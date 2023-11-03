  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 31.
Гойяс
0:2
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
0:1
45' Гол
Борбас Тиаго
46' Желтая карточка
Lucas Halter
60' Желтая карточка
Hugo Farias
65' Желтая карточка
Да Силва Джадсом
77' Желтая карточка
Швенгбер Клейтон
89' Желтая карточка
Винисиос Маркос
0:2
90' Гол
_Talisson
90' Желтая карточка
Паласиос Хулиан
90'+8
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
4
Sidimar
Fernando
Cigolini
66
Hugo
Farias
12
Willian
VI
49
Everton
Morelli
60
Гильерме
Маркес
77
Аллано
Лима
9
Nascimento
Leite
Matheus3
7
Vinicius
XII
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
2
Leonardo
Realpe
3
Ортис
Лео
29
Капишаба
Жуниньо
5
Да
Силва
Джадсом
8
Эвангелиста
Лукас
11
Helio
Junio
16
Henry
Mosquera
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
Гойяс
4-3-3
Ред Булл Брагантино
4-4-2

История личных встреч

Гойяс
Ред Булл Брагантино

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
К
0:1
СA
1:1
К
1:2
СA
0:0
СA
2:0
СB
2:1
СB
0:1
БСБ
1:0
БСБ
3:3
СB
4:0
СB
2:1

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.43
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.46
0.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
106

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гильерме Маркес 6 (4) 0.19
Nascimento Leite Matheus3 4 0.13
Joao Magno 3 0.1
Lucas Halter 3 0.1
Bruno Melo 2 0.06
Alesson Batista 2 0.06
Matheus Peixoto 2 (1) 0.06
Магиньо 2 0.06
Everton Morelli 2 0.06
Паласиос Хулиан 1 0.03
Hugo Farias 1 0.03
Аподи Диаллиссон 1 0.03
Аллано Лима 1 0.03
Dodozinho 1 0.03
Sander 0 0
Vinicius XII 0 0
Диего Рибас 0 0
Tadeu I 0 0
Оливейро Андерсон II 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 10 (3) 0.33
Борбас Тиаго 7 0.23
Рамирес Эрик II 3 0.1
_Talisson 3 0.1
Helio Junio 2 0.07
Витиньо Витор V 2 0.07
Брунинью Филипе 2 0.07
Капишаба Жуниньо 2 0.07
Henry Mosquera 2 0.07
Винисиос Маркос 2 0.07
Эвангелиста Лукас 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Кандидо Луан 1 0.03
Густавиньо 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Алеррандро 1 0.03
Да Силва Джадсом 1 0.03
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 8 2
Lucas Halter 7 2
Bruno Melo 9 0
Willian VI 6 0
Паласиос Хулиан 6 0
Гильерме Маркес 4 1
Ze Ricardo2 5 0
Гуззу Рафаэл 3 1
Аллано Лима 4 0
Everton Morelli 4 0
Бруно Араужо 3 0
Nascimento Leite Matheus3 3 0
Диего Рибас 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Alesson Batista 2 0
Sidimar Fernando Cigolini 2 0
Hugo Farias 2 0
Joao Magno 2 0
Armando Evangelista 2 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Vinicius XII 1 0
Tadeu I 1 0
Sander 1 0
Лукас Джонни 1 0
Higor Meritao 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Luis Oyama 1 0
Matheus Santos 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 9 0
Витиньо Витор V 8 0
Силва Адерлан 6 1
Швенгбер Клейтон 6 1
Да Силва Джадсом 7 0
Борбас Тиаго 7 0
Фернандес Матеус 6 0
Эвангелиста Лукас 4 0
Helio Junio 4 0
Саша Эдуардо 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Алеррандро 3 0
Видхаупер Патрик Луан 3 0
Ортис Лео 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Винисиос Маркос 2 0
Matheus Goncalves 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Натан 1 0
Raul González II 1 0
Кандидо Луан 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Yani Quintero 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Lucas Goncalves Da Silva 1 0

Результаты матчей

Гойяс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ред Булл Брагантино
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

11
8
Гойяс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

7
21
Гойяс
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (5)
55% (17)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Ред Булл Брагантино
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

18
29

Голы по времени матча

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
6
33%
4
19%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
6
33%
6
29%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
13%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
6
26%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
26%
1
7%
76-90

Забито

14
22
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
4
29%
7
32%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
1
7%
6
27%
76-90

Пропущено

23
11
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 7
2
9%
3
27%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
8
35%
0
0%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
4
17%
3
27%
76-90

Забито

32
43
17 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 6
3
9%
3
7%
1-15
4
13%
6
14%
16-30
10
31%
11
26%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
4
13%
5
12%
61-75
7
22%
12
28%
76-90

Пропущено

46
26
21 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 12
18 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 15
5
11%
5
19%
1-15
8
17%
3
12%
16-30
8
17%
6
23%
31-45
14
30%
3
12%
46-60
1
2%
5
19%
61-75
10
22%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Гойяс - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Куяба - Гойяс 1:1 Гойяс - Сан-Паулу 2:0
Гойяс - Байя 4:6 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1

Результаты матчей

Гойяс
Ред Булл Брагантино

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
2:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
3
5
11
1.5
9
6
2
14
2.5
1
14
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
2
13
1.5
5
10
2
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
24
6
7
24
1.5
14
16
4
27
2.5
4
26
1
30
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 18 6 7 49 - 24 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 16 8 7 52 - 27 56
3.
Ред Булл Брагантино
 30 15 10 5 43 - 26 55
4.
Гремио
 31 16 5 10 52 - 46 53
5.
Атлетико Минейро
 31 15 7 9 39 - 24 52
6.
Фламенго
 30 14 8 8 44 - 36 50
7.
Атлетико Паранаэнсе
 32 13 11 8 46 - 37 50
8.
Флуминенсе
 31 13 6 12 42 - 41 45
9.
Форталеза Сеара
 29 12 6 11 34 - 32 42
10.
Сан-Паулу
 31 11 9 11 36 - 35 42
11.
Куяба
 31 11 7 13 31 - 34 40
12.
Коринтианс
 31 9 13 9 37 - 37 40
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 31 10 9 12 36 - 39 39
14.
Крузейро
 30 9 10 11 28 - 25 37
15.
Байя
 31 10 7 14 38 - 42 37
16.
Сантос
 31 10 7 14 36 - 55 37
17.
Васко да Гама
 31 9 7 15 32 - 42 34
18.
Гойяс
 31 7 11 13 32 - 46 32
19.
Коритиба Парана
 31 6 5 20 35 - 66 23
20.
Америка Минейро
 31 4 8 19 37 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 3 3 33 - 13 36
3.
Гремио
 15 11 2 2 30 - 14 35
4.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 13 35
5.
Атлетико Паранаэнсе
 16 9 6 1 29 - 18 33
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 12 32
7.
Ред Булл Брагантино
 15 9 4 2 23 - 10 31
8.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
9.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
10.
Коринтианс
 16 6 9 1 23 - 15 27
11.
Фламенго
 14 7 4 3 19 - 11 25
12.
Байя
 15 7 4 4 24 - 15 25
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 7 4 5 26 - 20 25
14.
Сантос
 15 6 5 4 25 - 23 23
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 16 4 7 5 18 - 23 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 15 4 5 6 9 - 11 17
19.
Америка Минейро
 15 4 1 10 17 - 29 13
20.
Коритиба Парана
 15 3 3 9 15 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 15 7 4 4 18 - 10 25
2.
Фламенго
 16 7 4 5 25 - 25 25
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 20 - 16 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 6 6 4 26 - 15 24
6.
Куяба
 15 7 1 7 13 - 15 22
7.
Крузейро
 15 5 5 5 19 - 14 20
8.
Гремио
 16 5 3 8 22 - 32 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 5 7 17 - 19 17
10.
Форталеза Сеара
 15 4 2 9 11 - 19 14
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 3 5 7 10 - 19 14
12.
Сантос
 16 4 2 10 11 - 32 14
13.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
14.
Коринтианс
 15 3 4 8 14 - 22 13
15.
Гойяс
 15 3 4 8 14 - 23 13
16.
Байя
 16 3 3 10 14 - 27 12
17.
Коритиба Парана
 16 3 2 11 20 - 42 11
18.
Флуминенсе
 15 2 2 11 14 - 27 8
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 15 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 14
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Элио Джунио сделал результативную передачу.
    • 45'
      Henry Mosquera сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Борбас Тиаго бьет в цель!
    • 25'
      УДАЛЕНИЕ! - Леонардо Реалпе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Гойяс 0:2 Ред Булл Брагантино онлайн

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