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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Рух Львов
2:2
Конец матча
Оболонь
0'
1:0
3' Гол
Квасница Илья
32' Желтая карточка
Слюбик Богдан
1:1
37' Гол
Суханов Сергей
1:2
49' Гол
Igor Krasnopir
53' Желтая карточка
Fernando Edson
61' Желтая карточка
Vitaliy Roman
70' Желтая карточка
Квасница Илья
2:2
83' Гол
Карабин Ярослав
87' Желтая карточка
Yegor Prokopenko
90' Желтая карточка
Вовкун Артем
90'+9
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
9
Квасница
Илья
19
Yevgeniy
Pastukh
35
Fernando
Edson
63
Marko
Sapuha
99
Рунич
Василий
91
Denys
Teslyuk
13
Кичак
Артём
16
Лукьянчук
Павел
2
Карась
Даниил
37
Дубко
Валерий
24
Yegor
Prokopenko
10
Слободян
Олег
17
Черненко
Руслан
5
Осман
Александр
55
Суханов
Сергей
19
Косовский
Сергей
95
Igor
Krasnopir
Рух Львов
Оболонь

История личных встреч

Рух Львов
Оболонь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.17
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

540
108

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 5 0.38
Климчук Юрий 5 (2) 0.38
Рунич Василий 3 0.23
Слюбик Богдан 2 0.15
Yevgeniy Pastukh 2 0.15
Карабин Ярослав 1 0.08
Denys Teslyuk 1 0.08
Де Паула Таллес 0 0
Лях Ростислав 0 0
Притула Остап 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Oleh Fedor 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 3 0.23
Суханов Сергей 3 (1) 0.23
Тарануха Ростислав 2 0.15
Черненко Руслан 1 0.08
Карась Даниил 1 0.08
Дубко Валерий 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Edson 4 0
Дидик Роман 4 0
Marko Sapuha 4 0
Рунич Василий 3 0
Слюбик Богдан 3 0
Vitaliy Roman 3 0
Denys Teslyuk 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Квасница Илья 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 5 1
Вовкун Артем 3 1
Тарануха Ростислав 4 0
Приймак Владислав 4 0
Yegor Prokopenko 4 0
Vitaliy Grusha 2 1
Дубко Валерий 3 0
Карась Даниил 1 1
Рыбка Александр 1 0
Слободян Олег 1 0
Лукьянчук Павел 1 0
Косовский Сергей 1 0
Суханов Сергей 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Оболонь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
2
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Оболонь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

9
1
Рух Львов
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Оболонь
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

13
3

Голы по времени матча

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

11
11
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
6
55%
2
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
9%
5
45%
76-90

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90

Забито

19
10
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
6
32%
2
20%
76-90

Пропущено

16
19
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
6%
3
16%
1-15
7
44%
3
16%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
25%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рух Львов - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2
Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1
Оболонь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0
Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4

Результаты матчей

Рух Львов
Оболонь

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 50%
2:4
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
3
3
6
1.5
2
4
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
5
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
7
5
8
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 13 8 3 2 26 - 12 27
2.
Днепр-1
 13 8 3 2 16 - 10 27
3.
Полесье
 13 8 2 3 20 - 9 26
4.
Шахтёр Донецк
 11 7 3 1 21 - 10 24
5.
Рух Львов
 13 5 6 2 21 - 14 21
6.
Черноморец Од
 12 6 1 5 19 - 13 19
7.
Колос Ковалёвка
 13 3 8 2 9 - 9 17
8.
Динамо Киев
 10 5 1 4 23 - 16 16
9.
Металлист-1925
 12 4 3 5 11 - 13 15
10.
Ворскла
 13 4 3 6 14 - 23 15
11.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 4 6 12 - 16 13
12.
Оболонь
 13 3 4 6 10 - 19 13
13.
Заря
 11 2 4 5 12 - 15 10
14.
Александрия
 13 2 4 7 7 - 18 10
15.
Верес
 12 1 5 6 10 - 19 8
16.
Минай
 13 0 6 7 6 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
5.
Полесье
 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
7.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
9.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
11.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
14.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
3.
Кривбасс
 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Днепр-1
 6 4 1 1 8 - 6 13
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
7.
Ворскла
 6 2 2 2 5 - 8 8
8.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
9.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
10.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
11.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Квасница Илья 5 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Оболонь Taras Moroz 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Дубко Валерий сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Igor Krasnopir бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Слободян Олег сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Суханов Сергей бьет в цель!
    • 32'
      Слюбик Богдан получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Vitaliy Roman сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Квасница Илья бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рух Львов 2:2 Оболонь онлайн

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