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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Динамо Киев
0:1
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
14' Желтая карточка
Шепелев Владимир
16' Желтая карточка
Крыськив Дмитрий
38' Желтая карточка
Матвиенко Николай
47' Желтая карточка
Дячук Максим
52' Желтая карточка
Шапаренко Николай
0:1
53' Гол
Зубков Александр
77' Желтая карточка
Гочолеишвили Гиорги
85' Желтая карточка
Бондарь Валерий
90' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
90'+4
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
25
Дячук
Максим
44
Дубинчак
Владислав
6
Бражко
Владимир
8
Шепелев
Владимир
20
Караваев
Александр
10
Шапаренко
Николай
91
Волошин
Назар
77
Бенито
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
10
Судаков
Георгий
8
Крыськив
Дмитрий
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
Динамо Киев
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
53.8%
16 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

37 матчей

8.1%
91.9%
0 побед 3 ничьи 34 победы

Первый тайм

37.8%
62.2%
0 побед 14 ничьих 19 побед

Второй тайм

27%
73%
0 побед 10 ничьих 29 побед

63 матча

31.7%
14.3%
54%
20 побед 9 ничьих 34 победы

Первый тайм

25.4%
44.4%
30.2%
16 побед 28 ничьих 19 побед

Второй тайм

22.2%
31.7%
46.1%
14 побед 20 ничьих 29 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
С
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
С
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
1:2
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:1
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
2:0
ПЛ
2:3
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
С
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
С
0:2
К
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
2:3
ПЛ
0:0
С
1:3
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:1
ПЛ
1:0
С
1:1
К
2:0
КПК
4:5
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.03
0.88

Среднее время на гол

87
102

Всего голов

56
36

Голов в среднем за матч

1.65
1.24

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

86
66

Голов в среднем за матч

1.37
1.05

Тотал матчей

2.5
57
Больше 90%
Меньше 10%
6
44
Больше 70%
Меньше 30%
19
27
Больше 43%
Меньше 57%
36
12
Больше 19%
Меньше 81%
51
6
Больше 10%
Меньше 90%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

65
85

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 6 (3) 0.6
Ванат Владислав 4 0.4
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.4
Бражко Владимир 3 0.3
Волошин Назар 2 0.2
Караваев Александр 1 0.1
Бенито 1 0.1
Сидорчук Сергей 1 0.1
Тымчик Александр 1 0.1
Андриевский Александр 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кащук Алексей 3 0.27
Матвиенко Николай 3 0.27
Зубков Александр 2 0.18
Крыськив Дмитрий 2 0.18
Сикан Даниил 2 0.18
Назарина Егор 2 0.18
Траоре Лассина 2 0.18
Судаков Георгий 2 0.18
Келси Кевин 2 0.18
Вьюнник Богдан 1 0.09
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Невертон 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубинчак Владислав 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Волошин Назар 3 0
Сирота Александр 1 1
Ванат Владислав 1 1
Бражко Владимир 2 0
Дячук Максим 2 0
Караваев Александр 0 1
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Бенито 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Степаненко Тарас 3 0
Матвиенко Николай 3 0
Судаков Георгий 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
5
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шахтёр Донецк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

9
6
Динамо Киев
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Шахтёр Донецк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
50%
1
7%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
15%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Пропущено

11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

23
21
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
2 Не забивали 0
4
17%
2
10%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
8
35%
4
19%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
5
31%
2
20%
46-60
3
19%
4
40%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2
Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2
Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0

Результаты матчей

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
2:4
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

4
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2
2
3
2.5
1
3
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
3
2
3
2.5
2
5
2
3
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
1.5
6
5
4
6
2.5
3
8
4
6
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
4.
Днепр-1
 12 7 3 2 15 - 10 24
5.
Рух Львов
 12 5 5 2 19 - 12 20
6.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
7.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
8.
Колос Ковалёвка
 12 3 7 2 8 - 8 16
9.
Ворскла
 12 4 2 6 14 - 23 14
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 9 - 12 12
11.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 11 - 15 12
12.
Оболонь
 12 3 3 6 8 - 17 12
13.
Александрия
 12 2 4 6 7 - 17 10
14.
Заря
 10 2 3 5 10 - 13 9
15.
Верес
 11 1 4 6 8 - 17 7
16.
Минай
 12 0 5 7 6 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 8 2 5 1 9 - 7 11
5.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 1 4 8 - 10 7
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
14.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Минай
 6 0 3 3 3 - 10 3
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
7.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Колос Ковалёвка
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
11.
Оболонь
 6 2 0 4 3 - 9 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Александрия
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Верес
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 7
Оболонь Taras Moroz 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Весь список
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