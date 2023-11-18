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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Германия
FIFA #16
2:3
Второй тайм: 90+'
Турция
FIFA #38
0'
1:0
5' Гол
Хаверц Кай
1:1
38' Гол
Кадыоглу Ферди
1:2
45' Гол
Йылдыз Кенан
2:2
49' Гол
Фюллькруг Никлас
2:3
70' Пенальти
Сари Юсуф

Ход матча

5'
Хаверц Кай
1:0
34'
 
Эмюр Абдулкадир
Акбаба Эмре
38'
1:1
Кадыоглу Ферди
45'
1:2
Йылдыз Кенан
46'
 
Эзкан Салих
Юксек Исмаил
49'
Фюллькруг Никлас
2:2
63'
 
Элмалы Эврен Эрен
Кадыоглу Ферди
63'
 
Йылмаз Барыш
Языджи Юсуф
63'
 
Сари Юсуф
Кавечи Ирфан
70'
2:3
Сари Юсуф
71'
Гнабри Серж
Вирц Флориан
 
71'
Горецка Леон
Киммих Йозуа
 
72'
 
Актюркоглу Мухаммед
Йылдыз Кенан
82'
Дукш Марвин
Брандт Юлиан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 6
  • 279 Количество передач 251
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 136
Германия 91.9% (125)
X 3.7% (5)
Турция 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Турция
18.85
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6.20
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8.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Трапп
Кевин
16
Хенрихс
Бенджамин
4
Та
Джонатан
2
Рюдигер
Антонио
7
Хаверц
Кай
6
Киммих
Йозуа
21
Гюндоган
Илкай
19
Сане
Лерой
17
Вирц
Флориан
11
Брандт
Юлиан
9
Фюллькруг
Никлас
12
Байиндыр
Алтай
2
Челик
Зеки
15
Кабак
Озан
14
Бардакчи
Абдулкерим
20
Кадыоглу
Ферди
22
Айхан
Кан
16
Юксек
Исмаил
8
Кавечи
Ирфан
21
Акбаба
Эмре
19
Йылдыз
Кенан
11
Языджи
Юсуф
Германия
Турция

История личных встреч

Германия
Турция

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:3
Е2
1:3
Е2
3:0
ЧЕ2(2
3:2

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
45

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4
Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1
Турция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1
Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Жёлтая карточка показана одному из запасных игроков сборной Турции. Сложно определить кому она показана, так как у игрока видны только глаза. Утеплились резервные футболисты турецкой сборной. 
  • Дополнительное время
    90'
    Семь минут компенсировал польский арбитр к основному времени матча. 
  • Травма, повреждение
    89'
    Челик оказался на газоне около своей штрафной. Свело ногу у защитника сборной Турции. Байиндыр первым пришёл на помощь своему партнёру и делает всё возможное, чтобы тот скорее вернулся на поле. 
  • Судья
    88'
    Заброс в штрафную сборной Германии. Трапп забрал мяч себе, а Челик рукой выбил у голкипера сферу. Польский арбитр за такой поступок не показал жёлтую карточку игроку турецкой сборной. 
  • 87'
    Немцы очень активно сейчас действуют. Пытаются уйти от поражения хозяева сегодняшнего матча, но нужно быть готовыми к острым выпадам турецкой сборной. 
  • Опасный момент
    86'
    МОМЕНТИЩЕ! Сане отдал пас в правую часть штрафной. Хенрихс выполнил прострел вдоль ворот, а Гнабри не хватило нескольких сантиметров, дабы переправить игровой снаряд в пустые ворота! 
  • 85'
    Длинный заброс к штрафной немецкой сборной последовал. Рюдигер сыграл неаккуратно и ударил по лицу Йылмаза. Арбитр нарушения не увидел, а дальше между игроками завязался небольшой конфликт. 
  • 84'
    Гнабри получил мяч слева в штрафной и скинул его Хаверцу, который выполнил навес на дальний угол вратарской. Байиндыр вышел из ворот и сумел забрать игровой снаряд себе! 
  • Опасный момент
    83'
    ОПАСНО! Актюркоглу протащил мяч до чужой штрафной, а затем выполнил пас к левому углу. Йылмаз убрал сферу под правую ногу и пробил в дальний угол. Трапп сумел вытянуть очень непростой мяч! 
  • Замена
    82'
    Замена у сборной Германии. Вместо Брандта на поле появился Дукш. 
  • Травма, повреждение
    81'
    Бардакчи лежит на газоне. Свело ногу у защитника сборной Турции. Очень непросто дался ему прошлый рывок, в ходе которого он остановил опасную передачу к своим воротам. Медицинская бригада уже на поле. 
  • 80'
    Гюндоган из центрального круга отдал пас на правый фланг. Брандт уже готов был опасно вырываться к воротам, но Бардакчи в последний момент в подкате полёт мяча изменил! 
  • Фол, нарушение
    79'
    Нарушают правила в атаке немецкие футболисты. Фюллькруг вёл борьбу на втором этаже и ударил по лицу Бардакчи. Странно, почему арбитр не показал жёлтой карточки за это нарушение. 
  • Угловой
    78'
    Хенрихс с правого фланга выполнил навес в штрафную сборной Турции. Кабак не стал рисковать и головой вынес сферу за лицевую. Угловой разыграют немцы. 
  • Травма, повреждение
    77'
    Сари в прошлом эпизоде неудачно упал на газон. Требуется остановка для выхода медицинской бригады. Есть проблемы с плечом у игрока турецкой сборной. 
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    • 76'
      Отвечают турки! Отличный пас на Сари, который с центра поля практически убежал один на один с Траппом, но Хенрихс успел в подкате выбить сферу из под ног игрока сборной Турции! 
    • Опасный момент
      75'
      МОМЕНТИЩЕ! Гнабри с левого фланга отдал шикарный пас к штрафной, Брандт вывалился на рандеву с голкипером, однако в ближнем бою переиграть Байиндыра не получилось! 
    • Замена
      74'
      Двойная замена у Германии. Ушли с поля Вирц и Киммих, а появились Горецка и Гнабри. 
    • Замена
      73'
      Замена у сборной Турции. Вместо Йылдыза на поле появился Актюркоглу. 
    • Пенальти
      72'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:3!!! САРИ! Выходит вперёд турецкая сборная! Сари пробил в правый угол ворот, Трапп угадал направление удара и даже коснулся мча, однако выручить свою команду не сумел!
       
    • Пенальти!
      71'
      Пенальти в ворота сборной Германии за игру рукой Хаверцом!
    • Видеоповтор
      70'
      Проверяет VAR этот эпизод на предмет назначения пенальти в ворота сборной Германии. И пригласили ассистенты Франковски лично посмотреть прошлый момент на мониторе. 
    • Судья
      69'
      Навес со штрафного последовал к воротам хозяев. Бардакчи простреливал с правого края в центр, и сфера угодила в руку Хаверцу. Арбитр на точку не указал. 
    • Фол, нарушение
      68'
      Йылдыз получил мяч в районе центра поля, и Сане грубо ударил его коленом в спину. Нарушение правил зафиксировано, однако карточки за это нарушение нет. 
    • 67'
      Хенрихс получил мяч от Брандта на правом краю штрафной, а затем выполнил прострел на ближнюю штангу. Партнёры за этой атакой не успели, поэтому Байиндыр забрал снаряд себе. 
    • Замена
      66'
      Тройная замена у сборной Турции. Ушли с поля Кадыоглу, Языджи и Кавечи, а появились Элмалы, Йылмаз и Сари. 
    • Опасный момент
      64'
      ОПАСНО! Заработали немцы угловой на правом фланге. После навеса Фюллькруг выполнил скидку в центр, а Киммих с линии вратарской головой пробил по воротам, но попал точно в перчатки голкиперу!
    • 63'
      Киммих из центра отдал пас на правый фланг, Сане сферу получил, однако сегодня против него цепко действуют Кадыоглу, который в очередной раз сумел совершить перехват. 
    • 62'
      Перехватили немцы мяч на чужой половине поля, и тут же последовал разрезающий пас на Сане, который не смог справиться с обработкой. Перспективный момент упустили хозяева. 
    • 61'
      Хенрихс из глубины вновь выполнил отличный пас вперёд. Гюндоган получил сферу в чужой штрафной, убрал под левую, а затем пытался пробить по воротам. Бардакчи сыграл внимательно и выстрел накрыл! 
    • 60'
      Изменилась игра в последние минуты. Немцы гораздо больше стали владеть мячом и, что самое главное, стали переходить в позиционную атаку подопечные Нагельсманна. 
    • Офсайд
      59'
      Спонтанная атака получилась у немецкой сборной! Гюндоган отдал пас в правую часть штрафной, Та получил снаряд, а затем пробил в ближний угол. Голкипер турков спас, однако в офсайде находился защитник сборной Германии. 
    • Желтая карточка
      58'
      Эмюр получает жёлтую карточку. Киммих по правому полуфлангу тащил сферу к чужой штрафной, и Эмюр только с нарушением правил остановил прорыв игрока "Баварии". 
    • 57'
      Упал темп после забитого немцами мяча. Хозяева пытаются попытаться перехватить инициативу, а вот турки несколько успокоились, готовясь к очередному наступлению. 
    • 56'
      Немцы несколько успокоили сейчас игру при помощи владения мячом на своей половине поля. В атаке дело плохо обстоят у подопечных Нагельсманна, тяжело они сегодня создают моменты, однако дважды забить уже сумели. 
    • 55'
      Продолжается свист с трибун во время владения мячом немецкой сборной. Очень много болельщик сборной Турции пришло сегодня стадион. Думается мне, что турки радуют своих фанатов. 
    • Штанга
      54'
      Штанга спасает немцев! Быстрая атака получилась у гостей. Кавечи с правого фланга отдал пас в центр, Эзкан приблизился к штрафной, а затем с 23 метров пробил в правый угол ворот. Сфера ударилась в штангу и улетела за лицевую! 
    • Фол, нарушение
      53'
      Хаверц получил сферу у своей штрафной и по правому флангу пытался начать атаку своей команды, но против него нарушил правила Челик, который остановил атаку соперника с помощью нарушения. 
    • 52'
      Шикарный старт второго тайма у нас. Теперь, конечно, игра пойдёт на три результата. Думаю, что турки продолжат активно играть в атаке, а немцы на своём поле постараются вырвать победу. 
    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2!!! ФЮЛЛЬКРУГ! Вирц по центру разогнал быструю атаку своей команды и отдал пас на левый полуфланг. Фюллькруг убрал сферу в центр, а затем с правой ноги нанёс классный удар в ближний угол ворот с линии штрафной! Байиндыр выручить не сумел. 
       
    • 50'
      Показали повтор предыдущего эпизода. Херхис всё-таки сумел сыграть в мяч в последний момент, поэтому VAR вмешиваться в игру не стал, а оставил первоначальное решение арбитра. 
    • Судья
      49'
      Йылдыз получил мяч у левого края штрафной, раскачал двух защитников, а затем упал, не сумев пробить по воротам. Франковски нарушения правил здесь не зафиксировал. 
    • 48'
      Шикарный первый тайм провела сборная Турция, которая после пропущенного мяча не опустила руки, а забрала сферу себе. В концовке первого тайма дважды смогли отличиться гости, поэтому теперь немцам нужно идти вперёд. 
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве у гостей. Вместо Юксека на поле появился Эзкан. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина встречи! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! Германия - Турция 1-2. 
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! ЙЫЛДЫЗ! Фантастический переворот в первом тайме! Айхан с правого полуфланга выполнил заброс в штрафную. У Хенрихса поехала нога, и мяч в левом краю штрафной получил Йылдыз, который сферу подработал, а затем нанёс идеальный удар в дальний угол ворот!
       
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты компенсировал польский арбитр к первому тайму. 
    • Угловой
      45'
      Эмюр получил мяч на левом фланге и выполнил перспективный прострел в центр штрафной. Хаверц опередил соперника и вынес снаряд за лицевую. Угловой разыграют турки. 
    • 44'
      Сане получил мяч на правом фланге и пытался сместиться в центр, однако против него уверенно сыграл Йылдыз, оттеснивший соперника от мяча. Великолепно действуют турки. 
    • 43'
      Ещё одна хорошая атака турецкой сборной. Кавечи получил мяч на правом краю штрафной и прострелил на ближнюю штангу. Партнёры замкнуть не успели, и снаряд спокойно прилетел в руки Траппу. 
    • 42'
      Однако всё-таки наоборот Франковски развернул прошлый эпизод. Йылдыз нарушил правила против защитника сборной Германии, ударив его по лицу. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Ийлдыз получил мяч на левом полуфланге, убрал сферу под правую ногу и против него нарушил правила Хенрихс. Перспективный штрафной заработала турецкая сборная. 
    • 40'
      Снова с мячом турецкая сборная, которая активно старается в концовке первого тайма ещё и выйти вперёд. Думаю, что серьёзный разговор ожидает немцев в перерыве с Нагельсманном. 
    • 39'
      Уснули немецкие футболисты после своего забитого мяча, чем умело воспользовались гости, которые постепенно давили, а сейчас и вовсе сравняли счёт. 
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! КАДЫОГЛУ! Пора просыпаться немцам! Бардакчи со своей половины поля выполнил шикарный заброс к левому штрафной, Кадыоглу сферу обработал, вошёл в штрафную, а затем пробил в верхний ближний угол! 
       
    • 37'
      Давненько немцы не создавали опасных моментов у ворот соперника. Сейчас могла пройти опасная атака по центру, однако её остановил свисток арбитра, который зафиксировал нарушение Гюндогана против соперника. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Фюллькруг проиграл борьбу на чужой половине поля, сфера отлетела в центральную треть, где Вирц ударил по ногам Юксека. Штрафной удар заработали гости, вот только до ворот очень далеко. 
    • Замена
      35'
      Вынужденная замена у сборной Турции. Вместо Акбаба на поле появился Эмюр. 
    • Желтая карточка
      34'
      Кавечи получает жёлтую карточку у сборной Турции. Вирц пытался убежать в острую контратаку по левому флангу, но игрок турецкой сборной откровенно схватил его руками. 
    • Угловой
      33'
      Киммих потерял мяч у своей штрафной. Айхан отдал пас в центр, Языджи пытался пробить с левого угла вратарской, но свою команду выручил Гюндоган, накрывший этот удар. Угловой разыграют турки. 
    • 32'
      Вернулся на поле Акбаба, однако чувствуется, что дискомфорт в ноге имеется у игрока сборной Турции. Думаю, что придётся всё-таки делать замену Винченцо Монтелле. 
    • Травма, повреждение
      31'
      Акбаба сидит на газоне и просит арбитра, чтобы тот разрешил появиться на поле медицинской бригаде. Указывает игрок сборной Турции на левую ногу, которую он повредил в недавнем столкновении с Гюндоганом. 
    • 30'
      Челик подключился к атаке своей команды, а затем отдал пас вперёд на Айхана, который с правого фланга не придумал никакой опасности, а просто сохранил мяч, вернув его назад своим партнёрам. 
    • Желтая карточка
      29'
      Первая жёлтая карточка в матче. Кабак наказан у сборной Турции. Оттянулся защитник гостей к центральной линии за Фюллькругом и грубо ударил его по ногам. 
    • 28'
      Сане пока не пытается включить дриблинг, дабы обострить игру на правой бровке. Вот и сейчас он остался один в один против Кадыоглу, однако не решился обыгрывать защитника, а просто сохранил владение. 
    • 27'
      Без опасных моментов у нас продолжается игра. Думаю, что немцы несколько ослабили хватку, но ближе к концовке первого тайма они снова пойдут в атаку большими силами. 
    • 26'
      Гюндоган из центральной зона отдал передачу на правый фланг, но Вирц и Сане не поняли задумки своего капитана. На скамейке Нагельсманн уже преступил к вырисовыванию новых комбинаций, которые он доведёт до своих подопечных в перерыве. 
    • 25'
      Немцы расположились на своей половине поля и спокойно перекатывают мяч между собой. Частенько к этому владению защитники подключают Траппа, который в первой половине тайма без работы. 
    • 24'
      Несколько столкновений сейчас случилось в центре поля, однако во всех ситуациях футболисты играли строго в мяч, поэтому свистка арбитра не прозвучало. Кстати, пока Франковски совсем не заметен. 
    • 23'
      Вирц с правого фланга выполнил зрячий пас в район одиннадцатиметровой отметки. Брандт пытался нанести удар по воротам, но не смог попасть по мячу игрок дортмундской "Боруссии". 
    • Фол, нарушение
      22'
      Гюндоган красиво у своей штрафной сыграл, шикарным движением корпуса переиграв Акбаба. Дальше нарушил правила игрок сборной Турции, при этом получив небольшое повреждение. 
    • 21'
      Интересно, что Винченцо Монтелла сегодня выставил практически резервный состав. Причина тут ясна и понятна. ЧЕрез три дня туркам проводить крайний матч группового этапа против сборной Уэльса, поэтому все лидеры должны быть в строю. 
    • 20'
      Стоит отметить, что обе сборные сыграют на Евро-2024. Немцы получили прямую путёвку, так как являются хозяевами данного соревнования. Турки напрямую вышли из непростой группы, в которой помимо них выступали сборные Армении, Уэльса, Хорватии и Латвии. 
    • 19'
      Отвечают турки своим ударом! Йылдыз получил мяч в 25 метрах от ворот соперника, а затем с правой ноги нанёс плотный выстрел. Игровой снаряд прилетел точно в перчатки Траппу!
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТИЩЕ! Могли немцы снова забивать! Киммих из глубины выполнил шикарный пас к штрафной на Сане. Из ворот выскочил Байиндыр, поэтому Сане оставалось только пробить мимо голкипера, но в створ он не попал! 
    • Офсайд
      17'
      И снова Хенрихс отдаёт шикарный пас вперёд. Брандт непростой пас обработал, а затем пробил мимо ворот. Лайнсмен уже поднял флажок, сигнализируя о том, что игрок сборной Германии находился в офсайде. 
    • 16'
      Хенрихс с правого полуфланга выполнил тонкий пас в центр штрафной. Киммих за сферу зацепился и скинул её в левую часть штрафной, но там первым на мяче оказался Челик. 
    • 15'
      Языджи получил мяч на правом фланге, сместился в центр и с левой ноги с дальней дистанции нанёс удар по воротам. Сфера прошла далековато от левого угла ворот, да и Трапп всё контролировал. 
    • 14'
      Красивую трёхходовку на правом фланге разыграли немецкие футболисты. Брандт отдавал пас на Вирца, который находился в положении вне игры, поэтому сферу трогать не стал. 
    • 13'
      Несколько успокоилась игра после активных первых минут. Немцы уже успели забить, поэтому пока никуда не спешат и спокойно перекатывают сферу на своей половине поля. 
    • 12'
      Кадыоглу снова активно подключился в атаку и пытался выполнить на правый фланг. Получилось очень неточно, и мяч покинул пределы поля. Немецкая сборная введёт его из-за боковой. 
    • 11'
      На ближнюю штангу с углового навесил Гюндоган, турки сферу выбили недалеко, однако с подбора удара по воротам не последовало, так как у Вирца поехала нога. 
    • Угловой
      10'
      Теперь уже Брандт по правому полуфлангу ворвался в штрафную соперника и пытался выполнить прострел в центр. Кадыоглу в подкате прервал полёт мяча, и тот ушёл за лицевую. Будет угловой. 
    • 9'
      И снова опасно у ворот сборной Турции! Сане получил мяч справа на открытом пространстве, ворвался в штрафную и пытался отдать пас в центр. Сфера угодила в защитника и прилетела в руки Байиндыру. 
    • 8'
      Шикарное начало этого товарищеского матча мы наблюдаем. Турки начали агрессивно, но в первой же атаке соперника не удержали свои ворота на замке. Думаю, что дальше будет ещё интереснее. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ХАВЕРЦ! Хенрихс из глубины отдал шикарный пас на правый край штрафной, Сане сам бить не стал, а покатил в центр, где было сразу несколько партнёров. Самым расторопным оказался Хаверц, который пробил точно в левый угол ворот с 6 метров!
       
    • Фол, нарушение
      6'
      Сане получил мяч на правом фланге и резким движением сместился в центр. Кадыоглу только с нарушением правил остановил прорыв игрока немецкой сборной. 
    • 5'
      Активная сегодня поддержка у турецкой сборной. Немцы сейчас владели мячом на своей половине поля, а в это время с трибуны доносился оглушительный гул. 
    • 4'
      Кадыоглу слева ворвался в штрафную соперника и выполнил пас чуть назад. Юксек пытался зацепиться за мяч, но защитники сборной Германии сыграли внимательно. 
    • 3'
      Хорошо начинают гости эту встречу. Языджи с левого фланга попытался доставить мяч в центр штрафной, но там уверенно сыграл Рюдигер, выбивший сферу подальше. 
    • 2'
      Немецкая сборная вышла на эту встречу в белых футболках и чёрных трусах, гости играют в красных футболках и белых трусах. Ворота Траппа в первом тайме по ТВ-картинке располагаются слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Германия 2:3 Турция

    Исход игры
    Германия
    91.9% (125)
    Ничья
    3.7% (5)
    Турция
    4.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.46% (94)
    Меньше
    17.54% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    82.46% (94)
    Нет
    17.54% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Германия
    39% (53)
    3:1 Германия
    16.9% (23)
    2:0 Германия
    10.3% (14)
    3:2 Германия
    7.4% (10)
    1:0 Германия
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    3:0 Германия
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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    Турция
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