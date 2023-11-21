Тур: 2.
1:4
Второй тайм: 61'
0'
4' Желтая карточкаУмарбаев Парвизджон
0:1
9' ГолКамолов Амадони
0:2
13' ГолСоиров Рустам
1:2
21' ГолНаби Рахис
1:3
26' ГолУмарбаев Парвизджон
35' Желтая карточкаСафаров Манучехр
1:4
45' ГолПанджшанбе Эхсони
60' Желтая карточкаКхан Али
Ход матча
9'
0:1
13'
0:2
21'
1:2
26'
35'
45'
60'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Шах
Джунаид
19
Аршад
Абдул
21
Кхан
Али
11
Амид
Арун
7
Хан
Отис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шах ДжунаидЗащитник
-
19 Аршад АбдулПолузащитник
-
21 Кхан АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Амид АрунПолузащитник
-
7 Хан ОтисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Хан АсибЗащитник
- Защитник
-
17 Минир ХамзаЗащитник
-
12 Али РаджабПолузащитник
-
22 Али ХассанПолузащитник
-
16 Узаир АлиПолузащитник
-
23 Хан СохайлПолузащитник
- Нападающий
-
13 Уллах ФаридНападающий
- Нападающий
-
18 Ахмед МёйнНападающий
-
Главный тренер: Константин Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шегрт Петар
Бомбардиры внутри турнира
Пакистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наби Рахис
|1
|0.25
|Амид Арун
|1
|0.25
Таджикистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Умарбаев Парвизджон
|1
|0.5
|Панджшанбе Эхсони
|1
|0.5
|Самиев Шахром
|1
|0.5
|Соиров Рустам
|1
|0.5
|Камолов Амадони
|1
|0.5
Карточки
Пакистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дост Шаяк
|2
|0
|Наби Рахис
|1
|0
|Хаят Умер
|1
|0
|Амид Арун
|1
|0
|Вахид Мухаммад
|1
|0
|Хайят Мохаммад
|1
|0
|Кхан Мамун Мооса
|1
|0
|Шах Джунаид
|1
|0
Таджикистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Умарбаев Парвизджон
|1
|0
|Сафаров Манучехр
|1
|0
Результаты матчей
Пакистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Пакистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Пакистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Пакистан
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Пакистан - Камбоджа 1:0 Камбоджа - Пакистан 0:0 Пакистан - Джибути 1:3
Кения - Пакистан 1:0 Маврикий - Пакистан 3:0 Мальдивы - Пакистан 1:0 Непал - Пакистан 1:0 Пакистан - Камбоджа 1:2 Камбоджа - Пакистан 2:0 Палестина - Пакистан 2:0 Пакистан - Палестина 1:2 Непал - Пакистан 1:2 Пакистан - Йемен 0:0 Йемен - Пакистан 3:1 Таиланд (до 22 лет) - Пакистан 2:0 Пакистан - Афганистан 2:1 Сингапур - Пакистан 4:0 Пакистан - Бангладеш 0:0 Бангладеш - Пакистан 3:0
Таджикистан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1
Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0
Результаты матчей
Пакистан
Таджикистан
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Пакистан
Таджикистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1:4 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|4:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:4 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:4 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Катар
|Али Алмоез
|4
|Австралия
|Макларен Джейми
|3
|Япония
|Уэда Аясэ
|3
|Индонезия
|Димас Драхад Мухаммад
|3
|Индонезия
|Сананта Рамадан
|3
|Кувейт
|аль-Харби Фейсал
|1 1
|Афганистан
|Атаи Фарзад
|1 1
|Бангладеш
|Рана Сохель Мохамед
|1 1
|Сингапур
|Шахиран Нур
|2
|Бангладеш
|Уддин Саад
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пакистан 1:4 Таджикистан
Исход игры
Пакистан
22.8% (31)
Ничья
14.7% (20)
Таджикистан
62.5% (85)
Тотал 2.5
Больше
32.14% (36)
Меньше
67.86% (76)
Обе команды забьют
Да
46.43% (52)
Нет
53.57% (60)
Популярный счёт
0:1 Таджикистан
22.1% (30)
1:2 Таджикистан
12.5% (17)
1:1 Ничья
11.8% (16)
0:2 Таджикистан
11% (15)
2:1 Пакистан
8.8% (12)
1:0 Пакистан
8.1% (11)
2:0 Пакистан
2.2% (3)
1:3 Таджикистан
2.2% (3)
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