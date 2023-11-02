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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 31.
Атлетико Минейро
2:1
Второй тайм: 57'
Форталеза Сеара
0'
1:0
16' Гол
Паулиньо Жозе
1:1
44' Гол
Juan Martin Lucero
51' Желтая карточка
Эскобар Гонсало
2:1
56' Гол
Паулиньо Жозе

Ход матча

16'
Паулиньо Жозе
(Rubens)
1:0
44'
1:1
Juan Martin Lucero
(Эскобар Гонсало)
51'
 
Эскобар Гонсало
56'
Паулиньо Жозе
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико Минейро
Ничья
Форталеза Сеара
5.30
3.65
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Все Коэффициенты
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
15
Сарачо
Федерико
44
Rubens
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
3
Фигейреду
Тобиаш
33
Эскобар
Гонсало
17
Jose
Welison
8
Alexandre
Caio
7
Почеттино
Томас
22
Picachu
9
Juan
Martin
Lucero
91
Тьяго
Гальярдо
Атлетико Минейро
4-4-2
Форталеза Сеара
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Форталеза Сеара

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:0
СA
3:2
К
1:2
К
4:0
СA
0:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1.2

Среднее время на гол

77
75

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.73
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 14 0.45
Халк Живанилдо 11 (3) 0.35
Павон Кристиан 3 (1) 0.1
Igor Gomes 2 0.06
Hyoran 2 0.06
Сарачо Федерико 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Кардек Алан 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Rubens 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Martin Lucero 8 (3) 0.28
Тьяго Гальярдо 4 (2) 0.14
Picachu 4 0.14
Moises Vieira 3 0.1
Bruno Pacheco III 2 0.07
Почеттино Томас 2 0.07
Ромеро Сильвио 2 0.07
Imanol Machuca 2 0.07
Jose Welison 1 0.03
Александр Кайо 1 0.03
Мариньо 1 0.03
Эркулес 1 0.03
Tinga I 1 0.03
Alexandre Caio 1 0.03
Guilherme dos Santos IX 0 0
Тити 0 0
Emanuel Britez 0 0
Эскобар Гонсало 0 0
Calebe 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 10 1
Саравия Ренсо 8 1
Отавио II 8 0
Халк Живанилдо 7 0
Жемерсон де Жесус 7 0
Павон Кристиан 7 0
Батталья Родриго 6 0
Сарачо Федерико 6 0
Эверсон 5 0
Феррейра Мариано 5 0
Hyoran 4 0
Rubens 4 0
Эдуардо Коудет 3 0
Варгас Эдуардо 3 0
Арана Гильерме 1 1
Франко Алан 2 0
Igor Gomes 2 0
Де Лара Фукс Бруно 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Педриньо II 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 10 1
Тити 9 0
Jose Welison 6 0
Тьяго Гальярдо 5 0
Мариньо 4 0
Эскобар Гонсало 4 0
Саша Лукас 3 0
Picachu 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Marcelo Conceicao 3 0
Bruno Pacheco III 3 0
Guilherme dos Santos IX 3 0
Ромеро Сильвио 2 0
Juan Martin Lucero 2 0
Imanol Machuca 2 0
Александр Кайо 2 0
Alexandre Caio 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Почеттино Томас 1 0
Аугусто Педро 1 0
Vinicius3 1 0
Dudu V1 1 0
Moises Vieira 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Форталеза Сеара
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
4
Атлетико Минейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

16
22
Атлетико Минейро
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Форталеза Сеара
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
57% (16)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
36% (10)
50% (14)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

24
26

Голы по времени матча

Забито

19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
21%
1
9%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
4
36%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
6
40%
76-90

Забито

17
22
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
12%
5
23%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
6
35%
7
32%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Забито

36
33
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
8
22%
1
3%
1-15
3
8%
4
12%
16-30
6
17%
6
18%
31-45
3
8%
9
27%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
11
31%
11
33%
76-90

Пропущено

23
29
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
5
22%
2
7%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
4
17%
2
7%
46-60
3
13%
5
17%
61-75
6
26%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2
Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Форталеза Сеара - ЛДУ Кито 1:1 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2
Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Форталеза Сеара

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
4
1 раз 3%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
7
6
9
1.5
2
12
1
14
2.5
1
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
17
11
11
19
1.5
9
19
1
29
2.5
5
23
1
29
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3:1 31 19 6 6 49 - 21 63
2.
Гремио
 31 16 5 10 52 - 46 53
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:3 31 15 8 8 49 - 27 53
4.
Ред Булл Брагантино
 29 14 10 5 41 - 26 52
5.
Фламенго
 30 14 8 8 44 - 36 50
6.
Атлетико Минейро
 1:1 31 14 8 9 37 - 24 50
7.
Атлетико Паранаэнсе
 32 13 11 8 46 - 37 50
8.
Флуминенсе
 31 13 6 12 42 - 41 45
9.
Форталеза Сеара
 1:1 29 12 7 10 34 - 30 43
10.
Куяба
 30 11 7 12 31 - 32 40
11.
Коринтианс
 31 9 13 9 37 - 37 40
12.
Сан-Паулу
 30 10 9 11 35 - 35 39
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 31 10 9 12 36 - 39 39
14.
Крузейро
 29 9 10 10 28 - 24 37
15.
Байя
 31 10 7 14 38 - 42 37
16.
Сантос
 31 10 7 14 36 - 55 37
17.
Гойяс
 30 7 11 12 32 - 44 32
18.
Васко да Гама
 30 8 7 15 30 - 42 31
19.
Коритиба Парана
 31 6 5 20 35 - 66 23
20.
Америка Минейро
 31 4 8 19 37 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3:1 17 12 3 2 33 - 10 39
2.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
3.
Гремио
 15 11 2 2 30 - 14 35
4.
Атлетико Паранаэнсе
 16 9 6 1 29 - 18 33
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:3 15 10 2 3 26 - 12 32
6.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
7.
Ред Булл Брагантино
 15 9 4 2 23 - 10 31
8.
Форталеза Сеара
 1:1 14 8 4 2 23 - 13 28
9.
Коринтианс
 16 6 9 1 23 - 15 27
10.
Фламенго
 14 7 4 3 19 - 11 25
11.
Байя
 15 7 4 4 24 - 15 25
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 7 4 5 26 - 20 25
13.
Атлетико Минейро
 1:1 16 7 4 5 19 - 14 25
14.
Сантос
 15 6 5 4 25 - 23 23
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 15 4 7 4 18 - 21 19
17.
Куяба
 15 4 6 5 18 - 17 18
18.
Крузейро
 15 4 5 6 9 - 11 17
19.
Америка Минейро
 15 4 1 10 17 - 29 13
20.
Коритиба Парана
 15 3 3 9 15 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 1:1 15 7 4 4 18 - 10 25
2.
Фламенго
 16 7 4 5 25 - 25 25
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3:1 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Куяба
 15 7 1 7 13 - 15 22
5.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:3 16 5 6 5 23 - 15 21
7.
Крузейро
 14 5 5 4 19 - 13 20
8.
Гремио
 16 5 3 8 22 - 32 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 5 7 17 - 19 17
10.
Форталеза Сеара
 1:1 15 4 3 8 11 - 17 15
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 3 5 7 10 - 19 14
12.
Сантос
 16 4 2 10 11 - 32 14
13.
Коринтианс
 15 3 4 8 14 - 22 13
14.
Гойяс
 15 3 4 8 14 - 23 13
15.
Байя
 16 3 3 10 14 - 27 12
16.
Васко да Гама
 15 2 5 8 13 - 25 11
17.
Коритиба Парана
 16 3 2 11 20 - 42 11
18.
Флуминенсе
 15 2 2 11 14 - 27 8
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 14 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 11 (6)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 14
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
  • 56'
    Г О О О О Л - Паулиньо Жозе бьет в цель!
  • 51'
    Эскобар Гонсало получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 16'
    Rubens сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Паулиньо Жозе бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Форталеза Сеара.
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Атлетико Минейро
Ничья
Форталеза Сеара
5.30
3.65
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Где смотреть матч Атлетико Минейро 2:1 Форталеза Сеара онлайн

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