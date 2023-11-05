Тур: 32.
1:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаАвелар Данило
33' Желтая карточкаAle
1:0
66' Гол в свои воротаЖемерсон де Жесус
69' Желтая карточкаСарачо Федерико
73' Вторая желтая карточкаAle
1:1
80' ГолПаулиньо Жозе
90' Желтая карточкаХалк Живанилдо
90' Вторая желтая карточкаХалк Живанилдо
90'+8
Ход матча
28'
33'
45'
66'
69'
73'
80'
1:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Jori
45
Potigar
16
Ale
22
Эверсон
23
Франко
Алан
44
Rubens
- Основной состав
-
12 JoriВратарь
- Защитник
-
45 PotigarЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 AleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Сезар ЖулиоПолузащитник
-
80 Касарес ХуанПолузащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Eder 2
-
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
49 Patrick I
-
-
-
17 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Америка Минейро
Атлетико Минейро
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
137.5%
1 победа 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
100%
5 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 13 побед
33 матча
9.1%
36.4%
54.5%
3 победы 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
3%
63.6%
33.4%
1 победа 21 ничья 11 побед
Второй тайм
15.2%
45.5%
39.3%
5 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.69
0.76
Среднее время на гол
130
117
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.65
1.56
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
39
38
Голов в среднем за матч
1.18
1.15
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
76
78
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|9 (1)
|0.28
|Felipe Azevedo
|4
|0.13
|Martin Nicolas Benitez
|3
|0.09
|Juninho IX
|3
|0.09
|Авелар Данило
|3 (1)
|0.09
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.09
|Родригиньо Кабрал
|2
|0.06
|Rodrigo Varanda
|2
|0.06
|Leandro Martinez I
|1
|0.03
|Everaldo
|1
|0.03
|Renato Marques
|1
|0.03
|Nicolas Vichiatto
|1
|0.03
|Marlon VII
|1
|0.03
|Ale
|1
|0.03
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.03
|Breno Cascardo
|1
|0.03
|Сезар Жулио
|0
|0
|Касарес Хуан
|0
|0
|Mateus Henrique
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|16
|0.5
|Халк Живанилдо
|12 (4)
|0.38
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.09
|Igor Gomes
|2
|0.06
|Hyoran
|2
|0.06
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Кардек Алан
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Rubens
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ale
|6
|1
|Авелар Данило
|5
|1
|Майдана Яго
|5
|1
|Eder 2
|5
|1
|Everaldo
|6
|0
|Felipe Azevedo
|3
|1
|Бургос Эстебан
|3
|1
|Марсиньо Силва
|4
|0
|Juninho IX
|4
|0
|Martin Nicolas Benitez
|3
|0
|Aloisio Santos
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Lucas Kal
|3
|0
|Javier Mendez III
|3
|0
|Gonzalo Mastriani
|1
|1
|Daniel Borges
|1
|1
|Родригиньо Кабрал
|2
|0
|Renato Marques
|2
|0
|Potigar
|2
|0
|Paulo1
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|Пасинато Матеус
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
|Breno Cascardo
|1
|0
|Mateus Henrique
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|10
|1
|Халк Живанилдо
|8
|1
|Саравия Ренсо
|8
|1
|Отавио II
|8
|0
|Жемерсон де Жесус
|7
|0
|Павон Кристиан
|7
|0
|Сарачо Федерико
|7
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Эверсон
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Hyoran
|4
|0
|Rubens
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Результаты матчей
Америка Минейро
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Атлетико Минейро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
4
Америка Минейро
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Атлетико Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
25
7
Упущенные победы
10
18
Америка Минейро
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
22% (7)
41% (13)
Атлетико Минейро
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
27
9
Упущенные победы
20
22
Голы по времени матча
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
3
17%
4
21%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
5
28%
7
37%
76-90
Пропущено
30
11
10 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
1
3%
3
27%
1-15
6
20%
1
9%
16-30
3
10%
2
18%
31-45
6
20%
2
18%
46-60
5
17%
1
9%
61-75
9
30%
2
18%
76-90
Забито
21
22
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 14
18 Не забивали 17
5
24%
4
18%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
14%
5
23%
76-90
Пропущено
35
13
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 9
3
9%
2
15%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
10
29%
3
23%
31-45
4
11%
2
15%
46-60
6
17%
2
15%
61-75
6
17%
4
31%
76-90
Забито
39
41
21 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 22
8 Не забивали 7
8
21%
8
20%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
7
18%
6
15%
31-45
6
15%
4
10%
46-60
4
10%
7
17%
61-75
8
21%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
65
24
29 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 8
30 Не пропускали 17
4
6%
5
21%
1-15
12
18%
1
4%
16-30
13
20%
5
21%
31-45
10
15%
4
17%
46-60
11
17%
3
13%
61-75
15
23%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Гремио 3:4 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Америка Минейро 1:1
Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Васко да Гама 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Куяба - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Сантос 2:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Байя - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1
Результаты матчей
Америка Минейро
Атлетико Минейро
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
3:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
2
11 раз 34%
0
7 раз 22%
3
1 раз 3%
1
13 раз 41%
2
10 раз 31%
0
7 раз 22%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Америка Минейро
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
610
610
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
610
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
257
1220
1220
131
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|6
|7
|49 - 24
|60
|2.
|1:0
|32
|17
|8
|7
|53 - 27
|59
|3.
|32
|17
|5
|10
|53 - 46
|56
|4.
|30
|15
|10
|5
|43 - 26
|55
|5.
|32
|15
|8
|9
|40 - 25
|53
|6.
|30
|14
|8
|8
|44 - 36
|50
|7.
|0:1
|33
|13
|11
|9
|46 - 38
|50
|8.
|31
|13
|6
|12
|42 - 41
|45
|9.
|29
|12
|6
|11
|34 - 32
|42
|10.
|31
|11
|9
|11
|36 - 35
|42
|11.
|31
|11
|7
|13
|31 - 34
|40
|12.
|31
|9
|13
|9
|37 - 37
|40
|13.
|31
|10
|9
|12
|36 - 39
|39
|14.
|30
|9
|10
|11
|28 - 25
|37
|15.
|31
|10
|7
|14
|36 - 55
|37
|16.
|32
|10
|7
|15
|38 - 43
|37
|17.
|31
|9
|7
|15
|32 - 42
|34
|18.
|31
|7
|11
|13
|32 - 46
|32
|19.
|31
|6
|5
|20
|35 - 66
|23
|20.
|32
|4
|9
|19
|38 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|31 - 14
|38
|2.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|33 - 13
|36
|4.
|1:0
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|5.
|16
|11
|2
|3
|27 - 13
|35
|6.
|0:1
|16
|9
|6
|1
|29 - 18
|33
|7.
|15
|9
|4
|2
|23 - 10
|31
|8.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|9.
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|10.
|16
|6
|9
|1
|23 - 15
|27
|11.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|12.
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|13.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|14.
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|15.
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|16.
|16
|4
|7
|5
|18 - 23
|19
|17.
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|19.
|16
|4
|2
|10
|18 - 30
|14
|20.
|15
|3
|3
|9
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|5
|4
|19 - 11
|26
|2.
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|3.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 16
|24
|5.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|26 - 15
|24
|6.
|15
|7
|1
|7
|13 - 15
|22
|7.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|8.
|16
|5
|3
|8
|22 - 32
|18
|9.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|17 - 20
|17
|10.
|15
|4
|2
|9
|11 - 19
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|10 - 19
|14
|12.
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|13.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|14.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|15.
|15
|3
|4
|8
|14 - 23
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|17.
|16
|3
|2
|11
|20 - 42
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|14 - 27
|8
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|16 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Суарес Луис
|11 (10)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10