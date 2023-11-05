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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Минай
0:0
Второй тайм: 70'
Ворскла
0'
13' Желтая карточка
Челядин Артём
34' Желтая карточка
Одарюк Владимир

Ход матча

13'
 
Челядин Артём
34'
Одарюк Владимир
 
49'
 
Хрипчук Даниил
Чеснаков Владимир
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Ворскла
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Все Коэффициенты
13
Бандура
Александр
3
Солдат
Игорь
73
Мельник
Александр
2
Taras
Dmytruk
23
Немчанинов
Дмитрий
6
Ралюченко
Андрей
32
Петько
Сергей
10
Одарюк
Владимир
22
Yegor
Tverdokhlib
19
Yegor
Gunichev
77
Вишневский
Олег
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
17
Чеснаков
Владимир
27
Крупский
Илья
38
Челядин
Артём
6
Скляр
Александр
50
Кане
Ибрахим
10
Юрченко
Владлен
95
Родригес
Фелипе
II
11
Степанюк
Руслан
Минай
Ворскла

История личных встреч

Минай
Ворскла

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.15
Yegor Gunichev 2 0.15
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.15
Valeriy Rogozynsky 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 3 (1) 0.23
Юрченко Владлен 3 0.23
Нестеренко Иван 2 0.15
Скляр Александр 2 (2) 0.15
Родригес Фелипе II 1 0.08
Корниенко Виктор 1 0.08
Челядин Артём 1 0.08
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Кане Ибрахим 0 0
Павлюк Евгений 0 0
Крупский Илья 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 4 0
Ралюченко Андрей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Одарюк Владимир 2 0
Панасенко Сергей 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Taras Dmytruk 2 0
Вишневский Олег 2 0
Кораблин Тимур 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Бандура Александр 0 1
Солдат Игорь 1 0
Петько Сергей 1 0
Гечев Михаил 1 0
Мельник Александр 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 7 0
Tiago Santana 6 0
Челядин Артём 5 0
Пердута Игорь 3 0
Корниенко Виктор 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Хрипчук Даниил 0 1
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Якубу Наджиб 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Исенко Павел 1 0
Нестеренко Иван 1 0
Крупский Илья 1 0

Результаты матчей

Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
2
Минай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

1
6
Минай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Ворскла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
4
29%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
3
20%
76-90

Пропущено

21
22
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
4
18%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
8
38%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1
Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3
Ворскла
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2

Результаты матчей

Минай
Ворскла

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Минай
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
4.
Днепр-1
 12 7 3 2 15 - 10 24
5.
Рух Львов
 12 5 5 2 19 - 12 20
6.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
7.
Колос Ковалёвка
 13 3 8 2 9 - 9 17
8.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
9.
Ворскла
 0:0 13 4 3 6 14 - 23 15
10.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 4 6 12 - 16 13
11.
Металлист-1925
 11 3 3 5 9 - 12 12
12.
Оболонь
 12 3 3 6 8 - 17 12
13.
Александрия
 12 2 4 6 7 - 17 10
14.
Заря
 10 2 3 5 10 - 13 9
15.
Верес
 11 1 4 6 8 - 17 7
16.
Минай
 0:0 13 0 6 7 6 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 8 2 5 1 9 - 7 11
5.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
10.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
12.
Ворскла
 0:0 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
14.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Минай
 0:0 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
7.
Ворскла
 0:0 6 2 2 2 5 - 8 8
8.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
9.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
10.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
11.
Оболонь
 6 2 0 4 3 - 9 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Александрия
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Верес
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 0:0 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 7
Оболонь Taras Moroz 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Чеснаков Владимир уходит с поля. Хрипчук Даниил выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Одарюк Владимир получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Челядин Артём получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ничья
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