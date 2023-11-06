Замена в составе "КАМАЗа": вместо Ильяса Асылова на поле вышел Савелий Ратников.

Замена в составе "КАМАЗа": вместо Александра Гаглоева на поле вышел Борис Фартуна.

Абрамов подачу справа исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

Алиев слева с двадцати метров пробил в дальний угол. Анисимов отбил мяч на Цаллагова, который с десяти метров на добивании пробил выше перекладины.

Укомский справа прострелил на Горелова, который с линии штрафной площади низом пробил рядом с левой штангой.

Укомский в чужой штрафной площади толкнул в спину Корнюшина.

Горелов заброс вперёд налево на Гаглоева исполнил слишком сильно.

Замена в составе "СКА-Хабаровск": вместо Артёма Симоняна на поле вышел Илья Петров.

Алиев по центру прорвался в штрафную площадь, а мяч отскочил к Подберёзкину, который с линии пробил в соперника.

Цаллагов по центру обыграл Асылова и вышел один на один с голкипером, но пробил точно в руки Анисимову.

Покидышев на фланге врезал по ногам Бадртдинову и получил жёлтую карточку.

Гаглоев справа со штрафного навесил на Пальцева, который головой пробил немного выше перекладины.

В перерыве в составе "СКА-Хабаровск" произошла замена: вместо Жан Шарля Яо на поле вышел Дзамболат Цаллагов.

Два заброса Бавина вперёд соперники перехватили. Юрий после этого сам решил по центру продвинуться вперёд, но мяч у него выбили.

Гаглоев слева не смог исполнить точную передачу направо на Укомского. Мяч полетел низко и был перехвачен соперниками.

Бадртдинов на правом фланге не смог обыграть Покидышева.

Гаглоев слева с линии штрафной площади низом пробил в дальний угол. Сугробов растянулся на газоне и смог отбить мяч в сторону.

Комманды после перерыва стали играть быстрее. Очень много перехватов совершается в центре поля.

Мусалов в центре поля подтолкнул в спину Бадртдинова.

У Гаглоева не получилась подача слева. Мяч улетел за пределы поля.

Алиев поборолся с двумя соперниками, а набежавший сзади Симонян с лёта с двадцати пяти метров пробил рядом с левой штангой.

Второй тайм в Набережных Челнах!

Первый тайм

— Перерыв! "КАМАЗ" - "СКА-Хабаровск" - 1:0.

45' Горелов в центре поля ударил по ногам Корнюшина и получил жёлтую карточку.

45' 1 минуту добавил Карпов в первом тайме.

45' Бадртдинов справа сделал скидку в штрафную площадь на Горелова, которому соперники не позволили пробить по воротам.

44' Подберёзкин у центрального круга толкнул в спину Бадртдинова и получил жёлтую карточку.

43' Мусалов слева с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

42' Кожемякин сделал длинный заброс налево в штрафную площадь на Симоняна, которому не удалось переиграть Абрамова.

41' Передачу Абрамова справа к штрафной площади перехватил Подберёзкин.

40' Куль справа вывел к воротам Бадртдинова, который с семи метров не попал в ближний угол ворот.

39' Симонян от углового флага покатил мяч на Подберёзкина, а после ответной передачи навес к воротам исполнил слабо. Хозяева мяч перехватили.

38' Навес Гаглоева слева получился точно в руки Сугробову.

36' Кожемякин сделал длинный заброс вперёд на Алиева, но Саиду не удалось выбраться из-под опеки двух соперников.

35' Симонян отличной передачей вывел справа один на один с голкипером Яо. Жан Шарль с линии штрафной площади послал мяч над Анисимовым, но он перелетел и через перекладину.

34' Заброс Абрамова вперёд по правому флангу перехватил Мусалов.

33' Гаглоев от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил к Кулю, удар которого соперники заблокировали.

32' Удар Гаглоева слева из пределов штрафной площади заблокировал Корнюшин.

31' Удар Яо справа из пределов штрафной площади в ближний угол точным не получился.

30' Яо в центре поля подтолкнул в спину убегавшего вперёд Почивалина и получил жёлтую карточку.

29' Симонян слева прострелил в центр штрафной площади, где удар Мусалова соперники заблокировали.

28' Симонян от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

27' Заброс Кожемякина вперёд по левому флангу на Алиева получился неточным. Мяч улетел за боковую линию поля.

26' Корнюшин не позволил Гаглоеву пройти вперёд по левому флангу.

25' Бадртдинов в центре поля у бровки подтолкнул в спину Мусалова.

24' Алиев с дальней дистанции пробил выше ворот.

23' Симонян справа смело пошёл вперёд, но затянул с передачей и у линии штрафной площади собрал вокруг себя пять соперников. Мяч сохранить Артёму не удалось.

22' Симонян слева со штрафного навес исполнил слабо и низко. Хозяева выбили мяч.

21' Абрамов на фланге сбил Мусалова.

20' Яо справа прострелил слишком близко к воротам, что позволило Анисимову забрать мяч в руки.

19' Подберёзкин заброс вперёд налево на Мусалова исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

18' Куль справа с линии штрафной площади пробил в дальний угол. Сугробов в прыжке смог отбить мяч в сторону.

16' Бавин в центральном круге завалил на газон Куля.

15' Гаглоеву медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.

14' Кожемякин в центре поля толкнул в спину Гаглоева.

13' Сугробов сделал длинную передачу к чужой штрафной площади, где Алиев не смог опередить Абрамова.

12' Алиев выскочил один на один с голкипером и отправил мяч в сетку. Арбитры не засчитали гол из-за офсайда.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ГОРЕЛОВ!!! Гаглоев от углового флага навесил в центр штрафной площади,, откуда Горелов в касание ногой пробил левее центра.

10' Подберёзкин от углового флага навесил на Покидышева, который головой пробил в правый угол ворот. Анисимов успел переместиться и поймать мяч.

9' Симонян в центральном круге в верховой борьбе попал локтем по голове Кулю.

8' Длинный заброс Асылова вперёд соперники перехватили.

7' Хабаровчане организовали первую позиционную атаку. Алиев на левом фланге заработал аут.

6' Гаглоев первый угловой удар в матче разыграл с Кулем. Руслан с разворота подачу к дальней штанге исполнил слишком сильно. Борьба перешла на противоположный фланг.

5' Абрамов справа обыгрался с Кулем, продвинулся вперёд, но войти в штрафную площадь хаюбаровчан не смог.

4' Куль в центральном круге руками прихватил Симоняна.

3' Хозяева сразу стали пытаться проникнуть к чужой штрафной площади. Справа продвинуться вперёд не удалось, а слева последовала слишком сильная подача.

2' "КАМАЗ" играет в белой форме, "СКА-Хабаровск" - в чёрной.