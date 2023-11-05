Тур: 13. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
22' Желтая карточкаКухарук Андрей
29' Желтая карточкаКирюханцев Игорь
29' Желтая карточкаВовченко Семён
Ход матча
22'
29'
29'
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
55
Джордан
22
Мичин
Петар
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
71 Vasyl Gakman
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
История личных встреч
Верес
Заря
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
105
105
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.17
|Iago Siqueira
|2 (1)
|0.17
|Балан Денис
|1
|0.08
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0.08
|Шарай Владислав
|1
|0.08
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.08
|Марусич Максим
|0
|0
|Гайдучик Николай
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|4
|0.36
|Антюх Денис
|2 (2)
|0.18
|Волошин Викентий
|1
|0.09
|Батагов Арсений
|1
|0.09
|Джордан
|1
|0.09
|Русин Назарий
|1
|0.09
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балан Денис
|3
|1
|Шарай Владислав
|3
|1
|Evgeny Shevchenko III
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Кучеров Валерий
|3
|0
|Кухарук Андрей
|3
|0
|Vasyl Gakman
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Шарай Станислав
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Iago Siqueira
|2
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Гайдучик Николай
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|4
|1
|Вантух Роман
|3
|0
|Снурницын Игорь
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0
|Антюх Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Kodjo Aziangbe
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Результаты матчей
Верес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Заря
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
3
Верес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
0
0
Верес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Заря
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
4
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
10%
3
30%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
15
13
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
27%
1
8%
1-15
3
20%
6
46%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0
Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1
Заря
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1
Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1
Результаты матчей
Верес
Заря
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Верес
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
13
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
64
29
28
110
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|25 - 11
|26
|2.
|12
|8
|1
|3
|19 - 8
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|4.
|12
|7
|3
|2
|15 - 10
|24
|5.
|12
|5
|5
|2
|19 - 12
|20
|6.
|12
|6
|1
|5
|19 - 13
|19
|7.
|13
|3
|8
|2
|9 - 9
|17
|8.
|10
|5
|1
|4
|23 - 16
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|10.
|13
|4
|3
|6
|14 - 23
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|13.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 13
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|7 - 17
|10
|15.
|0:0
|12
|1
|5
|6
|8 - 17
|8
|16.
|13
|0
|6
|7
|6 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|8
|2
|5
|1
|9 - 7
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|14.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|16.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|6.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|8.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
|11.
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|5 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4