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  4. Кубок 2023-2024
Родина Москва
 
Позже
Черноморец Нв
Прогнозы 47
Родина Москва 83% (39)
X 14.9% (7)
Черноморец Нв 2.1% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Родина Москва
Черноморец Нв

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Турищев Максим 3 1.5
Калмыков Амур 1 0.5
Тимошенко Иван 1 0.5
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делькин Артём 1 0.5
Панамарев Никита 1 (1) 0.5

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордюшенко Астемир 1 0
Юдинцев Георгий 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гречкин Алексей 1 0
Кириленко Владислав 1 0
Абакаров Магомед 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Родина Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Черноморец Нв
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Родина Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Черноморец Нв
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волгарь - Родина Москва 0:4 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Акрон 0:1
Кубань - Родина Москва 1:0 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 Текстильщик - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4 Тюмень - Родина Москва 2:2 Енисей - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Алания 1:2 Химки - Родина Москва 2:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1
Черноморец Нв
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Кубань - Черноморец Нв 2:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0
Ленинградец - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1 Биолог-Новокубанск - Черноморец Нв 1:2 Енисей - Черноморец Нв 3:1 Черноморец Нв - Сокол 5:3 Шинник - Черноморец Нв 2:1 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4

Результаты матчей

Родина Москва
Черноморец Нв

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Балтика Барков Дмитрий 4
Зенит Сергеев Иван II 4
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Родина Москва Турищев Максим 3
Краснодар Кордоба Джон 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Уфа Молтенинов Илья 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Черноморец Нв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2023, осталось 2 дня 6 часов 54 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 47
    Родина Москва 83% (39)
    X 14.9% (7)
    Черноморец Нв 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Родина Москва - Черноморец Нв онлайн

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    Прогнозы на матч Родина Москва - Черноморец Нв

    Исход игры
    Родина Москва
    83.3% (40)
    Ничья
    14.6% (7)
    Черноморец Нв
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (28)
    Нет
    39.13% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Родина Москва
    41.7% (20)
    1:0 Родина Москва
    25% (12)
    1:1 Ничья
    14.6% (7)
    2:0 Родина Москва
    10.4% (5)
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    Родина Москва
    Черноморец Нв
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