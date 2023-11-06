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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Полесье
0:0
Первый тайм: 11'
Кривбасс
0'
Лучшие коэффициенты
Полесье
Ничья
Кривбасс
2.75
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Все Коэффициенты
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
29
Artem
Smolyakov
55
Крушиньский
Борис
77
Кушниренко
Богдан
6
Танковский
Вячеслав
10
Янаков
Денис
99
Arielson
18
Макуана
Бени
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
23
Hrvoje
Ilic
94
Задерака
Максим
27
Дебелко
Роман
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
Полесье
Кривбасс

История личных встреч

Полесье
Кривбасс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макуана Бени 4 0.31
Будковский Филипп 3 0.23
Козак Артём 2 0.15
Кушниренко Богдан 2 (1) 0.15
Arielson 1 0.08
Назаренко Александр 1 0.08
Грицук Василий 1 (1) 0.08
Шастал Дмитрий 1 0.08
Крушиньский Борис 1 0.08
Мустафаев Эмиль 1 0.08
Artem Smolyakov 1 0.08
Янаков Денис 1 (1) 0.08
Танковский Вячеслав 0 0
Кравченко Никита 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 6 0.46
Кожушко Олег 6 0.46
Бескоровайный Данил 3 0.23
Hrvoje Ilic 2 (1) 0.15
Klim Prykhodko 2 (1) 0.15
Дибанго Иван 1 0.08
Дебелко Роман 1 0.08
Хомченовский Дмитрий 1 0.08
Кузык Денис 1 0.08
Понедельник Андрей 1 0.08
Лунёв Максим 1 (1) 0.08
Стецков Тимур 0 0
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Бизимана Джихад 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 4 0
Artem Smolyakov 4 0
Шаповал Владислав 1 1
Кушниренко Богдан 1 1
Морозко Евгений 1 1
Шабанов Артём 2 0
Будковский Филипп 2 0
Кравченко Никита 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Грицук Василий 1 0
Назаренко Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Макуана Бени 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Arielson 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 4 0
Кожушко Олег 4 0
Хомченовский Дмитрий 2 1
Бескоровайный Данил 3 0
Понедельник Андрей 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Стецков Тимур 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
Кузык Денис 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Klim Prykhodko 1 0

Результаты матчей

Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кривбасс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
Полесье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Кривбасс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

11
11
Полесье
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Кривбасс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

7
13
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
43%
2
15%
61-75
3
43%
3
23%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
50%
2
17%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

19
25
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
11%
4
16%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
2
11%
8
32%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
9
47%
5
20%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
25%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2
Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0
Кривбасс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3
Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0

Результаты матчей

Полесье
Кривбасс

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Полесье
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
4
2
1
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
4
1.5
4
2
2
6
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
8
4
3
9
2.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 0:0 13 8 3 2 25 - 11 27
2.
Полесье
 0:0 13 8 2 3 19 - 8 26
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
4.
Днепр-1
 12 7 3 2 15 - 10 24
5.
Рух Львов
 12 5 5 2 19 - 12 20
6.
Черноморец Од
 12 6 1 5 19 - 13 19
7.
Колос Ковалёвка
 13 3 8 2 9 - 9 17
8.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
9.
Металлист-1925
 12 4 3 5 11 - 13 15
10.
Ворскла
 13 4 3 6 14 - 23 15
11.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 4 6 12 - 16 13
12.
Оболонь
 12 3 3 6 8 - 17 12
13.
Заря
 11 2 4 5 12 - 15 10
14.
Александрия
 12 2 4 6 7 - 17 10
15.
Верес
 12 1 5 6 10 - 19 8
16.
Минай
 13 0 6 7 6 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 0:0 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 8 2 5 1 9 - 7 11
5.
Полесье
 0:0 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
7.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
9.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
11.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
14.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 0:0 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 0:0 7 4 2 1 13 - 4 14
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
7.
Ворскла
 6 2 2 2 5 - 8 8
8.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
9.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
10.
Оболонь
 6 2 0 4 3 - 9 6
11.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Александрия
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Верес
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Полесье
Ничья
Кривбасс
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