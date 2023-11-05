Тур: 13. Стадион: Авангард (Ужгород).
Ход матча
13'
34'
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Danylo Golub
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Минай
Ворскла
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.15
|Yegor Gunichev
|2
|0.15
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.15
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|3 (1)
|0.23
|Юрченко Владлен
|3
|0.23
|Нестеренко Иван
|2
|0.15
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.15
|Родригес Фелипе II
|1
|0.08
|Корниенко Виктор
|1
|0.08
|Челядин Артём
|1
|0.08
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|4
|0
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Taras Dmytruk
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Кораблин Тимур
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Солдат Игорь
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Челядин Артём
|5
|0
|Пердута Игорь
|3
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Хрипчук Даниил
|0
|1
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Якубу Наджиб
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Нестеренко Иван
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Результаты матчей
Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
2
Минай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
1
6
Минай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Ворскла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
4
29%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
3
20%
76-90
Пропущено
21
22
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
4
18%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
8
38%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1
Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3
Ворскла
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2
Результаты матчей
Минай
Ворскла
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Минай
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|25 - 11
|26
|2.
|12
|8
|1
|3
|19 - 8
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|4.
|12
|7
|3
|2
|15 - 10
|24
|5.
|12
|5
|5
|2
|19 - 12
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|7.
|13
|3
|8
|2
|9 - 9
|17
|8.
|10
|5
|1
|4
|23 - 16
|16
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|14 - 23
|15
|10.
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|13.
|12
|2
|4
|6
|7 - 17
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|15.
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|16.
|0:0
|13
|0
|6
|7
|6 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|8
|2
|5
|1
|9 - 7
|11
|5.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|12.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|8.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4