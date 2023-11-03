Тур: 13. Стадион: Олимпийский (Киев).
0:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаШепелев Владимир
16' Желтая карточкаКрыськив Дмитрий
38' Желтая карточкаМатвиенко Николай
47' Желтая карточкаДячук Максим
52' Желтая карточкаШапаренко Николай
0:1
53' ГолЗубков Александр
77' Желтая карточкаГочолеишвили Гиорги
85' Желтая карточкаБондарь Валерий
90' Желтая карточкаДубинчак Владислав
90'+4
Ход матча
14'
16'
47'
53'
0:1
85'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Дячук
Максим
77
Бенито
26
Конопля
Ефим
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Динамо Киев
Шахтёр Донецк
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
53.8%
16 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
37 матчей
8.1%
91.9%
0 побед 3 ничьи 34 победы
Первый тайм
37.8%
62.2%
0 побед 14 ничьих 19 побед
Второй тайм
27%
73%
0 побед 10 ничьих 29 побед
63 матча
31.7%
14.3%
54%
20 побед 9 ничьих 34 победы
Первый тайм
25.4%
44.4%
30.2%
16 побед 28 ничьих 19 побед
Второй тайм
22.2%
31.7%
46.1%
14 побед 20 ничьих 29 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.03
0.88
Среднее время на гол
87
102
Всего голов
56
36
Голов в среднем за матч
1.65
1.24
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
86
66
Голов в среднем за матч
1.37
1.05
Тотал матчей
2.5
57
Больше 90%
Меньше 10%
6
44
Больше 70%
Меньше 30%
19
27
Больше 43%
Меньше 57%
36
12
Больше 19%
Меньше 81%
51
6
Больше 10%
Меньше 90%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|0.6
|Ванат Владислав
|4
|0.4
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.4
|Бражко Владимир
|3
|0.3
|Волошин Назар
|2
|0.2
|Караваев Александр
|1
|0.1
|Бенито
|1
|0.1
|Сидорчук Сергей
|1
|0.1
|Тымчик Александр
|1
|0.1
|Андриевский Александр
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кащук Алексей
|3
|0.27
|Матвиенко Николай
|3
|0.27
|Зубков Александр
|2
|0.18
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.18
|Сикан Даниил
|2
|0.18
|Назарина Егор
|2
|0.18
|Траоре Лассина
|2
|0.18
|Судаков Георгий
|2
|0.18
|Келси Кевин
|2
|0.18
|Вьюнник Богдан
|1
|0.09
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Волошин Назар
|3
|0
|Сирота Александр
|1
|1
|Ванат Владислав
|1
|1
|Бражко Владимир
|2
|0
|Дячук Максим
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Бенито
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Степаненко Тарас
|3
|0
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Судаков Георгий
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
5
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шахтёр Донецк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
9
6
Динамо Киев
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Шахтёр Донецк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
50%
1
7%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
15%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Пропущено
11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
23
21
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
2 Не забивали 0
4
17%
2
10%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
8
35%
4
19%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
5
31%
2
20%
46-60
3
19%
4
40%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2
Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2
Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0
Результаты матчей
Динамо Киев
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
2:4
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
4
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
22
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
43
23
25
23
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
65
46
38
46
110
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4