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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Металлист-1925
0:1
Второй тайм: 47'
Черноморец Од
0'
9' Желтая карточка
Samson Iyede
12' Желтая карточка
Ременюк Андрей
0:1
20' Гол
Штогрин Андрей
40' Вторая желтая карточка
Samson Iyede
41' Желтая карточка
Путря Илья

Ход матча

9'
 
Samson Iyede
12'
Ременюк Андрей
 
20'
0:1
Штогрин Андрей
40'
 
Samson Iyede
41'
 
Путря Илья
46'
Борячук Андрей
Вачиберадзе Бека
 
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Черноморец Од
7.20
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3.85
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4.60
Все Коэффициенты
37
Мозиль
Олег
30
Безуглый
Никита
3
Ткачук
Евгений
17
Курило
Игорь
74
Фарина
Марьян
8
Мартынюк
Ярослав
6
Вачиберадзе
Бека
19
Ткачук
Андрей
14
Юсов
Дмитрий
97
Oleksiy
Sydorov
11
Ременюк
Андрей
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
8
Шпорн
Йон
27
Васильев
Александр
Андреевич
7
Кузык
Орест
39
Бадибанга
Зигей
70
Samson
Iyede
77
Штогрин
Андрей
Металлист-1925
Черноморец Од

История личных встреч

Металлист-1925
Черноморец Од

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
144

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 2 0.17
Дмитренко Владислав 2 0.17
Oleksiy Sydorov 1 0.08
Вачиберадзе Бека 1 0.08
Русин Ростислав 1 0.08
Фарина Марьян 1 0.08
Борячук Андрей 1 (1) 0.08
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 5 0.42
Бойчук Богдан 2 0.17
Кузык Орест 2 0.17
Samson Iyede 2 0.17
Васильев Александр Андреевич 2 0.17
Шпорн Йон 1 0.08
Авагимян Артур 1 0.08
Guy Hadida 1 0.08
Ермаков Виталий 1 0.08
Путря Илья 1 (1) 0.08
Бадибанга Зигей 0 0
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курило Игорь 2 1
Жичиков Максим 3 0
Безуглый Никита 3 0
Мозиль Олег 1 1
Мартынюк Ярослав 1 1
Ткачук Андрей 2 0
Борячук Андрей 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Ткачук Евгений 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Andrii Chyruk 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 2 2
Шпорн Йон 4 0
Путря Илья 4 0
Кузык Орест 2 1
Samson Iyede 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Авагимян Артур 2 0
Luka Gucek 2 0
Брагару Максим 2 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Черноморец Од
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Металлист-1925
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Черноморец Од
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
9
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Черноморец Од
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
3
60%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
17
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
10%
3
18%
1-15
4
40%
5
29%
29%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
1
10%
3
18%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0
Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0
Черноморец Од
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0
Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3

Результаты матчей

Металлист-1925
Черноморец Од

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
4.
Днепр-1
 12 7 3 2 15 - 10 24
5.
Черноморец Од
 1:0 12 7 1 4 19 - 11 22
6.
Рух Львов
 12 5 5 2 19 - 12 20
7.
Колос Ковалёвка
 13 3 8 2 9 - 9 17
8.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
9.
Ворскла
 13 4 3 6 14 - 23 15
10.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 4 6 12 - 16 13
11.
Металлист-1925
 0:1 12 3 3 6 9 - 13 12
12.
Оболонь
 12 3 3 6 8 - 17 12
13.
Александрия
 12 2 4 6 7 - 17 10
14.
Заря
 10 2 3 5 10 - 13 9
15.
Верес
 11 1 4 6 8 - 17 7
16.
Минай
 13 0 6 7 6 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 1:0 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 8 2 5 1 9 - 7 11
5.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
10.
Металлист-1925
 0:1 6 2 1 3 5 - 7 7
11.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
14.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Черноморец Од
 1:0 7 3 0 4 10 - 9 9
7.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
Ворскла
 6 2 2 2 5 - 8 8
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
10.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
11.
Оболонь
 6 2 0 4 3 - 9 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 0:1 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Александрия
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Верес
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Путря Илья получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Samson Iyede получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 20'
    Г О О О О Л - Штогрин Андрей бьет в цель!
  • 12'
    Ременюк Андрей получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Samson Iyede получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Черноморец Од
7.20
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3.85
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4.60
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Металлист-1925
Черноморец Од
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