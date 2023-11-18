Длинный заброс к штрафной немецкой сборной последовал. Рюдигер сыграл неаккуратно и ударил по лицу Йылмаза. Арбитр нарушения не увидел, а дальше между игроками завязался небольшой конфликт.

МОМЕНТИЩЕ! Сане отдал пас в правую часть штрафной. Хенрихс выполнил прострел вдоль ворот, а Гнабри не хватило нескольких сантиметров, дабы переправить игровой снаряд в пустые ворота!

Немцы очень активно сейчас действуют. Пытаются уйти от поражения хозяева сегодняшнего матча, но нужно быть готовыми к острым выпадам турецкой сборной.

Заброс в штрафную сборной Германии. Трапп забрал мяч себе, а Челик рукой выбил у голкипера сферу. Польский арбитр за такой поступок не показал жёлтую карточку игроку турецкой сборной.

Челик оказался на газоне около своей штрафной. Свело ногу у защитника сборной Турции. Байиндыр первым пришёл на помощь своему партнёру и делает всё возможное, чтобы тот скорее вернулся на поле.

Семь минут компенсировал польский арбитр к основному времени матча.

Жёлтая карточка показана одному из запасных игроков сборной Турции. Сложно определить кому она показана, так как у игрока видны только глаза. Утеплились резервные футболисты турецкой сборной.

Сари в прошлом эпизоде неудачно упал на газон. Требуется остановка для выхода медицинской бригады. Есть проблемы с плечом у игрока турецкой сборной.

Хенрихс с правого фланга выполнил навес в штрафную сборной Турции. Кабак не стал рисковать и головой вынес сферу за лицевую. Угловой разыграют немцы.

Нарушают правила в атаке немецкие футболисты. Фюллькруг вёл борьбу на втором этаже и ударил по лицу Бардакчи. Странно, почему арбитр не показал жёлтой карточки за это нарушение.

Гюндоган из центрального круга отдал пас на правый фланг. Брандт уже готов был опасно вырываться к воротам, но Бардакчи в последний момент в подкате полёт мяча изменил!

Бардакчи лежит на газоне. Свело ногу у защитника сборной Турции. Очень непросто дался ему прошлый рывок, в ходе которого он остановил опасную передачу к своим воротам. Медицинская бригада уже на поле.

ОПАСНО! Актюркоглу протащил мяч до чужой штрафной, а затем выполнил пас к левому углу. Йылмаз убрал сферу под правую ногу и пробил в дальний угол. Трапп сумел вытянуть очень непростой мяч!

Гнабри получил мяч слева в штрафной и скинул его Хаверцу, который выполнил навес на дальний угол вратарской. Байиндыр вышел из ворот и сумел забрать игровой снаряд себе!

Хенрихс получил мяч от Брандта на правом краю штрафной, а затем выполнил прострел на ближнюю штангу. Партнёры за этой атакой не успели, поэтому Байиндыр забрал снаряд себе.

Йылдыз получил мяч в районе центра поля, и Сане грубо ударил его коленом в спину. Нарушение правил зафиксировано, однако карточки за это нарушение нет.

Навес со штрафного последовал к воротам хозяев. Бардакчи простреливал с правого края в центр, и сфера угодила в руку Хаверцу. Арбитр на точку не указал.

Проверяет VAR этот эпизод на предмет назначения пенальти в ворота сборной Германии. И пригласили ассистенты Франковски лично посмотреть прошлый момент на мониторе.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:3!!! САРИ! Выходит вперёд турецкая сборная! Сари пробил в правый угол ворот, Трапп угадал направление удара и даже коснулся мча, однако выручить свою команду не сумел!

Двойная замена у Германии. Ушли с поля Вирц и Киммих, а появились Горецка и Гнабри.

МОМЕНТИЩЕ! Гнабри с левого фланга отдал шикарный пас к штрафной, Брандт вывалился на рандеву с голкипером, однако в ближнем бою переиграть Байиндыра не получилось!

Отвечают турки! Отличный пас на Сари, который с центра поля практически убежал один на один с Траппом, но Хенрихс успел в подкате выбить сферу из под ног игрока сборной Турции!

Замена в перерыве у гостей. Вместо Юксека на поле появился Эзкан.

Шикарный первый тайм провела сборная Турция, которая после пропущенного мяча не опустила руки, а забрала сферу себе. В концовке первого тайма дважды смогли отличиться гости, поэтому теперь немцам нужно идти вперёд.

Йылдыз получил мяч у левого края штрафной, раскачал двух защитников, а затем упал, не сумев пробить по воротам. Франковски нарушения правил здесь не зафиксировал.

Показали повтор предыдущего эпизода. Херхис всё-таки сумел сыграть в мяч в последний момент, поэтому VAR вмешиваться в игру не стал, а оставил первоначальное решение арбитра.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2!!! ФЮЛЛЬКРУГ! Вирц по центру разогнал быструю атаку своей команды и отдал пас на левый полуфланг. Фюллькруг убрал сферу в центр, а затем с правой ноги нанёс классный удар в ближний угол ворот с линии штрафной! Байиндыр выручить не сумел.

Шикарный старт второго тайма у нас. Теперь, конечно, игра пойдёт на три результата. Думаю, что турки продолжат активно играть в атаке, а немцы на своём поле постараются вырвать победу.

Хаверц получил сферу у своей штрафной и по правому флангу пытался начать атаку своей команды, но против него нарушил правила Челик, который остановил атаку соперника с помощью нарушения.

Штанга спасает немцев! Быстрая атака получилась у гостей. Кавечи с правого фланга отдал пас в центр, Эзкан приблизился к штрафной, а затем с 23 метров пробил в правый угол ворот. Сфера ударилась в штангу и улетела за лицевую!

Продолжается свист с трибун во время владения мячом немецкой сборной. Очень много болельщик сборной Турции пришло сегодня стадион. Думается мне, что турки радуют своих фанатов.

Немцы несколько успокоили сейчас игру при помощи владения мячом на своей половине поля. В атаке дело плохо обстоят у подопечных Нагельсманна, тяжело они сегодня создают моменты, однако дважды забить уже сумели.

Упал темп после забитого немцами мяча. Хозяева пытаются попытаться перехватить инициативу, а вот турки несколько успокоились, готовясь к очередному наступлению.

Эмюр получает жёлтую карточку. Киммих по правому полуфлангу тащил сферу к чужой штрафной, и Эмюр только с нарушением правил остановил прорыв игрока "Баварии".

Спонтанная атака получилась у немецкой сборной! Гюндоган отдал пас в правую часть штрафной, Та получил снаряд, а затем пробил в ближний угол. Голкипер турков спас, однако в офсайде находился защитник сборной Германии.

Изменилась игра в последние минуты. Немцы гораздо больше стали владеть мячом и, что самое главное, стали переходить в позиционную атаку подопечные Нагельсманна.

Хенрихс из глубины вновь выполнил отличный пас вперёд. Гюндоган получил сферу в чужой штрафной, убрал под левую, а затем пытался пробить по воротам. Бардакчи сыграл внимательно и выстрел накрыл!

Перехватили немцы мяч на чужой половине поля, и тут же последовал разрезающий пас на Сане, который не смог справиться с обработкой. Перспективный момент упустили хозяева.

Киммих из центра отдал пас на правый фланг, Сане сферу получил, однако сегодня против него цепко действуют Кадыоглу, который в очередной раз сумел совершить перехват.

ОПАСНО! Заработали немцы угловой на правом фланге. После навеса Фюллькруг выполнил скидку в центр, а Киммих с линии вратарской головой пробил по воротам, но попал точно в перчатки голкиперу!

Тройная замена у сборной Турции. Ушли с поля Кадыоглу, Языджи и Кавечи, а появились Элмалы, Йылмаз и Сари.

Первый тайм

— Завершён первый тайм! Германия - Турция 1-2.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! ЙЫЛДЫЗ! Фантастический переворот в первом тайме! Айхан с правого полуфланга выполнил заброс в штрафную. У Хенрихса поехала нога, и мяч в левом краю штрафной получил Йылдыз, который сферу подработал, а затем нанёс идеальный удар в дальний угол ворот!



45' Две минуты компенсировал польский арбитр к первому тайму.

45' Эмюр получил мяч на левом фланге и выполнил перспективный прострел в центр штрафной. Хаверц опередил соперника и вынес снаряд за лицевую. Угловой разыграют турки.

44' Сане получил мяч на правом фланге и пытался сместиться в центр, однако против него уверенно сыграл Йылдыз, оттеснивший соперника от мяча. Великолепно действуют турки.

43' Ещё одна хорошая атака турецкой сборной. Кавечи получил мяч на правом краю штрафной и прострелил на ближнюю штангу. Партнёры замкнуть не успели, и снаряд спокойно прилетел в руки Траппу.

42' Однако всё-таки наоборот Франковски развернул прошлый эпизод. Йылдыз нарушил правила против защитника сборной Германии, ударив его по лицу.

41' Ийлдыз получил мяч на левом полуфланге, убрал сферу под правую ногу и против него нарушил правила Хенрихс. Перспективный штрафной заработала турецкая сборная.

40' Снова с мячом турецкая сборная, которая активно старается в концовке первого тайма ещё и выйти вперёд. Думаю, что серьёзный разговор ожидает немцев в перерыве с Нагельсманном.

39' Уснули немецкие футболисты после своего забитого мяча, чем умело воспользовались гости, которые постепенно давили, а сейчас и вовсе сравняли счёт.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! КАДЫОГЛУ! Пора просыпаться немцам! Бардакчи со своей половины поля выполнил шикарный заброс к левому штрафной, Кадыоглу сферу обработал, вошёл в штрафную, а затем пробил в верхний ближний угол!



37' Давненько немцы не создавали опасных моментов у ворот соперника. Сейчас могла пройти опасная атака по центру, однако её остановил свисток арбитра, который зафиксировал нарушение Гюндогана против соперника.

36' Фюллькруг проиграл борьбу на чужой половине поля, сфера отлетела в центральную треть, где Вирц ударил по ногам Юксека. Штрафной удар заработали гости, вот только до ворот очень далеко.

35' Вынужденная замена у сборной Турции. Вместо Акбаба на поле появился Эмюр.

34' Кавечи получает жёлтую карточку у сборной Турции. Вирц пытался убежать в острую контратаку по левому флангу, но игрок турецкой сборной откровенно схватил его руками.

33' Киммих потерял мяч у своей штрафной. Айхан отдал пас в центр, Языджи пытался пробить с левого угла вратарской, но свою команду выручил Гюндоган, накрывший этот удар. Угловой разыграют турки.

32' Вернулся на поле Акбаба, однако чувствуется, что дискомфорт в ноге имеется у игрока сборной Турции. Думаю, что придётся всё-таки делать замену Винченцо Монтелле.

31' Акбаба сидит на газоне и просит арбитра, чтобы тот разрешил появиться на поле медицинской бригаде. Указывает игрок сборной Турции на левую ногу, которую он повредил в недавнем столкновении с Гюндоганом.

30' Челик подключился к атаке своей команды, а затем отдал пас вперёд на Айхана, который с правого фланга не придумал никакой опасности, а просто сохранил мяч, вернув его назад своим партнёрам.

29' Первая жёлтая карточка в матче. Кабак наказан у сборной Турции. Оттянулся защитник гостей к центральной линии за Фюллькругом и грубо ударил его по ногам.

28' Сане пока не пытается включить дриблинг, дабы обострить игру на правой бровке. Вот и сейчас он остался один в один против Кадыоглу, однако не решился обыгрывать защитника, а просто сохранил владение.

27' Без опасных моментов у нас продолжается игра. Думаю, что немцы несколько ослабили хватку, но ближе к концовке первого тайма они снова пойдут в атаку большими силами.

26' Гюндоган из центральной зона отдал передачу на правый фланг, но Вирц и Сане не поняли задумки своего капитана. На скамейке Нагельсманн уже преступил к вырисовыванию новых комбинаций, которые он доведёт до своих подопечных в перерыве.

25' Немцы расположились на своей половине поля и спокойно перекатывают мяч между собой. Частенько к этому владению защитники подключают Траппа, который в первой половине тайма без работы.

24' Несколько столкновений сейчас случилось в центре поля, однако во всех ситуациях футболисты играли строго в мяч, поэтому свистка арбитра не прозвучало. Кстати, пока Франковски совсем не заметен.

23' Вирц с правого фланга выполнил зрячий пас в район одиннадцатиметровой отметки. Брандт пытался нанести удар по воротам, но не смог попасть по мячу игрок дортмундской "Боруссии".

22' Гюндоган красиво у своей штрафной сыграл, шикарным движением корпуса переиграв Акбаба. Дальше нарушил правила игрок сборной Турции, при этом получив небольшое повреждение.

21' Интересно, что Винченцо Монтелла сегодня выставил практически резервный состав. Причина тут ясна и понятна. ЧЕрез три дня туркам проводить крайний матч группового этапа против сборной Уэльса, поэтому все лидеры должны быть в строю.

20' Стоит отметить, что обе сборные сыграют на Евро-2024. Немцы получили прямую путёвку, так как являются хозяевами данного соревнования. Турки напрямую вышли из непростой группы, в которой помимо них выступали сборные Армении, Уэльса, Хорватии и Латвии.

19' Отвечают турки своим ударом! Йылдыз получил мяч в 25 метрах от ворот соперника, а затем с правой ноги нанёс плотный выстрел. Игровой снаряд прилетел точно в перчатки Траппу!

18' МОМЕНТИЩЕ! Могли немцы снова забивать! Киммих из глубины выполнил шикарный пас к штрафной на Сане. Из ворот выскочил Байиндыр, поэтому Сане оставалось только пробить мимо голкипера, но в створ он не попал!

17' И снова Хенрихс отдаёт шикарный пас вперёд. Брандт непростой пас обработал, а затем пробил мимо ворот. Лайнсмен уже поднял флажок, сигнализируя о том, что игрок сборной Германии находился в офсайде.

16' Хенрихс с правого полуфланга выполнил тонкий пас в центр штрафной. Киммих за сферу зацепился и скинул её в левую часть штрафной, но там первым на мяче оказался Челик.

15' Языджи получил мяч на правом фланге, сместился в центр и с левой ноги с дальней дистанции нанёс удар по воротам. Сфера прошла далековато от левого угла ворот, да и Трапп всё контролировал.

14' Красивую трёхходовку на правом фланге разыграли немецкие футболисты. Брандт отдавал пас на Вирца, который находился в положении вне игры, поэтому сферу трогать не стал.

13' Несколько успокоилась игра после активных первых минут. Немцы уже успели забить, поэтому пока никуда не спешат и спокойно перекатывают сферу на своей половине поля.

12' Кадыоглу снова активно подключился в атаку и пытался выполнить на правый фланг. Получилось очень неточно, и мяч покинул пределы поля. Немецкая сборная введёт его из-за боковой.

11' На ближнюю штангу с углового навесил Гюндоган, турки сферу выбили недалеко, однако с подбора удара по воротам не последовало, так как у Вирца поехала нога.

10' Теперь уже Брандт по правому полуфлангу ворвался в штрафную соперника и пытался выполнить прострел в центр. Кадыоглу в подкате прервал полёт мяча, и тот ушёл за лицевую. Будет угловой.

9' И снова опасно у ворот сборной Турции! Сане получил мяч справа на открытом пространстве, ворвался в штрафную и пытался отдать пас в центр. Сфера угодила в защитника и прилетела в руки Байиндыру.

8' Шикарное начало этого товарищеского матча мы наблюдаем. Турки начали агрессивно, но в первой же атаке соперника не удержали свои ворота на замке. Думаю, что дальше будет ещё интереснее.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ХАВЕРЦ! Хенрихс из глубины отдал шикарный пас на правый край штрафной, Сане сам бить не стал, а покатил в центр, где было сразу несколько партнёров. Самым расторопным оказался Хаверц, который пробил точно в левый угол ворот с 6 метров!



6' Сане получил мяч на правом фланге и резким движением сместился в центр. Кадыоглу только с нарушением правил остановил прорыв игрока немецкой сборной.

5' Активная сегодня поддержка у турецкой сборной. Немцы сейчас владели мячом на своей половине поля, а в это время с трибуны доносился оглушительный гул.

4' Кадыоглу слева ворвался в штрафную соперника и выполнил пас чуть назад. Юксек пытался зацепиться за мяч, но защитники сборной Германии сыграли внимательно.

3' Хорошо начинают гости эту встречу. Языджи с левого фланга попытался доставить мяч в центр штрафной, но там уверенно сыграл Рюдигер, выбивший сферу подальше.

2' Немецкая сборная вышла на эту встречу в белых футболках и чёрных трусах, гости играют в красных футболках и белых трусах. Ворота Траппа в первом тайме по ТВ-картинке располагаются слева.