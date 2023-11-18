Ход матча
7'
1:0
12'
41'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
93 Джафаров РзаВратарь
-
19 Салахлы АзерЗащитник
-
44 Матиас ЮриЗащитник
-
99 Коффи ЭрвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Булудов ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Кейрос ДуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Нефтчи
Зенит
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Результаты последних матчей
Нефтчи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нефтчи - Сумгаит 1:2 Габала - Нефтчи 0:2 Нефтчи - Сабах Баку 0:1 Сабаил - Нефтчи 2:4
Нефтчи - Карабах 0:2 Туран Товуз - Нефтчи 0:1 Зира - Нефтчи 1:1 Араз ПФК - Нефтчи 1:0 Сумгаит - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Габала 2:0 Сабах Баку - Нефтчи 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Нефтчи - Сабаил 1:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Кяпаз - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Железничар 2:0 Железничар - Нефтчи 2:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1
Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нефтчи 1:0 Зенит
Исход игры
Нефтчи
4.2% (6)
Ничья
12.6% (18)
Зенит
83.2% (119)
Тотал 2.5
Больше
70.34% (83)
Меньше
29.66% (35)
Обе команды забьют
Да
77.12% (91)
Нет
22.88% (27)
Популярный счёт
1:2 Зенит
36.4% (52)
0:2 Зенит
14.7% (21)
1:3 Зенит
9.8% (14)
1:1 Ничья
6.3% (9)
2:2 Ничья
5.6% (8)
2:3 Зенит
3.5% (5)
0:1 Зенит
2.8% (4)
2:1 Нефтчи
1.4% (2)
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