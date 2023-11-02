Тур: 31.
0:1
Второй тайм: 64'
Ход матча
45'
0:1
46'
60'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Tadeu
I
2
Магиньо
66
Hugo
Farias
12
Willian
VI
77
Аллано
Лима
34
Уртадо
Хосе
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аллано ЛимаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
6 Sander
-
-
14 Luis Mina
-
-
45 Joao Magno
-
55 Luis Oyama
-
95 Dodozinho
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 _Talisson
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гойяс
Ред Булл Брагантино
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.43
0.5
Среднее время на гол
63
180
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.46
0.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
106
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гильерме Маркес
|6 (4)
|0.19
|Nascimento Leite Matheus3
|4
|0.13
|Joao Magno
|3
|0.1
|Lucas Halter
|3
|0.1
|Bruno Melo
|2
|0.06
|Alesson Batista
|2
|0.06
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.06
|Магиньо
|2
|0.06
|Everton Morelli
|2
|0.06
|Паласиос Хулиан
|1
|0.03
|Hugo Farias
|1
|0.03
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.03
|Аллано Лима
|1
|0.03
|Dodozinho
|1
|0.03
|Sander
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Tadeu I
|0
|0
|Оливейро Андерсон II
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|10 (3)
|0.33
|Борбас Тиаго
|7
|0.23
|Рамирес Эрик II
|3
|0.1
|Helio Junio
|2
|0.07
|Витиньо Витор V
|2
|0.07
|Брунинью Филипе
|2
|0.07
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.07
|Henry Mosquera
|2
|0.07
|Винисиос Маркос
|2
|0.07
|_Talisson
|2
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Густавиньо
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Алеррандро
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1
|0.03
|Да Силва Джадсом
|1
|0.03
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|8
|2
|Lucas Halter
|6
|2
|Bruno Melo
|9
|0
|Willian VI
|6
|0
|Гильерме Маркес
|4
|1
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Паласиос Хулиан
|5
|0
|Гуззу Рафаэл
|3
|1
|Аллано Лима
|4
|0
|Everton Morelli
|4
|0
|Бруно Араужо
|3
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|2
|0
|Joao Magno
|2
|0
|Armando Evangelista
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Tadeu I
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Higor Meritao
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|9
|0
|Витиньо Витор V
|8
|0
|Силва Адерлан
|6
|1
|Борбас Тиаго
|7
|0
|Швенгбер Клейтон
|5
|1
|Фернандес Матеус
|6
|0
|Да Силва Джадсом
|6
|0
|Эвангелиста Лукас
|5
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Алеррандро
|3
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Ред Булл Брагантино
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
11
8
Гойяс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ред Булл Брагантино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
7
21
Гойяс
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (5)
57% (17)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Ред Булл Брагантино
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
18
29
Голы по времени матча
Забито
18
19
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
6
33%
3
16%
31-45
3
17%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
6
33%
5
26%
76-90
Пропущено
21
15
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
14%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
6
29%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
24%
1
7%
76-90
Забито
14
22
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
4
29%
7
32%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
1
7%
6
27%
76-90
Пропущено
23
11
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 7
2
9%
3
27%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
8
35%
0
0%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Забито
32
41
17 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
3
9%
3
7%
1-15
4
13%
6
15%
16-30
10
31%
10
24%
31-45
4
13%
6
15%
46-60
4
13%
5
12%
61-75
7
22%
11
27%
76-90
Пропущено
44
26
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 15
5
11%
5
19%
1-15
8
18%
3
12%
16-30
7
16%
6
23%
31-45
14
32%
3
12%
46-60
1
2%
5
19%
61-75
9
20%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Гойяс - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Куяба - Гойяс 1:1 Гойяс - Сан-Паулу 2:0
Гойяс - Байя 4:6 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1
Результаты матчей
Гойяс
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:6
1 раз 7%
2:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
510
96
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
213
410
213
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
236
723
1316
426
425
129
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|6
|7
|49 - 24
|60
|2.
|31
|16
|8
|7
|52 - 27
|56
|3.
|1:0
|30
|15
|10
|5
|42 - 26
|55
|4.
|31
|16
|5
|10
|52 - 46
|53
|5.
|31
|15
|7
|9
|39 - 24
|52
|6.
|30
|14
|8
|8
|44 - 36
|50
|7.
|32
|13
|11
|8
|46 - 37
|50
|8.
|31
|13
|6
|12
|42 - 41
|45
|9.
|29
|12
|6
|11
|34 - 32
|42
|10.
|31
|11
|7
|13
|31 - 34
|40
|11.
|31
|9
|13
|9
|37 - 37
|40
|12.
|30
|10
|9
|11
|35 - 35
|39
|13.
|31
|10
|9
|12
|36 - 39
|39
|14.
|29
|9
|10
|10
|28 - 24
|37
|15.
|31
|10
|7
|14
|38 - 42
|37
|16.
|31
|10
|7
|14
|36 - 55
|37
|17.
|31
|9
|7
|15
|32 - 42
|34
|18.
|0:1
|31
|7
|11
|13
|32 - 45
|32
|19.
|31
|6
|5
|20
|35 - 66
|23
|20.
|31
|4
|8
|19
|37 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|2.
|17
|11
|3
|3
|33 - 13
|36
|3.
|15
|11
|2
|2
|30 - 14
|35
|4.
|16
|9
|6
|1
|29 - 18
|33
|5.
|15
|10
|2
|3
|26 - 12
|32
|6.
|15
|10
|2
|3
|26 - 13
|32
|7.
|1:0
|15
|9
|4
|2
|23 - 10
|31
|8.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|9.
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|10.
|16
|6
|9
|1
|23 - 15
|27
|11.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|12.
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|13.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|14.
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|15.
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|16.
|0:1
|16
|4
|7
|5
|18 - 22
|19
|17.
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|19.
|15
|4
|1
|10
|17 - 29
|13
|20.
|15
|3
|3
|9
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|4
|4
|18 - 10
|25
|2.
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|3.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|4.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|5.
|16
|6
|6
|4
|26 - 15
|24
|6.
|15
|7
|1
|7
|13 - 15
|22
|7.
|14
|5
|5
|4
|19 - 13
|20
|8.
|16
|5
|3
|8
|22 - 32
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|17 - 19
|17
|10.
|15
|4
|2
|9
|11 - 19
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|10 - 19
|14
|12.
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|13.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|14.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|15.
|0:1
|15
|3
|4
|8
|14 - 23
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|14 - 27
|12
|17.
|16
|3
|2
|11
|20 - 42
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|14 - 27
|8
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|15 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 14
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10