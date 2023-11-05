Тур: 13. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
22' Желтая карточкаКухарук Андрей
29' Желтая карточкаКирюханцев Игорь
29' Желтая карточкаВовченко Семён
0:1
37' ГолНагнойный Денис
1:1
44' ГолВовченко Семён
1:2
61' ГолЯцык Александр
2:2
89' ГолБлизниченко Андрей
89' Желтая карточкаБлизниченко Андрей
90'+4
Ход матча
22'
29'
29'
37'
0:1
44'
61'
89'
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
55
Джордан
22
Мичин
Петар
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
71 Vasyl Gakman
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
История личных встреч
Верес
Заря
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
105
105
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.17
|Iago Siqueira
|2 (1)
|0.17
|Балан Денис
|1
|0.08
|Близниченко Андрей
|1
|0.08
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0.08
|Шарай Владислав
|1
|0.08
|Вовченко Семён
|1
|0.08
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.08
|Марусич Максим
|0
|0
|Гайдучик Николай
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|4
|0.36
|Антюх Денис
|2 (2)
|0.18
|Волошин Викентий
|1
|0.09
|Батагов Арсений
|1
|0.09
|Нагнойный Денис
|1
|0.09
|Джордан
|1
|0.09
|Русин Назарий
|1
|0.09
|Яцык Александр
|1
|0.09
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балан Денис
|3
|1
|Шарай Владислав
|3
|1
|Evgeny Shevchenko III
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Кучеров Валерий
|3
|0
|Кухарук Андрей
|3
|0
|Вовченко Семён
|3
|0
|Vasyl Gakman
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Шарай Станислав
|2
|0
|Iago Siqueira
|2
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Гайдучик Николай
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|4
|1
|Вантух Роман
|3
|0
|Снурницын Игорь
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0
|Антюх Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Kodjo Aziangbe
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Результаты матчей
Верес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Заря
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
3
Верес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
0
0
Верес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Заря
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
4
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
10%
3
30%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
15
13
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
27%
1
8%
1-15
3
20%
6
46%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0
Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1
Заря
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1
Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1
Результаты матчей
Верес
Заря
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Верес
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
13
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
64
29
28
110
19
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|5 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4