Тур: 13. Стадион: Центральный городской стадион.
0'
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
10
Янаков
Денис
99
Arielson
18
Макуана
Бени
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисНападающий
-
99 ArielsonНападающий
-
18 Макуана БениНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Полесье
Кривбасс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макуана Бени
|4
|0.31
|Будковский Филипп
|3
|0.23
|Козак Артём
|2
|0.15
|Кушниренко Богдан
|2 (1)
|0.15
|Arielson
|1
|0.08
|Назаренко Александр
|1
|0.08
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.08
|Шастал Дмитрий
|1
|0.08
|Крушиньский Борис
|1
|0.08
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.08
|Artem Smolyakov
|1
|0.08
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.08
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|6
|0.46
|Кожушко Олег
|6
|0.46
|Бескоровайный Данил
|3
|0.23
|Hrvoje Ilic
|2 (1)
|0.15
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.15
|Дибанго Иван
|1
|0.08
|Дебелко Роман
|1
|0.08
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.08
|Кузык Денис
|1
|0.08
|Понедельник Андрей
|1
|0.08
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.08
|Стецков Тимур
|0
|0
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Бизимана Джихад
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|4
|0
|Artem Smolyakov
|4
|0
|Шаповал Владислав
|1
|1
|Кушниренко Богдан
|1
|1
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Грицук Василий
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Arielson
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|4
|0
|Кожушко Олег
|4
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кривбасс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
0
Полесье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Кривбасс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
11
11
Полесье
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Кривбасс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
7
13
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
43%
2
15%
61-75
3
43%
3
23%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
50%
2
17%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
19
25
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
11%
4
16%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
2
11%
8
32%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
9
47%
5
20%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
25%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2
Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0
Кривбасс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3
Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0
Результаты матчей
Полесье
Кривбасс
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Полесье
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
42
13
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
42
44
42
26
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
75
84
39
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|25 - 11
|27
|2.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|19 - 8
|26
|3.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|4.
|12
|7
|3
|2
|15 - 10
|24
|5.
|12
|5
|5
|2
|19 - 12
|20
|6.
|12
|6
|1
|5
|19 - 13
|19
|7.
|13
|3
|8
|2
|9 - 9
|17
|8.
|10
|5
|1
|4
|23 - 16
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|10.
|13
|4
|3
|6
|14 - 23
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|13.
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|7 - 17
|10
|15.
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|16.
|13
|0
|6
|7
|6 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|8
|2
|5
|1
|9 - 7
|11
|5.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|15.
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|8.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
|11.
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|5 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4