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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Акрон
0:0
Второй тайм
Волгарь

Ход матча

42'
Димоски Боян
 
43'
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
Прогнозы 126
Акрон 95.2% (120)
X 4.8% (6)
Волгарь 0% (0)
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Акрон
Волгарь

История личных встреч

Акрон
Волгарь

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Андрес 2 0.67
Погосов Артём 2 0.67
Эльдарушев Абу-Саид 2 (1) 0.67
Савичев Константин 1 0.33
Азаров Владимир 1 0.33
Апеков Руслан 1 0.33
Бокоев Марат 0 0
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шляков Евгений 1 0.33
Жамалетдинов Тимур 1 0.33
Фольмер Кирилл 1 0.33
Косарев Кирилл 1 0.33

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 1 0
Азаров Владимир 1 0
Конюхов Вадим 1 0
Димоски Боян 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анисимов Анатолий 2 0
Шакуро Павел 1 0
Косарев Кирилл 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волгарь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Волгарь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Волгарь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1
Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0 Кубань - Акрон 0:1 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2
Волгарь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Волгарь - Родина Москва 0:4 Волгарь - Алания 1:0 Волгарь - Енисей 1:0 Тюмень - Волгарь 1:0
Волгарь - КАМАЗ 2:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1 Знамя Труда - Волгарь 1:3 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Химки - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:2 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Кубань - Волгарь 2:0 Шинник - Волгарь 2:1 Волгарь - Акрон 1:4 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Родина Москва - Волгарь 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2

Результаты матчей

Акрон
Волгарь

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:6
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:6
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Акрон
Волгарь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Сочи
 Заявка 6 2 0 4 7 - 6 8
4.
Факел
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 10 - 4 13
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 6 1 0 5 3 - 9 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 5 0 1 9 - 5 14
2.
Балтика
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
3.
Ахмат
 Заявка 6 2 0 4 10 - 12 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 0 2 16 - 12 12
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 0 2 12 - 9 11
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 2 4
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
4.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 11 - 8 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Спартак Москва Классен Леон 3
Уфа Молтенинов Илья 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    50'
    Кирилл Косарев сфолил против Давида Сангаре, с нарушением правил подкатившись против него, когда тот собирался выносить мяч в центр поля.
  • 49'
    Напоминаем, что при ничейном результате будет пробиваться серия пенальти.
  • 48'
    "Волгарь" в конце первого тайма неплохо выглядел, и на старте второго места гости тоже пытаются оказывать какое-то давление на соперников.
  • Замена
    47'
    Ткачук и Лесников вышли на замены вместо Клёнкина и Жамалетдинова.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй матч начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв.
  • 45'
    Дамир Шайхтдинов с правого фланга забрасывал в ближнюю часть чужой штрафной на Кирилла Косарева, который не смог зацепиться за этот мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    45'
    Во время второго углового, который с правого фланга подавал "Волгарь", был зафиксирован фол в атаке.
  • Угловой
    44'
    Подали угловой астраханцы с правого фланга на ближний край вратарской, откуда Владимир Азаров головой выбил мяч на ещё один корнер.
  • Травма, повреждение
    43'
    Дмитрий Смирнов достаточно серьёзно пострадал из-за нарушения правил со стороны Бояна Димоски. А Данил Клёнкин подал со стандарта, после чего хозяева заработали аут.
  • Желтая карточка
    42'
    Боян Димоски получает жёлтую карточку за нарушение правил на фланге около центральной линии против Дмитрия Смирнова. Там был наступ на ногу.
  • Фол, нарушение
    41'
    Владимир Азаров нарушает правила в середине поля. Мелкий фол со стороны футболиста "Акрона" вдали от ворот.
  • 40'
    Данил Клёнкин слева забросил мяч в центр штрафной площади "Акрона", где после скидки мяч легко зафиксировал в своих перчатках Давид Сангаре.
  • 38'
    Константин Савичев на правом фланге хозяев не выключился из игры и в подкате сохранил мяч для своей команды, когда казалось, что владение переходит к гостевой команде.
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    • 37'
      "Акрон" ведёт игру уже достаточно долго, но всё не получается открыть счёт у команды Евгения Калешина. Впрочем, у неё будет ещё целый второй тайм, чтобы забить с игры.
    • Опасный момент
      36'
      Опасный момент у "Акрона"! Владислав Галкин отдал мяч вперёд по центру Андресу Понсе. Тот пробил по воротам, а снаряд отскочил от Даниила Одоевского и стал двигаться всё-таки за ленточку, но вратарь "Волгаря" успел в падении смахнуть его в сторону.
    • 34'
      Фирменное музыкальное сопровождение домашних матчей "Акрона" с помощью духового музыкального инструмента даёт от себе знать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Против Дмитрия Смирнова тольяттинцы нарушили правила на своей половине. Разыграли гости штрафной, однако не прошла у них хорошая подача с правого фланга, выбили мяч хозяева. 
    • 32'
      Сергей Макаров прострелил с правого полуфланга, прервал эту передачу в падении Даниил Одоевский, а потом на добивании не преуспел Артём Погосов.
    • 31'
      Владислав Галкин с левого фланга забросил мяч в центр штрафной площади гостей, Андрес Понсе не дотянулся до мяча, и забрал сферу в свои руки Даниил Одоевский.
    • 30'
      Удар из-за пределов штрафной площади у "Акрона", и случается рикошет, но всё предсказумо для Даниила Одоевского, спокойно останавливающего мяч ногами.
    • 29'
      Егор Данилкин возле своих ворот получил короткий пас от Давида Сангаре и выкрутил мяч налево Бояну Димоски. На своей половине поля перепасовываются хозяева.
    • 28'
      Дальний удар астраханской команды - выше створа следует мяч. Но сейчас уже "Акрон" атакует. Владислав Галкин делал низом по центру передачу в штрафную площадь - она была заблокирована.
    • 27'
      Только что Евгений Песегов давал интервью на бровке прямо по ходу матча. В современных условиях такая практика становится уже обыденностью. 
    • 26'
      Провели контратаку волжане, которая закончилась неточной подачей Кирилла Косарева из правого угла чужой штрафной площади, мяч отправился за лицевую.
    • Угловой
      25'
      Подали тольяттинцы угловой с правого края, и хорошо сыграл на выходе Даниил Одоевский, смахнувший мяч рукой на противоположный фланг.
    • Опасный момент
      25'
      Опасно тут было! Егор Данилкин пробил с короткой дистанции по воротам "Волгаря", и мяч двигался под перекладину, однако Даниил Одоевский перевёл его на угловой.
    • Травма, повреждение
      23'
      Артур Гилязетдинов также получил небольшую травму, когда подкатывался против Константина Савичева. Здесь помощь медиков тоже не требуется.
    • Травма, повреждение
      22'
      Не совсем удачно приземлился на газон вратарь "Волгаря", но вроде серьёзного повреждения не получил, медпомощь ему не требуется.
    • 22'
      Константин Савичев высоко подбросил мяч с правого фланга к дальней штанге, где сферу выловил Даниил Одоевский.
    • 20'
      Джамалдин Ходжаниязов из центра поля низовой передачей по левому флангу хотел отдать пас Артёму Погосову, однако гости выбили мяч в аут.
    • 19'
      Любопытно, что эти команды обрамляют турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги: "Акрон" идёт на первом месте, а "Волгарь" занимает последнюю строчку. 
    • 18'
      Невынужденно потерял мяч "Волгарь" на правом фланге. Упустили футбольный снаряд за лицевую линию подопечные Сергея Павлова.
    • 17'
      Владимир Азаров с левого фланга делал навес в штрафную площадь "Волгаря", где защитники астраханцев благополучно справились со своими задачами.
    • Опасный момент
      16'
      Сейчас, однакое же, есть острота у ворот "Акрона"! Тимур Жамалединов подхватил передачу с левой стороны, подкинул мяч, развернулся и причудливо ударил рядом с правым углом створа.
    • 15'
      Пока игра не шибко взыскательная. Борьба на поле достаточно, а вот опасных моментов наблюдается явный дефицит.
    • 14'
      В прошлом сезоне "Акрон" достиг высокой планки в Кубке России, и чтобы теперь сохранить её, команде из Тольятти нужно выиграть в этом турнире ещё много матчей.
    • 13'
      Иван Чудин отдал пас в атаке на правый фланг Егору Прошкину, подключился туда и Константин Савичев, но в итоге утратили мяч хозяева.
    • Опасный момент
      12'
      Тимур Жамалетдинов перед чужой штрафной площадкой на левом полуфланге отдал короткий пас Егору Прошкину, который не попал затем низом в дальний угол.
    • 11'
      "Волгарь" пошёл в свою спокойную атаку, состоялась подача с левого фланга, однако верх в своей штрафной выиграли хозяева.
    • 10'
      Не жарко ли укутанному в тёплую куртку и надевшему шапку Евгению Калешину? 
    • 9'
      Около десяти градусов по Цельсию сейчас в Жигулёвске. Осадков не наблюдается. Это была короткая погодная сводка.
    • 8'
      Трибуны хорошо поддерживают команду хозяев, отчётливы крики: "Акрон"! "Акрон"!". Команда Калешина держит мяч, но атаки у неё пока не особо клеятся.
    • 7'
      Практически стемнело уже в Жигулёвске. Не стоит забывать, что время в Самарской области на один час опережает московское.
    • 6'
      "Волгарь" показывает, что не намерен довольствоваться вторыми ролями в сегодняшнем матче, но выводы делать рано, пока только дебют встречи.
    • 5'
      Егор Прошкин забрасывал мяч из центра поля к чужой штрафной площади, где удачно отоборонялись футболисты "Акрона".
    • Угловой
      4'
      Даниил Одоевский сыграл на выходе и выбил мяч руками, когда тольяттинцы навесили с правофлангового корнера. Без опасных моментов пока что в матче.
    • Судья
      3'
      "Акрон" отвечает своей позиционной акцией, и удаётся заработать угловой команде Евгения Калешина. Прежде чем стандарт будет исполнен, арбитр общается с футболистами.
    • 2'
      Астраханцы пошли в атаку на старте матча, но не добились в ней успеха, всё закончилось пасом по левому флангу за лицевую линию.
    • 2'
      "Акрон" играет в светло-серой форме, а у "Волгаря" тёмно-синяя экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 6-м раунде (1/8 финала) Пути регионов Кубка России тольяттинский "Акрон" встретится с астраханским "Волгарём". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 126
    Акрон 95.2% (120)
    X 4.8% (6)
    Волгарь 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Волгарь
    2.15
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    6.85
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    7.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон 0:0 Волгарь

    Исход игры
    Акрон
    95.2% (120)
    Ничья
    4.8% (6)
    Волгарь
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.63% (34)
    Меньше
    69.37% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    32.43% (36)
    Нет
    67.57% (75)
    Популярный счёт
    1:0 Акрон
    31% (39)
    2:0 Акрон
    26.2% (33)
    2:1 Акрон
    23.8% (30)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    3:0 Акрон
    2.4% (3)
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    Акрон
    Волгарь
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