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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 18.
Сокол
0:1
Первый тайм: 34'
Арсенал Тула
0'
0:1
2' Гол
Гелоян Ишхан

Ход матча

2'
0:1
Гелоян Ишхан
Прогнозы 148
Сокол 18.2% (27)
X 29.1% (43)
Арсенал Тула 52.7% (78)
Все прогнозы
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Сокол
Ничья
Арсенал Тула
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Сокол
Арсенал Тула

История личных встреч

Сокол
Арсенал Тула

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ВДЗЦ
2:0
ВДЗЦ
1:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
225

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 4 0.22
Морозов Владислав 4 0.22
Ежков Данила 3 (1) 0.17
Молодцов Артём 2 0.11
Сасин Дмитрий 1 0.06
Мальцев Михаил 1 0.06
Евдокимов Андрей 1 0.06
Турсунов Игорь 1 (1) 0.06
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 10 (2) 0.56
Гелоян Ишхан 3 0.17
Большаков Кирилл 2 0.11
Попов Артём 1 0.06
Барков Дмитрий 1 0.06
Макаров Анатолий 1 0.06
Хабибов Ансор 1 0.06
Коротков Александр II 1 0.06

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ежков Данила 4 0
Гудков Ян 4 0
Сасин Дмитрий 3 0
Мальцев Михаил 3 0
Югалдин Дмитрий 3 0
Косаревский Пётр 1 1
Молодцов Артём 2 0
Морозов Владислав 2 0
Караев Максим 2 0
Леонтьев Игорь 1 0
Сериков Илья 1 0
Казанцев Данил 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 5 0
Макаров Анатолий 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Ботака-Иобома Эрвинг 3 0
Кайнов Максим 3 0
Кокарев Никита 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Лёвин Владислав 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Гираев Карим 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

Сокол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
5
Сокол
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Арсенал Тула
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

3
12
Сокол
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Арсенал Тула
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
4
33%
1-15
1
10%
4
33%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
1
8%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

21
4
14 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
2
50%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
1
5%
1
25%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
1
25%
76-90

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
1
6%
5
26%
1-15
3
17%
7
37%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
2
11%
2
11%
76-90

Пропущено

28
15
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
3
11%
0
0%
1-15
5
18%
4
27%
16-30
9
32%
3
20%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
5
18%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тюмень - Сокол 2:0 Сокол - Акрон 0:1 Енисей - Сокол 5:3 Сокол - Нефтехимик 2:2
Арсенал Тула - Сокол 3:0 Сокол - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Сокол 5:3 Сокол - КАМАЗ 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Сокол - Ленинградец 0:1 Сокол - Химки 1:0 Кубань - Сокол 0:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Шинник 3:2 Родина Москва - Сокол 4:0 Енисей - Сокол 1:5 Крылья Советов - Сокол 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Арсенал Тула - Химки 0:2 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0

Результаты матчей

Сокол
Арсенал Тула

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

5:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Сокол
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
4
5
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
1
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
5
12
3
14
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 18 10 5 3 27 - 13 35
2.
Акрон
 Заявка 18 10 4 4 26 - 13 34
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 18 10 4 4 18 - 7 34
4.
Химки
 Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5.
Алания
 Заявка 18 8 7 3 22 - 17 31
6.
Арсенал Тула
 1:0 18 7 8 3 20 - 15 29
7.
Енисей
 Заявка 18 7 3 8 29 - 25 24
8.
Родина Москва
 Заявка 18 6 6 6 27 - 18 24
9.
КАМАЗ
 Заявка 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Торпедо Москва
 Заявка 18 6 5 7 16 - 19 23
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 18 6 4 8 18 - 21 22
12.
Шинник
 Заявка 18 6 4 8 23 - 31 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 18 5 5 8 14 - 20 20
14.
Сокол
 0:1 Заявка 18 5 4 9 17 - 30 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 18 3 9 6 17 - 24 18
16.
Ленинградец
 Заявка 18 4 5 9 14 - 22 17
17.
Кубань
 Заявка 18 4 4 10 13 - 24 16
18.
Волгарь
 Заявка 18 3 6 9 16 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
3.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Енисей
 Заявка 9 6 1 2 22 - 11 19
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 6 1 2 12 - 3 19
6.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
7.
Арсенал Тула
 1:0 9 5 3 1 12 - 4 18
8.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 15 - 7 17
9.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 1 3 11 - 9 16
10.
Химки
 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
11.
Шинник
 Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
12.
Родина Москва
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Сокол
 0:1 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
15.
Нефтехимик
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
17.
Волгарь
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
2.
Химки
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
5.
Ленинградец
 Заявка 10 4 2 4 10 - 13 14
6.
Арсенал Тула
 1:0 9 2 5 2 8 - 11 11
7.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
8.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
9.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
11.
Шинник
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
12.
Сокол
 0:1 Заявка 9 2 1 6 9 - 22 7
13.
Волгарь
 Заявка 9 1 4 4 7 - 9 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
15.
КАМАЗ
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 10
Алания Машуков Ислам 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Шинник Андреев Игорь 6
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 6
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    С угла поля навесил в центр штрафной Попов. Здесь Гелоян пробил головой, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Угловой
    33'
    Проникающий пас Окоронкво отдавал в штрафную на Ткачёва, но тот не смог пробить в борьбе с защитником. Будет угловой.
  • 32'
    В медленном темпе проходит наш поединок, команды контролируют мяч в центре поля по очереди, но без остроты у ворот.
  • 31'
    С угла поля навесил в центр штрафной Макаров. Вышел из ворот грамотно Фёдоров и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • Угловой
    29'
    Оторвался от защитника на скорости по флангу Макаров, ворвался в штрафную, но в подкате вынес сферу на угловой Сериков.
  • 28'
    Мог убегать на ворота соперника Бабаев, но получил по ногам от Суханова. Судья зафиксировал нарушение правил.
  • 27'
    Диагональ исполнил в штрафную соперника Ботака на ход Ткачёву, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику и пробить не смог.
  • 26'
    На фланге получил по ногам Суханов в борьбе против Ежкова, штрафной удар в пользу гостей назначил судья на этот раз.
  • 25'
    Сместился от левого фланга к линии штрафной Гелоян и пробил по воротам, но угодил точно в корпус Молодцову.
  • 24'
    Оторвался от опеки соперника по флангу Ткачёв и подал в штрафную, но до удара по воротам дело здесь так и не дошло.
  • 23'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Турсунов и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • 22'
    В центре поля получил по ногам Макаров в борьбе против Сасина. Штрафной удар исполнять будут игроки "Сокола".
  • 21'
    Продавил соперника по флангу вновь Гудков и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.
  • 20'
    По флангу отдавал Гудков на ход Сасину, но того опередил Большаков и вынес сферу головой за боковую линию.
  • 19'
    Разыграли угловой гости, после чего навесил в центр штрафной Гелоян, но здесь Макаров проиграл борьбу за мяч Серикову.
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    • Угловой
      18'
      Теперь уже Окоронкво ворвался на скорости в штрафную с правого фланга и пробил по воротам, но рикошетом от ноги защитника отправилась сфера на угловой.
    • 17'
      Сместился с левого фланга Сасин в центр и отдал пас на Турсунова, но тот в касание пробил точно в спину защитнику.
    • 16'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Гудков и головой сбросил поперек на Ежкова, но тот выпустил сферу за пределы поля.
    • 15'
      В центре поля получил по ногам Окоронкво в борьбе против Мальцева. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".
    • 14'
      С левого фланга Гудков забросил в штрафную соперника на ход Сасину, но тот пробить в окружении двоих защитников не смог.
    • 13'
      Убежал по флангу Окоронкво и отдал пас в центр на Ткачёва, который пробил низом в ближний угол, но точности ему не хватило.
    • 12'
      Прорывался по флангу на скорости Макаров и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров здесь так и не добрался до мяча.
    • 11'
      Сместился с левого фланга в центр штрафной Попов и бросил с дальней дистанции, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 10'
      Диагональный пас исполнял Сасин на ход Турсунову, но того опередил Ботака и вынес сферу головой в аут.
    • 9'
      Отдавал пас с левого фланга в штрафную соперника Попов на ход Макарову, но на выходе Фёдоров спокойно забрал мяч в свои руки.
    • 8'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Гелоян на ход Макарову, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 7'
      Ушел от соперника на скорости по флангу Гудков и навесил в центр штрафной, но на выходе забрал сферу в руки Кокарев.
    • 6'
      По флангу заброс исполнял Гудков на ход Казанцеву, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 5'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Окоронкво. Потребуется ему помощь медиков.
    • 4'
      Ворвался в штрафную соперника Окоронкво, но упал на газон в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Ишхан Гелоян! Быстро смогли открыть счет в матче гости. Протащил сферу по флангу Окоронкво и отдал пас в центр на Гелояна, который на замахе убрал защитника и пробил точно в дальний угол ворот соперника.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе желто-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В единственном поединке игрового дня в рамках ФНЛ нас ждет противостояние "Сокола" и тульского "Арсенала". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 26.2% пользователей.
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    Прогнозы 148
    Сокол 18.2% (27)
    X 29.1% (43)
    Арсенал Тула 52.7% (78)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
    Арсенал Тула
    4.90
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    6.45
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    1.78
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сокол 0:1 Арсенал Тула

    Исход игры
    Сокол
    18.1% (27)
    Ничья
    28.9% (43)
    Арсенал Тула
    53% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.34% (48)
    Меньше
    59.66% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    68.91% (82)
    Нет
    31.09% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    26.2% (39)
    1:1 Ничья
    22.8% (34)
    0:1 Арсенал Тула
    13.4% (20)
    1:0 Сокол
    5.4% (8)
    2:1 Сокол
    4.7% (7)
    0:2 Арсенал Тула
    2.7% (4)
    0:0 Ничья
    2% (3)
    2:0 Сокол
    1.3% (2)
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    Арсенал Тула
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