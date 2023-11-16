Тур: 1. Стадион: Олимпиаштадион.
История личных встреч
Германия
Турция
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
2
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
45
Результаты последних матчей
Германия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4
Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1
Турция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1
Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0
Прогнозы на матч Германия - Турция
Исход игры
Германия
98.1% (51)
Ничья
0% (0)
Турция
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
78.43% (40)
Меньше
21.57% (11)
Обе команды забьют
Да
76.47% (39)
Нет
23.53% (12)
Популярный счёт
2:1 Германия
44.2% (23)
3:1 Германия
19.2% (10)
2:0 Германия
17.3% (9)
3:2 Германия
7.7% (4)
1:0 Германия
3.8% (2)
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