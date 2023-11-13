Тур: 18.
0:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
2'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Защитник
-
66 Гудков ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Ежков ДанилаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бояринцев Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Гелоян ИшханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
История личных встреч
Сокол
Арсенал Тула
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
225
Бомбардиры внутри турнира
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|4
|0.22
|Морозов Владислав
|4
|0.22
|Ежков Данила
|3 (1)
|0.17
|Молодцов Артём
|2
|0.11
|Сасин Дмитрий
|1
|0.06
|Мальцев Михаил
|1
|0.06
|Евдокимов Андрей
|1
|0.06
|Турсунов Игорь
|1 (1)
|0.06
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|10 (2)
|0.56
|Гелоян Ишхан
|3
|0.17
|Большаков Кирилл
|2
|0.11
|Попов Артём
|1
|0.06
|Барков Дмитрий
|1
|0.06
|Макаров Анатолий
|1
|0.06
|Хабибов Ансор
|1
|0.06
|Коротков Александр II
|1
|0.06
Карточки
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ежков Данила
|4
|0
|Гудков Ян
|4
|0
|Сасин Дмитрий
|3
|0
|Мальцев Михаил
|3
|0
|Югалдин Дмитрий
|3
|0
|Косаревский Пётр
|1
|1
|Молодцов Артём
|2
|0
|Морозов Владислав
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Сериков Илья
|1
|0
|Казанцев Данил
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|5
|0
|Макаров Анатолий
|4
|0
|Быковский Илья
|2
|1
|Померко Алексей
|3
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|3
|0
|Кайнов Максим
|3
|0
|Кокарев Никита
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Лёвин Владислав
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Барков Дмитрий
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
Результаты матчей
Сокол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
5
Сокол
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Арсенал Тула
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
20
2
Упущенные победы
3
12
Сокол
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Арсенал Тула
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
22
3
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
8
7
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
4
33%
1-15
1
10%
4
33%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
1
8%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Пропущено
21
4
14 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
2
50%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
1
5%
1
25%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
1
25%
76-90
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
1
6%
5
26%
1-15
3
17%
7
37%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
2
11%
2
11%
76-90
Пропущено
28
15
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
3
11%
0
0%
1-15
5
18%
4
27%
16-30
9
32%
3
20%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
5
18%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сокол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тюмень - Сокол 2:0 Сокол - Акрон 0:1 Енисей - Сокол 5:3 Сокол - Нефтехимик 2:2
Арсенал Тула - Сокол 3:0 Сокол - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Сокол 5:3 Сокол - КАМАЗ 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Сокол - Ленинградец 0:1 Сокол - Химки 1:0 Кубань - Сокол 0:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Шинник 3:2 Родина Москва - Сокол 4:0 Енисей - Сокол 1:5 Крылья Советов - Сокол 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Арсенал Тула - Химки 0:2 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0
Результаты матчей
Сокол
Арсенал Тула
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
5:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Сокол
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
26
45
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
62
36
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
125
512
512
314
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|27 - 13
|35
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 13
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|18 - 7
|34
|4.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|22 - 17
|31
|6.
|1:0
|18
|7
|8
|3
|20 - 15
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|29 - 25
|24
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 18
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 19
|23
|11.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 21
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|14 - 20
|20
|14.
|0:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|17 - 30
|19
|15.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 24
|18
|16.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 22
|17
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 24
|16
|18.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 3
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|7.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 8
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|14.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 13
|14
|6.
|1:0
|9
|2
|5
|2
|8 - 11
|11
|7.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 10
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|10
|Алания
|Машуков Ислам
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Шинник
|Андреев Игорь
|6
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сокол 0:1 Арсенал Тула
Исход игры
Сокол
18.1% (27)
Ничья
28.9% (43)
Арсенал Тула
53% (79)
Тотал 2.5
Больше
40.34% (48)
Меньше
59.66% (71)
Обе команды забьют
Да
68.91% (82)
Нет
31.09% (37)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
26.2% (39)
1:1 Ничья
22.8% (34)
0:1 Арсенал Тула
13.4% (20)
1:0 Сокол
5.4% (8)
2:1 Сокол
4.7% (7)
0:2 Арсенал Тула
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:0 Сокол
1.3% (2)
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