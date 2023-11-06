Тур: 17.
1:0
Второй тайм: 71'
0'
1:0
11' ГолГорелов Павел
29' Желтая карточкаЯо Жан Шарль
43' Желтая карточкаПодберёзкин Вячеслав
45' Желтая карточкаГорелов Павел
59' Желтая карточкаГаглоев Александр
64' Желтая карточкаАлиев Саид
Ход матча
11'
1:0
29'
45'
64'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
69 Асылов ИльясЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Куль РусланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клонцак Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Яо Жан ШарльНападающий
- Запасные игроки
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Быков АртёмПолузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаронов Роман
История личных встреч
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.56
Среднее время на гол
65
162
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.35
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
102
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таликин Дамир
|3
|0.18
|Гаглоев Александр
|3 (2)
|0.18
|Мануйлов Роман
|2
|0.12
|Пальцев Валентин
|2
|0.12
|Фартуна Борис
|2
|0.12
|Куль Руслан
|1
|0.06
|Щербатюк Александр
|1
|0.06
|Борисенко Григорий
|1
|0.06
|Горелов Павел
|1
|0.06
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Саид
|5 (2)
|0.29
|Кожемякин Олег
|3
|0.18
|Никитин Кирилл
|3
|0.18
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.06
|Бавин Юрий
|1
|0.06
|Симонян Артём
|1
|0.06
|Кутовой Максим
|1
|0.06
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.06
|Шипунов Тимофей
|1
|0.06
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горелов Павел
|7
|0
|Гаглоев Александр
|4
|1
|Гюрджан Артём
|4
|1
|Пальцев Валентин
|5
|0
|Фартуна Борис
|5
|0
|Куль Руслан
|3
|1
|Аюкин Руслан
|4
|0
|Почивалин Валерий
|2
|0
|Абрамов Артём
|2
|0
|Таликин Дамир
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Анисимов Артур
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Бадртдинов Ильнур
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Ратников Савелий
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
|Ермолаев Николай
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бавин Юрий
|4
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|0
|Покидышев Николай
|3
|0
|Бегун Дмитрий
|3
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|2
|0
|Симонян Артём
|2
|0
|Мусалов Магомед
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Кожемякин Олег
|2
|0
|Корнюшин Даниил
|2
|0
|Яо Жан Шарль
|2
|0
|Петров Илья
|1
|0
|Рукас Андрюс
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
СКА-Хабаровск
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
КАМАЗ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
2
14
КАМАЗ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
СКА-Хабаровск
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
5
17
Голы по времени матча
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
10 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
5
42%
1
33%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
20%
2
15%
76-90
Забито
3
14
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
1
33%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
1
33%
2
14%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
6
40%
3
18%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
5
26%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
3
20%
5
26%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Енисей - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Шинник 4:0
Волгарь - КАМАЗ 2:1 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Алания - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Кубань 2:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Уфа 3:2 Рубин - КАМАЗ 5:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Форте - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0
Результаты матчей
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
82
44
55
17
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
412
610
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 11
|33
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|16 - 7
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 17
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|21 - 16
|30
|6.
|17
|6
|8
|3
|19 - 15
|26
|7.
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|16 - 15
|23
|8.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 19
|22
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 19
|22
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 27
|22
|11.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 24
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 18
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 20
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|15.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|17 - 20
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 21
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 24
|15
|18.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|5.
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 3
|16
|9.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|10.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 10
|10
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|8.
|8
|1
|5
|2
|7 - 11
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|18.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Алания
|Машуков Ислам
|8
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Шинник
|Андреев Игорь
|5
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|6
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск
Исход игры
КАМАЗ
45.9% (51)
Ничья
42.3% (47)
СКА-Хабаровск
11.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (36)
Меньше
66.36% (71)
Обе команды забьют
Да
71.03% (76)
Нет
28.97% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.9% (41)
2:1 КАМАЗ
19.8% (22)
1:0 КАМАЗ
18.9% (21)
1:2 СКА-Хабаровск
6.3% (7)
2:0 КАМАЗ
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 СКА-Хабаровск
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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