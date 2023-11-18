Тур: 1. Стадион: Олимпиаштадион. Главный судья: Франковски Бартож
0'
1:0
5' ГолХаверц Кай
1:1
38' ГолКадыоглу Ферди
1:2
45' ГолЙылдыз Кенан
2:2
49' ГолФюллькруг Никлас
2:3
70' ПенальтиСари Юсуф
Ход матча
5'
1:0
38'
1:1
45'
1:2
49'
2:2
70'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 6
-
279 Количество передач 251
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Трапп
Кевин
19
Сане
Лерой
17
Вирц
Флориан
11
Брандт
Юлиан
15
Кабак
Озан
22
Айхан
Кан
16
Юксек
Исмаил
21
Акбаба
Эмре
19
Йылдыз
Кенан
11
Языджи
Юсуф
- Основной состав
-
12 Трапп КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сане ЛеройПолузащитник
-
17 Вирц ФлорианПолузащитник
-
11 Брандт ЮлианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Бласвих ЯнисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зюле НикласЗащитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
10 Гнабри СержПолузащитник
-
13 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дукш МарвинНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Айхан КанПолузащитник
-
16 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Акбаба ЭмреПолузащитник
-
19 Йылдыз КенанПолузащитник
-
11 Языджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сари ЮсуфПолузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
История личных встреч
Германия
Турция
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
2
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
45
Результаты последних матчей
Германия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4
Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1
Турция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1
Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Германия 2:3 Турция
Исход игры
Германия
91.9% (125)
Ничья
3.7% (5)
Турция
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
82.46% (94)
Меньше
17.54% (20)
Обе команды забьют
Да
82.46% (94)
Нет
17.54% (20)
Популярный счёт
2:1 Германия
39% (53)
3:1 Германия
16.9% (23)
2:0 Германия
10.3% (14)
3:2 Германия
7.4% (10)
1:0 Германия
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:0 Германия
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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