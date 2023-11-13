Диагональ исполнил в штрафную соперника Ботака на ход Ткачёву, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику и пробить не смог.

Мог убегать на ворота соперника Бабаев, но получил по ногам от Суханова. Судья зафиксировал нарушение правил.

Оторвался от защитника на скорости по флангу Макаров, ворвался в штрафную, но в подкате вынес сферу на угловой Сериков.

С угла поля навесил в центр штрафной Макаров. Вышел из ворот грамотно Фёдоров и спокойно забрал мяч в свои руки.

В медленном темпе проходит наш поединок, команды контролируют мяч в центре поля по очереди, но без остроты у ворот.

Проникающий пас Окоронкво отдавал в штрафную на Ткачёва, но тот не смог пробить в борьбе с защитником. Будет угловой.

С угла поля навесил в центр штрафной Попов. Здесь Гелоян пробил головой, но мяч застрял в гуще защитников.

Разыграли угловой гости, после чего навесил в центр штрафной Гелоян, но здесь Макаров проиграл борьбу за мяч Серикову.

По флангу отдавал Гудков на ход Сасину, но того опередил Большаков и вынес сферу головой за боковую линию.

Продавил соперника по флангу вновь Гудков и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.

В центре поля получил по ногам Макаров в борьбе против Сасина. Штрафной удар исполнять будут игроки "Сокола".

Выиграл подбор у штрафной соперника Турсунов и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

Оторвался от опеки соперника по флангу Ткачёв и подал в штрафную, но до удара по воротам дело здесь так и не дошло.

Сместился от левого фланга к линии штрафной Гелоян и пробил по воротам, но угодил точно в корпус Молодцову.

На фланге получил по ногам Суханов в борьбе против Ежкова, штрафной удар в пользу гостей назначил судья на этот раз.

18' Теперь уже Окоронкво ворвался на скорости в штрафную с правого фланга и пробил по воротам, но рикошетом от ноги защитника отправилась сфера на угловой.

17' Сместился с левого фланга Сасин в центр и отдал пас на Турсунова, но тот в касание пробил точно в спину защитнику.

16' Зацепился за мяч на чужой половине поля Гудков и головой сбросил поперек на Ежкова, но тот выпустил сферу за пределы поля.

15' В центре поля получил по ногам Окоронкво в борьбе против Мальцева. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".

14' С левого фланга Гудков забросил в штрафную соперника на ход Сасину, но тот пробить в окружении двоих защитников не смог.

13' Убежал по флангу Окоронкво и отдал пас в центр на Ткачёва, который пробил низом в ближний угол, но точности ему не хватило.

12' Прорывался по флангу на скорости Макаров и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров здесь так и не добрался до мяча.

11' Сместился с левого фланга в центр штрафной Попов и бросил с дальней дистанции, но мяч полетел намного выше перекладины.

10' Диагональный пас исполнял Сасин на ход Турсунову, но того опередил Ботака и вынес сферу головой в аут.