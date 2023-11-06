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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 17.
КАМАЗ
1:0
Второй тайм: 71'
СКА-Хабаровск
0'
1:0
11' Гол
Горелов Павел
29' Желтая карточка
Яо Жан Шарль
43' Желтая карточка
Подберёзкин Вячеслав
45' Желтая карточка
Горелов Павел
59' Желтая карточка
Гаглоев Александр
64' Желтая карточка
Алиев Саид

Ход матча

11'
Горелов Павел
1:0
29'
 
Яо Жан Шарль
43'
 
Подберёзкин Вячеслав
45'
Горелов Павел
 
58'
 
Петров Илья
Симонян Артём
59'
Гаглоев Александр
 
64'
 
Алиев Саид
65'
Фартуна Борис
Гаглоев Александр
 
65'
Ратников Савелий
Асылов Ильяс
 
Прогнозы 111
КАМАЗ 45.9% (51)
X 42.3% (47)
СКА-Хабаровск 11.7% (13)
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СКА-Хабаровск

История личных встреч

КАМАЗ
СКА-Хабаровск

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМК
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПД
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.56

Среднее время на гол

65
162

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.35
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
102

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таликин Дамир 3 0.18
Гаглоев Александр 3 (2) 0.18
Мануйлов Роман 2 0.12
Пальцев Валентин 2 0.12
Фартуна Борис 2 0.12
Куль Руслан 1 0.06
Щербатюк Александр 1 0.06
Борисенко Григорий 1 0.06
Горелов Павел 1 0.06
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 5 (2) 0.29
Кожемякин Олег 3 0.18
Никитин Кирилл 3 0.18
Никитин Андрей Владимирович 1 0.06
Бавин Юрий 1 0.06
Симонян Артём 1 0.06
Кутовой Максим 1 0.06
Гонгапшев Альбек 1 0.06
Шипунов Тимофей 1 0.06

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горелов Павел 7 0
Гаглоев Александр 4 1
Гюрджан Артём 4 1
Пальцев Валентин 5 0
Фартуна Борис 5 0
Куль Руслан 3 1
Аюкин Руслан 4 0
Почивалин Валерий 2 0
Абрамов Артём 2 0
Таликин Дамир 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Анисимов Артур 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Бадртдинов Ильнур 1 0
Защепкин Роман 1 0
Ратников Савелий 1 0
Родин Даниил 1 0
Ермолаев Николай 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бавин Юрий 4 0
Никитин Андрей Владимирович 3 0
Покидышев Николай 3 0
Бегун Дмитрий 3 0
Подберёзкин Вячеслав 2 0
Симонян Артём 2 0
Мусалов Магомед 2 0
Рукас Томас 2 0
Кожемякин Олег 2 0
Корнюшин Даниил 2 0
Яо Жан Шарль 2 0
Петров Илья 1 0
Рукас Андрюс 1 0
Алиев Саид 1 0
Кутовой Максим 1 0
Имамов Ислам 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
СКА-Хабаровск
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
КАМАЗ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

2
14
КАМАЗ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
СКА-Хабаровск
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

5
17

Голы по времени матча

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
10 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
5
42%
1
33%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
20%
2
15%
76-90

Забито

3
14
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
1
33%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
1
33%
2
14%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
6
40%
3
18%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
5
26%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
3
20%
5
26%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Енисей - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Шинник 4:0
Волгарь - КАМАЗ 2:1 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Алания - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Кубань 2:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Уфа 3:2 Рубин - КАМАЗ 5:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Форте - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0

Результаты матчей

КАМАЗ
СКА-Хабаровск

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
4
1.5
5
5
1
7
2.5
1
9
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
6
10
1
15
2.5
1
15
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 17 10 3 4 24 - 11 33
2.
Тюмень
 Заявка 17 9 5 3 24 - 13 32
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 9 4 4 16 - 7 31
4.
Химки
 Заявка 17 9 4 4 24 - 17 31
5.
Алания
 Заявка 17 8 6 3 21 - 16 30
6.
Арсенал Тула
 17 6 8 3 19 - 15 26
7.
КАМАЗ
 1:0 Заявка 17 6 5 6 16 - 15 23
8.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 17 6 4 7 18 - 19 22
9.
Торпедо Москва
 Заявка 17 6 4 7 16 - 19 22
10.
Шинник
 Заявка 17 6 4 7 22 - 27 22
11.
Енисей
 Заявка 17 6 3 8 25 - 24 21
12.
Родина Москва
 Заявка 17 5 6 6 23 - 18 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 4 8 14 - 20 19
14.
Сокол
 Заявка 17 5 4 8 17 - 29 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 17 3 9 5 17 - 20 18
16.
Кубань
 Заявка 17 4 4 9 13 - 21 16
17.
Волгарь
 Заявка 17 3 6 8 15 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
2.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
3.
Тюмень
 Заявка 9 5 3 1 14 - 5 18
4.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
5.
КАМАЗ
 1:0 Заявка 9 5 3 1 13 - 5 18
6.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 15 - 7 17
7.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 18 - 10 16
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 5 1 2 10 - 3 16
9.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 1 3 11 - 9 16
10.
Химки
 Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
11.
Шинник
 Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
12.
Сокол
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Родина Москва
 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
15.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
16.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
17.
Волгарь
 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 8 5 1 2 9 - 4 16
2.
Химки
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
5.
Ленинградец
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
6.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
7.
Алания
 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
8.
Арсенал Тула
 8 1 5 2 7 - 11 8
9.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 5 3 7 - 10 8
11.
Шинник
 Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
12.
Сокол
 Заявка 9 2 1 6 9 - 22 7
13.
Волгарь
 Заявка 9 1 4 4 7 - 9 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15.
КАМАЗ
 1:0 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 8 1 1 6 4 - 13 4
18.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Алания Машуков Ислам 8
Енисей Ломакин Александр 5
Шинник Андреев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 7
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 6
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    72'
    Укомский справа прострелил на Горелова, который с линии штрафной площади низом пробил рядом с левой штангой.
  • 71'
    Навес Петрова слева в штрафную площадь соперники перехватили.
  • Опасный момент
    70'
    Алиев слева с двадцати метров пробил в дальний угол. Анисимов отбил мяч на Цаллагова, который с десяти метров на добивании пробил выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    69'
    Бадртдинов у чужой штрафной площади зацепил ногу Покидышева.
  • 68'
    Абрамов подачу справа исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "КАМАЗа": вместо Александра Гаглоева на поле вышел Борис Фартуна.
  • Замена
    66'
    Замена в составе "КАМАЗа": вместо Ильяса Асылова на поле вышел Савелий Ратников.
  • Опасный момент
    65'
    Гаглоев справа со штрафного навесил на Пальцева, который головой пробил немного выше перекладины.
  • Желтая карточка
    64'
    Покидышев на фланге врезал по ногам Бадртдинову и получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    63'
    Цаллагов по центру обыграл Асылова и вышел один на один с голкипером, но пробил точно в руки Анисимову.
  • 62'
    Алиев по центру прорвался в штрафную площадь, а мяч отскочил к Подберёзкину, который с линии пробил в соперника.
  • Желтая карточка
    61'
    Гаглоев за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
  • Замена
    60'
    Замена в составе "СКА-Хабаровск": вместо Артёма Симоняна на поле вышел Илья Петров.
  • 59'
    Горелов заброс вперёд налево на Гаглоева исполнил слишком сильно.
  • Фол, нарушение
    58'
    Укомский в чужой штрафной площади толкнул в спину Корнюшина.
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    • Опасный момент
      57'
      Алиев поборолся с двумя соперниками, а набежавший сзади Симонян с лёта с двадцати пяти метров пробил рядом с левой штангой.
    • 56'
      У Гаглоева не получилась подача слева. Мяч улетел за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      55'
      Мусалов в центре поля подтолкнул в спину Бадртдинова.
    • 54'
      Комманды после перерыва стали играть быстрее. Очень много перехватов совершается в центре поля.
    • Опасный момент
      52'
      Гаглоев слева с линии штрафной площади низом пробил в дальний угол. Сугробов растянулся на газоне и смог отбить мяч в сторону.
    • 51'
      Бадртдинов на правом фланге не смог обыграть Покидышева.
    • Фол, нарушение
      50'
      Цаллагов у чужой штрафной площади сбил Гаглоева.
    • 49'
      Гаглоев слева не смог исполнить точную передачу направо на Укомского. Мяч полетел низко и был перехвачен соперниками.
    • 48'
      Два заброса Бавина вперёд соперники перехватили. Юрий после этого сам решил по центру продвинуться вперёд, но мяч у него выбили.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "СКА-Хабаровск" произошла замена: вместо Жан Шарля Яо на поле вышел Дзамболат Цаллагов.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Набережных Челнах!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "КАМАЗ" - "СКА-Хабаровск" - 1:0.
    • Желтая карточка
      45'
      Горелов в центре поля ударил по ногам Корнюшина и получил жёлтую карточку.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Карпов в первом тайме.
    • 45'
      Бадртдинов справа сделал скидку в штрафную площадь на Горелова, которому соперники не позволили пробить по воротам.
    • Желтая карточка
      44'
      Подберёзкин у центрального круга толкнул в спину Бадртдинова и получил жёлтую карточку.
    • 43'
      Мусалов слева с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • 42'
      Кожемякин сделал длинный заброс налево в штрафную площадь на Симоняна, которому не удалось переиграть Абрамова.
    • 41'
      Передачу Абрамова справа к штрафной площади перехватил Подберёзкин.
    • Опасный момент
      40'
      Куль справа вывел к воротам Бадртдинова, который с семи метров не попал в ближний угол ворот.
    • Угловой
      39'
      Симонян от углового флага покатил мяч на Подберёзкина, а после ответной передачи навес к воротам исполнил слабо. Хозяева мяч перехватили.
    • 38'
      Навес Гаглоева слева получился точно в руки Сугробову.
    • 36'
      Кожемякин сделал длинный заброс вперёд на Алиева, но Саиду не удалось выбраться из-под опеки двух соперников.
    • Опасный момент
      35'
      Симонян отличной передачей вывел справа один на один с голкипером Яо. Жан Шарль с линии штрафной площади послал мяч над Анисимовым, но он перелетел и через перекладину.
    • 34'
      Заброс Абрамова вперёд по правому флангу перехватил Мусалов.
    • Угловой
      33'
      Гаглоев от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил к Кулю, удар которого соперники заблокировали.
    • 32'
      Удар Гаглоева слева из пределов штрафной площади заблокировал Корнюшин.
    • 31'
      Удар Яо справа из пределов штрафной площади в ближний угол точным не получился.
    • Желтая карточка
      30'
      Яо в центре поля подтолкнул в спину убегавшего вперёд Почивалина и получил жёлтую карточку.
    • 29'
      Симонян слева прострелил в центр штрафной площади, где удар Мусалова соперники заблокировали.
    • Угловой
      28'
      Симонян от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
    • 27'
      Заброс Кожемякина вперёд по левому флангу на Алиева получился неточным. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • 26'
      Корнюшин не позволил Гаглоеву пройти вперёд по левому флангу.
    • Фол, нарушение
      25'
      Бадртдинов в центре поля у бровки подтолкнул в спину Мусалова.
    • 24'
      Алиев с дальней дистанции пробил выше ворот.
    • 23'
      Симонян справа смело пошёл вперёд, но затянул с передачей и у линии штрафной площади собрал вокруг себя пять соперников. Мяч сохранить Артёму не удалось.
    • 22'
      Симонян слева со штрафного навес исполнил слабо и низко. Хозяева выбили мяч.
    • 21'
      Абрамов на фланге сбил Мусалова.
    • 20'
      Яо справа прострелил слишком близко к воротам, что позволило Анисимову забрать мяч в руки.
    • 19'
      Подберёзкин заброс вперёд налево на Мусалова исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
    • Опасный момент
      18'
      Куль справа с линии штрафной площади пробил в дальний угол. Сугробов в прыжке смог отбить мяч в сторону.
    • Фол, нарушение
      16'
      Бавин в центральном круге завалил на газон Куля.
    • Травма, повреждение
      15'
      Гаглоеву медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      14'
      Кожемякин в центре поля толкнул в спину Гаглоева.
    • 13'
      Сугробов сделал длинную передачу к чужой штрафной площади, где Алиев не смог опередить Абрамова.
    • Офсайд
      12'
      Алиев выскочил один на один с голкипером и отправил мяч в сетку. Арбитры не засчитали гол из-за офсайда.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ГОРЕЛОВ!!! Гаглоев от углового флага навесил в центр штрафной площади,, откуда Горелов в касание ногой пробил левее центра.
    • Угловой
      10'
      Подберёзкин от углового флага навесил на Покидышева, который головой пробил в правый угол ворот. Анисимов успел переместиться и поймать мяч.
    • Фол, нарушение
      9'
      Симонян в центральном круге в верховой борьбе попал локтем по голове Кулю.
    • 8'
      Длинный заброс Асылова вперёд соперники перехватили.
    • 7'
      Хабаровчане организовали первую позиционную атаку. Алиев на левом фланге заработал аут.
    • Угловой
      6'
      Гаглоев первый угловой удар в матче разыграл с Кулем. Руслан с разворота подачу к дальней штанге исполнил слишком сильно. Борьба перешла на противоположный фланг.
    • 5'
      Абрамов справа обыгрался с Кулем, продвинулся вперёд, но войти в штрафную площадь хаюбаровчан не смог.
    • Фол, нарушение
      4'
      Куль в центральном круге руками прихватил Симоняна.
    • 3'
      Хозяева сразу стали пытаться проникнуть к чужой штрафной площади. Справа продвинуться вперёд не удалось, а слева последовала слишком сильная подача.
    • 2'
      "КАМАЗ" играет в белой форме, "СКА-Хабаровск" - в чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "КАМАЗе"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча семнадцатого тура Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «КАМАЗа» и «СКА-Хабаровск». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 111
    КАМАЗ 45.9% (51)
    X 42.3% (47)
    СКА-Хабаровск 11.7% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    2.58
    4.50
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    29.76
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    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск

    Исход игры
    КАМАЗ
    45.9% (51)
    Ничья
    42.3% (47)
    СКА-Хабаровск
    11.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.64% (36)
    Меньше
    66.36% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    71.03% (76)
    Нет
    28.97% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.9% (41)
    2:1 КАМАЗ
    19.8% (22)
    1:0 КАМАЗ
    18.9% (21)
    1:2 СКА-Хабаровск
    6.3% (7)
    2:0 КАМАЗ
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 СКА-Хабаровск
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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    СКА-Хабаровск
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