Позже
История личных встреч
Родина Москва
Черноморец Нв
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Турищев Максим
|3
|1.5
|Калмыков Амур
|1
|0.5
|Тимошенко Иван
|1
|0.5
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делькин Артём
|1
|0.5
|Панамарев Никита
|1 (1)
|0.5
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордюшенко Астемир
|1
|0
|Юдинцев Георгий
|1
|0
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гречкин Алексей
|1
|0
|Кириленко Владислав
|1
|0
|Абакаров Магомед
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Родина Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Черноморец Нв
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Родина Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Черноморец Нв
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волгарь - Родина Москва 0:4 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Акрон 0:1
Кубань - Родина Москва 1:0 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 Текстильщик - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4 Тюмень - Родина Москва 2:2 Енисей - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Алания 1:2 Химки - Родина Москва 2:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1
Черноморец Нв
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Кубань - Черноморец Нв 2:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0
Ленинградец - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1 Биолог-Новокубанск - Черноморец Нв 1:2 Енисей - Черноморец Нв 3:1 Черноморец Нв - Сокол 5:3 Шинник - Черноморец Нв 2:1 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4
Результаты матчей
Родина Москва
Черноморец Нв
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Черноморец Нв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|5 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 6
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|7
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Зенит
|Сергеев Иван II
|4
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Родина Москва
|Турищев Максим
|3
|Краснодар
|Кордоба Джон
|3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|Уфа
|Молтенинов Илья
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|2DROTS
|Клуцей Годфред Гаучо
|1 1
Прогнозы на матч Родина Москва - Черноморец Нв
Исход игры
Родина Москва
83.3% (40)
Ничья
14.6% (7)
Черноморец Нв
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
60.87% (28)
Нет
39.13% (18)
Популярный счёт
2:1 Родина Москва
41.7% (20)
1:0 Родина Москва
25% (12)
1:1 Ничья
14.6% (7)
2:0 Родина Москва
10.4% (5)
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