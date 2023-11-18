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Нефтчи
1:0
Первый тайм
Зенит

Ход матча

7'
Мирзов Резиуан
1:0
12'
 
41'
 
Прогнозы 139
Нефтчи 3.6% (5)
X 12.9% (18)
Зенит 83.5% (116)
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Лучшие коэффициенты
Нефтчи
Ничья
Зенит
8.00
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5.70
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6.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Нефтчи
Зенит

История личных встреч

Нефтчи
Зенит

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КPП
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Результаты последних матчей

Нефтчи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нефтчи - Сумгаит 1:2 Габала - Нефтчи 0:2 Нефтчи - Сабах Баку 0:1 Сабаил - Нефтчи 2:4
Нефтчи - Карабах 0:2 Туран Товуз - Нефтчи 0:1 Зира - Нефтчи 1:1 Араз ПФК - Нефтчи 1:0 Сумгаит - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Габала 2:0 Сабах Баку - Нефтчи 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Нефтчи - Сабаил 1:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Кяпаз - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Железничар 2:0 Железничар - Нефтчи 2:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1
Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Нефтчи" - "Зенит" 1-0. 
  • Опасный момент
    45'
    САУСЬ! Коваленко с левого фланга прострелил на ближнюю штангу, Изидору пробить не позволили, однако он от лицевой выполнил мощный пас в центр. Саусь в борьбе с защитником пробивал по пустым воротам, но попасть в цель не смог!
  • 45'
    Гаджиев с правого фланга сместился в центр и пробил по воротам метров с 25. Сфера полетела довольно-таки слабо, поэтому Адамов не испытал никаких проблем. 
  • 45'
    Ду Кейрос получил мяч в отличной позиции перед штрафной соперника, но пробил плохо, попав точно по позиции Джафарова. Ещё и слабеньким получился удар. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты компенсировал к первому тайму Джабаров. 
  • Желтая карточка
    44'
    Коваленко получает жёлтую карточку у "Зенита". Клаудиньо нарушил правила в атаке, а молодой игрок питерской команды активно высказывал недовольство решением арбитра. 
  • 43'
    Алиев прорвался по левому флангу, прицелился и выполнил навес в район ближней штанги. Никого кроме Адамова там не оказалось, и голкипер спокойно забрал снаряд себе. 
  • 42'
    Несколько успокоили сейчас игру футболисты азербайджанской команды. Думаю, что постараются они до перерыва сыграть внимательно, дабы уйти на отдых при победном счёте. 
  • 41'
    Саусь отдал пас к линии штрафной на Клаудиньо, который хитрым пасом пяткой пытался вывести партнёра на рандеву с голкипером. Матиас сыграл внимательно и совершил важный перехват. 
  • 40'
    Коффи промчался по правому полуфлангу, а затем выполнил отличный прострел на дальнюю штангу. Мелано почему-то не решился пойти до конца, и момент хозяевами был упущен. 
  • 39'
    Круговой отлично закрутил мяч с правого корнера. Джафаров чуть было не запустил её себе за спину, однако в последний момент кулаком всё-таки сумел справиться!
  • 38'
    Сутормин с правого фланга не стал навешивать, а отдал пас чуть назад. Ду Кейрос пробил по воротам, однако внимательно сыграл Матиас накрыл этот выстрел. Угловой разыграют гости. 
  • Замена
    37'
    Замена у "Зенита". Вместо Мантуана на поле появился Саусь. 
  • Угловой
    36'
    Гаджиев на правом фланге пытался уйти от соперника, но Круговой сыграл внимательно и выбил сферу за лицевую. Ещё один угловой разыграют хозяева. 
  • 35'
    Совсем упал темп в нашем матче. Никуда не торопятся команды, хотя до перерыва ещё достаточно далеко. А Мантуан игру продолжить не сможет. Замена будет у "Зенита". 
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    • 34'
      Ду Кейрос ошибся на чужой половине поля, Шиньяшики по центру помчался вперёд, а затем скинул сферу на Оланаре, у которого питерцы быстро мяч перехватили. 
    • 33'
      Оказывают помощь Мантуану. Не хотелось бы, чтобы товарищеские матчи приводили к травмам футболистов, однако футбол достаточно суровый вид спорта, поэтому повреждения неизбежны. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Мантуан лежит на газоне в штрафной площади соперника. За икроножную мышцу держится игрок "Зенита". Непонятно в какой ситуации бразилец получил повреждение. 
    • 31'
      Активный старт матча провели команды, а сейчас успокоилась игра. Азербайджанцы играют "вторым номером", а "Зениту" пока очень сложно найти ключи к обороне соперника. 
    • 30'
      Питерцы по центру могли умчаться в быструю атаку, однако Мантуан сыграл крайне медленно, поэтому игроки "Нефтчи" успели вернуться на свои позиции, а дальше гости вовсе мяч потеряли. 
    • 29'
      Ещё один удар от хозяев! Гаджиев здорово сыграл и с левого полуфланга пробил по воротам. Далековато было до ворот, поэтому Адамов спокойно справился с угрозой. 
    • 28'
      Затяжная атака получилась у "Зенита". Мяч на линии штрафной достался Мантуану, который сразу же пробил по воротам, но защитники сыграли внимательно и накрыли этот выстрел. 
    • 27'
      Клаудиньо очень глубоко приходится спускаться, дабы получить мяч. Нравится игра "Нефтчи" в первом тайме, очень строго они действуют в обороне, при этом не забывая про атаки. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Шиньяшики в центре поля отлично развернул корпусом соперника, и Ду Кейрос нарушил правила. Здорово выходят из под прессинга игроки азербайджанской команды. 
    • Опасный момент
      25'
      ОПАСНО! Заработали питерцы угловой на левом фланге. Мантуан выполнил навес на ближнюю штангу, Изидор продлил мяч дальше, а Коваленко не смог дотянуться до снаряда на дальней штанге!
    • 24'
      Вернулись оба футболиста на поле. Повезло, что обошлось без травм. А у нас уже середина первого тайма. Питерцы начинают свою атаку, перекатывая мяч в центральной части поля. 
    • 23'
      Пользуются игроки "Нефтчи" паузой, общаясь со своим главным тренером. Салахлы подошёл к Адриану Муту, дабы услышать установку от тренера. 
    • Травма, повреждение
      22'
      Родригао и Оланаре столкнулись головами в центре поля. Арбитр сразу же игру остановил. Две медицинские бригады уже на поле, оказывают помощь футболистам. 
    • 21'
      Снова агрессивно хотел сыграть Родригао против Мелано на левом фланге обороны. Повезло защитнику, что не попал он плечом в корпус сопернику. Дальше сфера вышла за лицевую, от ворот разыграют питерцы. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Изидор получил мяч в штрафной соперника, но против него уверенно сыграл Матиас, сумевший забрать снаряд себе. Дальше сфолил форвард "Зенита" против соперника. 
    • 19'
      Быстрая контратака прошла у питерцев. Мантуан пролетел по правой бровке, а затем выполнил прострел в центр. Изидор вёл борьбу с Салахлы, но пробить по воротам не сумел. 
    • Угловой
      18'
      Угловой на левом фланге смогли заработать хозяева. Гаджиев выполнил навес на ближний угол вратарской, но там уверенно на выходе сыграл Адамов. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Родригао в районе центральной линии сзади зарядил по ногам Мелано. Арбитр дал свисток, однако показывать вторую жёлтую защитнику не стал. Нужно успокоиться бразильцу. 
    • 16'
      Напомню, что недавно команды встречались в Санкт-Петербурге. Тогда азербайджанцы выиграли первый тайм, однако по итогу уступили 1-3. 
    • 15'
      Продолжают атаковать игроки "Нефтчи". Алиев с левого фланга выполнил высокую подачу на дальнюю штангу, Оланаре с огромным трудом дотянулся до мяча, поэтому удар получился неудачным!
    • Желтая карточка
      14'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Родригао получает его у "Зенита". Показалось, что защитник сыграл в мяч в борье с Мелано, однако арбитр зафиксировал нарушение и показал карточку. 
    • Опасный момент
      13'
      ОПАСНО! Ду Кейрос сумел выполнить скидку из борьбы на Мантуана, который пробил с 20 метров по воротам, но Джафаров свою команду спас. Сфера отскочила к Сутормину, а тот из левой части штрафной пробил выше дальнего угла!
    • Офсайд
      12'
      Медленная атака получилась у гостей по левому флангу. Дуглас Сантос отдал вперёд пас на Сутормина, который находился в положении вне игры. Судейская бригада сработала оперативно. 
    • 11'
      Питерцы сразу же забрали мяч под свой контроль и владеют им на половине поля соперника. А Мирзов в своей карьере уже забивал в ворота "Зенита". Было это во время его выступления за тульский "Арсенал".
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МИРЗОВ! Наш старый знакомый Мирзов открывает счёт! Получил он мяч на левом краю штрафной, в привычном стиле раскачал Кругового, а затем пробил по воротам. Адамов зацепил сферу, однако всё равно пустил её в дальний угол!
       
    • 9'
      Не смогли азербайджанские болельщики полностью заполнить трибуны. Не вызвал особого ажиотажа приезд чемпиона России. Из Санкт-Петербурга также фанаты приехали, которых около 100 человек. 
    • Судья
      8'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу местный арбитр Рауф Джабаров. Что интересно, даже VAR присутствует сегодня на матче, так что спорные моменты могут быть разобраны арбитром детально. 
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТИЩЕ! Мантуан получил мяч слева в штрафной и от лицевой линии отдал передачу на линию вратарской. Коваленко пробивал бех помех, но попасть в правый угол не сумел!
    • 6'
      А вот уже и питерцы свою атаку провели. После отличной передачи Изидор пробивал по воротам из пределов штрафной, вот только сделал это крайне неудачно. 
    • 5'
      Длинный заброс вперёд исполнили хозяева. Оланаре рвался вперёд, однако его опередил Чистяков, сумевший скинуть сферу своему голкиперу. Не будут сидеть в обороне азербайджанцы. 
    • 4'
      Долго покидает игрок футбольное поле. Всё-таки сегодня мы наблюдаем товарищескую встречу, в котором позволено чуть больше положенного. Думаю, что после паузы мы увидим настоящий футбол. 
    • Замена
      3'
      И первая замена в нашем матче. Появился в стартовом составе у "Нефтчи" легенда клуба Руслан Абисов, который завершает свою футбольную карьеру. Дань уважения клуб ему отдал. позволив провести несколько минут в сегодняшнем матче. Прощается игрок с фанатами. Момент трогательный. А на поле появился Салахлы. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в привычных бело-чёрных футболках, питерцы в полностью лазурном комплекте формы. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на товарищеском матче, в котором питерский "Зенит" в гостях сыграет с азербайджанским "Нефтчи". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 139
    Нефтчи 3.6% (5)
    X 12.9% (18)
    Зенит 83.5% (116)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нефтчи
    Ничья
    Зенит
    8.00
    Реклама, ligastavok.ru
    5.70
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    6.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нефтчи 1:0 Зенит

    Исход игры
    Нефтчи
    4.2% (6)
    Ничья
    12.6% (18)
    Зенит
    83.2% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.34% (83)
    Меньше
    29.66% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    77.12% (91)
    Нет
    22.88% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    36.4% (52)
    0:2 Зенит
    14.7% (21)
    1:3 Зенит
    9.8% (14)
    1:1 Ничья
    6.3% (9)
    2:2 Ничья
    5.6% (8)
    2:3 Зенит
    3.5% (5)
    0:1 Зенит
    2.8% (4)
    2:1 Нефтчи
    1.4% (2)
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