Особо прессинговать на чужой половине поля "зелёные" не пытаются. Очевидно, что в этот день они уже смирились со своей участью проигравшей стороны.

ОПАСНО! Заброс из глубины поля прошёл на левый край штрафной площади на Джалилова, которому никто не мешал пробивал, но он попал в бросившегося навстречу Бутта.

По игре гораздо больше шансов у сборной Таджикистана забить пятый гол, чем у пакистанцев уйти здесь от разгрома.

ОПАСНО! Со стандарта Умарбаев достаточно опасно пробил над "стенкой", но мяч всё де просвистел чуть-чуть выше ближней "девятки". Бутт здесь ничем бы не смог помочь своей команде.

Тотальное преимущество таджиков мы видим в середине поля во втором тайме. В первом тайме всё было не так печально для "зелёных".

Сейчас таджики поднялись на первое место в группе G, но сборная Саудовской Аравии отстаёт от них всего на 1 очко, имея матч в запасе. Саудовцев ждёт матч с иорданцами.

Первую атаку после перерыва провели таджики, но Умарбаев всё испортил, просто потеряв у мяч у линии штрафной площади, не придумав, что же ему делать дальше.

Панджшанбе с левого фланга попытался ворваться в чужую штрафную площадку, но на этот раз это оказалось не так уж просто.

Угловой на левом фланге заработали таджики. Последовала навесная подача за пределы штрафной площади, откуда следовал удар с лёту, но он получился очень неточным.

ОПАСНО! Острый вертикальный пас прошёл на ход Соирову, который мощно пробивал в касание с правого угла вратарской площади, но послал мяч над перекладиной.

Пакистанцам после перерыва ничего не удаётся предложить своим партнёрам. Попытались они сейчас организовать контрвыпад левым флангом, но подача просто осела в руках Ятимова.

Пакистанские футболисты уже практически не пытаются идти в прессинг на чужой половине поля. Усталость начала захлёстывать спортсменов.

Спокойно могут уже пасоваться "львы" на своей половине поля. Всем хотелось бы поскорее услышать свисток на перерыв, но до него ещё не так уж и мало.

Длинным пасом на левый фланг начали свою атаку гости, оттуда следовал прострел в центр штрафной площади на Камолова, но мяч задел ногу Икбала и оказался в руках Бутта.

Активный Камолов попытался с правого фланга за счёт дриблинга сместиться в центр, но не обыграв один в один соперника.

Назаров подключился к атаке сборной Таджикистана и нанес плотный удар с дальней дистанции - Бутт с большим трудом потащил мяч на угловой.

После розыгрыша углового ничего опасного у пакистанских ворот не произошло.

Сафаров жёстко столкнулся с соперником в средней зоне, получив повреждение. Теперь ему нужно оказать медицинскую помощь.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:4!!! Эхсони Панджшанбе!!! Снова проходной двор на правом фланге обороны сборной Пакистана. Простенькая комбинация, Панджшанбе пол углом вышел 1 на 1 с Буттом и технично щёчкой пробил под дальнюю штангу.

Очень приятным первый тайм получился для сборной Таджикистана. Не думаю, что здесь можно говорить ещё о какой-то сохраняющейся интриге. Новая порция зрителей покидает трибуны стадиона.

37' Сафаров на чужой половине поля на своём правом фланге вёл борьбу, но лишь грубо нарушил правила, за что получил жёлтую карточку.

36' Снова принялись на своей половине поля пасоваться таджики. Отметим, что поле постепенно начало превращаться в огород. Очень сложно будет играть во втором тайме.

35' Джурабаев недоволен судейством. Показывает он, что Шах локтем отмахнулся ему в лицо, но этого никто не увидел, так что мяч перешёл под контроль "зелёных".

34' Соиров сместился на правый фланг с мячом, где пытался пройти оппонента и сместиться в центр, но тот чисто выбил мяч у него из-под ног в аут.

33' В ВИП-ложе на стадионе в Исламабаде мужчины в дорогих костюмах выглядят разочарованными. Они надеялись, что местные футболисты будут ближе к положительному результату.

32' Левым флангом в контратаке пакистанцы попытались продвинуться вперёд, но сумели заработать для себя только вбрасывание из-за боковой линии.

31' Активно прессингуют сейчас таджики своих соперников на чужой половине поля. Отобран был мяч, после чего последовал ещё один дальний удар, но Джалилов пробил несильно и неточно.

30' Красивые голы сегодня забиваются, но более серьёзные соперники против этих команд даже и близко не создал бы предпосылки для этих голевых ударов - всё должно было бы накрываться.

28' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! Парвизджон Умарбаев!!!

Как же пакистанцы позволяют это делать раз за разом. С левого фланга пошёл пас в полукружие штрафной площади, где Умарбаев спокойно принял мяч, после чего прицельно пробил в левый верхних угол.

27' Снова левым флангом обостряли игру "львы", симпатично пасуясь в одно касание, но завершающий удар снова оказался блокированным.

26' Постепенно снова начали взвинчивать темп гости, понимая, что игра в эконом-режиме может создать для них серьёзные проблемы.

25' После передачи с левого фланга Джалилов с линии штрафной площади наносил удар в касание с левой ноги, но попал в одного из соперников.

24' Не стоит заранее списывать "соколов" со счётов. Сейчас они на кураже большими силами работают в прессинге, заставляя своих соперников играть просто на вынос.

22' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Рахис Наби!!!

Потеряли мяч в итоге гости, Наби получил короткий пас от Али Кхана, после чего с левой ноги метров с 24 пальнул точно в правую "девятку". У Ятимова было немного шансов на спасение своих ворот.

21' Постепенно игра успокоилась, таджики сейчас просто пасуются поперёк поля на своей половине.

20' Мамун Мооса Кхан получил повреждение в единоборстве с Соировым, так что теперь нуждается в медицинской помощи. Арбитр почти целую минуту приглашал медиков хозяев прийти к месту эпизода.

19' В контратаке хозяев длинный заброс прошёл на левый край штрафной площади на Хана, но тот слишком долго обрабатывал мяч и мостил снаряд себе под удар, так что его попросту накрыли.

18' На правом фланге угловой заработали таджики, стараниями Сафарова. Умарбаев от флажка выполнил подачу на дальний край штрафной площади, но там был только пакистанский футболист.

17' Самые недовольные болельщики сборной Пакистана вспомнили о более важных делах и двинулись к выходу со стадиона. Им на сегодня футбола уже хватило.

15' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Рустам Соиров!!!

Это уже очень серьёзная заявка на итоговую победу от фаворита матча! Метров с 25 Соиров выстрелил по воротам, попав в правый нижний угол. Бутт всё видел, но как-то странно шлёпнулся на газон.

14' Ничего опасного после подачи стандарта у ворот хозяев не возникло, мы увидели неприцельный удар по воротам. Теперь Бутту предстоит выполнить простую процедуру ввода мяча в игру ударом от ворот.

13' Соиров ворвался на левый край чужой штрафной площади и намеревался пробить по воротам, но в последний момент один из защитников выбил мяч на угловой.

12' Отличное начало для сборной Таджикистана. Теперь ей должно быть проще действовать по счёте, а пакистанцам нужно придумывать, как бы сравнивать счёт.

10' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Амадони Камолов!!!

После передачи с левого фланга Умарбаев пробил с линии штрафной площади, Бутт в броске отразил мяч в штангу, но на добивание подоспел Камолов.

9' Левым флангом обострили игру таджики, откуда последовала прострельная передача в район 11-метровой отметки, но защитники "зелёных" вынесли мяч подальше.

8' Стартовый сумбур встречи пока что не стих. Много суеты в середине поля, которые обеспечивает большое количество ошибок в комбинационных действиях.

7' В итоге после короткого розыгрыша Хан попытался сильно пробить по воротам, но один из игроков, который находился в "стенке", выскочил вперёд и принял выстрел на себя.

6' Право на штрафной удар в 27 метрах от ворот соперника заработали хозяева, немного правее центральной оси. Долгие приготовления идут к этому удару, уже больше минуты.

5' Первая жёлтая карточка предъявлена в этой встрече. Умарбаев обрезался на своей половине поля, после чего откровенно руками схватил убегающего соперника.

4' Пакистанцы активно работают в прессинге в дебюте встречу. При поддержке своих болельщиков они попытаются в этот день преподнести сенсацию.

3' Гости считаются достаточно большими фаворитами в этой встрече, но в первом тайме команде Петара Шегрта будет непросто идти вперёд, так как им глаза слепит солнце.

2' Сразу же попытались таджики обострить игру на правом фланге атаки, забросив мяч в эту зону, но судьи зафиксировали здесь нарушение правил со стороны хозяев поля.