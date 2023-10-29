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  4. Икконен 2023
Стадион: .
Мариехамн
3:0
Конец матча
Гнистан
0'
1:0
41' Гол
Олавале Мухамед
48' Желтая карточка
Нбалие Камара Мохамед
50' Желтая карточка
Лахти Тими
51' Желтая карточка
Hannes Woivalin
53' Желтая карточка
Кабаши Армеш
2:0
72' Гол
Хопкатт Джейми
86' Желтая карточка
3:0
90' Гол
Нгамба Альваро
90' Красная карточка
Кабаши Армеш
90'+6
30
Otto
Hautamo
15
Энрике
Алан
2
Лахти
Тими
44
Ндом
Али
22
Гранлунд Альбин
32
Ван
дер
Хейден
Йелле
23
Сумусало
Микко
17
Сид
Робин
18
Олавале
Мухамед
10
Хопкатт
Джейми
11
Нгуекам
Ариэль
45
Jiri
Koski
30
Мабинда
Жан
32
Sampo
Ala-Iso
16
Расимус
Конста
14
Эландер
Хенрик
28
Кабаши
Армеш
6
Hannes
Woivalin
17
Сарр
Момоду
20
Нбалие
Камара
Мохамед
10
Joakim
Latonen
9
Маркканен
Ээро
Мариехамн
Гнистан

История личных встреч

Мариехамн
Гнистан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

И
0:0
КС
1:4
К
0:3

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
2.33

Среднее время на гол

0
38

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.33
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
38

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хопкатт Джейми 1 0.5
Олавале Мухамед 1 0.5
Нгамба Альваро 1 0.5
Сид Робин 0 0
Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 19 (4) 0.63
Маркканен Ээро 12 (2) 0.4
Сарр Момоду 8 0.27
Kasperi Liikonen 4 0.13
Topi Jaervinen 2 0.07
Luca Weckstroem 2 0.07
Кабаши Армеш 1 0.03
Zachary Sukunda 1 0.03
Maximo Tolonen 1 0.03
Нбалие Камара Мохамед 1 0.03
Hannes Woivalin 1 0.03
Sampo Ala-Iso 1 0.03

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лахти Тими 1 0
Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hannes Woivalin 2 0
Zachary Sukunda 0 1
Эландер Хенрик 0 1
Кабаши Армеш 1 0
Нбалие Камара Мохамед 1 0
Sampo Ala-Iso 1 0
Otso Linnas 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гнистан
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
7
Мариехамн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гнистан
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
29
Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гнистан
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

0
36

Голы по времени матча

Забито

3
24
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 9
1 Не забивали 19
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
33%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
33%
2
8%
61-75
1
33%
9
38%
76-90

Пропущено

0
16
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

0
29
0 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 17
0 Забивали первыми 6
2 Не забивали 18
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
0
0%
7
24%
76-90
0
0%
2
7%
91-120

Пропущено

0
15
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 7
0 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

3
53
1 В 1-м тайме 19
2 Во 2-м тайме 32
1 Забивали первыми 15
1 Не забивали 7
0
0%
6
11%
1-15
0
0%
5
9%
16-30
1
33%
8
15%
31-45
0
0%
8
15%
46-60
1
33%
8
15%
61-75
1
33%
16
30%
76-90
0
0%
2
4%
91-120

Пропущено

0
31
0 В 1-м тайме 17
0 Во 2-м тайме 14
0 Пропускали первыми 11
0 Не пропускали 18
0
0%
5
16%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
0
0%
5
16%
61-75
0
0%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1
Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1
Гнистан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2
Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1 ХИФК - Гнистан 2:2 Гнистан - ТПС 2:0 Гнистан - СалПа 3:2 СИК 2 Сейнейоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Яро 1:1 ЯПС - Гнистан 1:2 Гнистан - КПВ Кокола 2:1 Миккелин Паллоильят - Гнистан 0:0 Гнистан - ТПС 0:3 Яро - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Йювяскюля - Гнистан 2:3 Гнистан - КяПа 1:0 Гнистан - ХИФК 4:0 СалПа - Гнистан 1:3

Результаты матчей

Мариехамн
Гнистан

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Гнистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
23
7
1
1
1.5
18
12
1
1
2.5
8
22

Топ бомбардиров
Гнистан Joakim Latonen 19
ХИФК Улманен Антти 13
Гнистан Маркканен Ээро 12
Миккелин Паллоильят Santeri Stenius 11
ЯПС Банза Енох 10
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Hannes Woivalin 2
Йювяскюля Antti Ake 1
ЯПС Gullit Zolameso 1
Гнистан Zachary Sukunda 1
ТПС Samba Benga 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Нбалие Камара Мохамед получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Сид Робин сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Олавале Мухамед бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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