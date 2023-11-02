Тур: 31.
2:1
Второй тайм: 57'
0'
1:0
16' ГолПаулиньо Жозе
1:1
44' ГолJuan Martin Lucero
51' Желтая карточкаЭскобар Гонсало
2:1
56' ГолПаулиньо Жозе
Ход матча
16'
1:0
44'
51'
56'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
23
Франко
Алан
44
Rubens
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
49 Patrick I
-
17 Igor Gomes
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 PicachuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
12 МариньоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Romarinho3
-
20 Dudu V1
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Атлетико Минейро
Форталеза Сеара
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
1.33
Среднее время на гол
37
67
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1.2
Среднее время на гол
77
75
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.73
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|14
|0.45
|Халк Живанилдо
|11 (3)
|0.35
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.1
|Igor Gomes
|2
|0.06
|Hyoran
|2
|0.06
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Кардек Алан
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Rubens
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|8 (3)
|0.28
|Тьяго Гальярдо
|4 (2)
|0.14
|Picachu
|4
|0.14
|Moises Vieira
|3
|0.1
|Bruno Pacheco III
|2
|0.07
|Почеттино Томас
|2
|0.07
|Ромеро Сильвио
|2
|0.07
|Imanol Machuca
|2
|0.07
|Jose Welison
|1
|0.03
|Александр Кайо
|1
|0.03
|Мариньо
|1
|0.03
|Эркулес
|1
|0.03
|Tinga I
|1
|0.03
|Alexandre Caio
|1
|0.03
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Тити
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Эскобар Гонсало
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|10
|1
|Саравия Ренсо
|8
|1
|Отавио II
|8
|0
|Халк Живанилдо
|7
|0
|Жемерсон де Жесус
|7
|0
|Павон Кристиан
|7
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Сарачо Федерико
|6
|0
|Эверсон
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Hyoran
|4
|0
|Rubens
|4
|0
|Эдуардо Коудет
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Франко Алан
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|10
|1
|Тити
|9
|0
|Jose Welison
|6
|0
|Тьяго Гальярдо
|5
|0
|Мариньо
|4
|0
|Эскобар Гонсало
|4
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Marcelo Conceicao
|3
|0
|Bruno Pacheco III
|3
|0
|Guilherme dos Santos IX
|3
|0
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Juan Martin Lucero
|2
|0
|Imanol Machuca
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Alexandre Caio
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Аугусто Педро
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Форталеза Сеара
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
4
Атлетико Минейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
16
22
Атлетико Минейро
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Форталеза Сеара
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
57% (16)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
36% (10)
50% (14)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
24
26
Голы по времени матча
Забито
19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
21%
1
9%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
4
36%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
6
40%
76-90
Забито
17
22
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
12%
5
23%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
6
35%
7
32%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Забито
36
33
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
8
22%
1
3%
1-15
3
8%
4
12%
16-30
6
17%
6
18%
31-45
3
8%
9
27%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
11
31%
11
33%
76-90
Пропущено
23
29
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
5
22%
2
7%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
4
17%
2
7%
46-60
3
13%
5
17%
61-75
6
26%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2
Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Форталеза Сеара - ЛДУ Кито 1:1 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2
Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Форталеза Сеара
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
4
1 раз 3%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
510
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
77
69
212
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
1711
1119
919
129
523
129
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|31
|19
|6
|6
|49 - 21
|63
|2.
|31
|16
|5
|10
|52 - 46
|53
|3.
|1:3
|31
|15
|8
|8
|49 - 27
|53
|4.
|29
|14
|10
|5
|41 - 26
|52
|5.
|30
|14
|8
|8
|44 - 36
|50
|6.
|1:1
|31
|14
|8
|9
|37 - 24
|50
|7.
|32
|13
|11
|8
|46 - 37
|50
|8.
|31
|13
|6
|12
|42 - 41
|45
|9.
|1:1
|29
|12
|7
|10
|34 - 30
|43
|10.
|30
|11
|7
|12
|31 - 32
|40
|11.
|31
|9
|13
|9
|37 - 37
|40
|12.
|30
|10
|9
|11
|35 - 35
|39
|13.
|31
|10
|9
|12
|36 - 39
|39
|14.
|29
|9
|10
|10
|28 - 24
|37
|15.
|31
|10
|7
|14
|38 - 42
|37
|16.
|31
|10
|7
|14
|36 - 55
|37
|17.
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|18.
|30
|8
|7
|15
|30 - 42
|31
|19.
|31
|6
|5
|20
|35 - 66
|23
|20.
|31
|4
|8
|19
|37 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|17
|12
|3
|2
|33 - 10
|39
|2.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|3.
|15
|11
|2
|2
|30 - 14
|35
|4.
|16
|9
|6
|1
|29 - 18
|33
|5.
|1:3
|15
|10
|2
|3
|26 - 12
|32
|6.
|15
|10
|2
|3
|26 - 13
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|23 - 10
|31
|8.
|1:1
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|9.
|16
|6
|9
|1
|23 - 15
|27
|10.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|11.
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|12.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|13.
|1:1
|16
|7
|4
|5
|19 - 14
|25
|14.
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|15.
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|16.
|15
|4
|7
|4
|18 - 21
|19
|17.
|15
|4
|6
|5
|18 - 17
|18
|18.
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|19.
|15
|4
|1
|10
|17 - 29
|13
|20.
|15
|3
|3
|9
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|7
|4
|4
|18 - 10
|25
|2.
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|3.
|3:1
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|4.
|15
|7
|1
|7
|13 - 15
|22
|5.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|6.
|1:3
|16
|5
|6
|5
|23 - 15
|21
|7.
|14
|5
|5
|4
|19 - 13
|20
|8.
|16
|5
|3
|8
|22 - 32
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|17 - 19
|17
|10.
|1:1
|15
|4
|3
|8
|11 - 17
|15
|11.
|15
|3
|5
|7
|10 - 19
|14
|12.
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|13.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|14.
|15
|3
|4
|8
|14 - 23
|13
|15.
|16
|3
|3
|10
|14 - 27
|12
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|17.
|16
|3
|2
|11
|20 - 42
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|14 - 27
|8
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|14 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|11 (6)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 14
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10