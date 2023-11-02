Тур: 11.
2:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолАуче Габриэль
1:1
35' ГолПратто Лукас
51' Желтая карточкаМалатини Хулиан
2:1
74' ГолGaston Togni
79' Желтая карточкаNicolas Tripicchio
2:1
81' Не забитый пенальтиGonzalo Piovi
2:2
87' ГолEmiliano Vecchio
90'+8
Ход матча
1'
0:1
35'
51'
74'
2:1
81'
2:1
87'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Gaston
Togni
18
Пратто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
-
18 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
38 Tobias Rubio
-
-
Главный тренер: Себастьян Граззин
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
1.2
Среднее время на гол
48
75
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
0.8
1.86
Среднее время на гол
112
48
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.42
1.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
56
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратто Лукас
|3
|0.27
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.18
|Gaston Togni
|1
|0.09
|Jonathan Beron
|1
|0.09
|Солари Сантьяго
|1
|0.09
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.09
|Facundo Echevarria
|1
|0.09
|Manuel Duarte
|1
|0.09
|Сото Алексис
|0
|0
|David Barbona
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Lautaro Fedele
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Baltasar Rodriguez
|4
|0.36
|Кинтеро Хуан
|2
|0.18
|Emiliano Vecchio
|2
|0.18
|Сигали Леонардо
|2
|0.18
|Jonathan David Gomez
|1
|0.09
|Мартинес Рохер
|1
|0.09
|Gaston Martirena
|1
|0.09
|Gonzalo Piovi
|1 (1)
|0.09
|Ауче Габриэль
|1
|0.09
|Альмендра Агустин
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Охеда Агустин
|0
|0
|Gabriel Rojas1
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|2
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|2
|0
|Jonathan Beron
|2
|0
|Facundo Schamine
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Болонья Энрике
|1
|0
|Гисси Дилан
|1
|0
|Пратто Лукас
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Сото Алексис
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Lautaro Lopez
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Thiago Schiavulli
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tobias Rubio
|3
|1
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Gonzalo Piovi
|4
|0
|Baltasar Rodriguez
|3
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Santino Vera
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
6
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
6
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Расинг Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
38%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
3
43%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
11
15
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
9%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
5
45%
6
40%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 11
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
1
10%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2
Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ 3:0 Атлетико Насьональ - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
4 раза 67%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
47
56
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|5