Тур: 31.
0:2
Конец матча
0'
0:1
45' ГолБорбас Тиаго
46' Желтая карточкаLucas Halter
60' Желтая карточкаHugo Farias
65' Желтая карточкаДа Силва Джадсом
77' Желтая карточкаШвенгбер Клейтон
89' Желтая карточкаВинисиос Маркос
0:2
90' Гол_Talisson
90' Желтая карточкаПаласиос Хулиан
90'+8
Ход матча
45'
0:1
46'
60'
65'
68'
77'
89'
90'
0:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Tadeu
I
2
Магиньо
66
Hugo
Farias
12
Willian
VI
77
Аллано
Лима
34
Уртадо
Хосе
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аллано ЛимаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
6 Sander
-
-
14 Luis Mina
-
-
45 Joao Magno
-
55 Luis Oyama
-
95 Dodozinho
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 _Talisson
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гойяс
Ред Булл Брагантино
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.43
0.5
Среднее время на гол
63
180
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.46
0.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
106
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гильерме Маркес
|6 (4)
|0.19
|Nascimento Leite Matheus3
|4
|0.13
|Joao Magno
|3
|0.1
|Lucas Halter
|3
|0.1
|Bruno Melo
|2
|0.06
|Alesson Batista
|2
|0.06
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.06
|Магиньо
|2
|0.06
|Everton Morelli
|2
|0.06
|Паласиос Хулиан
|1
|0.03
|Hugo Farias
|1
|0.03
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.03
|Аллано Лима
|1
|0.03
|Dodozinho
|1
|0.03
|Sander
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Tadeu I
|0
|0
|Оливейро Андерсон II
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|10 (3)
|0.33
|Борбас Тиаго
|7
|0.23
|Рамирес Эрик II
|3
|0.1
|_Talisson
|3
|0.1
|Helio Junio
|2
|0.07
|Витиньо Витор V
|2
|0.07
|Брунинью Филипе
|2
|0.07
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.07
|Henry Mosquera
|2
|0.07
|Винисиос Маркос
|2
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1
|0.03
|Густавиньо
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Алеррандро
|1
|0.03
|Да Силва Джадсом
|1
|0.03
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|8
|2
|Lucas Halter
|7
|2
|Bruno Melo
|9
|0
|Willian VI
|6
|0
|Паласиос Хулиан
|6
|0
|Гильерме Маркес
|4
|1
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Гуззу Рафаэл
|3
|1
|Аллано Лима
|4
|0
|Everton Morelli
|4
|0
|Бруно Араужо
|3
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Joao Magno
|2
|0
|Armando Evangelista
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Tadeu I
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Higor Meritao
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|9
|0
|Витиньо Витор V
|8
|0
|Силва Адерлан
|6
|1
|Швенгбер Клейтон
|6
|1
|Да Силва Джадсом
|7
|0
|Борбас Тиаго
|7
|0
|Фернандес Матеус
|6
|0
|Эвангелиста Лукас
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Алеррандро
|3
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Винисиос Маркос
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ред Булл Брагантино
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
11
8
Гойяс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
7
21
Гойяс
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (5)
55% (17)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Ред Булл Брагантино
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
18
29
Голы по времени матча
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
6
33%
4
19%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
6
33%
6
29%
76-90
Пропущено
23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
13%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
6
26%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
26%
1
7%
76-90
Забито
14
22
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
4
29%
7
32%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
1
7%
6
27%
76-90
Пропущено
23
11
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 7
2
9%
3
27%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
8
35%
0
0%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Забито
32
43
17 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 6
3
9%
3
7%
1-15
4
13%
6
14%
16-30
10
31%
11
26%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
4
13%
5
12%
61-75
7
22%
12
28%
76-90
Пропущено
46
26
21 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 12
18 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 15
5
11%
5
19%
1-15
8
17%
3
12%
16-30
8
17%
6
23%
31-45
14
30%
3
12%
46-60
1
2%
5
19%
61-75
10
22%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Гойяс - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Куяба - Гойяс 1:1 Гойяс - Сан-Паулу 2:0
Гойяс - Байя 4:6 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1
Результаты матчей
Гойяс
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
2:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
123
511
96
214
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
213
510
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
246
724
1416
427
426
130
129
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|15 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 14
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10