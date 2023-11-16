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Тур: 1. Стадион: .
Германия
FIFA #16
 
Позже
Турция
FIFA #38
Прогнозы 52
Германия 98.1% (51)
X 0% (0)
Турция 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Турция
1.45
5.20
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7.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Германия
Турция

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:3
Е2
1:3
Е2
3:0
ЧЕ2(2
3:2

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
45

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4
Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1
Турция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1
Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 52
    Германия 98.1% (51)
    X 0% (0)
    Турция 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Турция
    1.45
    5.20
    Реклама, ligastavok.ru
    7.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Германия - Турция

    Исход игры
    Германия
    98.1% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Турция
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.43% (40)
    Меньше
    21.57% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (39)
    Нет
    23.53% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Германия
    44.2% (23)
    3:1 Германия
    19.2% (10)
    2:0 Германия
    17.3% (9)
    3:2 Германия
    7.7% (4)
    1:0 Германия
    3.8% (2)
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    Германия
    Турция
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