Тур: 13. Стадион: Металлист.
2:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаSamson Iyede
12' Желтая карточкаРеменюк Андрей
0:1
20' ГолШтогрин Андрей
40' Вторая желтая карточкаSamson Iyede
41' Желтая карточкаПутря Илья
1:1
53' ГолБорячук Андрей
63' Желтая карточкаOleksiy Sydorov
2:1
78' ГолAri Moura
89' Желтая карточкаAndrii Chyruk
90'+3
Ход матча
9'
12'
20'
0:1
40'
41'
53'
63'
78'
2:1
85'
89'
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Вратарь
- Нападающий
-
10 Guy HadidaНападающий
-
21 Illia Ukhan
-
-
-
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Металлист-1925
Черноморец Од
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.63
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
144
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|2
|0.17
|Дмитренко Владислав
|2
|0.17
|Борячук Андрей
|2 (1)
|0.17
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.08
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.08
|Русин Ростислав
|1
|0.08
|Ari Moura
|1
|0.08
|Фарина Марьян
|1
|0.08
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|5
|0.42
|Бойчук Богдан
|2
|0.17
|Кузык Орест
|2
|0.17
|Samson Iyede
|2
|0.17
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.17
|Шпорн Йон
|1
|0.08
|Авагимян Артур
|1
|0.08
|Guy Hadida
|1
|0.08
|Ермаков Виталий
|1
|0.08
|Путря Илья
|1 (1)
|0.08
|Бадибанга Зигей
|0
|0
|Dada Belmonte
|0
|0
|Брагару Максим
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курило Игорь
|2
|1
|Жичиков Максим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Мартынюк Ярослав
|1
|1
|Ткачук Андрей
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|2
|2
|Шпорн Йон
|4
|0
|Путря Илья
|4
|0
|Кузык Орест
|2
|1
|Samson Iyede
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Luka Gucek
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Черноморец Од
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Металлист-1925
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Черноморец Од
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
9
Металлист-1925
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Черноморец Од
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
4
44%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
3
60%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
12
18
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
8%
3
17%
1-15
4
33%
6
33%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
2
17%
3
17%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
3
25%
5
36%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0
Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0
Черноморец Од
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0
Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3
Результаты матчей
Металлист-1925
Черноморец Од
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
39
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|25 - 11
|26
|2.
|12
|8
|1
|3
|19 - 8
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|4.
|12
|7
|3
|2
|15 - 10
|24
|5.
|12
|5
|5
|2
|19 - 12
|20
|6.
|12
|6
|1
|5
|19 - 13
|19
|7.
|13
|3
|8
|2
|9 - 9
|17
|8.
|10
|5
|1
|4
|23 - 16
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|10.
|13
|4
|3
|6
|14 - 23
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|13.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 13
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|7 - 17
|10
|15.
|0:0
|12
|1
|5
|6
|8 - 17
|8
|16.
|13
|0
|6
|7
|6 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|8
|2
|5
|1
|9 - 7
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|14.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|16.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|6.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|8.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
|11.
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|5 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4