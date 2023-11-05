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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Верес
0:1
Первый тайм: 37'
Заря
0'
22' Желтая карточка
Кухарук Андрей
29' Желтая карточка
Кирюханцев Игорь
29' Желтая карточка
Вовченко Семён

Ход матча

22'
Кухарук Андрей
 
29'
 
Кирюханцев Игорь
29'
Вовченко Семён
 
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Заря
4.40
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3.75
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4.60
Все Коэффициенты
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
6
Сезар
Жулио
5
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
23
Кучеренко
Александр
88
Кухарук
Андрей
9
Шестаков
Михаил
20
Iago
Siqueira
25
Шарай
Станислав
14
Марусич
Максим
1
Сапутин
Александр
94
Данченко
Олег
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
5
Яцык
Александр
70
Кирюханцев
Игорь
22
Мичин
Петар
10
Нагнойный
Денис
17
Горбач
Игорь
39
Герреро
Эдуардо
Верес
Заря

История личных встреч

Верес
Заря

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

105
105

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.17
Iago Siqueira 2 (1) 0.17
Балан Денис 1 0.08
Evgeny Shevchenko III 1 0.08
Шарай Владислав 1 0.08
Кучеров Валерий 1 (1) 0.08
Марусич Максим 0 0
Гайдучик Николай 0 0
Vasyl Gakman 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 4 0.36
Антюх Денис 2 (2) 0.18
Волошин Викентий 1 0.09
Батагов Арсений 1 0.09
Джордан 1 0.09
Русин Назарий 1 0.09
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 3 1
Шарай Владислав 3 1
Evgeny Shevchenko III 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Кучеров Валерий 3 0
Кухарук Андрей 3 0
Vasyl Gakman 3 0
Марусич Максим 1 1
Шарай Станислав 2 0
Вовченко Семён 2 0
Iago Siqueira 2 0
Паст Евгений 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Гайдучик Николай 1 0
Курко Василий 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 4 1
Вантух Роман 3 0
Снурницын Игорь 3 0
Гулько Илья 1 1
Мишнёв Дмитрий 2 0
Антюх Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Kodjo Aziangbe 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Батагов Арсений 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Верес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Заря
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
3
Верес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

0
0
Верес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Заря
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
4
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
10%
3
30%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

15
13
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
27%
1
8%
1-15
3
20%
6
46%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0
Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1
Заря
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1
Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1

Результаты матчей

Верес
Заря

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Верес
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
4
2
9
1.5
2
8
1
10
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
4.
Днепр-1
 12 7 3 2 15 - 10 24
5.
Рух Львов
 12 5 5 2 19 - 12 20
6.
Черноморец Од
 12 6 1 5 19 - 13 19
7.
Колос Ковалёвка
 13 3 8 2 9 - 9 17
8.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
9.
Металлист-1925
 12 4 3 5 11 - 13 15
10.
Ворскла
 13 4 3 6 14 - 23 15
11.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 4 6 12 - 16 13
12.
Оболонь
 12 3 3 6 8 - 17 12
13.
Заря
 0:0 11 2 4 5 10 - 13 10
14.
Александрия
 12 2 4 6 7 - 17 10
15.
Верес
 0:0 12 1 5 6 8 - 17 8
16.
Минай
 13 0 6 7 6 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 8 2 5 1 9 - 7 11
5.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
9.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
11.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
14.
Верес
 0:0 7 1 3 3 7 - 11 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 0:0 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 0:0 7 2 3 2 9 - 8 9
7.
Ворскла
 6 2 2 2 5 - 8 8
8.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
9.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
10.
Оболонь
 6 2 0 4 3 - 9 6
11.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Александрия
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Верес
 0:0 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Заря
4.40
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3.75
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4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Верес 0:1 Заря онлайн

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