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  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 2.
Гонконг
FIFA #150
 
Позже
Туркменистан
FIFA #141
Прогнозы 44
Гонконг 50% (22)
X 27.3% (12)
Туркменистан 22.7% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гонконг
Ничья
Туркменистан
2.70
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3.45
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2.75
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Гонконг
Туркменистан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Гонконг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удебулузор Майкл 2 0.67
Чань Шиничи 1 0.33
Туркменистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурдыев Мейлис 1 1

Карточки

Гонконг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Чун Лок 1 0
Авал Махама 1 0
Юэ Тзе Нам 1 0
Ву Чун-Минг 1 0
Лам Хин Тинг 1 0
Туркменистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бешимов Абди 1 0
Тиркишов Шаназар 1 0

Результаты матчей

Гонконг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Туркменистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Гонконг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Туркменистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
0
Гонконг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Туркменистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Гонконг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0
Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0 Гонконг - Мьянма 2:0 Китай - Гонконг 1:0 Южная Корея - Гонконг 3:0 Япония - Гонконг 6:0 Индия - Гонконг 4:0 Камбоджа - Гонконг 0:3 Гонконг - Афганистан 2:1 Малайзия - Гонконг 2:0 Бахрейн - Гонконг 4:0 Гонконг - Ирак 0:1
Туркменистан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Туркменистан - Узбекистан 1:3 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Индонезия - Туркменистан 2:0 Туркменистан - Оман 0:2
Туркменистан - Узбекистан 0:2 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Шри-Ланка - Туркменистан 0:2 Уганда - Туркменистан 0:0

Результаты матчей

Гонконг
Туркменистан

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

4:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гонконг
Туркменистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Туркменистан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Гонконг
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Гонконг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Узбекистан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Туркменистан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Туркменистан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Иран
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гонконг
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 4
Австралия Макларен Джейми 3
Япония Уэда Аясэ 3
Индонезия Димас Драхад Мухаммад 3
Индонезия Сананта Рамадан 3
Весь список

Топ нарушителей
Кувейт аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Сингапур Шахиран Нур 2
Бангладеш Уддин Саад 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гонконг - Туркменистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2023, осталось 2 дня 3 часа 31 минуту.



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    • Прогнозы 44
    Гонконг 50% (22)
    X 27.3% (12)
    Туркменистан 22.7% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гонконг
    Ничья
    Туркменистан
    2.70
    Реклама, betcity.ru
    3.45
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    2.75
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    Прогнозы на матч Гонконг - Туркменистан

    Исход игры
    Гонконг
    50% (22)
    Ничья
    27.3% (12)
    Туркменистан
    22.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.15% (14)
    Меньше
    65.85% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    58.54% (24)
    Нет
    41.46% (17)
    Популярный счёт
    1:0 Гонконг
    27.3% (12)
    1:1 Ничья
    22.7% (10)
    2:1 Гонконг
    18.2% (8)
    1:2 Туркменистан
    11.4% (5)
    0:1 Туркменистан
    4.5% (2)
    2:0 Гонконг
    4.5% (2)
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    Гонконг
    Туркменистан
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