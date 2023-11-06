Тур: 17.
1:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолГорелов Павел
29' Желтая карточкаЯо Жан Шарль
43' Желтая карточкаПодберёзкин Вячеслав
45' Желтая карточкаГорелов Павел
59' Желтая карточкаГаглоев Александр
64' Желтая карточкаАлиев Саид
79' Желтая карточкаПетров Илья
83' Желтая карточкаТаликин Дамир
87' Желтая карточкаФартуна Борис
90'+5
Ход матча
11'
1:0
29'
45'
64'
79'
83'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
69 Асылов ИльясЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Куль РусланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клонцак Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Яо Жан ШарльНападающий
- Запасные игроки
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Быков АртёмПолузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаронов Роман
История личных встреч
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.56
Среднее время на гол
65
162
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.35
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
102
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таликин Дамир
|3
|0.18
|Гаглоев Александр
|3 (2)
|0.18
|Мануйлов Роман
|2
|0.12
|Пальцев Валентин
|2
|0.12
|Фартуна Борис
|2
|0.12
|Куль Руслан
|1
|0.06
|Щербатюк Александр
|1
|0.06
|Борисенко Григорий
|1
|0.06
|Горелов Павел
|1
|0.06
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Саид
|5 (2)
|0.29
|Кожемякин Олег
|3
|0.18
|Никитин Кирилл
|3
|0.18
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.06
|Бавин Юрий
|1
|0.06
|Симонян Артём
|1
|0.06
|Кутовой Максим
|1
|0.06
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.06
|Шипунов Тимофей
|1
|0.06
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горелов Павел
|7
|0
|Гаглоев Александр
|5
|1
|Фартуна Борис
|6
|0
|Гюрджан Артём
|4
|1
|Пальцев Валентин
|5
|0
|Куль Руслан
|3
|1
|Аюкин Руслан
|4
|0
|Таликин Дамир
|3
|0
|Почивалин Валерий
|2
|0
|Абрамов Артём
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Анисимов Артур
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Бадртдинов Ильнур
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Ратников Савелий
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
|Ермолаев Николай
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бавин Юрий
|4
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|0
|Покидышев Николай
|3
|0
|Бегун Дмитрий
|3
|0
|Петров Илья
|2
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|2
|0
|Симонян Артём
|2
|0
|Мусалов Магомед
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Алиев Саид
|2
|0
|Кожемякин Олег
|2
|0
|Корнюшин Даниил
|2
|0
|Яо Жан Шарль
|2
|0
|Рукас Андрюс
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
СКА-Хабаровск
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
КАМАЗ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
2
14
КАМАЗ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
СКА-Хабаровск
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
59% (10)
41% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
5
17
Голы по времени матча
Забито
13
3
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
10 Не забивали 14
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
5
38%
1
33%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
20%
2
14%
76-90
Забито
3
14
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
1
33%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
1
33%
2
14%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
3
19%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
6
38%
3
18%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
4
27%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
3
20%
5
25%
61-75
2
13%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Енисей - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Шинник 4:0
Волгарь - КАМАЗ 2:1 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Алания - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Кубань 2:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Уфа 3:2 Рубин - КАМАЗ 5:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Форте - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0
Результаты матчей
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
45
55
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
116
413
611
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 11
|33
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|16 - 7
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 17
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|21 - 16
|30
|6.
|17
|6
|8
|3
|19 - 15
|26
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|16 - 15
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 19
|22
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 19
|22
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 27
|22
|11.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 24
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 18
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 20
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|15.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|17 - 20
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 21
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 24
|15
|18.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 3
|16
|9.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|10.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 10
|10
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|8.
|8
|1
|5
|2
|7 - 11
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Алания
|Машуков Ислам
|8
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Шинник
|Андреев Игорь
|5
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|6
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск
Исход игры
КАМАЗ
45.9% (51)
Ничья
42.3% (47)
СКА-Хабаровск
11.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (36)
Меньше
66.36% (71)
Обе команды забьют
Да
71.03% (76)
Нет
28.97% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.9% (41)
2:1 КАМАЗ
19.8% (22)
1:0 КАМАЗ
18.9% (21)
1:2 СКА-Хабаровск
6.3% (7)
2:0 КАМАЗ
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 СКА-Хабаровск
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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