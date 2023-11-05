  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 32.
Америка Минейро
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
28' Желтая карточка
Авелар Данило
33' Желтая карточка
Ale
1:0
66' Гол в свои ворота
Жемерсон де Жесус
69' Желтая карточка
Сарачо Федерико
73' Вторая желтая карточка
Ale
1:1
80' Гол
Паулиньо Жозе
90' Желтая карточка
Халк Живанилдо
90' Вторая желтая карточка
Халк Живанилдо
90'+8
12
Jori
75
Родригиньо
Кабрал
45
Potigar
22
Авелар
Данило
6
Marlon
VII
16
Ale
8
Juninho
IX
5
Leandro
Martinez
I
10
Martin
Nicolas
Benitez
17
Gonzalo
Mastriani
11
Felipe
Azevedo
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
15
Сарачо
Федерико
44
Rubens
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
Америка Минейро
4-3-3
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Америка Минейро
Атлетико Минейро

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

12.5%
137.5%
1 победа 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
100%
5 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 13 побед

33 матча

9.1%
36.4%
54.5%
3 победы 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

3%
63.6%
33.4%
1 победа 21 ничья 11 побед

Второй тайм

15.2%
45.5%
39.3%
5 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:2
М
2:0
М
2:3
М
1:1
СA
1:1
СA
1:2
КЛ
1:2
КЛ
1:1
М
0:2
СA
1:0
СA
0:1
М
0:0
М
0:0
М
3:1
М
0:3
М
2:1
М
1:1
М
3:2
СA
0:0
СA
1:3
М
0:2
М
1:0
М
0:3
М1
4:1
СA
3:0
СA
0:1
М1
1:1
М1
2:1
М1
1:1
КСМР
1:1
М1
2:1
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.69
0.76

Среднее время на гол

130
117

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.65
1.56

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

39
38

Голов в среднем за матч

1.18
1.15

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

76
78

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 9 (1) 0.28
Felipe Azevedo 4 0.13
Martin Nicolas Benitez 3 0.09
Juninho IX 3 0.09
Авелар Данило 3 (1) 0.09
Aloisio Santos 3 (2) 0.09
Родригиньо Кабрал 2 0.06
Rodrigo Varanda 2 0.06
Leandro Martinez I 1 0.03
Everaldo 1 0.03
Renato Marques 1 0.03
Nicolas Vichiatto 1 0.03
Marlon VII 1 0.03
Ale 1 0.03
Веллингтон Паулиста 1 0.03
Breno Cascardo 1 0.03
Сезар Жулио 0 0
Касарес Хуан 0 0
Mateus Henrique 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 16 0.5
Халк Живанилдо 12 (4) 0.38
Павон Кристиан 3 (1) 0.09
Igor Gomes 2 0.06
Hyoran 2 0.06
Сарачо Федерико 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Кардек Алан 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Rubens 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ale 6 1
Авелар Данило 5 1
Майдана Яго 5 1
Eder 2 5 1
Everaldo 6 0
Felipe Azevedo 3 1
Бургос Эстебан 3 1
Марсиньо Силва 4 0
Juninho IX 4 0
Martin Nicolas Benitez 3 0
Aloisio Santos 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Lucas Kal 3 0
Javier Mendez III 3 0
Gonzalo Mastriani 1 1
Daniel Borges 1 1
Родригиньо Кабрал 2 0
Renato Marques 2 0
Potigar 2 0
Paulo1 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Веллингтон Паулиста 1 0
Nino Paraiba 1 0
Nicolas Vichiatto 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Пасинато Матеус 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Breno Cascardo 1 0
Mateus Henrique 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 10 1
Халк Живанилдо 8 1
Саравия Ренсо 8 1
Отавио II 8 0
Жемерсон де Жесус 7 0
Павон Кристиан 7 0
Сарачо Федерико 7 0
Батталья Родриго 6 0
Эверсон 5 0
Феррейра Мариано 5 0
Hyoran 4 0
Rubens 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Франко Алан 2 0
Igor Gomes 2 0
Де Лара Фукс Бруно 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Педриньо II 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Атлетико Минейро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
4
Америка Минейро
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Атлетико Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

25
7

Упущенные победы

10
18
Америка Минейро
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
22% (7)
41% (13)
Атлетико Минейро
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

27
9

Упущенные победы

20
22

Голы по времени матча

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
3
17%
4
21%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
5
28%
7
37%
76-90

Пропущено

30
11
10 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
1
3%
3
27%
1-15
6
20%
1
9%
16-30
3
10%
2
18%
31-45
6
20%
2
18%
46-60
5
17%
1
9%
61-75
9
30%
2
18%
76-90

Забито

21
22
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 14
18 Не забивали 17
5
24%
4
18%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
14%
5
23%
76-90

Пропущено

35
13
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 9
3
9%
2
15%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
10
29%
3
23%
31-45
4
11%
2
15%
46-60
6
17%
2
15%
61-75
6
17%
4
31%
76-90

Забито

39
41
21 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 22
8 Не забивали 7
8
21%
8
20%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
7
18%
6
15%
31-45
6
15%
4
10%
46-60
4
10%
7
17%
61-75
8
21%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

65
24
29 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 8
30 Не пропускали 17
4
6%
5
21%
1-15
12
18%
1
4%
16-30
13
20%
5
21%
31-45
10
15%
4
17%
46-60
11
17%
3
13%
61-75
15
23%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Гремио 3:4 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Америка Минейро 1:1
Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Васко да Гама 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Куяба - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Сантос 2:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Байя - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1

Результаты матчей

Америка Минейро
Атлетико Минейро

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
3:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
2
11 раз 34%
0
7 раз 22%
3
1 раз 3%
1
13 раз 41%
2
10 раз 31%
0
7 раз 22%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
6
10
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
25
7
12
20
1.5
12
20
1
31
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 18 6 7 49 - 24 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 32 17 8 7 53 - 27 59
3.
Гремио
 32 17 5 10 53 - 46 56
4.
Ред Булл Брагантино
 30 15 10 5 43 - 26 55
5.
Атлетико Минейро
 32 15 8 9 40 - 25 53
6.
Фламенго
 30 14 8 8 44 - 36 50
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 33 13 11 9 46 - 38 50
8.
Флуминенсе
 31 13 6 12 42 - 41 45
9.
Форталеза Сеара
 29 12 6 11 34 - 32 42
10.
Сан-Паулу
 31 11 9 11 36 - 35 42
11.
Куяба
 31 11 7 13 31 - 34 40
12.
Коринтианс
 31 9 13 9 37 - 37 40
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 31 10 9 12 36 - 39 39
14.
Крузейро
 30 9 10 11 28 - 25 37
15.
Сантос
 31 10 7 14 36 - 55 37
16.
Байя
 32 10 7 15 38 - 43 37
17.
Васко да Гама
 31 9 7 15 32 - 42 34
18.
Гойяс
 31 7 11 13 32 - 46 32
19.
Коритиба Парана
 31 6 5 20 35 - 66 23
20.
Америка Минейро
 32 4 9 19 38 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 16 12 2 2 31 - 14 38
2.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 3 3 33 - 13 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 16 11 2 3 27 - 12 35
5.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 13 35
6.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 16 9 6 1 29 - 18 33
7.
Ред Булл Брагантино
 15 9 4 2 23 - 10 31
8.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
9.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
10.
Коринтианс
 16 6 9 1 23 - 15 27
11.
Фламенго
 14 7 4 3 19 - 11 25
12.
Байя
 15 7 4 4 24 - 15 25
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 7 4 5 26 - 20 25
14.
Сантос
 15 6 5 4 25 - 23 23
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 16 4 7 5 18 - 23 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 15 4 5 6 9 - 11 17
19.
Америка Минейро
 16 4 2 10 18 - 30 14
20.
Коритиба Парана
 15 3 3 9 15 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 16 7 5 4 19 - 11 26
2.
Фламенго
 16 7 4 5 25 - 25 25
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 20 - 16 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 16 6 6 4 26 - 15 24
6.
Куяба
 15 7 1 7 13 - 15 22
7.
Крузейро
 15 5 5 5 19 - 14 20
8.
Гремио
 16 5 3 8 22 - 32 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 17 4 5 8 17 - 20 17
10.
Форталеза Сеара
 15 4 2 9 11 - 19 14
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 3 5 7 10 - 19 14
12.
Сантос
 16 4 2 10 11 - 32 14
13.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
14.
Коринтианс
 15 3 4 8 14 - 22 13
15.
Гойяс
 15 3 4 8 14 - 23 13
16.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
17.
Коритиба Парана
 16 3 2 11 20 - 42 11
18.
Флуминенсе
 15 2 2 11 14 - 27 8
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 16 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
Гремио Суарес Луис 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 59'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     