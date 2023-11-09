  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 33.
Фламенго
3:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
15' Желтая карточка
Педро Гильерме
1:0
18' Гол
Педро Гильерме
2:0
29' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
49' Красная карточка
Гомес Густаво
3:0
65' Гол
Педро Гильерме
89' Желтая карточка
Vanderlan
90'+5
17
Росси
Агустин
34
Котулио
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
20
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
31
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
21
Вевертон
Перейра
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
26
Мурило
Серкейра
12
Майке
Роша
8
Рафаэл
Жозе
27
Риос
Ричард
23
Вейга
Рафаэль
22
Пикерес
Хоакин
19
Лопес
Брено
9
Endrick
Фламенго
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
3-5-2

История личных встреч

Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

30 матчей

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
КЛ
2:1
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:2
БСА
2:2
БСА
4:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
5:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.71
1.19

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.19
1.29

Среднее время на гол

75
70

Всего голов

43
37

Голов в среднем за матч

1.43
1.23

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.34
Жерсон Сантос 5 0.16
Де Арраскаэта Джорджиан 5 0.16
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.16
Айртон Лукас 4 0.13
Эвертон Соарес 3 0.09
Лео Перейра 3 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.06
Пульгар Эрик 2 0.06
Энрике Бруно 2 0.06
Араужо Луис 2 0.06
Viktor Hugo 1 0.03
Луис Давид 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Франса Матеус 1 0.03
Луис Филипе 0 0
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 8 (1) 0.24
Endrick 8 0.24
Гимарайнс Артур 5 0.15
Лопес Брено 4 0.12
Рони III 4 0.12
Пикерес Хоакин 3 (1) 0.09
Дуду X 3 0.09
Мурило Серкейра 3 0.09
Лопес Хосе Мануэль 3 0.09
Гомес Густаво 2 0.06
Менино Габриэль 2 0.06
Риос Ричард 2 0.06
Майке Роша 1 0.03
Рафаэл Жозе 1 0.03
Роша Маркос 1 0.03
Луан Гарсия IV 1 0.03
Наварро Рафа 1 0.03
Жонатан Луис 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 1
Энрике Бруно 6 1
Пульгар Эрик 7 0
Тьяго Маия 6 0
Бруно Фабрисио 6 0
Айртон Лукас 6 0
Жерсон Сантос 3 1
Лео Перейра 4 0
Луис Филипе 3 0
Рибейро Эвертон 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Араужо Луис 1 1
Видаль Артуро 2 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Росси Агустин 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Jesus Igor 1 0
Педро Гильерме 1 0
Viktor Hugo 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 9 1
Рафаэл Жозе 10 0
Абел Феррейра 5 1
Майке Роша 6 0
Мурило Серкейра 4 1
Жонатан Луис 5 0
Луан Гарсия IV 5 0
Вейга Рафаэль 5 0
Пикерес Хоакин 5 0
Менино Габриэль 5 0
Vanderlan 5 0
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Endrick 4 0
Риос Ричард 4 0
Рони III 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Кевин IV 2 0
Роша Маркос 1 0
Наварро Рафа 1 0

Результаты матчей

Фламенго
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
7
Фламенго
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

22
27
Фламенго
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
25% (8)
22% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

28
34

Голы по времени матча

Забито

22
25
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
2
9%
3
12%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
1
5%
4
16%
31-45
4
18%
5
20%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
7
32%
8
32%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
3
27%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
9%
4
21%
61-75
4
36%
2
11%
76-90

Забито

26
28
15 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 14
19 Не забивали 19
2
8%
3
11%
1-15
5
19%
6
21%
16-30
8
31%
5
18%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
6
23%
7
25%
76-90

Пропущено

26
11
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 9
2
8%
1
9%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
4
15%
4
36%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
9
35%
3
27%
76-90

Забито

48
53
23 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 21
6 Не забивали 8
4
8%
6
11%
1-15
10
21%
9
17%
16-30
9
19%
9
17%
31-45
7
15%
6
11%
46-60
5
10%
8
15%
61-75
13
27%
15
28%
76-90

Пропущено

37
30
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
3
8%
3
10%
1-15
5
14%
5
17%
16-30
7
19%
9
30%
31-45
7
19%
2
7%
46-60
2
5%
6
20%
61-75
13
35%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Фламенго - Сантос 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0
Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0
Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1

Результаты матчей

Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
0:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
6
10
3
12
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
9
8
1.5
8
9
4
13
2.5
3
14
1
16
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
25
8
15
17
1.5
14
19
7
25
2.5
7
26
1
31
3.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 32 18 6 8 49 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 17 8 8 53 - 30 59
3.
Ред Булл Брагантино
 32 16 10 6 44 - 27 58
4.
Гремио
 32 17 5 10 53 - 46 56
5.
Фламенго
 32 16 8 8 49 - 36 56
6.
Атлетико Минейро
 32 15 8 9 40 - 25 53
7.
Атлетико Паранаэнсе
 34 13 12 9 47 - 39 51
8.
Флуминенсе
 32 13 7 12 42 - 41 46
9.
Сан-Паулу
 32 12 9 11 37 - 35 45
10.
Форталеза Сеара
 31 12 7 12 35 - 35 43
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 11 10 12 38 - 40 43
12.
Куяба
 32 11 8 13 31 - 34 41
13.
Коринтианс
 32 9 13 10 37 - 38 40
14.
Сантос
 32 10 8 14 36 - 55 38
15.
Крузейро
 31 9 10 12 29 - 27 37
16.
Байя
 32 10 7 15 38 - 43 37
17.
Васко да Гама
 32 10 7 15 33 - 42 37
18.
Гойяс
 32 8 11 13 33 - 46 35
19.
Коритиба Парана
 33 7 5 21 38 - 67 26
20.
Америка Минейро
 33 4 9 20 38 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 16 12 2 2 31 - 14 38
2.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 13 38
3.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 3 3 33 - 13 36
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 12 35
6.
Ред Булл Брагантино
 16 10 4 2 24 - 10 34
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 9 7 1 30 - 19 34
8.
Фламенго
 15 8 4 3 22 - 11 28
9.
Форталеза Сеара
 15 8 4 3 23 - 15 28
10.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
11.
Коринтианс
 16 6 9 1 23 - 15 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 5 5 26 - 20 26
13.
Байя
 15 7 4 4 24 - 15 25
14.
Сантос
 16 6 6 4 25 - 23 24
15.
Васко да Гама
 16 7 2 7 18 - 17 23
16.
Гойяс
 16 4 7 5 18 - 23 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 16 4 5 7 10 - 13 17
19.
Америка Минейро
 17 4 2 11 18 - 33 14
20.
Коритиба Парана
 16 3 3 10 15 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 16 7 5 4 19 - 11 26
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 7 3 5 16 - 12 24
4.
Ред Булл Брагантино
 16 6 6 4 20 - 17 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 6 6 5 26 - 18 24
6.
Куяба
 16 7 2 7 13 - 15 23
7.
Крузейро
 15 5 5 5 19 - 14 20
8.
Гремио
 16 5 3 8 22 - 32 18
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 4 5 7 12 - 20 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 5 8 17 - 20 17
11.
Гойяс
 16 4 4 8 15 - 23 16
12.
Форталеза Сеара
 16 4 3 9 12 - 20 15
13.
Сантос
 16 4 2 10 11 - 32 14
14.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
15.
Коритиба Парана
 17 4 2 11 23 - 42 14
16.
Коринтианс
 16 3 4 9 14 - 23 13
17.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
18.
Флуминенсе
 16 2 3 11 14 - 27 9
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 16 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
Гремио Суарес Луис 11 (10)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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