Тур: 13. Стадион: Днепр-Арена.
Прерван
Ход матча
34'
71'
72'
80'
22
Скорко
Данил
30
Копына
Юрий
71
Шостак
Денис
23
Джеовани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
-
19 Victinho
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
-
23 ДжеованиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Juan Alvina
-
13 Andrii Boiko
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Днепр-1
Александрия
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|4
|0.33
|Гуцуляк Алексей
|4
|0.33
|Пихалёнок Александр
|3 (1)
|0.25
|Бабенко Руслан
|1
|0.08
|Когут Игорь
|1
|0.08
|Леднeв Богдан
|1
|0.08
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.08
|Адамюк Владимир
|0
|0
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
|Сарапий Эдуард
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|2
|0.17
|Скорко Данил
|2
|0.17
|Кравченко Антон
|1
|0.08
|Джеовани
|1
|0.08
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.08
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|5
|1
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
|Yuriy Maksymov
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kyrylo Sigeev
|4
|0
|Логинов Сергей
|3
|0
|Скорко Данил
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Смирный Евгений
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Шостак Денис
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Александрия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Днепр-1
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
8
3
Днепр-1
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Александрия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
25%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
3
21%
1
14%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
9%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2
Александрия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Полесье - Александрия 0:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0
Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2
Результаты матчей
Днепр-1
Александрия
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|2.
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|3.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|4.
|12
|7
|3
|2
|16 - 10
|24
|5.
|1:2
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|6.
|12
|6
|1
|5
|19 - 13
|19
|7.
|13
|3
|8
|2
|9 - 9
|17
|8.
|10
|5
|1
|4
|23 - 16
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|10.
|2:1
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|14 - 23
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|13.
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|7 - 18
|10
|15.
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|16.
|13
|0
|6
|7
|6 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|1:2
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|13.
|2:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|15.
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|5.
|1:2
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|6.
|2:1
|7
|3
|0
|4
|5 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|9.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|5 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4