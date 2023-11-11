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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 18.
Сокол
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 64
Сокол 17.2% (11)
X 31.3% (20)
Арсенал Тула 51.6% (33)
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Сокол
Ничья
Арсенал Тула
4.30
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История личных встреч

Сокол
Арсенал Тула

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ВДЗЦ
2:0
ВДЗЦ
1:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
225

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 4 0.24
Морозов Владислав 4 0.24
Ежков Данила 3 (1) 0.18
Молодцов Артём 2 0.12
Сасин Дмитрий 1 0.06
Мальцев Михаил 1 0.06
Евдокимов Андрей 1 0.06
Турсунов Игорь 1 (1) 0.06
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 10 (2) 0.59
Гелоян Ишхан 2 0.12
Большаков Кирилл 2 0.12
Попов Артём 1 0.06
Барков Дмитрий 1 0.06
Макаров Анатолий 1 0.06
Хабибов Ансор 1 0.06
Коротков Александр II 1 0.06

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ежков Данила 4 0
Гудков Ян 4 0
Сасин Дмитрий 3 0
Мальцев Михаил 3 0
Югалдин Дмитрий 3 0
Косаревский Пётр 1 1
Молодцов Артём 2 0
Морозов Владислав 2 0
Караев Максим 2 0
Леонтьев Игорь 1 0
Сериков Илья 1 0
Казанцев Данил 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 5 0
Макаров Анатолий 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Ботака-Иобома Эрвинг 3 0
Кайнов Максим 3 0
Кокарев Никита 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Лёвин Владислав 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Гираев Карим 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

Сокол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
5
Сокол
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Арсенал Тула
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

3
12
Сокол
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Арсенал Тула
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
4
33%
1-15
1
10%
4
33%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
1
8%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

21
4
14 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
2
50%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
1
5%
1
25%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
1
25%
76-90

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
1
6%
5
26%
1-15
3
17%
7
37%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
2
11%
2
11%
76-90

Пропущено

28
15
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
3
11%
0
0%
1-15
5
18%
4
27%
16-30
9
32%
3
20%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
5
18%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тюмень - Сокол 2:0 Сокол - Акрон 0:1 Енисей - Сокол 5:3 Сокол - Нефтехимик 2:2
Арсенал Тула - Сокол 3:0 Сокол - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Сокол 5:3 Сокол - КАМАЗ 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Сокол - Ленинградец 0:1 Сокол - Химки 1:0 Кубань - Сокол 0:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Шинник 3:2 Родина Москва - Сокол 4:0 Енисей - Сокол 1:5 Крылья Советов - Сокол 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Арсенал Тула - Химки 0:2 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0

Результаты матчей

Сокол
Арсенал Тула

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

5:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Сокол
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
4
5
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
1
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
5
12
3
14
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 17 10 3 4 24 - 11 33
2.
Тюмень
 Заявка 17 9 5 3 24 - 13 32
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 9 4 4 16 - 7 31
4.
Химки
 Заявка 17 9 4 4 24 - 17 31
5.
Алания
 Заявка 17 8 6 3 21 - 16 30
6.
Арсенал Тула
 17 6 8 3 19 - 15 26
7.
КАМАЗ
 Заявка 17 6 5 6 16 - 15 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 6 4 7 18 - 19 22
9.
Торпедо Москва
 Заявка 17 6 4 7 16 - 19 22
10.
Шинник
 Заявка 17 6 4 7 22 - 27 22
11.
Енисей
 Заявка 17 6 3 8 25 - 24 21
12.
Родина Москва
 Заявка 17 5 6 6 23 - 18 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 4 8 14 - 20 19
14.
Сокол
 Заявка 17 5 4 8 17 - 29 19
15.
Черноморец Нв
 Заявка 17 3 9 5 17 - 20 18
16.
Кубань
 Заявка 17 4 4 9 13 - 21 16
17.
Волгарь
 Заявка 17 3 6 8 15 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 17 3 5 9 12 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
2.
Алания
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
3.
Тюмень
 Заявка 9 5 3 1 14 - 5 18
4.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
5.
КАМАЗ
 Заявка 9 5 3 1 13 - 5 18
6.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 15 - 7 17
7.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 18 - 10 16
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 5 1 2 10 - 3 16
9.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 1 3 11 - 9 16
10.
Химки
 Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
11.
Шинник
 Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
12.
Сокол
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
13.
Кубань
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
14.
Родина Москва
 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
15.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
16.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
17.
Волгарь
 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 8 5 1 2 9 - 4 16
2.
Химки
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
5.
Ленинградец
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
6.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 13 - 10 10
7.
Алания
 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
8.
Арсенал Тула
 8 1 5 2 7 - 11 8
9.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 5 3 7 - 10 8
11.
Шинник
 Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
12.
Сокол
 Заявка 9 2 1 6 9 - 22 7
13.
Волгарь
 Заявка 9 1 4 4 7 - 9 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15.
КАМАЗ
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 8 1 1 6 4 - 13 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Алания Машуков Ислам 8
Енисей Ломакин Александр 5
Шинник Андреев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Торпедо Москва Рейна Йорди 6
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 6
КАМАЗ Фартуна Борис 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сокол - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2023, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 64
    Сокол 17.2% (11)
    X 31.3% (20)
    Арсенал Тула 51.6% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
    Арсенал Тула
    4.30
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    3.65
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    1.93
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    Прогнозы на матч Сокол - Арсенал Тула

    Исход игры
    Сокол
    17.2% (11)
    Ничья
    31.3% (20)
    Арсенал Тула
    51.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.94% (26)
    Меньше
    58.06% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    69.35% (43)
    Нет
    30.65% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    32.8% (21)
    1:1 Ничья
    26.6% (17)
    0:1 Арсенал Тула
    12.5% (8)
    1:0 Сокол
    7.8% (5)
    2:1 Сокол
    4.7% (3)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
    0:2 Арсенал Тула
    3.1% (2)
    2:0 Сокол
    3.1% (2)
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