Тур: 33.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Араужо
Луис
12
Майке
Роша
27
Риос
Ричард
19
Лопес
Брено
9
Endrick
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 CleitonПолузащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
63 Lucas Rayan
-
48 Jesus Igor
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
-
9 EndrickНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Нападающий
-
-
34 Kaiky Naves
-
37 Кевин IV
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
30 матчей
30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.71
1.19
Среднее время на гол
52
75
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.19
1.29
Среднее время на гол
75
70
Всего голов
43
37
Голов в среднем за матч
1.43
1.23
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|9 (4)
|0.28
|Жерсон Сантос
|5
|0.16
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.16
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.13
|Айртон Лукас
|4
|0.13
|Эвертон Соарес
|3
|0.09
|Лео Перейра
|3
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|2
|0.06
|Пульгар Эрик
|2
|0.06
|Араужо Луис
|2
|0.06
|Viktor Hugo
|1
|0.03
|Луис Давид
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|1
|0.03
|Франса Матеус
|1
|0.03
|Луис Филипе
|0
|0
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|8 (1)
|0.24
|Endrick
|8
|0.24
|Гимарайнс Артур
|5
|0.15
|Лопес Брено
|4
|0.12
|Рони III
|4
|0.12
|Пикерес Хоакин
|3 (1)
|0.09
|Дуду X
|3
|0.09
|Мурило Серкейра
|3
|0.09
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0.09
|Гомес Густаво
|2
|0.06
|Менино Габриэль
|2
|0.06
|Риос Ричард
|2
|0.06
|Майке Роша
|1
|0.03
|Рафаэл Жозе
|1
|0.03
|Роша Маркос
|1
|0.03
|Луан Гарсия IV
|1
|0.03
|Наварро Рафа
|1
|0.03
|Жонатан Луис
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|7
|1
|Энрике Бруно
|6
|1
|Пульгар Эрик
|7
|0
|Тьяго Маия
|6
|0
|Бруно Фабрисио
|6
|0
|Айртон Лукас
|6
|0
|Жерсон Сантос
|3
|1
|Лео Перейра
|4
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Араужо Луис
|1
|1
|Видаль Артуро
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Jesus Igor
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэл Жозе
|10
|0
|Гомес Густаво
|9
|0
|Абел Феррейра
|5
|1
|Майке Роша
|6
|0
|Мурило Серкейра
|4
|1
|Жонатан Луис
|5
|0
|Луан Гарсия IV
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|5
|0
|Пикерес Хоакин
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Endrick
|4
|0
|Риос Ричард
|4
|0
|Vanderlan
|4
|0
|Рони III
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Гимарайнс Артур
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
6
7
Фламенго
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
22
27
Фламенго
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
26% (8)
23% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
28
34
Голы по времени матча
Забито
19
25
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
1
5%
4
16%
31-45
4
21%
5
20%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
7
37%
8
32%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
3
27%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
4
36%
2
13%
76-90
Забито
26
28
15 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 14
18 Не забивали 18
2
8%
3
11%
1-15
5
19%
6
21%
16-30
8
31%
5
18%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
6
23%
7
25%
76-90
Пропущено
26
11
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 9
2
8%
1
9%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
4
15%
4
36%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
9
35%
3
27%
76-90
Забито
45
53
21 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 21
6 Не забивали 7
4
9%
6
11%
1-15
8
18%
9
17%
16-30
9
20%
9
17%
31-45
7
16%
6
11%
46-60
4
9%
8
15%
61-75
13
29%
15
28%
76-90
Пропущено
37
27
15 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 19
3
8%
3
11%
1-15
5
14%
3
11%
16-30
7
19%
9
33%
31-45
7
19%
2
7%
46-60
2
5%
5
19%
61-75
13
35%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Фламенго - Сантос 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0
Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0
Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Результаты матчей
Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
8 раз 50%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
142
59
610
212
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
115
98
88
413
313
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
257
1417
1418
625
725
130
527
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|18
|6
|8
|49 - 25
|60
|2.
|0:0
|33
|17
|9
|7
|53 - 27
|60
|3.
|0:0
|32
|16
|11
|5
|44 - 26
|59
|4.
|32
|17
|5
|10
|53 - 46
|56
|5.
|0:0
|32
|15
|9
|8
|46 - 36
|54
|6.
|32
|15
|8
|9
|40 - 25
|53
|7.
|1:1
|34
|13
|12
|9
|47 - 39
|51
|8.
|32
|13
|7
|12
|42 - 41
|46
|9.
|1:1
|31
|12
|7
|12
|35 - 35
|43
|10.
|0:0
|32
|11
|10
|11
|36 - 35
|43
|11.
|33
|11
|10
|12
|38 - 40
|43
|12.
|32
|11
|8
|13
|31 - 34
|41
|13.
|32
|9
|13
|10
|37 - 38
|40
|14.
|32
|10
|8
|14
|36 - 55
|38
|15.
|31
|9
|10
|12
|29 - 27
|37
|16.
|32
|10
|7
|15
|38 - 43
|37
|17.
|32
|10
|7
|15
|33 - 42
|37
|18.
|32
|8
|11
|13
|33 - 46
|35
|19.
|33
|7
|5
|21
|38 - 67
|26
|20.
|33
|4
|9
|20
|38 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|31 - 14
|38
|2.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|33 - 13
|36
|4.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|27 - 13
|36
|5.
|0:0
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|6.
|0:0
|16
|10
|4
|2
|24 - 10
|34
|7.
|1:1
|17
|9
|7
|1
|30 - 19
|34
|8.
|1:1
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|9.
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|10.
|16
|6
|9
|1
|23 - 15
|27
|11.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|19 - 11
|26
|12.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|13.
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|25 - 23
|24
|15.
|16
|7
|2
|7
|18 - 17
|23
|16.
|16
|4
|7
|5
|18 - 23
|19
|17.
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|16
|4
|5
|7
|10 - 13
|17
|19.
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|20.
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|16
|7
|5
|4
|19 - 11
|26
|3.
|0:0
|16
|6
|7
|3
|20 - 16
|25
|4.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|26 - 15
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|16 - 12
|24
|6.
|16
|7
|2
|7
|13 - 15
|23
|7.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|8.
|16
|5
|3
|8
|22 - 32
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|10.
|1:1
|17
|4
|5
|8
|17 - 20
|17
|11.
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|12.
|1:1
|16
|4
|3
|9
|12 - 20
|15
|13.
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|14.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|15.
|17
|4
|2
|11
|23 - 42
|14
|16.
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
|17.
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|18.
|16
|2
|3
|11
|14 - 27
|9
|19.
|0:0
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|16 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Суарес Луис
|11 (10)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10