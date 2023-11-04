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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 17.
Шинник
 
Позже
Алания
Прогнозы 57
Шинник 17.5% (10)
X 43.9% (25)
Алания 38.6% (22)
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Шинник
Ничья
Алания
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История личных встреч

Шинник
Алания

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:4
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
67

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреев Игорь 5 0.31
Рубцов Илья 3 0.19
Самойлов Дмитрий 3 (1) 0.19
Самсонов Артём Сергеевич 2 0.13
Алейников Василий 2 (1) 0.13
Зинков Вячеслав 1 0.06
Котин Никита 1 0.06
Соколов Игорь 1 0.06
Сухомлинов Данила 1 0.06
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 7 (2) 0.44
Гиоргобиани Николай 4 (1) 0.25
Кротов Вячеслав 2 0.13
Гурциев Батраз 2 (1) 0.13
Цараев Алан 1 0.06
Царукян Валерий 1 0.06

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 4 1
Самсонов Артём Сергеевич 4 0
Алейников Василий 3 0
Ставпец Александр 2 0
Гузь Дмитрий 2 0
Довбня Александр 2 0
Шадринцев Дмитрий 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Емельянов Роман 1 0
Гащенков Михаил 1 0
Котин Никита 1 0
Малахов Артём 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0
Сухомлинов Данила 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 4 0
Тарба Заур 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Засеев Азамат 2 0
Качмазов Сослан 2 0
Караев Давид 2 0
Машуков Ислам 2 0
Плиев Константин 2 0
Шавлохов Давид 2 0
Царукян Валерий 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Чочиев Алан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хабалов Алан 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Сухорученко Михаил 1 0

Результаты матчей

Шинник
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Алания
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
3
Шинник
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Алания
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

6
11
Шинник
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Алания
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
18%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
19%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
2
40%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
2
10%
1
6%
1-15
5
25%
3
18%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
3
15%
5
29%
29%
61-75
4
20%
1
6%
76-90

Пропущено

23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
13%
3
21%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
6
26%
2
14%
46-60
4
17%
4
29%
61-75
2
9%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шинник - Торпедо Москва 1:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 КАМАЗ - Шинник 4:0
Шинник - Енисей 1:1 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Брянск - Шинник 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Шинник - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Нефтехимик 1:0 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Шинник - Кубань 1:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Химки 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 Сокол - Шинник 3:2 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Балтика - Шинник 0:1
Алания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Алания - Арсенал Тула 1:1 Волгарь - Алания 1:0 Алания - Ленинградец 1:0 Химки - Алания 2:2
Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2

Результаты матчей

Шинник
Алания

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Шинник
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
6
10
1
15
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 21 - 10 30
2.
Тюмень
 Заявка 16 8 5 3 22 - 13 29
3.
Алания
 Заявка 16 8 5 3 18 - 13 29
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 8 4 4 15 - 7 28
5.
Химки
 Заявка 16 8 4 4 21 - 16 28
6.
Арсенал Тула
 16 5 8 3 18 - 15 23
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
8.
Торпедо Москва
 Заявка 16 6 4 6 16 - 16 22
9.
Енисей
 Заявка 16 6 3 7 24 - 21 21
10.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
11.
Родина Москва
 Заявка 16 5 6 5 23 - 17 21
12.
КАМАЗ
 Заявка 16 5 5 6 15 - 15 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 4 7 14 - 19 19
14.
Сокол
 Заявка 16 5 4 7 17 - 27 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 16 3 9 4 16 - 17 18
16.
Ленинградец
 Заявка 16 3 5 8 12 - 20 14
17.
Кубань
 Заявка 16 3 4 9 12 - 21 13
18.
Волгарь
 Заявка 16 2 6 8 12 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
2.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
3.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 18 - 10 16
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
5.
Арсенал Тула
 8 4 3 1 11 - 4 15
6.
КАМАЗ
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
7.
Тюмень
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
8.
Химки
 Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
9.
Акрон
 Заявка 8 4 2 2 12 - 6 14
10.
Шинник
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 1 2 9 - 3 13
12.
Сокол
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Родина Москва
 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
15.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
16.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
17.
Волгарь
 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
18.
Ленинградец
 Заявка 7 0 3 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 8 5 1 2 9 - 4 16
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
3.
Тюмень
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
4.
Химки
 Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
5.
Ленинградец
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
6.
Родина Москва
 Заявка 8 2 4 2 13 - 9 10
7.
Алания
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Нефтехимик
 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
9.
Арсенал Тула
 8 1 5 2 7 - 11 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 5 3 7 - 10 8
11.
Шинник
 Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
12.
Сокол
 Заявка 8 2 1 5 9 - 20 7
13.
Торпедо Москва
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
14.
Енисей
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
15.
КАМАЗ
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
16.
Волгарь
 Заявка 8 0 4 4 4 - 9 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
18.
Кубань
 Заявка 7 0 1 6 3 - 13 1
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Алания Машуков Ислам 7
Енисей Ломакин Александр 5
Шинник Андреев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
КАМАЗ Горелов Павел 6
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 57
    Шинник 17.5% (10)
    X 43.9% (25)
    Алания 38.6% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Алания
    3.60
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    Прогнозы на матч Шинник - Алания

    Исход игры
    Шинник
    17.5% (10)
    Ничья
    43.9% (25)
    Алания
    38.6% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (19)
    Меньше
    66.07% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (43)
    Нет
    23.21% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.1% (24)
    1:2 Алания
    26.3% (15)
    0:1 Алания
    10.5% (6)
    2:1 Шинник
    7% (4)
    1:0 Шинник
    5.3% (3)
    2:0 Шинник
    3.5% (2)
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