Ткачук и Лесников вышли на замены вместо Клёнкина и Жамалетдинова.

"Волгарь" в конце первого тайма неплохо выглядел, и на старте второго места гости тоже пытаются оказывать какое-то давление на соперников.

Напоминаем, что при ничейном результате будет пробиваться серия пенальти.

Кирилл Косарев сфолил против Давида Сангаре, с нарушением правил подкатившись против него, когда тот собирался выносить мяч в центр поля.

Дамир Шайхтдинов с правого фланга забрасывал в ближнюю часть чужой штрафной на Кирилла Косарева, который не смог зацепиться за этот мяч.

Константин Савичев на правом фланге хозяев не выключился из игры и в подкате сохранил мяч для своей команды, когда казалось, что владение переходит к гостевой команде.

Данил Клёнкин слева забросил мяч в центр штрафной площади "Акрона", где после скидки мяч легко зафиксировал в своих перчатках Давид Сангаре.

Владимир Азаров нарушает правила в середине поля. Мелкий фол со стороны футболиста "Акрона" вдали от ворот.

Боян Димоски получает жёлтую карточку за нарушение правил на фланге около центральной линии против Дмитрия Смирнова. Там был наступ на ногу.

Дмитрий Смирнов достаточно серьёзно пострадал из-за нарушения правил со стороны Бояна Димоски. А Данил Клёнкин подал со стандарта, после чего хозяева заработали аут.

Подали угловой астраханцы с правого фланга на ближний край вратарской, откуда Владимир Азаров головой выбил мяч на ещё один корнер.

Во время второго углового, который с правого фланга подавал "Волгарь", был зафиксирован фол в атаке.

37' "Акрон" ведёт игру уже достаточно долго, но всё не получается открыть счёт у команды Евгения Калешина. Впрочем, у неё будет ещё целый второй тайм, чтобы забить с игры.

36' Опасный момент у "Акрона"! Владислав Галкин отдал мяч вперёд по центру Андресу Понсе. Тот пробил по воротам, а снаряд отскочил от Даниила Одоевского и стал двигаться всё-таки за ленточку, но вратарь "Волгаря" успел в падении смахнуть его в сторону.

34' Фирменное музыкальное сопровождение домашних матчей "Акрона" с помощью духового музыкального инструмента даёт от себе знать.

33' Против Дмитрия Смирнова тольяттинцы нарушили правила на своей половине. Разыграли гости штрафной, однако не прошла у них хорошая подача с правого фланга, выбили мяч хозяева.

32' Сергей Макаров прострелил с правого полуфланга, прервал эту передачу в падении Даниил Одоевский, а потом на добивании не преуспел Артём Погосов.

31' Владислав Галкин с левого фланга забросил мяч в центр штрафной площади гостей, Андрес Понсе не дотянулся до мяча, и забрал сферу в свои руки Даниил Одоевский.

30' Удар из-за пределов штрафной площади у "Акрона", и случается рикошет, но всё предсказумо для Даниила Одоевского, спокойно останавливающего мяч ногами.

29' Егор Данилкин возле своих ворот получил короткий пас от Давида Сангаре и выкрутил мяч налево Бояну Димоски. На своей половине поля перепасовываются хозяева.

28' Дальний удар астраханской команды - выше створа следует мяч. Но сейчас уже "Акрон" атакует. Владислав Галкин делал низом по центру передачу в штрафную площадь - она была заблокирована.