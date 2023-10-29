Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
1:0
41' ГолОлавале Мухамед
48' Желтая карточкаНбалие Камара Мохамед
50' Желтая карточкаЛахти Тими
51' Желтая карточкаHannes Woivalin
53' Желтая карточкаКабаши Армеш
2:0
72' ГолХопкатт Джейми
3:0
90' ГолНгамба Альваро
90' Красная карточкаКабаши Армеш
90'+6
Ход матча
41'
1:0
50'
51'
53'
72'
2:0
86'
90'
3:0
90'
30
Otto
Hautamo
15
Энрике
Алан
44
Ндом
Али
17
Сид
Робин
45
Jiri
Koski
30
Мабинда
Жан
28
Кабаши
Армеш
17
Сарр
Момоду
- Основной состав
-
30 Otto HautamoВратарь
-
15 Энрике АланЗащитник
- Защитник
-
44 Ндом АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
9 De
-
Главный тренер: Jimmy Wargh
- Основной состав
-
45 Jiri KoskiВратарь
-
30 Мабинда ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр МомодуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
33 Otso Linnas
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
Мариехамн
Гнистан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
2.33
Среднее время на гол
0
38
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.33
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
38
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хопкатт Джейми
|1
|0.5
|Олавале Мухамед
|1
|0.5
|Нгамба Альваро
|1
|0.5
|Сид Робин
|0
|0
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|19 (4)
|0.63
|Маркканен Ээро
|12 (2)
|0.4
|Сарр Момоду
|8
|0.27
|Kasperi Liikonen
|4
|0.13
|Topi Jaervinen
|2
|0.07
|Luca Weckstroem
|2
|0.07
|Кабаши Армеш
|1
|0.03
|Zachary Sukunda
|1
|0.03
|Maximo Tolonen
|1
|0.03
|Нбалие Камара Мохамед
|1
|0.03
|Hannes Woivalin
|1
|0.03
|Sampo Ala-Iso
|1
|0.03
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лахти Тими
|1
|0
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hannes Woivalin
|2
|0
|Zachary Sukunda
|0
|1
|Эландер Хенрик
|0
|1
|Кабаши Армеш
|1
|0
|Нбалие Камара Мохамед
|1
|0
|Sampo Ala-Iso
|1
|0
|Otso Linnas
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гнистан
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
0
7
Мариехамн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гнистан
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
29
Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гнистан
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
0
36
Голы по времени матча
Забито
3
24
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 9
1 Не забивали 19
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
33%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
33%
2
8%
61-75
1
33%
9
38%
76-90
Пропущено
0
16
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
0
29
0 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 17
0 Забивали первыми 6
2 Не забивали 18
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
0
0%
7
24%
76-90
0
0%
2
7%
91-120
Пропущено
0
15
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 7
0 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
3
53
1 В 1-м тайме 19
2 Во 2-м тайме 32
1 Забивали первыми 15
1 Не забивали 7
0
0%
6
11%
1-15
0
0%
5
9%
16-30
1
33%
8
15%
31-45
0
0%
8
15%
46-60
1
33%
8
15%
61-75
1
33%
16
30%
76-90
0
0%
2
4%
91-120
Пропущено
0
31
0 В 1-м тайме 17
0 Во 2-м тайме 14
0 Пропускали первыми 11
0 Не пропускали 18
0
0%
5
16%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
0
0%
5
16%
61-75
0
0%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1
Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1
Гнистан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2
Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1 ХИФК - Гнистан 2:2 Гнистан - ТПС 2:0 Гнистан - СалПа 3:2 СИК 2 Сейнейоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Яро 1:1 ЯПС - Гнистан 1:2 Гнистан - КПВ Кокола 2:1 Миккелин Паллоильят - Гнистан 0:0 Гнистан - ТПС 0:3 Яро - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Йювяскюля - Гнистан 2:3 Гнистан - КяПа 1:0 Гнистан - ХИФК 4:0 СалПа - Гнистан 1:3
Результаты матчей
Мариехамн
Гнистан
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Гнистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
237
11
1812
11
822
|Гнистан
|Joakim Latonen
|19
|ХИФК
|Улманен Антти
|13
|Гнистан
|Маркканен Ээро
|12
|Миккелин Паллоильят
|Santeri Stenius
|11
|ЯПС
|Банза Енох
|10
|Гнистан
|Hannes Woivalin
|2
|Йювяскюля
|Antti Ake
|1
|ЯПС
|Gullit Zolameso
|1
|Гнистан
|Zachary Sukunda
|1
|ТПС
|Samba Benga
|1