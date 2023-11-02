Тур: 31.
3:1
Второй тайм: 55'
0'
11' Желтая карточкаМайке Роша
1:0
21' ГолЭдуардо Карлос
2:0
30' ГолЧе Че
33' Желтая карточкаКуэста Виктор
3:0
36' ГолСантос Жуниор
3:1
49' ГолEndrick
Ход матча
11'
21'
1:0
30'
2:0
33'
36'
3:0
49'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
12
Перри
Лукас
34
Адриэлсон
6
Че
Че
12
Майке
Роша
27
Риос
Ричард
19
Лопес
Брено
9
Endrick
- Основной состав
-
12 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
-
39 JandersonНападающий
-
-
-
57 JP Galvao
-
Главный тренер: Lucio Flavio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
-
9 EndrickНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Рони IIIНападающий
-
37 Кевин IV
-
34 Kaiky Naves
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
84.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
34 матча
29.4%
23.5%
47.1%
10 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
14.7%
61.8%
23.5%
5 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.39
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.25
1.44
Среднее время на гол
72
62
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.32
1.12
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
68
80
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|0.55
|Сантос Жуниор
|6
|0.19
|Эдуардо Карлос II
|5
|0.16
|Виктор Жоао II
|3
|0.1
|Че Че
|2
|0.06
|Henrique Luis
|2
|0.06
|Зауэр Густаво
|2
|0.06
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.06
|Коста Диего
|2
|0.06
|Энрике Луис III
|2
|0.06
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|1
|0.03
|Адриэлсон
|1
|0.03
|Данило Барбоза
|1
|0.03
|Насименто Матеус
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|8 (1)
|0.26
|Endrick
|6
|0.19
|Гимарайнс Артур
|5
|0.16
|Лопес Брено
|4
|0.13
|Рони III
|4
|0.13
|Пикерес Хоакин
|3 (1)
|0.1
|Дуду X
|3
|0.1
|Менино Габриэль
|2
|0.06
|Гомес Густаво
|2
|0.06
|Мурило Серкейра
|2
|0.06
|Риос Ричард
|2
|0.06
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.06
|Майке Роша
|1
|0.03
|Рафаэл Жозе
|1
|0.03
|Роша Маркос
|1
|0.03
|Луан Гарсия IV
|1
|0.03
|Наварро Рафа
|1
|0.03
|Жонатан Луис
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|9
|0
|Марсал Фернандо
|6
|1
|Соарес Франсиско
|7
|0
|Эдуардо Карлос II
|6
|0
|Че Че
|6
|0
|Адриэлсон
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Ди Пласидо Леонель
|4
|0
|Виктор Жоао II
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Угу Мигель
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэл Жозе
|9
|0
|Гомес Густаво
|8
|0
|Абел Феррейра
|5
|1
|Майке Роша
|6
|0
|Вейга Рафаэль
|5
|0
|Пикерес Хоакин
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Мурило Серкейра
|3
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Жонатан Луис
|4
|0
|Луан Гарсия IV
|4
|0
|Endrick
|4
|0
|Риос Ричард
|4
|0
|Vanderlan
|4
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
15
26
Ботафого Рио-де-Жанейро
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
23% (7)
23% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
20
33
Голы по времени матча
Забито
30
21
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
15 Не забивали 20
6
20%
3
14%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
3
10%
4
19%
31-45
8
27%
4
19%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
4
13%
5
24%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
11%
2
15%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
16
27
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
21 Не забивали 17
0
0%
2
7%
1-15
7
44%
6
22%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
3
19%
6
22%
61-75
4
25%
7
26%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
4
36%
4
36%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Забито
46
48
21 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 20
6 Не забивали 7
6
13%
5
10%
1-15
11
24%
9
19%
16-30
4
9%
9
19%
31-45
9
20%
5
10%
46-60
8
17%
8
17%
61-75
8
17%
12
25%
76-90
Пропущено
20
24
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 18
1
5%
3
13%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
6
30%
7
29%
29%
31-45
5
25%
2
8%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
3
15%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
2:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
1
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
132
106
69
412
411
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
105
68
78
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
237
1614
1317
525
624
129
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|31
|19
|6
|6
|49 - 21
|63
|2.
|31
|16
|5
|10
|52 - 46
|53
|3.
|1:3
|31
|15
|8
|8
|49 - 27
|53
|4.
|29
|14
|10
|5
|41 - 26
|52
|5.
|30
|14
|8
|8
|44 - 36
|50
|6.
|1:1
|31
|14
|8
|9
|37 - 24
|50
|7.
|32
|13
|11
|8
|46 - 37
|50
|8.
|31
|13
|6
|12
|42 - 41
|45
|9.
|1:1
|29
|12
|7
|10
|34 - 30
|43
|10.
|30
|11
|7
|12
|31 - 32
|40
|11.
|31
|9
|13
|9
|37 - 37
|40
|12.
|30
|10
|9
|11
|35 - 35
|39
|13.
|31
|10
|9
|12
|36 - 39
|39
|14.
|29
|9
|10
|10
|28 - 24
|37
|15.
|31
|10
|7
|14
|38 - 42
|37
|16.
|31
|10
|7
|14
|36 - 55
|37
|17.
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|18.
|30
|8
|7
|15
|30 - 42
|31
|19.
|31
|6
|5
|20
|35 - 66
|23
|20.
|31
|4
|8
|19
|37 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|17
|12
|3
|2
|33 - 10
|39
|2.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|3.
|15
|11
|2
|2
|30 - 14
|35
|4.
|16
|9
|6
|1
|29 - 18
|33
|5.
|1:3
|15
|10
|2
|3
|26 - 12
|32
|6.
|15
|10
|2
|3
|26 - 13
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|23 - 10
|31
|8.
|1:1
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|9.
|16
|6
|9
|1
|23 - 15
|27
|10.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|11.
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|12.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|13.
|1:1
|16
|7
|4
|5
|19 - 14
|25
|14.
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|15.
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|16.
|15
|4
|7
|4
|18 - 21
|19
|17.
|15
|4
|6
|5
|18 - 17
|18
|18.
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|19.
|15
|4
|1
|10
|17 - 29
|13
|20.
|15
|3
|3
|9
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|7
|4
|4
|18 - 10
|25
|2.
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|3.
|3:1
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|4.
|15
|7
|1
|7
|13 - 15
|22
|5.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|6.
|1:3
|16
|5
|6
|5
|23 - 15
|21
|7.
|14
|5
|5
|4
|19 - 13
|20
|8.
|16
|5
|3
|8
|22 - 32
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|17 - 19
|17
|10.
|1:1
|15
|4
|3
|8
|11 - 17
|15
|11.
|15
|3
|5
|7
|10 - 19
|14
|12.
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|13.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|14.
|15
|3
|4
|8
|14 - 23
|13
|15.
|16
|3
|3
|10
|14 - 27
|12
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|17.
|16
|3
|2
|11
|20 - 42
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|14 - 27
|8
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|14 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|11 (6)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 14
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10