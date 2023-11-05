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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Верес
2:2
Конец матча
Заря
0'
22' Желтая карточка
Кухарук Андрей
29' Желтая карточка
Кирюханцев Игорь
29' Желтая карточка
Вовченко Семён
0:1
37' Гол
Нагнойный Денис
1:1
44' Гол
Вовченко Семён
1:2
61' Гол
Яцык Александр
2:2
89' Гол
Близниченко Андрей
89' Желтая карточка
Близниченко Андрей
90'+4
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
6
Сезар
Жулио
5
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
23
Кучеренко
Александр
88
Кухарук
Андрей
9
Шестаков
Михаил
20
Iago
Siqueira
25
Шарай
Станислав
14
Марусич
Максим
1
Сапутин
Александр
94
Данченко
Олег
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
5
Яцык
Александр
70
Кирюханцев
Игорь
22
Мичин
Петар
10
Нагнойный
Денис
17
Горбач
Игорь
39
Герреро
Эдуардо
Верес
Заря

История личных встреч

Верес
Заря

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

105
105

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.17
Iago Siqueira 2 (1) 0.17
Балан Денис 1 0.08
Близниченко Андрей 1 0.08
Evgeny Shevchenko III 1 0.08
Шарай Владислав 1 0.08
Вовченко Семён 1 0.08
Кучеров Валерий 1 (1) 0.08
Марусич Максим 0 0
Гайдучик Николай 0 0
Vasyl Gakman 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 4 0.36
Антюх Денис 2 (2) 0.18
Волошин Викентий 1 0.09
Батагов Арсений 1 0.09
Нагнойный Денис 1 0.09
Джордан 1 0.09
Русин Назарий 1 0.09
Яцык Александр 1 0.09
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 3 1
Шарай Владислав 3 1
Evgeny Shevchenko III 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Кучеров Валерий 3 0
Кухарук Андрей 3 0
Вовченко Семён 3 0
Vasyl Gakman 3 0
Марусич Максим 1 1
Шарай Станислав 2 0
Iago Siqueira 2 0
Паст Евгений 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Гайдучик Николай 1 0
Курко Василий 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 4 1
Вантух Роман 3 0
Снурницын Игорь 3 0
Гулько Илья 1 1
Мишнёв Дмитрий 2 0
Антюх Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Kodjo Aziangbe 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Батагов Арсений 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Верес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Заря
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
3
Верес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

0
0
Верес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Заря
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
4
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
10%
3
30%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

15
13
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
27%
1
8%
1-15
3
20%
6
46%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0
Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1
Заря
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1
Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1

Результаты матчей

Верес
Заря

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Верес
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
4
2
9
1.5
2
8
1
10
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
4.
Днепр-1
 12 7 3 2 15 - 10 24
5.
Рух Львов
 12 5 5 2 19 - 12 20
6.
Черноморец Од
 12 6 1 5 19 - 13 19
7.
Колос Ковалёвка
 13 3 8 2 9 - 9 17
8.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
9.
Металлист-1925
 12 4 3 5 11 - 13 15
10.
Ворскла
 13 4 3 6 14 - 23 15
11.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 4 6 12 - 16 13
12.
Оболонь
 12 3 3 6 8 - 17 12
13.
Заря
 11 2 4 5 12 - 15 10
14.
Александрия
 12 2 4 6 7 - 17 10
15.
Верес
 12 1 5 6 10 - 19 8
16.
Минай
 13 0 6 7 6 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 8 2 5 1 9 - 7 11
5.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
9.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
11.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
14.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
7.
Ворскла
 6 2 2 2 5 - 8 8
8.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
9.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
10.
Оболонь
 6 2 0 4 3 - 9 6
11.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Александрия
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Верес
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Stanislav Sharay сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Вовченко Семён бьет в цель!
  • 37'
    Данченко Олег сделал результативную передачу.
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