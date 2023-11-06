Тур: 13. Стадион: Арена Львов.
0'
1:0
3' ГолКвасница Илья
32' Желтая карточкаСлюбик Богдан
1:1
37' ГолСуханов Сергей
1:2
49' ГолIgor Krasnopir
53' Желтая карточкаFernando Edson
61' Желтая карточкаVitaliy Roman
70' Желтая карточкаКвасница Илья
2:2
83' ГолКарабин Ярослав
87' Желтая карточкаYegor Prokopenko
90' Желтая карточкаВовкун Артем
90'+9
Ход матча
3'
1:0
32'
37'
1:1
49'
1:2
53'
61'
70'
83'
2:2
87'
90'
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
13
Кичак
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Вовкун АртемНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Рух Львов
Оболонь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Среднее время на гол
270
270
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.17
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
540
108
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|5
|0.38
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.38
|Рунич Василий
|3
|0.23
|Слюбик Богдан
|2
|0.15
|Yevgeniy Pastukh
|2
|0.15
|Карабин Ярослав
|1
|0.08
|Denys Teslyuk
|1
|0.08
|Де Паула Таллес
|0
|0
|Лях Ростислав
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|3
|0.23
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.23
|Тарануха Ростислав
|2
|0.15
|Черненко Руслан
|1
|0.08
|Карась Даниил
|1
|0.08
|Дубко Валерий
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Edson
|4
|0
|Дидик Роман
|4
|0
|Marko Sapuha
|4
|0
|Рунич Василий
|3
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Vitaliy Roman
|3
|0
|Denys Teslyuk
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Квасница Илья
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|5
|1
|Вовкун Артем
|3
|1
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Приймак Владислав
|4
|0
|Yegor Prokopenko
|4
|0
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Дубко Валерий
|3
|0
|Карась Даниил
|1
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Лукьянчук Павел
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Суханов Сергей
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Оболонь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
2
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Оболонь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
9
1
Рух Львов
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Оболонь
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
13
3
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Пропущено
11
11
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
6
55%
2
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
9%
5
45%
76-90
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90
Забито
19
10
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
6
32%
2
20%
76-90
Пропущено
16
19
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
6%
3
16%
1-15
7
44%
3
16%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
25%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рух Львов - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2
Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1
Оболонь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0
Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4
Результаты матчей
Рух Львов
Оболонь
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 50%
2:4
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
33
36
24
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
25
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
58
49
310
211
112
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4