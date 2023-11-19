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Тур: 2.
Пакистан
FIFA #193
 
Позже
Таджикистан
FIFA #109
Прогнозы 49
Пакистан 34.7% (17)
X 14.3% (7)
Таджикистан 51% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пакистан
Ничья
Таджикистан
6.80
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4.60
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1.54
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Пакистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амид Арун 1 0.33
Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самиев Шахром 1 1

Карточки

Пакистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дост Шаяк 2 0
Наби Рахис 1 0
Хаят Умер 1 0
Амид Арун 1 0
Вахид Мухаммад 1 0
Хайят Мохаммад 1 0
Кхан Мамун Мооса 1 0
Шах Джунаид 1 0
Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Пакистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Пакистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Пакистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Пакистан
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Пакистан - Камбоджа 1:0 Камбоджа - Пакистан 0:0 Пакистан - Джибути 1:3
Кения - Пакистан 1:0 Маврикий - Пакистан 3:0 Мальдивы - Пакистан 1:0 Непал - Пакистан 1:0 Пакистан - Камбоджа 1:2 Камбоджа - Пакистан 2:0 Палестина - Пакистан 2:0 Пакистан - Палестина 1:2 Непал - Пакистан 1:2 Пакистан - Йемен 0:0 Йемен - Пакистан 3:1 Таиланд (до 22 лет) - Пакистан 2:0 Пакистан - Афганистан 2:1 Сингапур - Пакистан 4:0 Пакистан - Бангладеш 0:0 Бангладеш - Пакистан 3:0
Таджикистан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1
Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0

Результаты матчей

Пакистан
Таджикистан

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пакистан
Таджикистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Таджикистан
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Иордания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Пакистан
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Таджикистан
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Пакистан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иордания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иордания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Таджикистан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пакистан
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 4
Австралия Макларен Джейми 3
Япония Уэда Аясэ 3
Индонезия Димас Драхад Мухаммад 3
Индонезия Сананта Рамадан 3
Весь список

Топ нарушителей
Кувейт аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Сингапур Шахиран Нур 2
Бангладеш Уддин Саад 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пакистан - Таджикистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2023, осталось 2 дня 31 минуту.



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    • Прогнозы 49
    Пакистан 34.7% (17)
    X 14.3% (7)
    Таджикистан 51% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пакистан
    Ничья
    Таджикистан
    6.80
    Реклама, betcity.ru
    4.60
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    1.54
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    Прогнозы на матч Пакистан - Таджикистан

    Исход игры
    Пакистан
    34.7% (17)
    Ничья
    14.3% (7)
    Таджикистан
    51% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.78% (17)
    Меньше
    62.22% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    48.89% (22)
    Нет
    51.11% (23)
    Популярный счёт
    0:1 Таджикистан
    18.4% (9)
    1:0 Пакистан
    14.3% (7)
    1:2 Таджикистан
    14.3% (7)
    2:1 Пакистан
    14.3% (7)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    0:2 Таджикистан
    10.2% (5)
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    Пакистан
    Таджикистан
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