Тур: 32.
1:0
Второй тайм: 77'
0'
28' Желтая карточкаАвелар Данило
33' Желтая карточкаAle
1:0
66' Гол в свои воротаЖемерсон де Жесус
69' Желтая карточкаСарачо Федерико
73' Вторая желтая карточкаAle
Ход матча
28'
33'
45'
66'
69'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Jori
45
Potigar
16
Ale
22
Эверсон
23
Франко
Алан
44
Rubens
- Основной состав
-
12 JoriВратарь
- Защитник
-
45 PotigarЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 AleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Сезар ЖулиоПолузащитник
-
80 Касарес ХуанПолузащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Eder 2
-
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
49 Patrick I
-
-
-
17 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Америка Минейро
Атлетико Минейро
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
137.5%
1 победа 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
100%
5 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 13 побед
33 матча
9.1%
36.4%
54.5%
3 победы 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
3%
63.6%
33.4%
1 победа 21 ничья 11 побед
Второй тайм
15.2%
45.5%
39.3%
5 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.69
0.76
Среднее время на гол
130
117
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.65
1.56
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
39
38
Голов в среднем за матч
1.18
1.15
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
76
78
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|9 (1)
|0.28
|Felipe Azevedo
|4
|0.13
|Martin Nicolas Benitez
|3
|0.09
|Juninho IX
|3
|0.09
|Авелар Данило
|3 (1)
|0.09
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.09
|Родригиньо Кабрал
|2
|0.06
|Rodrigo Varanda
|2
|0.06
|Leandro Martinez I
|1
|0.03
|Everaldo
|1
|0.03
|Renato Marques
|1
|0.03
|Nicolas Vichiatto
|1
|0.03
|Marlon VII
|1
|0.03
|Ale
|1
|0.03
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.03
|Breno Cascardo
|1
|0.03
|Сезар Жулио
|0
|0
|Касарес Хуан
|0
|0
|Mateus Henrique
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|15
|0.47
|Халк Живанилдо
|12 (4)
|0.38
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.09
|Igor Gomes
|2
|0.06
|Hyoran
|2
|0.06
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Кардек Алан
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Rubens
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ale
|6
|1
|Авелар Данило
|5
|1
|Майдана Яго
|5
|1
|Eder 2
|5
|1
|Everaldo
|6
|0
|Felipe Azevedo
|3
|1
|Бургос Эстебан
|3
|1
|Марсиньо Силва
|4
|0
|Juninho IX
|4
|0
|Martin Nicolas Benitez
|3
|0
|Aloisio Santos
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Lucas Kal
|3
|0
|Javier Mendez III
|3
|0
|Gonzalo Mastriani
|1
|1
|Daniel Borges
|1
|1
|Родригиньо Кабрал
|2
|0
|Renato Marques
|2
|0
|Potigar
|2
|0
|Paulo1
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|Пасинато Матеус
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
|Breno Cascardo
|1
|0
|Mateus Henrique
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|10
|1
|Саравия Ренсо
|8
|1
|Отавио II
|8
|0
|Халк Живанилдо
|7
|0
|Жемерсон де Жесус
|7
|0
|Павон Кристиан
|7
|0
|Сарачо Федерико
|7
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Эверсон
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Hyoran
|4
|0
|Rubens
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Результаты матчей
Америка Минейро
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Атлетико Минейро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
2
Америка Минейро
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Атлетико Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
25
7
Упущенные победы
10
18
Америка Минейро
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
19% (6)
42% (13)
Атлетико Минейро
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
27
9
Упущенные победы
20
20
Голы по времени матча
Забито
18
17
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
3
17%
4
24%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
5
28%
6
35%
76-90
Пропущено
28
11
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
1
4%
3
27%
1-15
6
21%
1
9%
16-30
3
11%
2
18%
31-45
6
21%
2
18%
46-60
4
14%
1
9%
61-75
8
29%
2
18%
76-90
Забито
21
22
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 14
17 Не забивали 16
5
24%
4
18%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
14%
5
23%
76-90
Пропущено
35
13
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 9
3
9%
2
15%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
10
29%
3
23%
31-45
4
11%
2
15%
46-60
6
17%
2
15%
61-75
6
17%
4
31%
76-90
Забито
39
39
21 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 21
7 Не забивали 7
8
21%
8
21%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
7
18%
6
15%
31-45
6
15%
4
10%
46-60
4
10%
6
15%
61-75
8
21%
11
28%
76-90
Пропущено
63
24
29 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 8
29 Не пропускали 17
4
6%
5
21%
1-15
12
19%
1
4%
16-30
13
21%
5
21%
31-45
10
16%
4
17%
46-60
10
16%
3
13%
61-75
14
22%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Гремио 3:4 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Америка Минейро 1:1
Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Васко да Гама 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Куяба - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Сантос 2:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Байя - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1
Результаты матчей
Америка Минейро
Атлетико Минейро
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
3:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
2
11 раз 35%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
12 раз 39%
2
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Америка Минейро
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
142
69
610
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
105
610
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
247
1219
1219
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|6
|7
|49 - 24
|60
|2.
|31
|16
|8
|7
|52 - 27
|56
|3.
|1:0
|32
|17
|5
|10
|53 - 46
|56
|4.
|30
|15
|10
|5
|43 - 26
|55
|5.
|0:1
|32
|15
|7
|10
|39 - 25
|52
|6.
|30
|14
|8
|8
|44 - 36
|50
|7.
|32
|13
|11
|8
|46 - 37
|50
|8.
|31
|13
|6
|12
|42 - 41
|45
|9.
|29
|12
|6
|11
|34 - 32
|42
|10.
|31
|11
|9
|11
|36 - 35
|42
|11.
|31
|11
|7
|13
|31 - 34
|40
|12.
|31
|9
|13
|9
|37 - 37
|40
|13.
|31
|10
|9
|12
|36 - 39
|39
|14.
|30
|9
|10
|11
|28 - 25
|37
|15.
|31
|10
|7
|14
|36 - 55
|37
|16.
|0:1
|32
|10
|7
|15
|38 - 43
|37
|17.
|31
|9
|7
|15
|32 - 42
|34
|18.
|31
|7
|11
|13
|32 - 46
|32
|19.
|31
|6
|5
|20
|35 - 66
|23
|20.
|1:0
|32
|5
|8
|19
|38 - 65
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|12
|2
|2
|31 - 14
|38
|2.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|33 - 13
|36
|4.
|16
|11
|2
|3
|27 - 13
|35
|5.
|16
|9
|6
|1
|29 - 18
|33
|6.
|15
|10
|2
|3
|26 - 12
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|23 - 10
|31
|8.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|9.
|0:1
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|10.
|16
|6
|9
|1
|23 - 15
|27
|11.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|12.
|0:1
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|13.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|14.
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|15.
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|16.
|16
|4
|7
|5
|18 - 23
|19
|17.
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|19.
|1:0
|16
|5
|1
|10
|18 - 29
|16
|20.
|15
|3
|3
|9
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|16
|7
|4
|5
|18 - 11
|25
|2.
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|3.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 16
|24
|5.
|16
|6
|6
|4
|26 - 15
|24
|6.
|15
|7
|1
|7
|13 - 15
|22
|7.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|8.
|1:0
|16
|5
|3
|8
|22 - 32
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|17 - 19
|17
|10.
|15
|4
|2
|9
|11 - 19
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|10 - 19
|14
|12.
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|13.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|14.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|15.
|15
|3
|4
|8
|14 - 23
|13
|16.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|17.
|16
|3
|2
|11
|20 - 42
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|14 - 27
|8
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|1:0
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|15 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Суарес Луис
|11 (10)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10