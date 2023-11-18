Алиев прорвался по левому флангу, прицелился и выполнил навес в район ближней штанги. Никого кроме Адамова там не оказалось, и голкипер спокойно забрал снаряд себе.

Коваленко получает жёлтую карточку у "Зенита". Клаудиньо нарушил правила в атаке, а молодой игрок питерской команды активно высказывал недовольство решением арбитра.

Ду Кейрос получил мяч в отличной позиции перед штрафной соперника, но пробил плохо, попав точно по позиции Джафарова. Ещё и слабеньким получился удар.

Гаджиев с правого фланга сместился в центр и пробил по воротам метров с 25. Сфера полетела довольно-таки слабо, поэтому Адамов не испытал никаких проблем.

САУСЬ! Коваленко с левого фланга прострелил на ближнюю штангу, Изидору пробить не позволили, однако он от лицевой выполнил мощный пас в центр. Саусь в борьбе с защитником пробивал по пустым воротам, но попасть в цель не смог!

Совсем упал темп в нашем матче. Никуда не торопятся команды, хотя до перерыва ещё достаточно далеко. А Мантуан игру продолжить не сможет. Замена будет у "Зенита".

Гаджиев на правом фланге пытался уйти от соперника, но Круговой сыграл внимательно и выбил сферу за лицевую. Ещё один угловой разыграют хозяева.

Сутормин с правого фланга не стал навешивать, а отдал пас чуть назад. Ду Кейрос пробил по воротам, однако внимательно сыграл Матиас накрыл этот выстрел. Угловой разыграют гости.

Круговой отлично закрутил мяч с правого корнера. Джафаров чуть было не запустил её себе за спину, однако в последний момент кулаком всё-таки сумел справиться!

Коффи промчался по правому полуфлангу, а затем выполнил отличный прострел на дальнюю штангу. Мелано почему-то не решился пойти до конца, и момент хозяевами был упущен.

Саусь отдал пас к линии штрафной на Клаудиньо, который хитрым пасом пяткой пытался вывести партнёра на рандеву с голкипером. Матиас сыграл внимательно и совершил важный перехват.

Несколько успокоили сейчас игру футболисты азербайджанской команды. Думаю, что постараются они до перерыва сыграть внимательно, дабы уйти на отдых при победном счёте.

ОПАСНО! Заработали питерцы угловой на левом фланге. Мантуан выполнил навес на ближнюю штангу, Изидор продлил мяч дальше, а Коваленко не смог дотянуться до снаряда на дальней штанге!

Шиньяшики в центре поля отлично развернул корпусом соперника, и Ду Кейрос нарушил правила. Здорово выходят из под прессинга игроки азербайджанской команды.

Клаудиньо очень глубоко приходится спускаться, дабы получить мяч. Нравится игра "Нефтчи" в первом тайме, очень строго они действуют в обороне, при этом не забывая про атаки.

Затяжная атака получилась у "Зенита". Мяч на линии штрафной достался Мантуану, который сразу же пробил по воротам, но защитники сыграли внимательно и накрыли этот выстрел.

Ещё один удар от хозяев! Гаджиев здорово сыграл и с левого полуфланга пробил по воротам. Далековато было до ворот, поэтому Адамов спокойно справился с угрозой.

Питерцы по центру могли умчаться в быструю атаку, однако Мантуан сыграл крайне медленно, поэтому игроки "Нефтчи" успели вернуться на свои позиции, а дальше гости вовсе мяч потеряли.

Активный старт матча провели команды, а сейчас успокоилась игра. Азербайджанцы играют "вторым номером", а "Зениту" пока очень сложно найти ключи к обороне соперника.

Мантуан лежит на газоне в штрафной площади соперника. За икроножную мышцу держится игрок "Зенита". Непонятно в какой ситуации бразилец получил повреждение.

Оказывают помощь Мантуану. Не хотелось бы, чтобы товарищеские матчи приводили к травмам футболистов, однако футбол достаточно суровый вид спорта, поэтому повреждения неизбежны.

Ду Кейрос ошибся на чужой половине поля, Шиньяшики по центру помчался вперёд, а затем скинул сферу на Оланаре, у которого питерцы быстро мяч перехватили.

24' Вернулись оба футболиста на поле. Повезло, что обошлось без травм. А у нас уже середина первого тайма. Питерцы начинают свою атаку, перекатывая мяч в центральной части поля.

23' Пользуются игроки "Нефтчи" паузой, общаясь со своим главным тренером. Салахлы подошёл к Адриану Муту, дабы услышать установку от тренера.

22' Родригао и Оланаре столкнулись головами в центре поля. Арбитр сразу же игру остановил. Две медицинские бригады уже на поле, оказывают помощь футболистам.

21' Снова агрессивно хотел сыграть Родригао против Мелано на левом фланге обороны. Повезло защитнику, что не попал он плечом в корпус сопернику. Дальше сфера вышла за лицевую, от ворот разыграют питерцы.

20' Изидор получил мяч в штрафной соперника, но против него уверенно сыграл Матиас, сумевший забрать снаряд себе. Дальше сфолил форвард "Зенита" против соперника.

19' Быстрая контратака прошла у питерцев. Мантуан пролетел по правой бровке, а затем выполнил прострел в центр. Изидор вёл борьбу с Салахлы, но пробить по воротам не сумел.

18' Угловой на левом фланге смогли заработать хозяева. Гаджиев выполнил навес на ближний угол вратарской, но там уверенно на выходе сыграл Адамов.

17' Родригао в районе центральной линии сзади зарядил по ногам Мелано. Арбитр дал свисток, однако показывать вторую жёлтую защитнику не стал. Нужно успокоиться бразильцу.

16' Напомню, что недавно команды встречались в Санкт-Петербурге. Тогда азербайджанцы выиграли первый тайм, однако по итогу уступили 1-3.

15' Продолжают атаковать игроки "Нефтчи". Алиев с левого фланга выполнил высокую подачу на дальнюю штангу, Оланаре с огромным трудом дотянулся до мяча, поэтому удар получился неудачным!

14' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Родригао получает его у "Зенита". Показалось, что защитник сыграл в мяч в борье с Мелано, однако арбитр зафиксировал нарушение и показал карточку.

13' ОПАСНО! Ду Кейрос сумел выполнить скидку из борьбы на Мантуана, который пробил с 20 метров по воротам, но Джафаров свою команду спас. Сфера отскочила к Сутормину, а тот из левой части штрафной пробил выше дальнего угла!

12' Медленная атака получилась у гостей по левому флангу. Дуглас Сантос отдал вперёд пас на Сутормина, который находился в положении вне игры. Судейская бригада сработала оперативно.

11' Питерцы сразу же забрали мяч под свой контроль и владеют им на половине поля соперника. А Мирзов в своей карьере уже забивал в ворота "Зенита". Было это во время его выступления за тульский "Арсенал".

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МИРЗОВ! Наш старый знакомый Мирзов открывает счёт! Получил он мяч на левом краю штрафной, в привычном стиле раскачал Кругового, а затем пробил по воротам. Адамов зацепил сферу, однако всё равно пустил её в дальний угол!



9' Не смогли азербайджанские болельщики полностью заполнить трибуны. Не вызвал особого ажиотажа приезд чемпиона России. Из Санкт-Петербурга также фанаты приехали, которых около 100 человек.

8' Обслуживает сегодняшнюю встречу местный арбитр Рауф Джабаров. Что интересно, даже VAR присутствует сегодня на матче, так что спорные моменты могут быть разобраны арбитром детально.

7' МОМЕНТИЩЕ! Мантуан получил мяч слева в штрафной и от лицевой линии отдал передачу на линию вратарской. Коваленко пробивал бех помех, но попасть в правый угол не сумел!

6' А вот уже и питерцы свою атаку провели. После отличной передачи Изидор пробивал по воротам из пределов штрафной, вот только сделал это крайне неудачно.

5' Длинный заброс вперёд исполнили хозяева. Оланаре рвался вперёд, однако его опередил Чистяков, сумевший скинуть сферу своему голкиперу. Не будут сидеть в обороне азербайджанцы.

4' Долго покидает игрок футбольное поле. Всё-таки сегодня мы наблюдаем товарищескую встречу, в котором позволено чуть больше положенного. Думаю, что после паузы мы увидим настоящий футбол.

3' И первая замена в нашем матче. Появился в стартовом составе у "Нефтчи" легенда клуба Руслан Абисов, который завершает свою футбольную карьеру. Дань уважения клуб ему отдал. позволив провести несколько минут в сегодняшнем матче. Прощается игрок с фанатами. Момент трогательный. А на поле появился Салахлы.

2' Хозяева вышли на эту встречу в привычных бело-чёрных футболках, питерцы в полностью лазурном комплекте формы.