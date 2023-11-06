Первый тайм

13' Дауров поменял мяч. Похоже, что мокрый был. Заброс... Гиоргобиани в падении весьма эффектно пробил! С правой ноги, боковыми ножницами! Жаль, что намного выше ворот. А так можно было на "гол тура" претендовать.

12' В атаке "Алания", падение возле чужой штрафной площади Гиоргобиани, мяч у "Алании", судья молчит. За боковую ушёл игровой снаряд. Ждём заброс в штрафную площадь.

11' Десять минут отыграли команды. По нулям. С мячом Солдатенко. Вперёд пошёл Ростислав. Никто его не прессингут, отдал на Шавлохова. Давид заброс в линию атаки выполнил. Принял мяч Алейников. Он играет за другую команду.

10' Зинков отработал в обороне. Не пустил он Машукова к мячу. Рвался туда же и Гурциев. От ворот разыграл Довбня.

8' Гурциев бросил аут, передача в линию обороны на Засеева, тот на Даурова покатил. Назад на Солдатенко.

7' Гурциев схватил соперника в центре поля. Нарушение правил. Быстро разыграл стандарт Емельянов. Валихаметов ошибся с остановкой и приёмом мяча.