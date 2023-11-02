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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 31.
Ботафого Рио-де-Жанейро
3:1
Второй тайм: 55'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
11' Желтая карточка
Майке Роша
1:0
21' Гол
Эдуардо Карлос
2:0
30' Гол
Че Че
33' Желтая карточка
Куэста Виктор
3:0
36' Гол
Сантос Жуниор
3:1
49' Гол
Endrick

Ход матча

11'
 
Майке Роша
21'
Эдуардо Карлос
(Виктор Жоао II)
1:0
30'
Че Че
(Марсал Фернандо)
2:0
33'
Куэста Виктор
 
36'
Сантос Жуниор
3:0
49'
3:1
Endrick
(Мурило Серкейра)
Прогноз на матч от Liveresult
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Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
3.30
8.93
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Все Коэффициенты
12
Перри
Лукас
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Адриэлсон
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
33
Эдуардо
Карлос
II
37
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
7
Виктор
Жоао
II
21
Вевертон
Перейра
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
26
Мурило
Серкейра
12
Майке
Роша
27
Риос
Ричард
8
Рафаэл
Жозе
23
Вейга
Рафаэль
22
Пикерес
Хоакин
19
Лопес
Брено
9
Endrick
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
3-5-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
84.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

34 матча

29.4%
23.5%
47.1%
10 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

14.7%
61.8%
23.5%
5 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

СA
0:1
ПА
0:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
П
0:1
ПА
1:0
ПА
0:2
К
4:2
ПА
1:0
КБ
2:2
БСА
0:1
БСА
0:2
П
3:1
П
2:0
СA
2:2
ММ(
3:1
СA
1:2
ММ(
2:0
CP
2:6
СA
3:1
СA
1:0
CP
0:0
СA
0:0
СA
2:2
CP
1:1
СA
2:1
СA
1:1
CP
2:1
СA
0:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.39
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.25
1.44

Среднее время на гол

72
62

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.32
1.12

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

68
80

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 17 (4) 0.55
Сантос Жуниор 6 0.19
Эдуардо Карлос II 5 0.16
Виктор Жоао II 3 0.1
Че Че 2 0.06
Henrique Luis 2 0.06
Зауэр Густаво 2 0.06
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.06
Коста Диего 2 0.06
Энрике Луис III 2 0.06
Ди Пласидо Леонель 1 0.03
Куэста Виктор 1 0.03
Адриэлсон 1 0.03
Данило Барбоза 1 0.03
Насименто Матеус 1 0.03
Марсал Фернандо 0 0
Угу Мигель 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 8 (1) 0.26
Endrick 6 0.19
Гимарайнс Артур 5 0.16
Лопес Брено 4 0.13
Рони III 4 0.13
Пикерес Хоакин 3 (1) 0.1
Дуду X 3 0.1
Менино Габриэль 2 0.06
Гомес Густаво 2 0.06
Мурило Серкейра 2 0.06
Риос Ричард 2 0.06
Лопес Хосе Мануэль 2 0.06
Майке Роша 1 0.03
Рафаэл Жозе 1 0.03
Роша Маркос 1 0.03
Луан Гарсия IV 1 0.03
Наварро Рафа 1 0.03
Жонатан Луис 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 9 0
Марсал Фернандо 6 1
Соарес Франсиско 7 0
Эдуардо Карлос II 6 0
Че Че 6 0
Адриэлсон 5 0
Luis Castro 3 1
Ди Пласидо Леонель 4 0
Виктор Жоао II 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Угу Мигель 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Marlon Freitas 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Janderson 2 0
Сантос Жуниор 1 0
Данило Барбоза 1 0
Перри Лукас 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Bruno Lage 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэл Жозе 9 0
Гомес Густаво 8 0
Абел Феррейра 5 1
Майке Роша 6 0
Вейга Рафаэль 5 0
Пикерес Хоакин 5 0
Менино Габриэль 5 0
Мурило Серкейра 3 1
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Жонатан Луис 4 0
Луан Гарсия IV 4 0
Endrick 4 0
Риос Ричард 4 0
Vanderlan 4 0
Gustavo Garcia 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Рони III 2 0
Кевин IV 2 0
Роша Маркос 1 0
Наварро Рафа 1 0
Гимарайнс Артур 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

15
26
Ботафого Рио-де-Жанейро
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
23% (7)
23% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

20
33

Голы по времени матча

Забито

30
21
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
15 Не забивали 20
6
20%
3
14%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
3
10%
4
19%
31-45
8
27%
4
19%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
4
13%
5
24%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
11%
2
15%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

16
27
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
21 Не забивали 17
0
0%
2
7%
1-15
7
44%
6
22%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
3
19%
6
22%
61-75
4
25%
7
26%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
4
36%
4
36%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Забито

46
48
21 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 20
6 Не забивали 7
6
13%
5
10%
1-15
11
24%
9
19%
16-30
4
9%
9
19%
31-45
9
20%
5
10%
46-60
8
17%
8
17%
61-75
8
17%
12
25%
76-90

Пропущено

20
24
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 18
1
5%
3
13%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
6
30%
7
29%
29%
31-45
5
25%
2
8%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
3
15%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

2:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
2
10
6
1.5
6
9
4
12
2.5
4
11
1
15
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
5
6
8
1.5
7
8
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
23
7
16
14
1.5
13
17
5
25
2.5
6
24
1
29
3.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3:1 31 19 6 6 49 - 21 63
2.
Гремио
 31 16 5 10 52 - 46 53
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:3 31 15 8 8 49 - 27 53
4.
Ред Булл Брагантино
 29 14 10 5 41 - 26 52
5.
Фламенго
 30 14 8 8 44 - 36 50
6.
Атлетико Минейро
 1:1 31 14 8 9 37 - 24 50
7.
Атлетико Паранаэнсе
 32 13 11 8 46 - 37 50
8.
Флуминенсе
 31 13 6 12 42 - 41 45
9.
Форталеза Сеара
 1:1 29 12 7 10 34 - 30 43
10.
Куяба
 30 11 7 12 31 - 32 40
11.
Коринтианс
 31 9 13 9 37 - 37 40
12.
Сан-Паулу
 30 10 9 11 35 - 35 39
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 31 10 9 12 36 - 39 39
14.
Крузейро
 29 9 10 10 28 - 24 37
15.
Байя
 31 10 7 14 38 - 42 37
16.
Сантос
 31 10 7 14 36 - 55 37
17.
Гойяс
 30 7 11 12 32 - 44 32
18.
Васко да Гама
 30 8 7 15 30 - 42 31
19.
Коритиба Парана
 31 6 5 20 35 - 66 23
20.
Америка Минейро
 31 4 8 19 37 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3:1 17 12 3 2 33 - 10 39
2.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
3.
Гремио
 15 11 2 2 30 - 14 35
4.
Атлетико Паранаэнсе
 16 9 6 1 29 - 18 33
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:3 15 10 2 3 26 - 12 32
6.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
7.
Ред Булл Брагантино
 15 9 4 2 23 - 10 31
8.
Форталеза Сеара
 1:1 14 8 4 2 23 - 13 28
9.
Коринтианс
 16 6 9 1 23 - 15 27
10.
Фламенго
 14 7 4 3 19 - 11 25
11.
Байя
 15 7 4 4 24 - 15 25
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 7 4 5 26 - 20 25
13.
Атлетико Минейро
 1:1 16 7 4 5 19 - 14 25
14.
Сантос
 15 6 5 4 25 - 23 23
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 15 4 7 4 18 - 21 19
17.
Куяба
 15 4 6 5 18 - 17 18
18.
Крузейро
 15 4 5 6 9 - 11 17
19.
Америка Минейро
 15 4 1 10 17 - 29 13
20.
Коритиба Парана
 15 3 3 9 15 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 1:1 15 7 4 4 18 - 10 25
2.
Фламенго
 16 7 4 5 25 - 25 25
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3:1 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Куяба
 15 7 1 7 13 - 15 22
5.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:3 16 5 6 5 23 - 15 21
7.
Крузейро
 14 5 5 4 19 - 13 20
8.
Гремио
 16 5 3 8 22 - 32 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 5 7 17 - 19 17
10.
Форталеза Сеара
 1:1 15 4 3 8 11 - 17 15
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 3 5 7 10 - 19 14
12.
Сантос
 16 4 2 10 11 - 32 14
13.
Коринтианс
 15 3 4 8 14 - 22 13
14.
Гойяс
 15 3 4 8 14 - 23 13
15.
Байя
 16 3 3 10 14 - 27 12
16.
Васко да Гама
 15 2 5 8 13 - 25 11
17.
Коритиба Парана
 16 3 2 11 20 - 42 11
18.
Флуминенсе
 15 2 2 11 14 - 27 8
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 14 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 11 (6)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 14
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Мурило Серкейра сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Endrick бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
3.30
8.93
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69.00
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Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Палмейрас Сан-Паулу онлайн

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