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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Днепр-1
1:0
Второй тайм: 86'
Александрия

Ход матча

34'
Филиппов Александр
(Адамюк Владимир)
1:0
46'
 
Андрейчук Андрей
Погорелый Владислав
60'
 
Плакса Родион
Шостак Денис
60'
 
Кулаковский Артем
Смирный Евгений
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Днепр-1
Ничья
Александрия
1.43
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Все Коэффициенты
12
Кинарейкин
Яков
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
11
Мирошниченко
Денис
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
17
Леднeв
Богдан
7
Филиппов
Александр
44
Ермаков
Георгий
22
Скорко
Данил
5
Roman
Savchenko
18
Логинов
Сергей
30
Копына
Юрий
8
Kyrylo
Sigeev
55
Смирный
Евгений
71
Шостак
Денис
23
Джеовани
88
Погорелый
Владислав
11
Шулянский
Артём
Днепр-1
Александрия

История личных встреч

Днепр-1
Александрия

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 4 0.33
Гуцуляк Алексей 4 0.33
Пихалёнок Александр 3 (1) 0.25
Бабенко Руслан 1 0.08
Когут Игорь 1 0.08
Леднeв Богдан 1 0.08
Бланко Доминго 1 (1) 0.08
Адамюк Владимир 0 0
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Сарапий Эдуард 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 2 0.17
Скорко Данил 2 0.17
Кравченко Антон 1 0.08
Джеовани 1 0.08
Кулаковский Артем 1 (1) 0.08

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 4 1
Бабенко Руслан 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Каплиенко Александр 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Кравец Василий 2 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Когут Игорь 2 0
Горин Олег 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Горбунов Сергей Олегович 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
Yuriy Maksymov 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kyrylo Sigeev 4 0
Логинов Сергей 3 0
Roman Savchenko 3 0
Калитвинцев Владислав 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Скорко Данил 2 0
Кравченко Антон 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Смирный Евгений 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Шостак Денис 1 0
Микитишин Артур 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Александрия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Днепр-1
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

8
3
Днепр-1
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Александрия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
25%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
3
21%
1
14%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
9%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2
Александрия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Полесье - Александрия 0:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0
Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2

Результаты матчей

Днепр-1
Александрия

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
1
11
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 13 8 3 2 26 - 12 27
2.
Днепр-1
 1:0 13 8 3 2 16 - 10 27
3.
Полесье
 13 8 2 3 20 - 9 26
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
5.
Рух Львов
 12 5 5 2 19 - 12 20
6.
Черноморец Од
 12 6 1 5 19 - 13 19
7.
Колос Ковалёвка
 13 3 8 2 9 - 9 17
8.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
9.
Металлист-1925
 12 4 3 5 11 - 13 15
10.
Ворскла
 13 4 3 6 14 - 23 15
11.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 4 6 12 - 16 13
12.
Оболонь
 12 3 3 6 8 - 17 12
13.
Заря
 11 2 4 5 12 - 15 10
14.
Александрия
 0:1 13 2 4 7 7 - 18 10
15.
Верес
 12 1 5 6 10 - 19 8
16.
Минай
 13 0 6 7 6 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 1:0 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Рух Львов
 8 2 5 1 9 - 7 11
5.
Полесье
 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
7.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
9.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
11.
Александрия
 0:1 6 2 1 3 4 - 10 7
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
14.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Днепр-1
 1:0 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
7.
Ворскла
 6 2 2 2 5 - 8 8
8.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
9.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
10.
Оболонь
 6 2 0 4 3 - 9 6
11.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Александрия
 0:1 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Весь список
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