1 6 4 - 13 4
17.
Волгарь
 Заявка 8 0 4 4 4 - 9 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Алания Машуков Ислам 7
Енисей Ломакин Александр 5
Шинник Андреев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
КАМАЗ Горелов Павел 6
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
     Дауров поменял мяч. Похоже, что мокрый был. Заброс...  Гиоргобиани в падении весьма эффектно пробил! С правой ноги, боковыми ножницами! Жаль, что намного выше ворот. А так можно было на "гол тура" претендовать. 
  • 12'
    В атаке "Алания", падение возле чужой штрафной площади Гиоргобиани, мяч у "Алании", судья молчит. За боковую ушёл игровой снаряд. Ждём заброс в штрафную площадь. 
  • 11'
    Десять минут отыграли команды. По нулям. С мячом Солдатенко. Вперёд пошёл Ростислав. Никто его не прессингут, отдал на  Шавлохова. Давид заброс в линию атаки выполнил. Принял мяч Алейников. Он играет за другую команду. 
  • 10'
     Зинков отработал в обороне. Не пустил он Машукова к мячу. Рвался туда же и Гурциев. От ворот разыграл Довбня. 
  • 8'
    Гурциев бросил аут, передача в линию обороны на  Засеева, тот на Даурова покатил. Назад на Солдатенко. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Гурциев схватил соперника в центре поля. Нарушение правил. Быстро разыграл стандарт Емельянов. Валихаметов ошибся с остановкой и приёмом мяча. 
  • 5'
    С мячом на своей половине поля владикавказцы. Передача на  Гиоргобиани, тот назад отыграл. Нужно немного успокоиться "Алании". Перевод на левый край, Качмазов остановил мяч, вторым касанием собирался передачу отдавать. Передумал. Отыграл назад. 
  • 4'
    Снова в центре внимания Рубцов, длинный зарброс на Илью, он в чужой штрафной площади, стал подбирать ногу под удар, но оказался на газоне! Стадион засвистел! Пенальти?! Нет, рефери из Санкт-Петербурга непреклонен. 
  • 3'
    Не прошло и трёх минут, как сразу же ярославцы попытались "огорошить" своего соперника. Удар с линии штрафной площади Рубцова. Не очень получилось. Принял он мяч на грудь, но попал в защитника "Алании". В роли "стены" выступил Шавлохов. 
  • 2'
    Главный арбитр сегодняшнего матча Сиденков Иван из Санкт-Петербурга. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Шинника". 
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! "Шинник" против "Алании". Повеяло чем-то из "девяностых", когда команды выступали в Высшей лиге чемпионата России. "Алания" даже была чемпионом страны в 1995 году. Сегодня коллектив из Владикавказа всеми силами пытается туда вернуться. Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин. 
  • – Команды 67 раз сыграли между собой с разницей мячей 92:89. 
    – Прошлая встреча между этими командами завершилась победой «Алании» 1:0.    
    – «Шинник» не выигрывает шесть матчей кряду.   

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Алания.
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Прогнозы 121
Шинник 12.4% (15)
X 51.2% (62)
Алания 36.4% (44)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шинник
Ничья
Алания
3.55
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3.50
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2.24
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шинник 0:0 Алания

Исход игры
Шинник
12.4% (15)
Ничья
51.2% (62)
Алания
36.4% (44)
Тотал 2.5
Больше
31.9% (37)
Меньше
68.1% (79)
Обе команды забьют
Да
83.62% (97)
Нет
16.38% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.6% (60)
1:2 Алания
24% (29)
0:1 Алания
9.9% (12)
2:1 Шинник
5.8% (7)
1:0 Шинник
2.5% (3)
2:0 Шинник
1.7% (2)
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