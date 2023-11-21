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  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 2.
Пакистан
FIFA #193
1:4
Второй тайм: 61'
Таджикистан
FIFA #109
0'
4' Желтая карточка
Умарбаев Парвизджон
0:1
9' Гол
Камолов Амадони
0:2
13' Гол
Соиров Рустам
1:2
21' Гол
Наби Рахис
1:3
26' Гол
Умарбаев Парвизджон
35' Желтая карточка
Сафаров Манучехр
1:4
45' Гол
Панджшанбе Эхсони
60' Желтая карточка
Кхан Али

Ход матча

4'
 
Умарбаев Парвизджон
9'
0:1
Камолов Амадони
13'
0:2
Соиров Рустам
21'
Наби Рахис
1:2
26'
1:3
Умарбаев Парвизджон
35'
 
Сафаров Манучехр
45'
1:4
Панджшанбе Эхсони
46'
Кхан Мухаммад Валид
Амид Арун
 
60'
Кхан Али
 
Прогнозы 136
Пакистан 22.8% (31)
X 14.7% (20)
Таджикистан 62.5% (85)
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Пакистан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бутт
Юсуф
3
Улла
Мохиб
6
Кхан
Мамун
Мооса
4
Икбал
Абдуллах
15
Шах
Джунаид
19
Аршад
Абдул
21
Кхан
Али
8
Наби
Рахис
11
Амид
Арун
7
Хан
Отис
9
Кайани
Имран
1
Ятимов
Рустам
5
Сафаров
Манучехр
6
Ханонов
Вахдат
2
Джурабаев
Зоир
19
Назаров
Ахтам
7
Умарбаев
Парвизджон
8
Джурабаев
Амирбек
13
Камолов
Амадони
10
Джалилов
Алишер
17
Панджшанбе
Эхсони
9
Соиров
Рустам
Пакистан
4-4-2
Таджикистан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Пакистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наби Рахис 1 0.25
Амид Арун 1 0.25
Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умарбаев Парвизджон 1 0.5
Панджшанбе Эхсони 1 0.5
Самиев Шахром 1 0.5
Соиров Рустам 1 0.5
Камолов Амадони 1 0.5

Карточки

Пакистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дост Шаяк 2 0
Наби Рахис 1 0
Хаят Умер 1 0
Амид Арун 1 0
Вахид Мухаммад 1 0
Хайят Мохаммад 1 0
Кхан Мамун Мооса 1 0
Шах Джунаид 1 0
Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умарбаев Парвизджон 1 0
Сафаров Манучехр 1 0

Результаты матчей

Пакистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Пакистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Пакистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Пакистан
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Пакистан - Камбоджа 1:0 Камбоджа - Пакистан 0:0 Пакистан - Джибути 1:3
Кения - Пакистан 1:0 Маврикий - Пакистан 3:0 Мальдивы - Пакистан 1:0 Непал - Пакистан 1:0 Пакистан - Камбоджа 1:2 Камбоджа - Пакистан 2:0 Палестина - Пакистан 2:0 Пакистан - Палестина 1:2 Непал - Пакистан 1:2 Пакистан - Йемен 0:0 Йемен - Пакистан 3:1 Таиланд (до 22 лет) - Пакистан 2:0 Пакистан - Афганистан 2:1 Сингапур - Пакистан 4:0 Пакистан - Бангладеш 0:0 Бангладеш - Пакистан 3:0
Таджикистан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1
Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0

Результаты матчей

Пакистан
Таджикистан

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пакистан
Таджикистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таджикистан
 4:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Иордания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Пакистан
 1:4 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Таджикистан
 4:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Иордания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пакистан
 1:4 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таджикистан
 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Иордания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пакистан
 1:4 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 4
Австралия Макларен Джейми 3
Япония Уэда Аясэ 3
Индонезия Димас Драхад Мухаммад 3
Индонезия Сананта Рамадан 3
Весь список

Топ нарушителей
Кувейт аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Сингапур Шахиран Нур 2
Бангладеш Уддин Саад 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Сейчас таджики поднялись на первое место в группе G, но сборная Саудовской Аравии отстаёт от них всего на 1 очко, имея матч в запасе. Саудовцев ждёт матч с иорданцами.
  • 59'
    Тотальное преимущество таджиков мы видим в середине поля во втором тайме. В первом тайме всё было не так печально для "зелёных".
  • Опасный момент
    58'
    ОПАСНО! Со стандарта Умарбаев достаточно опасно пробил над "стенкой", но мяч всё де просвистел чуть-чуть выше ближней "девятки". Бутт здесь ничем бы не смог помочь своей команде.
  • Фол, нарушение
    57'
    Джалилов заработал достаточно опасный штрафной удар неподалёку от правого угла чужой штрафной площади, ближе к центральной оси.
  • 56'
    По игре гораздо больше шансов у сборной Таджикистана забить пятый гол, чем у пакистанцев уйти здесь от разгрома.
  • Опасный момент
    54'
    ОПАСНО! Заброс из глубины поля прошёл на левый край штрафной площади на Джалилова, которому никто не мешал пробивал, но он попал в бросившегося навстречу Бутта.
  • 53'
    Особо прессинговать на чужой половине поля "зелёные" не пытаются. Очевидно, что в этот день они уже смирились со своей участью проигравшей стороны.
  • 52'
    Пакистанцам после перерыва ничего не удаётся предложить своим партнёрам. Попытались они сейчас организовать контрвыпад левым флангом, но подача просто осела в руках Ятимова.
  • Опасный момент
    51'
    ОПАСНО! Острый вертикальный пас прошёл на ход Соирову, который мощно пробивал в касание с правого угла вратарской площади, но послал мяч над перекладиной.
  • Угловой
    50'
    Угловой на левом фланге заработали таджики. Последовала навесная подача за пределы штрафной площади, откуда следовал удар с лёту, но он получился очень неточным.
  • 49'
    Панджшанбе с левого фланга попытался ворваться в чужую штрафную площадку, но на этот раз это оказалось не так уж просто.
  • 48'
    Первую атаку после перерыва провели таджики, но Умарбаев всё испортил, просто потеряв у мяч у линии штрафной площади, не придумав, что же ему делать дальше.
  • Замена
    47'
    Одна замена произошла в перерыве в составе сборной Пакистана: вместо Аруна Амида встречу продолжает Мухаммад Валид Кхан.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Таджики громят пакистанцев в Исламабаде. Отдыхаем...
  • Бонусы букмекеров
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    • 45'
      Очень приятным первый тайм получился для сборной Таджикистана. Не думаю, что здесь можно говорить ещё о какой-то сохраняющейся интриге. Новая порция зрителей покидает трибуны стадиона.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:4!!! Эхсони Панджшанбе!!!
      Снова проходной двор на правом фланге обороны сборной Пакистана. Простенькая комбинация, Панджшанбе пол углом вышел 1 на 1 с Буттом и технично щёчкой пробил под дальнюю штангу.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты компенсировано.
    • Травма, повреждение
      44'
      Сафаров жёстко столкнулся с соперником в средней зоне, получив повреждение. Теперь ему нужно оказать медицинскую помощь.
    • Угловой
      43'
      После розыгрыша углового ничего опасного у пакистанских ворот не произошло.
    • Опасный момент
      42'
      Назаров подключился к атаке сборной Таджикистана и нанес плотный удар с дальней дистанции - Бутт с большим трудом потащил мяч на угловой.
    • 41'
      Активный Камолов попытался с правого фланга за счёт дриблинга сместиться в центр, но не обыграв один в один соперника.
    • 40'
      Длинным пасом на левый фланг начали свою атаку гости, оттуда следовал прострел в центр штрафной площади на Камолова, но мяч задел ногу Икбала и оказался в руках Бутта.
    • 39'
      Спокойно могут уже пасоваться "львы" на своей половине поля. Всем хотелось бы поскорее услышать свисток на перерыв, но до него ещё не так уж и мало.
    • 38'
      Пакистанские футболисты уже практически не пытаются идти в прессинг на чужой половине поля. Усталость начала захлёстывать спортсменов.
    • Желтая карточка
      37'
      Сафаров на чужой половине поля на своём правом фланге вёл борьбу, но лишь грубо нарушил правила, за что получил жёлтую карточку.
    • 36'
      Снова принялись на своей половине поля пасоваться таджики. Отметим, что поле постепенно начало превращаться в огород. Очень сложно будет играть во втором тайме.
    • Судья
      35'
      Джурабаев недоволен судейством. Показывает он, что Шах локтем отмахнулся ему в лицо, но этого никто не увидел, так что мяч перешёл под контроль "зелёных".
    • 34'
      Соиров сместился на правый фланг с мячом, где пытался пройти оппонента и сместиться в центр, но тот чисто выбил мяч у него из-под ног в аут.
    • 33'
      В ВИП-ложе на стадионе в Исламабаде мужчины в дорогих костюмах выглядят разочарованными. Они надеялись, что местные футболисты будут ближе к положительному результату.
    • 32'
      Левым флангом в контратаке пакистанцы попытались продвинуться вперёд, но сумели заработать для себя только вбрасывание из-за боковой линии.
    • 31'
      Активно прессингуют сейчас таджики своих соперников на чужой половине поля. Отобран был мяч, после чего последовал ещё один дальний удар, но Джалилов пробил несильно и неточно.
    • 30'
      Красивые голы сегодня забиваются, но более серьёзные соперники против этих команд даже и близко не создал бы предпосылки для этих голевых ударов - всё должно было бы накрываться.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! Парвизджон Умарбаев!!!
      Как же пакистанцы позволяют это делать раз за разом. С левого фланга пошёл пас в полукружие штрафной площади, где Умарбаев спокойно принял мяч, после чего прицельно пробил в левый верхних угол.
    • Опасный момент
      27'
      Снова левым флангом обостряли игру "львы", симпатично пасуясь в одно касание, но завершающий удар снова оказался блокированным.
    • 26'
      Постепенно снова начали взвинчивать темп гости, понимая, что игра в эконом-режиме может создать для них серьёзные проблемы.
    • 25'
      После передачи с левого фланга Джалилов с линии штрафной площади наносил удар в касание с левой ноги, но попал в одного из соперников.
    • 24'
      Не стоит заранее списывать "соколов" со счётов. Сейчас они на кураже большими силами работают в прессинге, заставляя своих соперников играть просто на вынос.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Рахис Наби!!!
      Потеряли мяч в итоге гости, Наби получил короткий пас от Али Кхана, после чего с левой ноги метров с 24 пальнул точно в правую "девятку". У Ятимова было немного шансов на спасение своих ворот.
    • 21'
      Постепенно игра успокоилась, таджики сейчас просто пасуются поперёк поля на своей половине.
    • Травма, повреждение
      20'
      Мамун Мооса Кхан получил повреждение в единоборстве с Соировым, так что теперь нуждается в медицинской помощи. Арбитр почти целую минуту приглашал медиков хозяев прийти к месту эпизода.
    • 19'
      В контратаке хозяев длинный заброс прошёл на левый край штрафной площади на Хана, но тот слишком долго обрабатывал мяч и мостил снаряд себе под удар, так что его попросту накрыли.
    • Угловой
      18'
      На правом фланге угловой заработали таджики, стараниями Сафарова. Умарбаев от флажка выполнил подачу на дальний край штрафной площади, но там был только пакистанский футболист.
    • 17'
      Самые недовольные болельщики сборной Пакистана вспомнили о более важных делах и двинулись к выходу со стадиона. Им на сегодня футбола уже хватило.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Рустам Соиров!!!
      Это уже очень серьёзная заявка на итоговую победу от фаворита матча! Метров с 25 Соиров выстрелил по воротам, попав в правый нижний угол. Бутт всё видел, но как-то странно шлёпнулся на газон.
    • 14'
      Ничего опасного после подачи стандарта у ворот хозяев не возникло, мы увидели неприцельный удар по воротам. Теперь Бутту предстоит выполнить простую процедуру ввода мяча в игру ударом от ворот.
    • 13'
      Соиров ворвался на левый край чужой штрафной площади и намеревался пробить по воротам, но в последний момент один из защитников выбил мяч на угловой.
    • 12'
      Отличное начало для сборной Таджикистана. Теперь ей должно быть проще действовать по счёте, а пакистанцам нужно придумывать, как бы сравнивать счёт.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Амадони Камолов!!!
      После передачи с левого фланга Умарбаев пробил с линии штрафной площади, Бутт в броске отразил мяч в штангу, но на добивание подоспел Камолов.
    • 9'
      Левым флангом обострили игру таджики, откуда последовала прострельная передача в район 11-метровой отметки, но защитники "зелёных" вынесли мяч подальше.
    • 8'
      Стартовый сумбур встречи пока что не стих. Много суеты в середине поля, которые обеспечивает большое количество ошибок в комбинационных действиях.
    • 7'
      В итоге после короткого розыгрыша Хан попытался сильно пробить по воротам, но один из игроков, который находился в "стенке", выскочил вперёд и принял выстрел на себя.
    • Фол, нарушение
      6'
      Право на штрафной удар в 27 метрах от ворот соперника заработали хозяева, немного правее центральной оси. Долгие приготовления идут к этому удару, уже больше минуты.
    • Желтая карточка
      5'
      Первая жёлтая карточка предъявлена в этой встрече. Умарбаев обрезался на своей половине поля, после чего откровенно руками схватил убегающего соперника.
    • 4'
      Пакистанцы активно работают в прессинге в дебюте встречу. При поддержке своих болельщиков они попытаются в этот день преподнести сенсацию.
    • 3'
      Гости считаются достаточно большими фаворитами в этой встрече, но в первом тайме команде Петара Шегрта будет непросто идти вперёд, так как им глаза слепит солнце.
    • 2'
      Сразу же попытались таджики обострить игру на правом фланге атаки, забросив мяч в эту зону, но судьи зафиксировали здесь нарушение правил со стороны хозяев поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Команды уже на поле. Звучат национальные гимны Таджикистана и Пакистана.
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча второго тура группового этапа азиатского отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Пакистана сыграет дома со сборной Таджикистана. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 136
    Пакистан 22.8% (31)
    X 14.7% (20)
    Таджикистан 62.5% (85)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пакистан
    Ничья
    Таджикистан
    9.70
    8.50
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    1.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пакистан 1:4 Таджикистан

    Исход игры
    Пакистан
    22.8% (31)
    Ничья
    14.7% (20)
    Таджикистан
    62.5% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.14% (36)
    Меньше
    67.86% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    46.43% (52)
    Нет
    53.57% (60)
    Популярный счёт
    0:1 Таджикистан
    22.1% (30)
    1:2 Таджикистан
    12.5% (17)
    1:1 Ничья
    11.8% (16)
    0:2 Таджикистан
    11% (15)
    2:1 Пакистан
    8.8% (12)
    1:0 Пакистан
    8.1% (11)
    2:0 Пакистан
    2.2% (3)
    1:3 Таджикистан
    2.2% (3)
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    Пакистан
    Таджикистан
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